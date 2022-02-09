"Если Путин атакует Киев, должна быть немедленная реакция – атака на Москву", - Валенса

Президент Польши в 1990-1995 годах Лех Валенса считает, что "весь мир должен мобилизоваться, чтобы не допустить нападения на Украину", и что лидер РФ Владимир Путин "зашел слишком далеко".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом он заявил в интервью для Rzeczpospolita.

"Я очень уважал Путина и поддерживал его – говорил, что у России проблемы, но это большая страна. Но в этот раз он зашел слишком далеко", – сказал Валенса.

Он считает, что Европе "нельзя отступать", потому что "каждая последующая атака будет еще хуже".

"Весь мир должен мобилизоваться и предотвратить нападение на Украину. Если Путин атакует Киев, должна быть немедленная реакция – атака на Москву", – сказал ветеран польской политики.

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В ответ на вопрос журналиста, что в таком случае будет с завязанными на сотрудничество с Россией интересами Германии и Франции, Валенса ответил, что эти интересы все равно будут разрушены, если позволить Путину напасть на Украину.

Политик считает, что для поддержки Украины "Польша должна сделать все возможное, даже объявить набор добровольцев".

"Это наш общий интерес – ни шагу назад", – сказал Валенса.

В 2018 году Лех Валенса сказал, что с Россией не нужно ссориться, а следует договориться.

На фоне угрозы вторжения России решили поставлять оружие США, Великобритания, Канада, Польша и страны Балтии. Чехия решила подарить Украине 4 тысяч артиллерийских снарядов.

8 февраля американский военный атташе за посольства в Киеве заявил: США увеличат военную помощь Украине в разы в случае необходимости.