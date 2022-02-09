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Новости Умер нардеп Поляков
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Черниговский мэр Атрошенко требует расследовать, как смерть Полякова связана с его показаниями по поводу "конвертов" для "слуг народа" в Раде

Черниговский мэр Атрошенко требует расследовать, как смерть Полякова связана с его показаниями по поводу

Настоящая причина смерти народного депутата из 206 округа Антона Полякова может быть связана с его показаниями НАБУ по разоблачению схем "зарплат в конвертах".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал мэр Чернигова Владислав Атрошенко на своей странице в Facebook.

"Сегодня ровно 4 месяца со дня трагической гибели нардепа Антона Полякова. Уже более 3 месяцев прошло со времени, когда в Раде создали Временную следственную комиссию по вопросам расследования смерти народного депутата. Но с тех пор общество не услышало правды. Власть молчит, потому что настоящая причина смерти нардепа может разрушить "слугам" схему "конвертного" финансирования нардепов. По данным СМИ, за несколько дней до гибели Антон Поляков давал показания против депутатов, принимавших "конверты" с деньгами в туалетах Верховной Рады", - заявил Атрошенко.

Он отметил, что общество все чаще слышит о взяточничестве "слуг народа" и покрытии взяточников.

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"Чем дальше от даты смерти Полякова, тем больше всплывает важных подробностей относительно специфики "работы" нынешней власти. "Новые люди", как мы узнали, очень быстро овладели и начали активно внедрять старые подходы. Едва ли не ежедневно полиция сообщает все новые и новые случаи взяточничества в рядах "слуг". И не только взяточничества, но и покрытия взяточников. В конце января СМИ сообщили об очередном задержании "слуги народа" Кузьминых, которого поймали на взятке более полумиллиона гривен за поставку медоборудования для Житомирских больниц", - отметил мэр Чернигова.

Атрошенко считает, что правоохранители должны расследовать, как смерть Полякова связана с его показаниями в НАБУ по поводу "конвертов" для "слуг народа".

"Убежден, для новоизбранного депутата из 206 округа должно стать делом чести добиться завершения расследования смерти Антона Полякова и, в частности, как она была связана с его разоблачением конвертных схем в Раде. Вместе с тем я требую, чтобы показания Полякова в НАБУ были приобщены к публичному отчету ВСК Рады", - написал Атрошенко.

Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко написала, что смерть нардепа Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона.

Позже стало известно, что следствие рассматривает две версии смерти нардепа Полякова: самостоятельное употребление метадона или отравление.

18 ноября Рада создала ВСК по расследованию смерти нардепа Полякова.

Черниговский мэр Атрошенко требует расследовать, как смерть Полякова связана с его показаниями по поводу конвертов для слуг народа в Раде 01

Автор: 

расследование (3051) Атрошенко Владислав (78) Слуга народа (2638) Поляков Антон (111)


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Топ комментарии
+9
Маю версію.
Якісь барижники приносять зелі кокс, вони ж і підказали як за допомогою наркоти позбутись Полякова.
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09.02.2022 15:51 Ответить
+8
Думаю Трухін точно в курсі.
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09.02.2022 15:55 Ответить
+4
https://www.economics-prorok.com/2022/02/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d0%bf.html Как «слуг» задаривают миллионами. Депутат заявила о получении подарка на 14 млн грн после освоения 5 млн грн
9 февраля, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/02/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d0%bf.html#comments Комментарии: 2
https://www.economics-prorok.com/2022/02/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d0%bf.html

Народный депутат из фракции «Слуга народа» Ирина Аллахвердиева стала регулярно получать огромные суммы.
https://www.economics-prorok.com/2022/02/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d0%bf.html#more-153070 Читать далее
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09.02.2022 16:44 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Маю версію.
Якісь барижники приносять зелі кокс, вони ж і підказали як за допомогою наркоти позбутись Полякова.
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09.02.2022 15:51 Ответить
Вопрос правильный !
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09.02.2022 15:52 Ответить
Думаю Трухін точно в курсі.
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09.02.2022 15:55 Ответить
Полякова убрали-убрали! А кто платил за столь блестящую операцию ?
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09.02.2022 16:00 Ответить
І для чого було чіпати Полякова, коли про конверти, рюкзаки, крис в ОП знає вся країна? Просто кончене зелене чмо.
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09.02.2022 16:00 Ответить
за "печеньки" візьмуться..та ну, будуть вони собі секір башку робити
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09.02.2022 16:02 Ответить
Тому і буде зубами триматься за владу...
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09.02.2022 16:28 Ответить
Нет человека, который собирался показания в НАБУ дать. Кому выгодно?.
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09.02.2022 16:28 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2022/02/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d0%bf.html Как «слуг» задаривают миллионами. Депутат заявила о получении подарка на 14 млн грн после освоения 5 млн грн
9 февраля, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/02/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d0%bf.html#comments Комментарии: 2
https://www.economics-prorok.com/2022/02/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d0%bf.html

Народный депутат из фракции «Слуга народа» Ирина Аллахвердиева стала регулярно получать огромные суммы.
https://www.economics-prorok.com/2022/02/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d0%bf.html#more-153070 Читать далее
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09.02.2022 16:44 Ответить
Не насосала! - А подарили!!
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09.02.2022 17:07 Ответить
корабельная сосна -она
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09.02.2022 17:24 Ответить
хех, тут все версии нужно расматривать, так-же и ту, что смерть упомянутого Полякова так-же выгодна и меру Чернигова, в свете перевыборов, на которые он тулит свою шестерку, которая по-логике будет в ВР прикрывать подгорающий зад городского главы в свете раслелований его мухлевания с городским бюджетом
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09.02.2022 16:58 Ответить
Сидеть артисту и сидеть после каденции.
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09.02.2022 20:17 Ответить
 
 