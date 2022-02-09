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Рябчук не жаловался на унижения и неуставные отношения в воинской части, - и.о. командующего НГУ Лебедь

Рябчук не жаловался на унижения и неуставные отношения в воинской части, - и.о. командующего НГУ Лебедь

Нацгвардиец Артемий Рябчук не обращался по поводу неуставных отношений в его воинской части №3021.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил и.о. командующего Национальной гвардией Юрий Лебедь на заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

"Он (Рябчук – Ред.) не обращался к командованию батальона, роты или командования части с какими-то требованиями или с тем, что его как-то унижают, на него давят. Он не обращался на горячую линию - есть такая горячая линия в Нацгвардии, и там достаточно много обращений, в том числе и от военнослужащих срочной службы", - рассказал Лебедь.

На уточняющий вопрос депутатов, были ли такие обращения Рябчука по поводу неуставных отношений не в отношении его лично, а в отношении его коллег по службе Лебедь ответил: "По той информации, что я имею, не было".

И.о. командующего НГУ подтвердил, что в воинской части, где служил Рябчук, было два случая самоубийства, и они произошли раньше.

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"Не было зафиксировано там неуставных отношений. Было два случая самоубийств - один в 2017 году, а второй - в 2018", - сказал он.

Лебедь сообщил, что в 2020 и 2021 годах фактически все командование воинской части №3021 было изменено, там остался лишь заместитель командира части по вооружению и технике.

Напомним, 27 января около 3:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец застрелил четырех военнослужащих и одну гражданскую женщину, еще пять человек получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления. Около 9:30 его задержали в Подгородном.

В военнослужащих стрелял нацгвардеец Артемий Рябчук из Одесской области, 2001 года рождения. Следователи Государственного бюро расследований сообщили ему о подозрении в убийстве, дезертирстве и похищении оружия. На суде по избранию меры пресечения он признал свою вину. Суд отправил Рябчука в СИЗО.

Автор: 

Днепр (4463) стрельба (3272) Национальная гвардия (2179) Рябчук (33) Лебедь Юрий (2)


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Топ комментарии
+6
Ахаха, що за нісенітниці)) Звісно в.о. командувача не буде підставляти себе і все керівництво)) Йому сказати що скаржився щоб посадили керівництво?
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09.02.2022 14:38 Ответить
+5
Те, що він не жалівся, нічого це не визначає, з власного досвіду, солдати терпіли, а потім, хто біжав з розташування, хто різав вени, хто морду бив, хто стрелив, не доповідаючи про це начальству.
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09.02.2022 14:41 Ответить
+4
Керівництво повинно міняти. Рябчук доповів начальству, що двоє солдатів билися. Керівництво не відреагувало, замість цього назвало його стукачом, а потім і солдати почали його цькувати. Результат 6 трупів, а тепер керівництво НГ бреше що він не доповідав.
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09.02.2022 15:09 Ответить
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Ахаха, що за нісенітниці)) Звісно в.о. командувача не буде підставляти себе і все керівництво)) Йому сказати що скаржився щоб посадили керівництво?
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09.02.2022 14:38 Ответить
Те, що він не жалівся, нічого це не визначає, з власного досвіду, солдати терпіли, а потім, хто біжав з розташування, хто різав вени, хто морду бив, хто стрелив, не доповідаючи про це начальству.
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09.02.2022 14:41 Ответить
А "біжав" і "стрелив" це сленг якого регіону України?
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09.02.2022 18:00 Ответить
Українська літературна.
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09.02.2022 18:24 Ответить
Яких років правила?
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09.02.2022 19:26 Ответить
І шо.
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09.02.2022 20:08 Ответить
ШО це по харківському
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09.02.2022 20:16 Ответить
У нас на Полтавщині змалку шокають.
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09.02.2022 21:43 Ответить
Полтавщина велика. У Гадяцькому за 50 років ні разу не чув ні БІЖАВ ні СТРІЛИВ.
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09.02.2022 22:27 Ответить
За 50 років на Полтавщині, я чув і не такий суржик, а слово стрелив мене навіювали мабуть буковинські казки і воно мені подобається.
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09.02.2022 23:29 Ответить
СТРЕЛИВ, ТРАПКА (ганчірка) я чув від товариша з Балти Одеської області.
Добраніч.
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09.02.2022 23:47 Ответить
Навзаєм.
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10.02.2022 00:00 Ответить
Оце перднув - та-ак перднув... За-ачот !!!
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09.02.2022 14:43 Ответить
Зараз керівництво частини буде зі шкіри лізти покриваючи себе.
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09.02.2022 14:43 Ответить
В н-ском танковом полку учения. Танки пошли через речку под водой.

