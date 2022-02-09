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Новости Агрессия России против Украины Война
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"Если Путин атакует Киев, должна быть немедленная реакция – атака на Москву", - Валенса

Президент Польши в 1990-1995 годах Лех Валенса считает, что "весь мир должен мобилизоваться, чтобы не допустить нападения на Украину", и что лидер РФ Владимир Путин "зашел слишком далеко".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом он заявил в интервью для Rzeczpospolita.

"Я очень уважал Путина и поддерживал его – говорил, что у России проблемы, но это большая страна. Но в этот раз он зашел слишком далеко", – сказал Валенса.

Он считает, что Европе "нельзя отступать", потому что "каждая последующая атака будет еще хуже".

"Весь мир должен мобилизоваться и предотвратить нападение на Украину. Если Путин атакует Киев, должна быть немедленная реакция – атака на Москву", – сказал ветеран польской политики.

Также читайте: Байден назвал Путина "парнем с ядерной бомбой и без друзей", - NBC

В ответ на вопрос журналиста, что в таком случае будет с завязанными на сотрудничество с Россией интересами Германии и Франции, Валенса ответил, что эти интересы все равно будут разрушены, если позволить Путину напасть на Украину.

Политик считает, что для поддержки Украины "Польша должна сделать все возможное, даже объявить набор добровольцев".

"Это наш общий интерес – ни шагу назад", – сказал Валенса.

В 2018 году Лех Валенса сказал, что с Россией не нужно ссориться, а следует договориться.

На фоне угрозы вторжения России решили поставлять оружие США, Великобритания, Канада, Польша и страны Балтии. Чехия решила подарить Украине 4 тысяч артиллерийских снарядов.

8 февраля американский военный атташе за посольства в Киеве заявил: США увеличат военную помощь Украине в разы в случае необходимости.

Автор: 

Валенса Лех (51) Польша (8543) путин владимир (31654)


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Топ комментарии
+57
Вот Валенса вменяемый мужик, не то что Ленька Кравчук. Кстати как он там?
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09.02.2022 15:00 Ответить
+43
ці народи просто мають хорошу пам'ять,вони дуже добре пам'ятають скільки горя принесла їм радянска окупація
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09.02.2022 15:03 Ответить
+36
Поляки і прибалти все таки не сцикуни, це досить войовничі народи.
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09.02.2022 15:00 Ответить
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Вот Валенса вменяемый мужик, не то что Ленька Кравчук. Кстати как он там?
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09.02.2022 15:00 Ответить
Кравчук никогда бы не сказал про бамбить маскву...: "бомбить маскву? да вы что? вы в своем уме?"...
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09.02.2022 15:12 Ответить
100%. У комуняк приховували все. Треба було поміж слів правду шукати.
Може вже

