На заседание СНБО в Харькове пригласили мэров городов: Зеленский хочет показать, что именно он является организатором теробороны, - Бутусов

В пятницу в Харькове пройдет выездное заседание СНБО. На заседание будут приглашены мэры городов.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Цель заседания – информационно-политическая.

1. Перекрыть негатив от заявления президента Владимира Зеленского в американских СМИ о возможной оккупации Харькова российскими войсками в случае большой войны заявлением, что Харьков сдавать агрессорам не будут.

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2. Собрать мэров различных городов и показать, что именно президент Зеленский, а не глава ассоциации мэров Виталий Кличко является организатором территориальной обороны (Зеленского беспокоит Кличко как один из оппонентов на выборах, в Киеве у "слуг народа" самый низкий показатель поддержки).

3. Послать сигнал, что Зеленский занимается вопросами обороны. Буквально две недели назад президент призывал всех готовиться к майским праздникам и шашлыкам, сейчас ОП планирует послать другой сигнал, что мы готовимся к решительному сопротивлению", - рассказал журналист.

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"К сожалению, в повестке СНБО нет пока даже вопроса, который является приоритетным - об увеличении финансирования Минобороны и Теробороны, в связи с возрастанием военной угрозы. Финансирование ВСУ совершенно не отвечает существующим вызовам, обеспечение ТРО просто ниже всякой критики, там все держится на энтузиазме и самоотверженности наших людей (при этом, на "Єбабусю" будут выделены миллиарды от налогоплательщиков, на телеканал "Дом" только в декабре выделили 533 миллиона гривен налогоплательщиков). Мэрам дадут понять, что обеспечивать Тероборону они должны за счет своих местных бюджетов", - добавил Бутусов.