На заседание СНБО в Харькове пригласили мэров городов: Зеленский хочет показать, что именно он является организатором теробороны, - Бутусов
В пятницу в Харькове пройдет выездное заседание СНБО. На заседание будут приглашены мэры городов.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Цель заседания – информационно-политическая.
1. Перекрыть негатив от заявления президента Владимира Зеленского в американских СМИ о возможной оккупации Харькова российскими войсками в случае большой войны заявлением, что Харьков сдавать агрессорам не будут.
2. Собрать мэров различных городов и показать, что именно президент Зеленский, а не глава ассоциации мэров Виталий Кличко является организатором территориальной обороны (Зеленского беспокоит Кличко как один из оппонентов на выборах, в Киеве у "слуг народа" самый низкий показатель поддержки).
3. Послать сигнал, что Зеленский занимается вопросами обороны. Буквально две недели назад президент призывал всех готовиться к майским праздникам и шашлыкам, сейчас ОП планирует послать другой сигнал, что мы готовимся к решительному сопротивлению", - рассказал журналист.
"К сожалению, в повестке СНБО нет пока даже вопроса, который является приоритетным - об увеличении финансирования Минобороны и Теробороны, в связи с возрастанием военной угрозы. Финансирование ВСУ совершенно не отвечает существующим вызовам, обеспечение ТРО просто ниже всякой критики, там все держится на энтузиазме и самоотверженности наших людей (при этом, на "Єбабусю" будут выделены миллиарды от налогоплательщиков, на телеканал "Дом" только в декабре выделили 533 миллиона гривен налогоплательщиков). Мэрам дадут понять, что обеспечивать Тероборону они должны за счет своих местных бюджетов", - добавил Бутусов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Харьков уже сдан рашистам Бубачкой
заодно и шашлычки можно замутить
хорошо горит !
после моцного рукопожатия Мікрона с Бубочкой...
- Всім по мобільному телефону, *******, і вперед на передову по "гарному" асфальту.
і альтернативна комісія блаЗЄнських щодо "ваґнерґейту"
і збір підписів блаЗЄнськими щодо засідання ВР у справі "трухина"...
блаЗЄнські все перетворюють на лайно. Саме так це треба оцінювати і писати саме так.
Якщо вірити зеленському, данилову, рєзнікову та його заступниці із сотнями тисяч ЗП Гані Мулір.
У серпні 2021 року Маляр було https://ua.interfax.com.ua/news/general/759767.html призначено заступницею міністра оборони України.
На місцевих виборах 2020 року балотувалась до Київради від партії https://www.chesno.org/party/1991/ "Слуга народу" , не була обрана.
З 2007 року працює https://kmkdka.com/reestr-advokativ-kieva/advokat/2384 адвокаткою .
Керівниця https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/43284433/ ГО "Центр правових та кримінологічних досліджень" .
що робить політична невдаха адвокат в Мін. оборони ?
чи МО вже якась адвокатся контора на чолі із Рєзніковим ?
Навіщо багатьом мерам пертись через всю Україну в Харків, якщо в Київ добиратись ближче?
Але ж шоу презіка вимагають жертв.
нафига инфекцию разносить ))))) он даже г-н Эрдоган не выдержал (дай ему Аллах здоровья)
В любом случае организаторами теробороны являются Данилов и Зеленский по мнению народа Украины. Порошенко и Кличко с 2014 года ничего в этом направлении не сделали. Как и в блокировке пророссийских каналов, уголовном преследовании Медведчука и т.п.
цар Пидас...
Ой, смереко
Розкажи мені, смереко
Чом ростеш ти так далеко
Чарівна моя смереко
оригинального ничего нет!!! - законы шоубизнеса соблюдены!
А Кличко может по скайпу поучаствовать в заседании РНБО. Киев лучше всех городов Украины защищен от российской агрессии, Кличко даже делать ничего особо не нужно. И так все общеукраинские военные структуры находятся в Киеве.