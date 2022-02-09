Могу подтвердить встречу советников лидеров стран Нормандского формата в Берлине 10 февраля, - представитель правительства ФРГ Бюхнер

Встреча советников по внешнеполитическим вопросам Украины, Германии, Франции и России состоится в четверг, 10 февраля.

Это подтвердил представитель федерального правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Могу подтвердить встречу политических советников Нормандского формата 10.02 в Берлине", – сказал Бюхнер.

Он отметил, что эта встреча является продолжением переговоров 26 января в Париже, первой встречи за долгое время. Во французской столице произошел интенсивный обмен, который, по словам спикера, засвидетельствовал, что Украина и Россия продолжают считать Минские соглашения основой для дальнейших переговоров.

"Все участники подтвердили готовность прилагать усилия по уменьшению нынешних разногласий во взглядах для дальнейшего продвижения. Об этом, в частности, пойдет речь во время завтрашних переговоров", - сказал Бюхнер.

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Германия, заявил представитель правительства, сильно ангажирована в Нормандском формате, в котором имеет особую ответственность и вместе с Францией вносит особый вклад в достижение деэскалации напряженности в и вокруг Украины.

"Мы нуждаемся в конце концов в продвижении в выполнении Минских соглашений", - заявил Бюхнер. Он назвал гуманитарную ситуацию на Донбассе "удручающей" и отметил, что правительство ФРГ приветствует все шаги, которые ведут "в правильном направлении".

По информации СМИ, встреча советников должна начаться в 13:00 по берлинскому времени.

Напомним, делегации Украины, Германии, Франции и России на переговорах возглавляют соответственно Андрей Ермак, Йенс Плетнер, Эмманюэль Бонн и Дмитрий Козак.