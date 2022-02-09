Адвокат по делу Майдана Сторожук: "Прошу суд обеспечить рассмотрение дела в разумный срок. Сроки истекают в 2024 году"

8 февраля в Святошинском суде Киева должно было состояться заседание по делу бывшего работника львовского "Беркута" Ростислава Пацеляка, которого обвиняют в препятствовании работе журналистов, превышении служебных полномочий и противодействии мирным собраниям 18 февраля 2014 года на улице Институтской и в Крепостном переулке в центре Киева.

Однако судья отложил заседание из-за отсутствия адвоката Пацеляка. Адвокат потерпевших заявила о затягивании дела со стороны защиты экс-беркутовца, сообщает Цензор.НЕТ.

В начале заседания судья Анатолий Ясельский заявил, что адвокат обвиняемого Наталья Вознюк направила в суд ходатайство, где отметила, что не может присутствовать в Святошинском суде, потому что имеет другое заседание в Василькове, а потому просит перенести заседание относительно ее подзащитного Ростислава Пацеляка.

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Сам обвиняемый Пацеляк в зале суда заявил, что поддерживает ходатайство своего адвоката.

"Она неоднократно сообщала о заседании, которое должно было состояться в Василькове. То, что нам рассказывают, то, что нам нужно ежедневно слушаться, извините, а когда пропускали прокуроры и потерпевшие? Не приходили. Я тоже появлялся на все заседания. Мне тоже нужно кормить семью и ходить на работу", - добавил обвиняемый.

В ответ на заявление адвоката прокуратура обратилась к судье, чтобы признать причину неприбытия защитника Пацеляка как неуважительную и поднять вопрос о дисциплинарной ответственности в связи с неприбытием.

Вместе с этим представитель потерпевших по делу Светлана Сторожук подала в суд ходатайство о соблюдении разумных сроков рассмотрения дела.

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"Я хочу обратить внимание, что в этом деле грубо и систематически нарушаются права потерпевших. Рассмотрение дела систематически умышленно затягивается стороной защиты. Защитник была уведомлена о дате и времени судебного заседания заранее. Причина ее неявки не уважительна. Защитник с сегодняшнего дня просит перенести судебное заседание на конец марта".

Сторожук также добавила, что подобные действия стороны защиты, по ее мнению, приводят к затягиванию судебного процесса. "Сроки привлечения к ответственности истекают в феврале 2024 года. Если заседания и дальше будут срываться с такой же периодичностью, то суд не успеет рассмотреть это дело".

Также представитель потерпевших обратилась к судье с просьбой обеспечить рассмотрение этого дела в разумный срок и назначать судебные заседания по делу дважды в неделю.

Заслушав стороны, судья отложил заседание.