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Новости Борьба с коронавирусом
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Пенсионеры и люди с инвалидностью смогут оплатить лекарства и коммунальные услуги с помощью "COVID-тысячи"

Пенсионеры и люди с инвалидностью смогут оплатить лекарства и коммунальные услуги с помощью

Кабинет Министров расширил программу єПідтримка. В скором времени люди с инвалидностью I и II групп смогут потратить полученные в рамках программы средства на лекарства. А люди с инвалидностью этих групп и лица от 60 лет – на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Уязвимые группы граждан смогут потратить 1000 грн на социальные нужды. Кроме того, мы стимулируем украинцев усилить свою защиту от COVID-19 и сделать бустерную прививку, и уже с середины марта начнем выплачивать им дополнительно 500 грн", - отметил замминистра экономики Украины Александр Грибан.

На сегодняшний день программой єПідтримка уже воспользовались более 8,2 млн граждан. В целом с начала ее запуска на карты украинцев перечислены 8,25 млрд грн, а 2,7 млрд грн из полученных средств граждане уже потратили.

Самыми популярными по видам расходов являются:

- книжные магазины – 948 млн грн;
- кинотеатры – 597 млн ​​грн;
- театры, концерты и развлекательные услуги – 312 млн грн;
- железнодорожные и авиа пассажирские перевозки – 302 млн грн;
- спорт – 302 млн грн;
- лекарство – 227 млн ​​грн;
- образовательные услуги, школьные принадлежности, спорттовары – 88 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Срок действия "COVID-тысячи" продлили до 9 месяцев, за "бустерную" дозу граждане получат дополнительные 500 грн.

Автор: 

вакцина (3815) выплаты (665) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Дайте лучше пенсионерам пенсии судей, а судьям пенсионеров и никакие ваши тысячи не нужны будут.
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09.02.2022 14:30 Ответить
Да пошли вы лесом со своими подачками -- воры и лжецы.
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09.02.2022 15:16 Ответить
Обещанного 3 года ждать? Ждете когда подохнем? Дулю вам!Земельный закон- закон грабежа владельцев паев.Богданы,Бахматюки,Сольские грабят селян и их потомков!!Обезземеливают..
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09.02.2022 15:19 Ответить
Так лять,сами оплатите сначала себе лекарства и коммуналку за зебобину тысячу,а пенсы у вас поучатся ,дегенераты
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09.02.2022 16:16 Ответить
Спасибо рехформатору! Скоро пенсионеры будут питаться по смартфону.....Ленка вместе с Клапатенкой уже и меню приготовили.
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09.02.2022 16:57 Ответить
А что не пенсионеры в лекарствах не нуждаются? Младше 60 значит только кино и книги, а могли бы и всем разрешить лекарства на тысячу купить. Или в 58 лет здоровее чем в 60? У меня мама пенсионер по спец сетке, ей 55, но здоровье она на заводе неплохо потеряла. А соседка в 70 здоровее всех здоровых. Так при чем возраст? В чем логика?
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09.02.2022 18:18 Ответить
 
 