Із своїм богами Леніним і сталіним зустрівся
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09.02.2022 15:15 Ответить
Да всрался этот кравчук!
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09.02.2022 15:26 Ответить
Як тільки вистрелить хоч один снаряд, ракета з Кацапстану по Україні, треба негайно вдарити по їх території, де тільки можна дістати...?Любими видами зброї, яка є у нас на озброєнні! Історія вчить що ні смерть дітей, плач, стенанія, кров і сльози тих на кого вони напали їх ніколи не зупиняло, і не зупинить...!! Тільки їх смерть, великі втрати, жертви відплати , можуть зупинити наших одвічних ворогів! Земля має горіти під їх ногами, кожен дім, хата, місто, село має бути фортецею , а кожен метр землі, на який ступить нога ворога, має стати йому могилою!
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09.02.2022 16:12 Ответить
Мы руских детей будем убивать не больно, по этому пусть не переживают
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09.02.2022 17:01 Ответить
Як тільки вистрелить хоч один снаряд, ракета з Кацапстану по Україні, треба негайно вдарити по їх території, де тільки можна їх дістати...?Любими видами зброї, яка є у нас на озброєнні! Історія вчить, що ні смерть дітей, плач, "стенанія", кров і сльози, мольба тих на кого вони напали їх ніколи не зупиняло, і не зупинить...!! Тільки їх смерть, великі втрати, жертви відплати , можуть зупинити наших одвічних ворогів! Земля має горіти під їх ногами, кожен дім, хата, місто, село має бути фортецею , а кожен метр землі, на який ступить нога ворога, має стати йому могилою!
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09.02.2022 18:35 Ответить
Наш человек
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09.02.2022 15:00 Ответить
и на воронежскую АЄС
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09.02.2022 15:00 Ответить
Это слишком близко к нам)
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09.02.2022 15:36 Ответить
Если ветер будет дуть с Юга...то можно...
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09.02.2022 15:47 Ответить
Так и Курскую с таким же успехом) Не... У них в тылах хватает вкусняшек) И они должны знать, что в случае чего, то им прилетит ОТВЕТКА)
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09.02.2022 15:51 Ответить
Поляки і прибалти все таки не сцикуни, це досить войовничі народи.
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09.02.2022 15:00 Ответить
ці народи просто мають хорошу пам'ять,вони дуже добре пам'ятають скільки горя принесла їм радянска окупація
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09.02.2022 15:03 Ответить
Чого ж в наших така погана пам'ять, що до 2014 вважали кацапів "аднім народом"? Багато і досі так вважають.
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09.02.2022 15:14 Ответить
П'ята колона плюс українські гніди чекають Путіна в Україні та й всіляко шкодять!
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09.02.2022 15:28 Ответить
нєпомнящім косабом сильно підзіпсували націю(
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09.02.2022 15:42 Ответить
В отличие от проституток мадьяр, которые во всех мировых войнах инстинктивно выбирают проигрышную сторону
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09.02.2022 19:15 Ответить
У вас сегодня браты, завтра не браты. То Израиль Цахал пример, то уже и не очень.
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09.02.2022 16:13 Ответить
Rino. Воинственность и антисцикунство указанных уважаемых Народов каким веком обозначаете?
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09.02.2022 16:10 Ответить
Ну, хоч би15-м. Коли твоїх предків -тевтонів, під Грюнвальдом розбили вщент. Чи ти вже забув? У 20-хроках 19ст,коли Пілсудський так вжарив червонопузим,що Будьон Михайлович СемЬонний, у засратому галіфе тікав аж за Дон
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09.02.2022 17:21 Ответить
20ст
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09.02.2022 17:23 Ответить
Леху Валенсі-респект...
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09.02.2022 15:01 Ответить
Если война то любые диверсии в глубоком тылу врага будут его деморализовать. Воевать так воевать пока саму Мацкву не сжечь
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09.02.2022 15:01 Ответить
Абсолютно верно. Полномасштабная война, снимает с Украины все моральные ограничители. Желающих повзрывать на рассии будет очень много, более того можно координироватся с чечнцами, дагестанцами....
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09.02.2022 15:04 Ответить
Заходы чеченов в Мацкву покажутся детскими шалостями в сравнении с тем когда туда зайдут украинские диверсанты.
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09.02.2022 15:08 Ответить
Ці придурки не зупинилися перед вибухами в московських будинках - не зупиняться перед використанням ядерної зброї. Це треба пам'ятати. Є кращій шлях - заморозка коштів Путіна та його кола.
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09.02.2022 15:34 Ответить
самый чувствительный удар - вывод из строя хотя бы 50-70 % ликёро-водочных заводов на рф..
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09.02.2022 15:05 Ответить
это "фошизм" и "руssофобия". надо всю доступную водку забрасывать к ним - тогда они никуда не полезут от такого "источника".
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09.02.2022 15:15 Ответить
Все шантажисты во все времена вначале пугают. А потом приводят свои угрозы в действие, потому что бесконечно пугать невозможно. Потому что логика развития событий заставляет их доказывать свою силу не только на словах. Заставляет их ее демонстрировать. Демонстрировать все больше и больше, постепенно сползая от угроз к действию. Рано или поздно количество переходит в качество. Рано или поздно угроза исполнить теракт оборачивается терактом…
Поэтому останавливать шантажистов надо в самом начале. Пока они еще не «накачали мускулы» и не свыклись с мыслью о собственной избранности. Об их праве решать: кого карать, а кого миловать, кому жить, а кого отдать на заклание во имя достижения их понятных только им целей…
Надо останавливать!»
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09.02.2022 15:05 Ответить
история никого ничему еще не научила, к сожалению. хотя вроде 21 век, аналитики, биг дата, суперкомпьютеры и т.п. (конечно есть вариант что все это успешно используется только в противоположном направлении, дескать, если нельзя препятствовать то нужно возглавить)
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09.02.2022 15:15 Ответить
Ото на росії зараз спалахне пожежа, на тиждень мабуть вистачить
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09.02.2022 15:07 Ответить
у истории своеобразное чувство юмора: поляки и литовцы, триста-пятсот лет тому не без успеха нагибающие украину, сейчас самые горячие наши друзья в деле укрощения "старшего брата"-дебила. да и турки, в принципе, подтягиваются уже.
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09.02.2022 15:07 Ответить
Брєд якийсь, кажіть уже про всю хронологічну вісь від 9-го століття до 21-го.

