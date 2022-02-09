Самолет из Великобритании привез снаряжение для отрядов теробороны, в том числе бронежилеты и шлемы, - Резников. ФОТОрепортаж
Самолет с военной помощью для Украины от Британии, прибывший днем 9 февраля, привез снаряжение для отрядов территориальной обороны.
Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.
По его словам, это "товары военного назначения и снаряжения", среди прочего – бронежилеты и шлемы.
"Спасибо партнерам за непреклонную политическую и дипломатическую поддержку и военную помощь", - добавил Резников.
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+94 Александр Чуднивец #474549
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+57 olele
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+47 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий09.02.2022 16:22 Ответить Ссылка
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генерал Марченко під слідством за "погані" броніки, а по факту, як і інші військові - за працю із Гетьманом Порохом !
внаслідок цього, за три роки не купленого жодного броніка та каски, хоча в Україні є декілька фірм які їх робили і забеспечували армію Пороха
просити те, що могли і повинні були зробити самі -
повна ганьба для ЗЕ-ленського і нас - терпіл !!!
https://www.flightradar24.com/*******/2ac1d4d7
2.У меня есть мой старый бундесовский...
алень ти нарьян-марський !
жуй свій ягель в парашке і не суйся в Україну !
Плюс надо скорые и мед помощь.
отакой у нас 79 раз Верховный ЗЕльоный
Типа таких.
примеры:
в швейцарской армии до недавних пор использовались обычные велосипеды.
а операция по взятию японцами Сингапура в второй мировой вообще супер:
японцы высадились в нескольких сотнях километров от Сингапура, по полному бездорожью в сезон дождей на велосипедах (с мешочком риса и винтовкой) за два месяца подошли к Сингапуру и меньшими силами взяли его !
Военные вишли на боевую точку, велики спрятали, дело сделали и быстро ушли.
Кацап- брехливьій раб *********** на швабре.
**********&кацапи - ПНХ.
****.
Смерть дикой азиопской паРаше!
Слава Українi !
Рули, Британия !
https://youtu.be/FoHgSLp19YE
https://calmproductions.com/images/thumbs/0000605_rule-britannia-2-cd-set.jpeg
Ну хто б сумнівався...