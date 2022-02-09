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Новости Агрессия России против Украины Война
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Глава МИД Великобритании Трасс перед визитом в РФ: Москва не должна сомневаться в силе нашего ответа

Глава МИД Великобритании Трасс перед визитом в РФ: Москва не должна сомневаться в силе нашего ответа

Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс посетит Россию и планирует призвать Кремль прекратить агрессию против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства Великобритании.

"Это первый визит министра иностранных дел Великобритании за четыре года. Во время двухдневной поездки министр иностранных дел встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, чтобы четко объяснить, что единственный путь вперед - это прекратить агрессию и начать содержательные переговоры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Трасс будет настаивать на том, чтобы Россия соблюдала международные соглашения, которые она уже подписала, включая Хельсинкский Заключительный акт ОБСЕ, Минские протоколы и Будапештский меморандум, гарантирующие соблюдение независимости и суверенитета Украины.

"Великобритания настроена отстаивать свободу и демократию в Украине. Я посещаю Москву, чтобы призвать Россию искать дипломатическое решение и четко дать понять, что очередное вторжение России в суверенное государство принесет серьезные последствия для всех причастных. Россия не должна сомневаться в силе нашего ответа. Мы неоднократно говорили, что любое дальнейшее вторжение приведет к серьезным расходам, в том числе из-за согласованного пакета санкций. У России здесь есть выбор. Мы настойчиво поощряем их к взаимодействию, деэскалации и выбору пути дипломатии", - подчеркнула Трасс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Великобритании Трасс в четверг посетит Москву для обсуждения ситуации вокруг Украины, - The Times

Автор: 

Великобритания (5046) россия (96446) Трасс Элизабет (116)


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Топ комментарии
+4
Відвідування кремлівського упиря- це глибоке нерозуміння ментальності бандито-чекиста Путина. Виходить якось "я за вами гналась три дні і три ночи, щоб сказати як ви мені байдужі".
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09.02.2022 15:32 Ответить
+4
Ситуация вокруг Украины является также угрозой нацбезопасности Болгарии: заявление министра обороны страны.
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09.02.2022 15:43 Ответить
+3
Брити-чавіть смердючого бункерного клопа...
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09.02.2022 15:25 Ответить
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А Пуйло слухає та їсть...
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09.02.2022 15:24 Ответить
Брити-чавіть смердючого бункерного клопа...
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09.02.2022 15:25 Ответить
В Лондоне считают, что Макрон вышел за рамки НАТО.
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09.02.2022 15:29 Ответить
Стосовно Російської Федерації, то дипломатія має полягати у юридичних аспектах її ліквідації.
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09.02.2022 15:31 Ответить
Відвідування кремлівського упиря- це глибоке нерозуміння ментальності бандито-чекиста Путина. Виходить якось "я за вами гналась три дні і три ночи, щоб сказати як ви мені байдужі".
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09.02.2022 15:32 Ответить
Как умные люди говорят: "Проблема которую можно решить за деньги, это не Проблема, это прросто расходы"
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09.02.2022 16:26 Ответить
***** з бункеру витягуйте
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09.02.2022 15:36 Ответить
Ситуация вокруг Украины является также угрозой нацбезопасности Болгарии: заявление министра обороны страны.
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09.02.2022 15:43 Ответить
А он сомневается и будет сомневатся. Даже более того скорее всего знает, что ЕС серьйозных санкций не введет, благодаря известно каким странам
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09.02.2022 15:45 Ответить
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09.02.2022 15:50 Ответить
8 и 9 февраля в Украину прибыл груз с военно-технической помощью из Великобритании - военные грузы и оборудование для сил территориальной обороны ВСУ.
Интересно что может быть.
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09.02.2022 15:52 Ответить
Нічого особливого... декілька тисяч мобільних воєнторгів.
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09.02.2022 16:03 Ответить
Зачем к душевнобольным ездить? Делайте своё дело, поставляйте нам оружие, готовьте санкции и информационно кошмарьте русских емель.
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09.02.2022 16:00 Ответить
не соглашусь, после бесхребетного французского Микрона, Трасс должна показать пуйлу настоящую Европу, чтобы у ботокса не было иллюзий от Германии, Франции и Венгрии.
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09.02.2022 16:13 Ответить
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09.02.2022 16:07 Ответить
Посещение Британией мокшандии не самое разумный поступок.
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09.02.2022 16:12 Ответить
Коротко и ясно.
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09.02.2022 16:12 Ответить
 
 