Всё шло по-плану ,пока вдруг одна машина не стала.Через какое-то время выплыл один из экипажа( Т-55) -- молодой заряжающий - первого периода. Стали спрашивать - « что случилось?» Он отвечал -« не помню» Тягачами вытащили машину на берег. Командиры рванули в танк. А там -- оставшиеся трое сидят со сорванными масками от противогазов с регенпатронам. Сначала не поняли, а потом ,уже в части солдаты объяснили командирам :« Он был «молодой» и его этим понукали и унижали. Вот он и наказал их.Танк когда заглох и остановился, начали затоплять . Одели маски и готовились к всплытию, в этот момент закидной и посрывал маски, а сам ушел через нижний люк мехвода. Всё ясно , но доказать вину -- невозможно. После этого случая в полку среди экипажей «внеуставные» прекратились, а молва пошла дальше. Но это среди «железа» ,
а в китайских (м/с) ротах остался старый принцип.
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09.02.2022 14:48 Ответить
Это ты про кацапских танкистов рассказываешь ? Или про кого ?
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09.02.2022 14:56 Ответить
Такой большой, а в сказки веришь.
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09.02.2022 14:59 Ответить
ты хоть представляешь как с места водителя танка - "быстро и неожиданно" переместится к трем остальным членам экипажа и "неожиданно" сорвать у них маски?

а потом уйти "через нижний люк мехвода".. угу.. в речке, по дну..
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09.02.2022 16:16 Ответить
В Альтенграбове , при выпуске мехводов, без отметки ,
что прошёл эвакуацию в затопленном танке, класс не присваивали.
А танковых полках были ямы, где стояли коробки , по типу танка
и раз в период проходили , перед учениями это упражнение.
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09.02.2022 19:51 Ответить
Дедовщина перекочевала с Совка на все 100 процентов....к сожалению. У каждого психика и понимания справедливости свои... Вот пацанчик и положил обидчиков.... Если ничего в ВСУ не изменят...это будет не последний раз.
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09.02.2022 14:58 Ответить
А кто должен "изменить"?
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09.02.2022 15:00 Ответить
Уголовный кодекс! И порка начальства частей...
Плюс для таких случаев нужна анонимная линия доверия и защита потерпевшего от дедовской козлоты и начальства
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09.02.2022 15:03 Ответить
В боевых условиях таких случаев будет тьма...когда салаги просто будут стрелять козлоты в спины)
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09.02.2022 15:04 Ответить
1. УК у нас полное говно. Калька с СССРовского с небольшими апгрейдами. УК не соответствует Конституции. Менять (точнее утверждать) новый УК должны наши, прости господи, народные депутаты. А пчелы против мёда, как извесно, не бывают. Поэтому в УК за угон авто могут насыпать 10 лет, а гопник во дворе избил тебя - мелкое хулиганство до 3-х лет.
2. "Пороть командиров частей" должен кто? А зачем это ему? Если пороть не будет, то ему будет что?
3. "Анонимные линии доверия" не работают нигде и никогда ... в Украине. Лично проверял неоднократно.
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09.02.2022 15:58 Ответить
Керівництво повинно міняти. Рябчук доповів начальству, що двоє солдатів билися. Керівництво не відреагувало, замість цього назвало його стукачом, а потім і солдати почали його цькувати. Результат 6 трупів, а тепер керівництво НГ бреше що він не доповідав.
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09.02.2022 15:09 Ответить
А що повинно було зробити керівництво по версії Рябчука з забіяками -розстріляти,чи по руці відрубати.Бесіду ж мабуть провели,більше не бились,значить позитивного результату досягнули.
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09.02.2022 16:22 Ответить
Ні повинно було зробити так як зробили, обізвати Рябчука стукачом і всім содатам розказати, що він повідомив про бійку, щоб його загнобили до того щоб він взяв в руки автомат і пішов мститися.
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09.02.2022 16:26 Ответить
Ну стукачів зневажають в любому колективі,та й про те що командири його начали його обзивати розповідаєте лише ви і решта сумнівних джерел,які нікому нецікаві...Армія це якраз та організація де не командири задвольняють бажання Артемія,а він чітко виконує їх накази і розпорядження.І ви і Артемій ,якщо знаєте букви і складаєте з них слова та речення повинні таке розуміти.
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09.02.2022 16:48 Ответить
"Армія це якраз та організація де не командири задвольняють бажання Артемія,а він чітко виконує їх накази і розпорядження".
Тоді в армію треба набирати тупе бидло з IQ менше 20 яке і буде безапеляційно виконувати чужі забаганки. А такі як Артемій мають жити серед нормальних людей.

