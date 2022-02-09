Глава МИД Великобритании Трасс перед визитом в РФ: Москва не должна сомневаться в силе нашего ответа

Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс посетит Россию и планирует призвать Кремль прекратить агрессию против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства Великобритании.

"Это первый визит министра иностранных дел Великобритании за четыре года. Во время двухдневной поездки министр иностранных дел встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, чтобы четко объяснить, что единственный путь вперед - это прекратить агрессию и начать содержательные переговоры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Трасс будет настаивать на том, чтобы Россия соблюдала международные соглашения, которые она уже подписала, включая Хельсинкский Заключительный акт ОБСЕ, Минские протоколы и Будапештский меморандум, гарантирующие соблюдение независимости и суверенитета Украины.

"Великобритания настроена отстаивать свободу и демократию в Украине. Я посещаю Москву, чтобы призвать Россию искать дипломатическое решение и четко дать понять, что очередное вторжение России в суверенное государство принесет серьезные последствия для всех причастных. Россия не должна сомневаться в силе нашего ответа. Мы неоднократно говорили, что любое дальнейшее вторжение приведет к серьезным расходам, в том числе из-за согласованного пакета санкций. У России здесь есть выбор. Мы настойчиво поощряем их к взаимодействию, деэскалации и выбору пути дипломатии", - подчеркнула Трасс.

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