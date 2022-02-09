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Новости Война
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На заседание СНБО в Харькове пригласили мэров городов: Зеленский хочет показать, что именно он является организатором теробороны, - Бутусов

На заседание СНБО в Харькове пригласили мэров городов: Зеленский хочет показать, что именно он является организатором теробороны, - Бутусов

В пятницу в Харькове пройдет выездное заседание СНБО. На заседание будут приглашены мэры городов.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Цель заседания – информационно-политическая.

1. Перекрыть негатив от заявления президента Владимира Зеленского в американских СМИ о возможной оккупации Харькова российскими войсками в случае большой войны заявлением, что Харьков сдавать агрессорам не будут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский на 11 февраля созывает выездное заседание СНБО в Харькове

2. Собрать мэров различных городов и показать, что именно президент Зеленский, а не глава ассоциации мэров Виталий Кличко является организатором территориальной обороны (Зеленского беспокоит Кличко как один из оппонентов на выборах, в Киеве у "слуг народа" самый низкий показатель поддержки).

3. Послать сигнал, что Зеленский занимается вопросами обороны. Буквально две недели назад президент призывал всех готовиться к майским праздникам и шашлыкам, сейчас ОП планирует послать другой сигнал, что мы готовимся к решительному сопротивлению", - рассказал журналист.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Центр рекрутинга теробороны открыли во Львове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"К сожалению, в повестке СНБО нет пока даже вопроса, который является приоритетным - об увеличении финансирования Минобороны и Теробороны, в связи с возрастанием военной угрозы. Финансирование ВСУ совершенно не отвечает существующим вызовам, обеспечение ТРО просто ниже всякой критики, там все держится на энтузиазме и самоотверженности наших людей (при этом, на "Єбабусю" будут выделены миллиарды от налогоплательщиков, на телеканал "Дом" только в декабре выделили 533 миллиона гривен налогоплательщиков). Мэрам дадут понять, что обеспечивать Тероборону они должны за счет своих местных бюджетов", - добавил Бутусов.

Автор: 

Зеленский Владимир (21085) Кличко Виталий (4660) местное самоуправление (262) СНБО (4446) Харьков (7626) Бутусов Юрий (4390) тероборона (346)


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Топ комментарии
+20
Засідання РНБО перетворилось на цирк шапіто, подивимось хто з мерів приїде.
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09.02.2022 15:46 Ответить
+18
Якби Кличко чекав вказівок уклоніста-рецидивіста про тероборону, то її б не було.
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09.02.2022 15:55 Ответить
+15
Ближній світ Харків!
Навіщо багатьом мерам пертись через всю Україну в Харків, якщо в Київ добиратись ближче?
Але ж шоу презіка вимагають жертв.
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09.02.2022 15:54 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Собирает всех мэров на шашлыки?
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09.02.2022 15:45 Ответить
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09.02.2022 16:34 Ответить
вот именно !

Харьков уже сдан рашистам Бубачкой
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09.02.2022 17:08 Ответить
а может 79 раз верховный будет проводить СНБО в подполье, в лесу ?

заодно и шашлычки можно замутить
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09.02.2022 17:14 Ответить
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09.02.2022 17:38 Ответить
у Франції горить фабрика по виборництву грошей !

хорошо горит !
после моцного рукопожатия Мікрона с Бубочкой...
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09.02.2022 18:12 Ответить
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09.02.2022 17:27 Ответить
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09.02.2022 17:30 Ответить
Верховный Главнокомандующий Зеленский командует всей армией. По другому и быть не может.
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09.02.2022 15:46 Ответить
Граючи причинним місцем на піаніно.
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09.02.2022 15:48 Ответить
...мудрістем)
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09.02.2022 15:51 Ответить
10 тисяч штатних одиниць заповняться швидко. А як там справи з рядовими? Черги є?
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09.02.2022 15:53 Ответить
Сходи запишись у тероборону і все узнаєш на місці.
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09.02.2022 15:55 Ответить
Ти вже записався? Чи ти по клавішам спєц?
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09.02.2022 16:00 Ответить
Верховным главнокомандующим командует Игорь Валерьевич. И это многое объясняет.
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09.02.2022 16:41 Ответить
Засідання РНБО перетворилось на цирк шапіто, подивимось хто з мерів приїде.
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09.02.2022 15:46 Ответить
Стратегія тероборони пів-шостого може бути описана в одному реченні.
- Всім по мобільному телефону, *******, і вперед на передову по "гарному" асфальту.
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09.02.2022 15:46 Ответить
педаля пасанет 100%
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09.02.2022 15:47 Ответить
Всьо правільно,гдє должен бить палкаводєц?Впєрєді на бєлом конє...
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09.02.2022 15:49 Ответить
Маладец Вова, я дам вам парабеллум.
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09.02.2022 15:50 Ответить
тогда я не поленюсь выкопать для Вовачки маленький дальний окопчик для этого дела....
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09.02.2022 17:16 Ответить
Он как новобранец главнокомандующий, сам должен выкопать и ещё в противогазе.
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09.02.2022 18:30 Ответить
Вова берет ружье.
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09.02.2022 15:50 Ответить
Пане Бутусове, все це називається словом ХУЦПА.
і альтернативна комісія блаЗЄнських щодо "ваґнерґейту"
і збір підписів блаЗЄнськими щодо засідання ВР у справі "трухина"...