Наприклад, Русь (всі самі густонаселені князівства Київське, Чернігівське, Галицьке, Переяслівське та Волинське - що по суті Україна) після навали Орди, добровільно перейшли в склад ВКЛ. І гарно себе там почували. Ходили на Московію. Писали руською мовою (саме мовою, не язьіком) - яка по суті була праукраїнською (та протобілоруською) мовою.
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09.02.2022 15:27 Ответить
Литовци с украинцами жили в унии, никакой национальной дискриминации не било. Руско-литовское княжество таким же литовским как и украинским.
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09.02.2022 15:38 Ответить
тебе не говорили,что это чистый спам?читай
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09.02.2022 16:04 Ответить
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09.02.2022 15:13 Ответить
...МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕСТУПНИК!...
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09.02.2022 16:30 Ответить
Нема вже у світі таких чоловіків, нема мужніх джентльменів.
Вирощені на порнографії можуть тільки собою займатись.
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09.02.2022 15:14 Ответить
Невже дійшло щось до ще одного симпатика путіна? Пане Валенсо, ваші схвальні реверанси в бік путіна були ганебними як для поляка. Ви й зараз не втрималися від "...Я дуже поважав Путіна і підтримував його - казав, що Росія має проблеми, але це велика країна...". Ніби це виправдовує те, що він робив, починаючи з 2014р. І раніше у Сакартвело. Тому do dupy теперішню вашу підтримку...
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09.02.2022 15:14 Ответить
По всім військовим правилам дипломати давно б мали заспокоїтись зі своїм пацифі-мом. Дипломатія тоді, коли нема якогось порозуміння. У нас картина війни, а не конфлікту.В нашій ситуації Захід викручує нам руки ще з 2014 року.
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09.02.2022 15:18 Ответить
золотые слова...
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09.02.2022 15:19 Ответить
Для початку було б непогано накласти арешт на всі рахунки дружин, дітей, внуків і батьків всіх топ російських чиновників в Європі і США, а також їх під домашній арешт.
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09.02.2022 15:19 Ответить
який арешт?! копняками "на родину к радным бирезкам". от тоді москальські елітні діточки самі батьків придушать
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09.02.2022 16:00 Ответить
лишить русских виз. Это сработает на 100% !
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09.02.2022 16:04 Ответить
Давно вже не ходили з поляками до Москви, а вони Сусаніна ще помнять, не всі що мозги обкурили.
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09.02.2022 15:20 Ответить
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09.02.2022 15:21 Ответить
Радиационно-опасные объекты в Москве на карте
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09.02.2022 15:28 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27966854.html Дивіться, як цікаво виходить



Жінкам пече від усіх цих "красиві жінки - наш туристичний бренд", "прийде весна, жінки почнуть роздягатися". Жінок нудить від мудрих порад в підручниках - про вiктимну поведінку та якої довжини має бути спідниця, щоб тебе не зґвaлтували.

У жінок горить від кожного коментаря "сама винна", "а чого вона до нього поїхала" під історією про безкарне зґвaлтyвання неповнолітньої дівчинки.

Але ж цінності на хліб не намажеш. Який фемінізм, які права жінок, у нас війна, давайте якось потім. Зачекайте зі своїм гapacментом, вiктiблeймінгом, відчепіться зі своєю Стамбульською конвенцією.

А потім з печери вилазить ***** і випльовує "Нравится, не нравится, терпи, моя красавица". Але вже не стосовно жінки, а стосовно цілої України.

А потім президент України у відповідь йому мимрить щось про "в терпінні - мудрість", "від нашого терпіння залежить ескалація", "наше терпіння впливає на провокації". Ще трохи і почне розповідати про довжину спідниці та "а чого вона з ним поїхала, не знала, чим все закінчиться?".

https://www.facebook.com/100001052772642/posts/5182873568424351/ Христина Морозова
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09.02.2022 15:28 Ответить
Кацапія повинна бути знищена! І тоді все людство може жити спокійно.
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09.02.2022 15:34 Ответить
Знав що він дурень але не що він повний ідіот.Мало того що він для ***** красавиця так він ще і принизив всіх українських жінок зробивши їх хвойдами яким потрібно платити.
І це зробив Президент України.Може і свою жінку продасть виставивши її за 8 гривень як що ***** його ,,дере,, безкоштовно.
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09.02.2022 15:42 Ответить
Зеленский по расии никогда не ударит.
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09.02.2022 15:34 Ответить
"Повинно бути ....по "шнуру"
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09.02.2022 15:38 Ответить
и главное - кацапов в плен не брать... пусть каждый первый сдохнет...
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09.02.2022 15:50 Ответить
Да весь мир оказывается еще 1995-м видем что ***** зашло слышком далеко(Лех Валенсе) но никто так и ничего непытался из этим сделать.Мало того лишили Украину ядерного статуса гарантировав ей неприкосновенность и целосность страны.А также насрало на Украину когда,,гарант целосности,,окупировал Крым.
Так что ничего удивительного не будет в том если Украину сдадут ***** в обмен на материальные блага своих стран не учитывая того что аппетит приходит во время еды и их ожидает тоже самое.
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09.02.2022 15:58 Ответить
Нарешті, думав ніхто з політиків це не запропонує. Респект, Валенса!

