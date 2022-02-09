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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине 40% людей в возрасте от 60 лет получили COVID-прививки, - Кузин

В Украине 40% людей в возрасте от 60 лет получили COVID-прививки, - Кузин

В Украине лишь 40% людей в возрасте от 60 лет получили прививку против COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин написал в Фейсбуке.

"Одной из приоритетных задач кампании вакцинации является защита наиболее уязвимых к коронавирусу. Речь идет как и о людях в возрасте 60+, так и имеющих сопутствующие заболевания. По состоянию на 7 февраля лишь 40% людей в возрасте 60+ получили прививки", - отметил Кузин.

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По его словам, для упрощения доступа этой категории людей к вакцинации, особенно в сельской местности, с 10 января приступили к работе мобильные бригады по вакцинации. Сосредоточена работа таких бригад на тех громадах, где прививки получили менее 25% пожилых людей.

"По состоянию на 4 февраля уже было совершено около 11 тысяч выездов. Всего они сделали около 120 тысяч прививок. За прошедшую неделю мобильные бригады совершили 3244 выезда. За это время в соответствующих громадах ими было сделано более 31 тысячи прививок", - подчеркнул Кузин.

Он подчеркнул, что "в целом же, с 28 января по 4 февраля, треть всех прививок среди пожилых людей была сделана именно благодаря работе мобильных бригад".

Напомним, 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил, что весной все вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный смартфон. В "Слуге народа" посчитали, что эта инициатива обойдется Госбюджету в $1,1 млрд.

Автор: 

