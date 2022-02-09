Самолет из Великобритании привез снаряжение для отрядов теробороны, в том числе бронежилеты и шлемы, - Резников. ФОТОрепортаж

Самолет с военной помощью для Украины от Британии, прибывший днем ​​9 февраля, привез снаряжение для отрядов территориальной обороны.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

По его словам, это "товары военного назначения и снаряжения", среди прочего – бронежилеты и шлемы.

"Спасибо партнерам за непреклонную политическую и дипломатическую поддержку и военную помощь", - добавил Резников.

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