Рябчук не жаловался на унижения и неуставные отношения в воинской части, - и.о. командующего НГУ Лебедь
Нацгвардиец Артемий Рябчук не обращался по поводу неуставных отношений в его воинской части №3021.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил и.о. командующего Национальной гвардией Юрий Лебедь на заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.
"Он (Рябчук – Ред.) не обращался к командованию батальона, роты или командования части с какими-то требованиями или с тем, что его как-то унижают, на него давят. Он не обращался на горячую линию - есть такая горячая линия в Нацгвардии, и там достаточно много обращений, в том числе и от военнослужащих срочной службы", - рассказал Лебедь.
На уточняющий вопрос депутатов, были ли такие обращения Рябчука по поводу неуставных отношений не в отношении его лично, а в отношении его коллег по службе Лебедь ответил: "По той информации, что я имею, не было".
И.о. командующего НГУ подтвердил, что в воинской части, где служил Рябчук, было два случая самоубийства, и они произошли раньше.
"Не было зафиксировано там неуставных отношений. Было два случая самоубийств - один в 2017 году, а второй - в 2018", - сказал он.
Лебедь сообщил, что в 2020 и 2021 годах фактически все командование воинской части №3021 было изменено, там остался лишь заместитель командира части по вооружению и технике.
Напомним, 27 января около 3:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец застрелил четырех военнослужащих и одну гражданскую женщину, еще пять человек получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления. Около 9:30 его задержали в Подгородном.
В военнослужащих стрелял нацгвардеец Артемий Рябчук из Одесской области, 2001 года рождения. Следователи Государственного бюро расследований сообщили ему о подозрении в убийстве, дезертирстве и похищении оружия. На суде по избранию меры пресечения он признал свою вину. Суд отправил Рябчука в СИЗО.
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Добраніч.
Всё шло по-плану ,пока вдруг одна машина не стала.Через какое-то время выплыл один из экипажа( Т-55) -- молодой заряжающий - первого периода. Стали спрашивать - « что случилось?» Он отвечал -« не помню» Тягачами вытащили машину на берег. Командиры рванули в танк. А там -- оставшиеся трое сидят со сорванными масками от противогазов с регенпатронам. Сначала не поняли, а потом ,уже в части солдаты объяснили командирам :« Он был «молодой» и его этим понукали и унижали. Вот он и наказал их.Танк когда заглох и остановился, начали затоплять . Одели маски и готовились к всплытию, в этот момент закидной и посрывал маски, а сам ушел через нижний люк мехвода. Всё ясно , но доказать вину -- невозможно. После этого случая в полку среди экипажей «внеуставные» прекратились, а молва пошла дальше. Но это среди «железа» ,
а в китайских (м/с) ротах остался старый принцип.
а потом уйти "через нижний люк мехвода".. угу.. в речке, по дну..
что прошёл эвакуацию в затопленном танке, класс не присваивали.
А танковых полках были ямы, где стояли коробки , по типу танка
и раз в период проходили , перед учениями это упражнение.
Плюс для таких случаев нужна анонимная линия доверия и защита потерпевшего от дедовской козлоты и начальства
2. "Пороть командиров частей" должен кто? А зачем это ему? Если пороть не будет, то ему будет что?
3. "Анонимные линии доверия" не работают нигде и никогда ... в Украине. Лично проверял неоднократно.
Тоді в армію треба набирати тупе бидло з IQ менше 20 яке і буде безапеляційно виконувати чужі забаганки. А такі як Артемій мають жити серед нормальних людей.
Добре що я не служив в цій ублюдській армії.
СКОТЫ это те кто его до этого решения довели ...
Лично ты на это пошел бы? Так шо завали свое хавло терпила...
Тебе шо своим портки стирать не грех...шо врагу...
Шо поделаешь) такова воинская служба!)
Это же шо ж? Дедовщина есть....а бабовщину нет? Шкандаль на весь мир...
За жалобу будут гнобыть в два раза больше
Воно не розуміє, що для наведення порядку у військовій частині офіцерам потрібно брати на себе відповідальність за дії підлеглих, а не шукати винних серед них за свою безвідповідальність!
Поверхневий аналіз дає наступні висновки:
якщо нормою (тобто нестатутні відносини відсутні і бійці скоюють самогубство з особистих психологічних проблем) вважається одне самогубство на рік у військовій частині - нема питаннь, значить в усіх інших частинах має спостерігатися така сама ситуація.
Якщо в інших війьскових підрозділах такого не відбувається, значить в.о. командувача - *****..ва гнида і тварюка значно гірша за рябчука