Из-за налоговой реформы украинцы забрали из банков 65 млрд гривен, – экономист Кухар

Тенизация экономики в 2021 году в результате "инициатив" Налогового комитета превысила бюджет инфраструктурных проектов.

Об этом написал экономист Михаил Кухар на своей страничке в Фейсбук, основываясь на официальной статистике Национального банка.

"65 млрд грн, или 1,5% ВВП были сняты со счетов наличными за прошлый год, покинули пределы банковской системы и больше не вернулись в нее. Вот вам одно из ярчайших доказательств роста тенизации экономики в результате перманентного давления на граждан и бизнес инициатив Налогового комитета", - написал Кухар.

Он также посчитал, что в результате налоговых инициатив власти бюджет недополучил сумму, которая равна сумме, потраченной на проекты инфраструктуры.

"Всего в обращении примерно 600 млрд наличных гривен. Эта статика означает, что каждая наличная гривня сделала 4+ оборота за год, чтобы достичь оборота по выдаче/приему в 2,6 трлн. грн. Умножаем 65 млрд ушедших в тень наличных на 4 оборота за год и на 0,41 (41% фискальный процент ВВП) - и получаем недополученных бюджетом более 100 млрд гривен. 4 миллиарда долларов недопоступлений в бюджет - вот цена неумелой и абсурдной "фискализации" в 2021 году", - подчеркнул экономист.