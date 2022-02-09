В Украине 40% людей в возрасте от 60 лет получили COVID-прививки, - Кузин

В Украине лишь 40% людей в возрасте от 60 лет получили прививку против COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин написал в Фейсбуке.

"Одной из приоритетных задач кампании вакцинации является защита наиболее уязвимых к коронавирусу. Речь идет как и о людях в возрасте 60+, так и имеющих сопутствующие заболевания. По состоянию на 7 февраля лишь 40% людей в возрасте 60+ получили прививки", - отметил Кузин.

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По его словам, для упрощения доступа этой категории людей к вакцинации, особенно в сельской местности, с 10 января приступили к работе мобильные бригады по вакцинации. Сосредоточена работа таких бригад на тех громадах, где прививки получили менее 25% пожилых людей.

"По состоянию на 4 февраля уже было совершено около 11 тысяч выездов. Всего они сделали около 120 тысяч прививок. За прошедшую неделю мобильные бригады совершили 3244 выезда. За это время в соответствующих громадах ими было сделано более 31 тысячи прививок", - подчеркнул Кузин.

Он подчеркнул, что "в целом же, с 28 января по 4 февраля, треть всех прививок среди пожилых людей была сделана именно благодаря работе мобильных бригад".

Напомним, 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил, что весной все вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный смартфон. В "Слуге народа" посчитали, что эта инициатива обойдется Госбюджету в $1,1 млрд.