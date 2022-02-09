Пенсионеры и люди с инвалидностью смогут оплатить лекарства и коммунальные услуги с помощью "COVID-тысячи"

Кабинет Министров расширил программу єПідтримка. В скором времени люди с инвалидностью I и II групп смогут потратить полученные в рамках программы средства на лекарства. А люди с инвалидностью этих групп и лица от 60 лет – на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Уязвимые группы граждан смогут потратить 1000 грн на социальные нужды. Кроме того, мы стимулируем украинцев усилить свою защиту от COVID-19 и сделать бустерную прививку, и уже с середины марта начнем выплачивать им дополнительно 500 грн", - отметил замминистра экономики Украины Александр Грибан.

На сегодняшний день программой єПідтримка уже воспользовались более 8,2 млн граждан. В целом с начала ее запуска на карты украинцев перечислены 8,25 млрд грн, а 2,7 млрд грн из полученных средств граждане уже потратили.

Самыми популярными по видам расходов являются:

- книжные магазины – 948 млн грн;

- кинотеатры – 597 млн ​​грн;

- театры, концерты и развлекательные услуги – 312 млн грн;

- железнодорожные и авиа пассажирские перевозки – 302 млн грн;

- спорт – 302 млн грн;

- лекарство – 227 млн ​​грн;

- образовательные услуги, школьные принадлежности, спорттовары – 88 млн грн.

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