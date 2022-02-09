Из-за налоговой реформы украинцы забрали из банков 65 млрд гривен, – экономист Кухар
Тенизация экономики в 2021 году в результате "инициатив" Налогового комитета превысила бюджет инфраструктурных проектов.
Об этом написал экономист Михаил Кухар на своей страничке в Фейсбук, основываясь на официальной статистике Национального банка.
"65 млрд грн, или 1,5% ВВП были сняты со счетов наличными за прошлый год, покинули пределы банковской системы и больше не вернулись в нее. Вот вам одно из ярчайших доказательств роста тенизации экономики в результате перманентного давления на граждан и бизнес инициатив Налогового комитета", - написал Кухар.
Он также посчитал, что в результате налоговых инициатив власти бюджет недополучил сумму, которая равна сумме, потраченной на проекты инфраструктуры.
"Всего в обращении примерно 600 млрд наличных гривен. Эта статика означает, что каждая наличная гривня сделала 4+ оборота за год, чтобы достичь оборота по выдаче/приему в 2,6 трлн. грн. Умножаем 65 млрд ушедших в тень наличных на 4 оборота за год и на 0,41 (41% фискальный процент ВВП) - и получаем недополученных бюджетом более 100 млрд гривен. 4 миллиарда долларов недопоступлений в бюджет - вот цена неумелой и абсурдной "фискализации" в 2021 году", - подчеркнул экономист.
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понавыбирали жлобы жлоба..(
Тень лечится только одним способом - налоги опускаются до разумного уровня и тогда бизнес выходит из тени и люди несут деньги в банки, бо нет смысла играть в игры с государством.