"Если Путин атакует Киев, должна быть немедленная реакция – атака на Москву", - Валенса
Президент Польши в 1990-1995 годах Лех Валенса считает, что "весь мир должен мобилизоваться, чтобы не допустить нападения на Украину", и что лидер РФ Владимир Путин "зашел слишком далеко".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом он заявил в интервью для Rzeczpospolita.
"Я очень уважал Путина и поддерживал его – говорил, что у России проблемы, но это большая страна. Но в этот раз он зашел слишком далеко", – сказал Валенса.
Он считает, что Европе "нельзя отступать", потому что "каждая последующая атака будет еще хуже".
"Весь мир должен мобилизоваться и предотвратить нападение на Украину. Если Путин атакует Киев, должна быть немедленная реакция – атака на Москву", – сказал ветеран польской политики.
В ответ на вопрос журналиста, что в таком случае будет с завязанными на сотрудничество с Россией интересами Германии и Франции, Валенса ответил, что эти интересы все равно будут разрушены, если позволить Путину напасть на Украину.
Политик считает, что для поддержки Украины "Польша должна сделать все возможное, даже объявить набор добровольцев".
"Это наш общий интерес – ни шагу назад", – сказал Валенса.
В 2018 году Лех Валенса сказал, что с Россией не нужно ссориться, а следует договориться.
На фоне угрозы вторжения России решили поставлять оружие США, Великобритания, Канада, Польша и страны Балтии. Чехия решила подарить Украине 4 тысяч артиллерийских снарядов.
8 февраля американский военный атташе за посольства в Киеве заявил: США увеличат военную помощь Украине в разы в случае необходимости.
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Може вже
Із своїм богами Леніним і сталіним зустрівся
Поэтому останавливать шантажистов надо в самом начале. Пока они еще не «накачали мускулы» и не свыклись с мыслью о собственной избранности. Об их праве решать: кого карать, а кого миловать, кому жить, а кого отдать на заклание во имя достижения их понятных только им целей…
Надо останавливать!»
Наприклад, Русь (всі самі густонаселені князівства Київське, Чернігівське, Галицьке, Переяслівське та Волинське - що по суті Україна) після навали Орди, добровільно перейшли в склад ВКЛ. І гарно себе там почували. Ходили на Московію. Писали руською мовою (саме мовою, не язьіком) - яка по суті була праукраїнською (та протобілоруською) мовою.
Вирощені на порнографії можуть тільки собою займатись.
Жінкам пече від усіх цих "красиві жінки - наш туристичний бренд", "прийде весна, жінки почнуть роздягатися". Жінок нудить від мудрих порад в підручниках - про вiктимну поведінку та якої довжини має бути спідниця, щоб тебе не зґвaлтували.
У жінок горить від кожного коментаря "сама винна", "а чого вона до нього поїхала" під історією про безкарне зґвaлтyвання неповнолітньої дівчинки.
Але ж цінності на хліб не намажеш. Який фемінізм, які права жінок, у нас війна, давайте якось потім. Зачекайте зі своїм гapacментом, вiктiблeймінгом, відчепіться зі своєю Стамбульською конвенцією.
А потім з печери вилазить ***** і випльовує "Нравится, не нравится, терпи, моя красавица". Але вже не стосовно жінки, а стосовно цілої України.
А потім президент України у відповідь йому мимрить щось про "в терпінні - мудрість", "від нашого терпіння залежить ескалація", "наше терпіння впливає на провокації". Ще трохи і почне розповідати про довжину спідниці та "а чого вона з ним поїхала, не знала, чим все закінчиться?".
https://www.facebook.com/100001052772642/posts/5182873568424351/ Христина Морозова
І це зробив Президент України.Може і свою жінку продасть виставивши її за 8 гривень як що ***** його ,,дере,, безкоштовно.
Так что ничего удивительного не будет в том если Украину сдадут ***** в обмен на материальные блага своих стран не учитывая того что аппетит приходит во время еды и их ожидает тоже самое.
Світ повинен відкрити очі і побачити, що фюрер2 готовий поглинати країну за країною. Санкції йому до сраки, повне ембарго, свіфт-, погроза неминучих дзеркальних відповідей…тільки за цей шантаж, за погрози ЯЗ, за вбивства, за МН-17.
Якщо він такий ******ий - його зупинить хазяїн, Китаю ядерна війна точно не потрібна, як і іншим державам.
В случае нападения на нас, Польша начнет бомбардировку Москвы.
Такими же глазами , какими смотрел на СССР весь мир.
Хорошо что мы видим разницу.
Между злобной, ущербной, дебильной, агрессивной зомбированной Россией и всей цивилизацией.
Видим весь пропагандистский бред, ложь и манию величия у обгаженного бомжа.(С)
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Если бы не вы и такие как вы,то и карлик бы остался карликом.Обойдёмся без ваших советов.