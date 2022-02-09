Рябчук не жаловался на унижения и неуставные отношения в воинской части, - и.о. командующего НГУ Лебедь

Нацгвардиец Артемий Рябчук не обращался по поводу неуставных отношений в его воинской части №3021.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил и.о. командующего Национальной гвардией Юрий Лебедь на заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

"Он (Рябчук – Ред.) не обращался к командованию батальона, роты или командования части с какими-то требованиями или с тем, что его как-то унижают, на него давят. Он не обращался на горячую линию - есть такая горячая линия в Нацгвардии, и там достаточно много обращений, в том числе и от военнослужащих срочной службы", - рассказал Лебедь.

На уточняющий вопрос депутатов, были ли такие обращения Рябчука по поводу неуставных отношений не в отношении его лично, а в отношении его коллег по службе Лебедь ответил: "По той информации, что я имею, не было".

И.о. командующего НГУ подтвердил, что в воинской части, где служил Рябчук, было два случая самоубийства, и они произошли раньше.

Смотрите также: "Злость, несправедливость... Терпел, терпел и...", - Рябчук рассказал, почему расстрелял сослуживцев в Днепре. ВИДЕО

"Не было зафиксировано там неуставных отношений. Было два случая самоубийств - один в 2017 году, а второй - в 2018", - сказал он.

Лебедь сообщил, что в 2020 и 2021 годах фактически все командование воинской части №3021 было изменено, там остался лишь заместитель командира части по вооружению и технике.

Напомним, 27 января около 3:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец застрелил четырех военнослужащих и одну гражданскую женщину, еще пять человек получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления. Около 9:30 его задержали в Подгородном.

В военнослужащих стрелял нацгвардеец Артемий Рябчук из Одесской области, 2001 года рождения. Следователи Государственного бюро расследований сообщили ему о подозрении в убийстве, дезертирстве и похищении оружия. На суде по избранию меры пресечения он признал свою вину. Суд отправил Рябчука в СИЗО.