Добре що я не служив в цій ублюдській армії.
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09.02.2022 17:26 Ответить
Армія це найстаріша організація в світі,в якій за тисячоліття напрацьовані правила та норми поведінки для того щоб вона була ефективною.Техніка для військових завжди випереджала прогрес і саме тому в військових вишах навчають декільком спеціальностям.Тому ви забули поставити цифру 1 при визначенні IQ,зпереду.Також це допоможе зрозуміти що розмовляючої риби то казка,а мама дома, і після 18р вам нічого не повинна,Рось то річка,трава - зелена,футбольний м'яч -круглий, а в армії начальники керують підлеглими.На жаль ваш рівень IQ поки що не дотягує щоб це осягнути....Ви зі своєю напівбрехнею, невмотивованою брудною лайкою в бік людей які вас захищають не є "нормальною людиною",ви є як і Артемій звичайний соціопат,тому краще маніпулюйте з частинами свого тіла а не свідомістю інших людей.
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09.02.2022 18:04 Ответить
Да дедовщина... А вахтерша которую он бил душил и застрелил ,устроила бабавщину. Этот скот стрелял в женщин.
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09.02.2022 15:17 Ответить
Этот как ты говоришь скот был в состоянии аффекта...и это докажет на суде даже ВЕТЕРИНАР!
СКОТЫ это те кто его до этого решения довели ...
Лично ты на это пошел бы? Так шо завали свое хавло терпила...
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09.02.2022 15:24 Ответить
Я служил в СА ДМБ 1989 .со всеми национальности СССР.была и дедовщина и землячество. Но тем и отличается мужик от скота .что давал присягу.стойко и бодро переносить все тяготы и лишения воинской службы.а это говно поплыло обижали их величество,так сильно что оно застрелило женщин.а косить на состояние афекта это адвокатские штучки. Так что терпило прикуси жало , тебя видно жизнь не учила ,что опасно грубить не знакомым людям.
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09.02.2022 16:37 Ответить
Лишения воинской службы это стирать чужые портки и получать лящей в параше? Интересные у тебя дядя представления о воинской службе)
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09.02.2022 16:48 Ответить
По твоим воинским убеждениям и разок раком не беда для воителя) я с тобой в разведку не пошел бы)
Тебе шо своим портки стирать не грех...шо врагу...

Шо поделаешь) такова воинская служба!)
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09.02.2022 16:52 Ответить
А жінка, що не така людина як інші, для чого ти акцентуєш увагу на її статі? Фу-фу-фу сексист на цензорі затесався.
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09.02.2022 16:02 Ответить
Феминистки уже заплетали небось весь монитор) даёшь бабовщину в женские ряды!)
Это же шо ж? Дедовщина есть....а бабовщину нет? Шкандаль на весь мир...
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09.02.2022 16:07 Ответить
За дедовщину нужно давать реальные сроки...а не рассказывать басни Бременского леса
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09.02.2022 15:00 Ответить
Так бы деды посидели под шконкой пару лет...а теперь 6 трупов...покалеченная жизнь пацаненка...и сказки от руководства части прикрывающих свои и генеральские сраки
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09.02.2022 15:14 Ответить
Ну ты ,,Геракл обосранный'',ты есть правокатор ,и такое-же скот ,как и убийца
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10.02.2022 11:55 Ответить
"Реальные сроки" нужно давать командирам. Причем бОльшие, чем исполнителям. Тогда есть надежда на изменение ситуации.
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09.02.2022 16:00 Ответить
А кому пожаловаться -- маме
За жалобу будут гнобыть в два раза больше
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09.02.2022 15:15 Ответить
Бабы тут причем? Шо вы несёте? Какая дедовщина? Он валил всех подряд. Ему было пофиг в кого стрелять . Тут не в дедовщине дело . Тут надо СБУ подключать.
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09.02.2022 15:20 Ответить
З цим в.о. толку не буде!
Воно не розуміє, що для наведення порядку у військовій частині офіцерам потрібно брати на себе відповідальність за дії підлеглих, а не шукати винних серед них за свою безвідповідальність!
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09.02.2022 15:24 Ответить
"Не було зафіксовано там нестатутних відносин. Було два випадки самогубств - один - в 2017 році, а другий - в 2018", - сказав він.

Поверхневий аналіз дає наступні висновки:
якщо нормою (тобто нестатутні відносини відсутні і бійці скоюють самогубство з особистих психологічних проблем) вважається одне самогубство на рік у військовій частині - нема питаннь, значить в усіх інших частинах має спостерігатися така сама ситуація.

Якщо в інших війьскових підрозділах такого не відбувається, значить в.о. командувача - *****..ва гнида і тварюка значно гірша за рябчука
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09.02.2022 16:00 Ответить
А кому он там мог жаловаться, тебе г-нДону? Тем. что пытали? Чтобы потом что, вы организовали самоубийство? Офицерье деньги требовало, само же эти издевательства и ввело. Кому, кому и как, он там мог жаловаться? Если даже телефоны отбирали.
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09.02.2022 16:47 Ответить
Выродок должен сдохнуть!
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10.02.2022 12:00 Ответить
 
 