Могу подтвердить встречу советников лидеров стран Нормандского формата в Берлине 10 февраля, - представитель правительства ФРГ Бюхнер
Встреча советников по внешнеполитическим вопросам Украины, Германии, Франции и России состоится в четверг, 10 февраля.
Это подтвердил представитель федерального правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Могу подтвердить встречу политических советников Нормандского формата 10.02 в Берлине", – сказал Бюхнер.
Он отметил, что эта встреча является продолжением переговоров 26 января в Париже, первой встречи за долгое время. Во французской столице произошел интенсивный обмен, который, по словам спикера, засвидетельствовал, что Украина и Россия продолжают считать Минские соглашения основой для дальнейших переговоров.
"Все участники подтвердили готовность прилагать усилия по уменьшению нынешних разногласий во взглядах для дальнейшего продвижения. Об этом, в частности, пойдет речь во время завтрашних переговоров", - сказал Бюхнер.
Германия, заявил представитель правительства, сильно ангажирована в Нормандском формате, в котором имеет особую ответственность и вместе с Францией вносит особый вклад в достижение деэскалации напряженности в и вокруг Украины.
"Мы нуждаемся в конце концов в продвижении в выполнении Минских соглашений", - заявил Бюхнер. Он назвал гуманитарную ситуацию на Донбассе "удручающей" и отметил, что правительство ФРГ приветствует все шаги, которые ведут "в правильном направлении".
По информации СМИ, встреча советников должна начаться в 13:00 по берлинскому времени.
Напомним, делегации Украины, Германии, Франции и России на переговорах возглавляют соответственно Андрей Ермак, Йенс Плетнер, Эмманюэль Бонн и Дмитрий Козак.
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