блаЗЄнські все перетворюють на лайно. Саме так це треба оцінювати і писати саме так.
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09.02.2022 15:52 Ответить
був цар Мідас, а ми маємо сцара Підраса
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09.02.2022 17:47 Ответить
Мидараса. Всек му не прикоснутся превращается в гуано
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09.02.2022 19:54 Ответить
маю мрію, аби якась випадкова кацапська бомба накрила зе-лупу з дєрьмаком - аби навіть дрантя з цих уродів не залишилося...
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09.02.2022 15:53 Ответить
Мрійник! А не боїшся потрапити під уламки?
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09.02.2022 16:23 Ответить
Бубочка боїться тероборони, як і будь-якої організованості суспільства.
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09.02.2022 15:53 Ответить
А хто уповноважував Кличка організовувати тероборону в інших містах? Його сфера відповідальності - м.Київ. А в сільських громадах теж Асоціація міст буде займатися теробороною? Є чітка вертикаль: президент - ОДА - РДА - громади.
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09.02.2022 15:54 Ответить
Якби Кличко чекав вказівок уклоніста-рецидивіста про тероборону, то її б не було.
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09.02.2022 15:55 Ответить
Її дійсно не було до Зеленського. Тільки зараз тероборона починає працювати.
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09.02.2022 15:59 Ответить
До Зеленского никто и не верил, что Россия может напасть на Киев.
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09.02.2022 16:02 Ответить
Чого він чекав три роки?
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09.02.2022 16:02 Ответить
І загроза від рашки більшою не стала, ніж раніше.
Якщо вірити зеленському, данилову, рєзнікову та його заступниці із сотнями тисяч ЗП Гані Мулір.
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09.02.2022 16:18 Ответить
* Муляр
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09.02.2022 16:18 Ответить
Мурло

У серпні 2021 року Маляр було https://ua.interfax.com.ua/news/general/759767.html призначено заступницею міністра оборони України.
На місцевих виборах 2020 року балотувалась до Київради від партії https://www.chesno.org/party/1991/ "Слуга народу" , не була обрана.
З 2007 року працює https://kmkdka.com/reestr-advokativ-kieva/advokat/2384 адвокаткою .
Керівниця https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/43284433/ ГО "Центр правових та кримінологічних досліджень" .

що робить політична невдаха адвокат в Мін. оборони ?
чи МО вже якась адвокатся контора на чолі із Рєзніковим ?
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09.02.2022 17:22 Ответить
Він Пукіну в очі все зазирав-зазирав, щось шукав в них, мабуть...
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12.02.2022 19:19 Ответить
А сонце теж по команді васлюка сходить .?))))
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09.02.2022 16:07 Ответить
Только для олега петровича
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09.02.2022 19:56 Ответить
Ближній світ Харків!
Навіщо багатьом мерам пертись через всю Україну в Харків, якщо в Київ добиратись ближче?
Але ж шоу презіка вимагають жертв.
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09.02.2022 15:54 Ответить
а в последнее время так ваще проводилось селекторное совещание...
нафига инфекцию разносить ))))) он даже г-н Эрдоган не выдержал (дай ему Аллах здоровья)
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09.02.2022 16:25 Ответить
Организация теробороны- пиар чистой воды ! На время занятий людям должны выдавать настоящее современное оружие.
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09.02.2022 15:56 Ответить
Зеленский не показывает, а отвлекает на себя внимания, пока его семитская шайка орудует во главе с Беней-каломойщиком, мародерствует и разграбливает страну.
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09.02.2022 15:57 Ответить
ХАЙ З СОБОЮ ПІАНІНО ПРИХВАТЯТЬ
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09.02.2022 15:59 Ответить
Всё равно, все знают, что Кличко его опередил... Зачем так обсыраться каждый раз... Неужели нельзя хоть какого то нормального советника подобрать, или мозг от кокса отрофирован....
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09.02.2022 16:02 Ответить
Цель Зеленского перетянуть на себя полномочия и превратить их в что-то максимально неэффективное и неработоспособное. План простой. Зеленский перетягивает власть и переходит к следующей жертве.
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09.02.2022 16:04 Ответить
Чтобы в тот момент когда он будет капитуляцию подписывать, никто рядом и пискнуть не посмел.
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09.02.2022 16:19 Ответить
Не думаю что за этим какая-то цель. Просто Зеленский не терпит конкуренции. Это уязвляет его творческое эго.
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09.02.2022 16:22 Ответить
Сколько лет Кличко уже мэр Киева? С 2014 года, т.е. 8 лет! А тероборона возникла только сейчас. что очень странно, учитывая, что война в Украине идет с 2014 года.
В любом случае организаторами теробороны являются Данилов и Зеленский по мнению народа Украины. Порошенко и Кличко с 2014 года ничего в этом направлении не сделали. Как и в блокировке пророссийских каналов, уголовном преследовании Медведчука и т.п.
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09.02.2022 16:37 Ответить
не говори от имени народа. зебил
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09.02.2022 16:57 Ответить
Образцово-показательное выездное собрание РНБО
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09.02.2022 16:03 Ответить
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09.02.2022 16:14 Ответить
все до чого не торкнеться - перетворюється в лайно,