Світ повинен відкрити очі і побачити, що фюрер2 готовий поглинати країну за країною. Санкції йому до сраки, повне ембарго, свіфт-, погроза неминучих дзеркальних відповідей…тільки за цей шантаж, за погрози ЯЗ, за вбивства, за МН-17.

Якщо він такий ******ий - його зупинить хазяїн, Китаю ядерна війна точно не потрібна, як і іншим державам.
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09.02.2022 16:05 Ответить
В разі чого, українці дуже швидко, напротязі кількох хвилин, відшукають в шахтах ракету з відпрацьованим ураном замість бойової частини, здатну долетіти до мааааZZкви. Там над цією клоакою, висипати цей порошок х-лу на голову. На цьому місці що років з 500 ніщо не житиме.
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09.02.2022 16:05 Ответить
Реликт... Но какой! Отсидел в 80-е, вышел, стал Президентом. На расее его до сих пор иначе как агентом ЦРУ не называют. Ну ума у них никогда не хватало. И гордыни слишком много. Думают, что раз против них - то не сам, там ЦРУ однозначно. А говорит верно. При ударе по Украине - удар нато по Беларуси, с поворотом на Чернигов, Полтаву, далее до Мелитополя решал бы все проблемы со всей российской армией. И чем дальше бы она влезла в Украину, тем успешнее бы решал.
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09.02.2022 16:15 Ответить
Ото хло, недорозумєниє по нашому, хоче 1997 рік, або 1991 рік, або 1905. Все в минуле, все в діди. Але він не розуміє, що гівно в унітазі змивається проти часової стрілки
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09.02.2022 16:17 Ответить
Мокши, ви як гівно претесь проти часу
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09.02.2022 16:20 Ответить
Вже пора змінювати риторику - як що ***** не виведе усіх свинопсів із України за три тижня, ... (далі по тексту)...
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09.02.2022 16:31 Ответить
Вот это отлично!
В случае нападения на нас, Польша начнет бомбардировку Москвы.
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09.02.2022 16:42 Ответить
Мы сегодня Смотрим на Россию

Такими же глазами , какими смотрел на СССР весь мир.

Хорошо что мы видим разницу.

Между злобной, ущербной, дебильной, агрессивной зомбированной Россией и всей цивилизацией.

Видим весь пропагандистский бред, ложь и манию величия у обгаженного бомжа.(С)
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09.02.2022 17:28 Ответить
Мужик , не то что эти с Франции и Германии
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09.02.2022 17:31 Ответить
"Якщо Путін атакує Київ, має бути негайна реакція - атака на Москву"- слушна пропозиція, але її уже зараз мають проголосити наші друзі.
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09.02.2022 18:45 Ответить
Дуже логічно і розумно . Спалена Москва - влаштує всіх нормальних людей і стане запорукою МИРУ .
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09.02.2022 19:25 Ответить
чому це Мануель Макрон не сказав ? Тіпа - можем повторіть
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09.02.2022 19:34 Ответить
це я про 1812 рік
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09.02.2022 19:34 Ответить
Дед явно впал в маразм. Какая атака на москву? Уровень боеспособности НАТО - налететь толпой на какой - нибудь Ирак или Ливию с почти полным отсутствием и небоеспособностью устаревшего ПВО и остальным вооружением эпохи 60-х. Даже в Сирии обосрались, как только пуйло туда влез, причем весьма ограниченным силами. О грозном ультиматуме "Асад должен уйти" уже никто и не вспоминает. Как и с Северной Кореей. Грозились - грозились, даже флот подгоняли, да и всё. Очко-то оно не железное...
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09.02.2022 23:01 Ответить
Як бiженка смiлвiл--и ответ за сбитый самолет в кучу
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09.02.2022 23:12 Ответить
раша - должна быть уничтожена!!!!!
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10.02.2022 15:26 Ответить
"Я очень уважал Путина и поддерживал его - говорил, что у России проблемы, но это большая страна.
.....................................................................................................................................................................................................................

Если бы не вы и такие как вы,то и карлик бы остался карликом.Обойдёмся без ваших советов.
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10.02.2022 16:25 Ответить
Вы хотите,что бы гомно разлетелось по всему миру?
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10.02.2022 16:29 Ответить
 
 