вакцина (3815) пенсионеры (838) Игорь Кузин (284) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
Государство не может ничего дарить своего...потому что у него нет ничего своего....все что у него есть это приобретено за счет наших налогов...
Следовательно все его "подарки"...оплачены тобой...мной...и всеми остальными украинцами...
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09.02.2022 15:28 Ответить
+5
Два года типа пандемии...и они живы...а многие даже и не болели....ни разу...
Мож не так страшен черт как его ляшки прочие товаришЧи от около медицины малюют...а??
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09.02.2022 15:23 Ответить
+4
Кто тебе сказал что это лучше?? Да и на этих смартфонах они тоже руки нагреют не слабо...
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09.02.2022 15:55 Ответить
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Це потенційні власники е-Бубофонів.)
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09.02.2022 15:17 Ответить
Це розумні люди,які рятують життя. А якщо подарує держава - то дарованій коняці в зуби не дивляться.
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09.02.2022 15:26 Ответить
Государство не может ничего дарить своего...потому что у него нет ничего своего....все что у него есть это приобретено за счет наших налогов...
Следовательно все его "подарки"...оплачены тобой...мной...и всеми остальными украинцами...
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09.02.2022 15:28 Ответить
а лучше, когда заработанное мной и тобой барыги тырят и все себе? а народу мову и молитву
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09.02.2022 15:53 Ответить
Кто тебе сказал что это лучше?? Да и на этих смартфонах они тоже руки нагреют не слабо...
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09.02.2022 15:55 Ответить
нагреют и у персионера тоже согреет руку смартфон, а не молитва и вера
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09.02.2022 15:56 Ответить
Согреет...но в глядя потом на ценники в магазинах...тот пенсионер сразу охолонет....
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09.02.2022 15:57 Ответить
ты прав, лучше вера и молитва
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09.02.2022 15:59 Ответить
И заметь...своя вера...и своя молитва...на не гундяевская....
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09.02.2022 16:00 Ответить
иди и молись, а мне лучше смартфон
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09.02.2022 16:46 Ответить
Не знаю как смартфон...а губозакаточная машинка тебе точно нужна....
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09.02.2022 16:52 Ответить
иди лоб побей в церкви и батюшкину мотню , стоячи на коленях, понюхай
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09.02.2022 17:02 Ответить
Звісно ні. Ще декомунізацію.
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09.02.2022 15:57 Ответить
Вот если бы осел за свои офшорные бабки их купил...тогда да... это был бы подарок...
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09.02.2022 15:29 Ответить
после петрухая
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09.02.2022 15:54 Ответить
Петро не мало своих денег потратил на оборону... в отличии от осла твоего...
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09.02.2022 15:56 Ответить
знаем, знатный отдавальщик
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09.02.2022 15:57 Ответить
Конечно знаем....знаем какое бабло осел в паРаше со своих киноподелок поднимает....
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09.02.2022 15:58 Ответить
что значит, подарит??
у "государства" нет своих денег, есть народные деньги - деньги налогоплательщиков... пусть аферист голобородько из своих миллионов этот пиар оплачивает..
а государство - те "прислуги" у власти грабят .. народ скоро сорвётся с цепи..
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09.02.2022 20:19 Ответить
Остальные 60% - антиваксеры-самоубийцы?
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09.02.2022 15:18 Ответить
Два года типа пандемии...и они живы...а многие даже и не болели....ни разу...
Мож не так страшен черт как его ляшки прочие товаришЧи от около медицины малюют...а??
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09.02.2022 15:23 Ответить
Я двічі чіпований. Все наче гаразд, тільки якісь щупальця з-під ребер відростають. А так все добре. Ось тільки на пляж тепер - зась!
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09.02.2022 15:49 Ответить
А я ни разу....и жив-здоров...и не болел ни разу....
Первый год...и маску одевал...и руки дезинфектором...дезинфектор и в машине...и в кармане...
Второй год...маску одеваю только по требованию...дезинфектором не пользуюсь.... так как уже это все оста...ло....
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09.02.2022 15:53 Ответить
Ваша маска вас не предохраняет. она предохраняет собеседника, если вы заразный. бо в маске, при разговоре, вы плюетесь максимум на 25 см, вместо 2-3 метра без маски.
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09.02.2022 17:20 Ответить
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09.02.2022 17:26 Ответить
А только боллее 100 тыс населения умерло от ковид и это только официально и в основном 60+. Им сейчас государство пенсии заслуженные не доплачивает. Налоги тоже платили в бюджет и поставке 37% от зарплаты, а не 22% как сейчас. Стыдно сейчас писать, что пенсионерам что - то дарят за счет ваших налогов. Пенсионеры заслуживают достойную пенсию за которою смогли бы сами без проблем платить комуналку и все остальное.
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09.02.2022 17:39 Ответить
Вам подобається то хто ж проти колітсья на "здоров'я". Якби можна було дози "вакцин" дарувати я б вам з великою радістю свої подарував.
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09.02.2022 17:43 Ответить
60 процентов виртуальных смартфонов зеленое стадо уже решило пустить на лево....
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09.02.2022 15:24 Ответить
Бабо Ванго, скажи краще коли Пуйло нападе?
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09.02.2022 15:27 Ответить
Особо одаренным ...и тупым зебилам..я просто напомню....если они вдруг не знали...или забыли..***** напало на Украину еще в 2014-м году....
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09.02.2022 15:30 Ответить
Всі хто не хвалить Петра відразу зеБіли? Подивись соціологію ВУНДЕРКІНД.
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09.02.2022 15:40 Ответить
Тот кто не знает о том что ***** уже давно напало на Украину...тот зебил...причем очень тупой...
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09.02.2022 15:42 Ответить
Ну почему тупой... Обычный самый
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09.02.2022 15:45 Ответить
Звичайний червоно-чорний. Який вважає, що ваші, що їхні - два чоботи пара.
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09.02.2022 15:56 Ответить
Если чЬО , обращайтесь. Я трижды ваксер, отдам вам свой причитающийся смарт, бо западло от зебила брать подачки( и тысячу в придачу). Накуплю при вас медспирту на зебилотыСЧу. А вы его перегоните на самогон и отобьете бабки.
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09.02.2022 17:23 Ответить
ДаЙОшь вместо задрыпаного таукитайского смартика подачку в конвертике.
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09.02.2022 17:30 Ответить
 
 