цар Пидас...
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09.02.2022 17:29 Ответить
таки да !

Ой, смереко
Розкажи мені, смереко
Чом ростеш ти так далеко
Чарівна моя смереко
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09.02.2022 17:30 Ответить
Він є звичайний блазень,а не організатор хоч чогось.
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09.02.2022 16:18 Ответить
Дивно. Не має тер.оборони-винний Президент. Створюється тер. оборона- Президент тут ні до чого.
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09.02.2022 16:20 Ответить
Тяжко зрозуміти роль Кличка в розбудові сил територіальної оборони України. У кого є бачення цього процесу- поділіться.
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09.02.2022 16:25 Ответить
тот кто приказал "не стрелять"... будет пиариться на тер/обороне ???
оригинального ничего нет!!! - законы шоубизнеса соблюдены!
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09.02.2022 16:27 Ответить
Сказочный безмозглый Долбайоб во главе шоблы воровитой!
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09.02.2022 16:30 Ответить
ЗЛН-ЕРМк ПНХ!!!
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09.02.2022 16:30 Ответить
Зачем "хотеть показывать" то, что и так очевидно? 😂
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09.02.2022 16:31 Ответить
Горячая линия Тер . Обороны трубку никто не берет!!! Местный военкомат сказал - мы не имеем отношения к тер. обороне!!!
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09.02.2022 16:31 Ответить
Понты! Пиар...Квартал 95 .....
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09.02.2022 16:37 Ответить
А буде із тих збіговиськ якийсь толк ?
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09.02.2022 16:38 Ответить
пусть идет к Гепе на шашлыки)
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09.02.2022 16:40 Ответить
Как харьковчанка, я очень рада, что заседание РНБО по теробороне проводится именно в Харькове. И меня интересуют мэры городов и городков-райцентров именно Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Херсонской и других прилегающих к России и ОРДЛО областей. Чтобы нее было новых Славянска и Дебальцево, чтобы мы были уверены, что в каждом украинском городке есть тероборона, контролируемая украинской армией. Даже если мэр там - друг Мураева или Добкина.
А Кличко может по скайпу поучаствовать в заседании РНБО. Киев лучше всех городов Украины защищен от российской агрессии, Кличко даже делать ничего особо не нужно. И так все общеукраинские военные структуры находятся в Киеве.
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09.02.2022 16:44 Ответить
а хотели пэтрыка пристроить?
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09.02.2022 16:49 Ответить
В суммарной направленности комментов не сомневался,частенько заглядывая на сайт для ориентировки в бурной укрполитжизни - поэтому читать их все не стал. Друг подтвердил мои предположения...Есть повод задуматься-что избрать для слежения за новостями ммм....менее узконаправленное?
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09.02.2022 17:13 Ответить
Ну за что нам такое ?Иди пляши,шути,играй на рояле...Делай то, что у тебя получается
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09.02.2022 17:33 Ответить
Ему придется рот завязать мэрам.Он рискует нарваться на неприятность.Выслушает все.Не все мэры одинаково приятны.
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09.02.2022 19:26 Ответить
может броников Харьковчанам подкинет
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09.02.2022 20:11 Ответить
Мерзавец на каком клейма негде ставить.
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09.02.2022 20:28 Ответить
Дайте йому повязку,щоб надів на лоба - Я неприший к кобилі хвіст.
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09.02.2022 20:40 Ответить
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10.02.2022 01:06 Ответить
 
 