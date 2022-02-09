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Новости Война
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Самолет из Великобритании привез снаряжение для отрядов теробороны, в том числе бронежилеты и шлемы, - Резников. ФОТОрепортаж

Самолет с военной помощью для Украины от Британии, прибывший днем ​​9 февраля, привез снаряжение для отрядов территориальной обороны.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

По его словам, это "товары военного назначения и снаряжения", среди прочего – бронежилеты и шлемы.

"Спасибо партнерам за непреклонную политическую и дипломатическую поддержку и военную помощь", - добавил Резников.

Смотрите: В Украину прибыл самолет с военной помощью от Великобритании. ВИДЕО

Самолет из Великобритании привез снаряжение для отрядов терробороны, в том числе бронежилеты и шлемы, - Резников 01
Самолет из Великобритании привез снаряжение для отрядов терробороны, в том числе бронежилеты и шлемы, - Резников 02

Автор: 

Великобритания (5046) Резников Алексей (1170) тероборона (346)


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Топ комментарии
+94
Бритам-черговий респект...
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09.02.2022 16:04 Ответить
+57
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09.02.2022 18:00 Ответить
+47
а нам - повна ганьба !!!!!!!!!!!!

генерал Марченко під слідством за "погані" броніки, а по факту, як і інші військові - за працю із Гетьманом Порохом !
внаслідок цього, за три роки не купленого жодного броніка та каски, хоча в Україні є декілька фірм які їх робили і забеспечували армію Пороха

просити те, що могли і повинні були зробити самі -
повна ганьба для ЗЕ-ленського і нас - терпіл !!!
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09.02.2022 16:22 Ответить
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Бритам-черговий респект...
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09.02.2022 16:04 Ответить
а нам - повна ганьба !!!!!!!!!!!!

генерал Марченко під слідством за "погані" броніки, а по факту, як і інші військові - за працю із Гетьманом Порохом !
внаслідок цього, за три роки не купленого жодного броніка та каски, хоча в Україні є декілька фірм які їх робили і забеспечували армію Пороха

просити те, що могли і повинні були зробити самі -
повна ганьба для ЗЕ-ленського і нас - терпіл !!!
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09.02.2022 16:22 Ответить
Ну "гетьман"-то вже занадто...Достатньо "просто Порох".
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09.02.2022 18:26 Ответить
Не занадто , а нормально 😡
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10.02.2022 01:34 Ответить
Пам'ятаємо про культ особистості і про гетьманську історію України.
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10.02.2022 07:17 Ответить
Ну "Порох" - то уже занадто. Достатньо просто '' Бульдозерист"
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10.02.2022 07:13 Ответить
Я чего же Вы, терпилы, за зеленского голосовали ?
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09.02.2022 19:28 Ответить
Пане Щуревич, і чиї це фірми які роблять таке "добро" для армії? Вже на таких фірмах заказували і купували рюкзаки для нацгвардії.Чи не так? Все таки на ті самі граблі краще стати ногами?І якщо хоч один бронежилет , після дощу,пробиває куля, то ти захочеш подібний одягнути в дощ???
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10.02.2022 15:09 Ответить
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09.02.2022 18:00 Ответить
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09.02.2022 18:01 Ответить
і розвідувально-командний Boeing E-8C крутить кола на траверзі Криму
https://www.flightradar24.com/*******/2ac1d4d7
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09.02.2022 18:08 Ответить
с Рамштайна
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09.02.2022 20:51 Ответить
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09.02.2022 18:43 Ответить
Як всетаки в Україні бракує моди ходити під парасолею в сніг чи в сонячну погоду, ніби вже не такі бідні як в ссср були і парасолі легкодоступні всім, але всеодно мода так і не появилась.
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09.02.2022 22:05 Ответить
А причем тут мода, хочешь ходить с зонтиком - ходишь, в чем проблема то
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10.02.2022 02:04 Ответить
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10.02.2022 19:46 Ответить
И бронелифчик нашей Монике...
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09.02.2022 16:08 Ответить
Ей броне-памперс нужен.
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09.02.2022 16:09 Ответить
... а также бронепеньюар, бронечулки и бронелабутены
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09.02.2022 16:14 Ответить
а тугие стринги в ягодичках? на ютубе гей-видосик есть)) так забавно танцуют только для кого
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09.02.2022 16:29 Ответить
Это ты про женушку свою? Ей надо !!!! И себе за одно прикупи!
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09.02.2022 16:36 Ответить
1.Моника не моя (это было бы только моей проблемой), а наша, к сожалению...
2.У меня есть мой старый бундесовский...
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09.02.2022 16:53 Ответить
Хватить одного парабелума з одним патроном
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09.02.2022 20:28 Ответить
На місці главкому мені б було соромно.
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09.02.2022 16:09 Ответить
Не бреши! Кацапи сорому не мають.
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09.02.2022 18:25 Ответить
Якби ще британці прислали нормального головнокомандувача, от вже ціни б їм не було.
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09.02.2022 16:09 Ответить
Головнокомандувач ЗС України генерал-лейтенант Валерій Залужний
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09.02.2022 16:14 Ответить
Я про верховного, прости Господи.
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09.02.2022 16:26 Ответить
Порошенка потрібно призначити головнокомандуючим.
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09.02.2022 16:17 Ответить
Ага. Уже был. Кроме отвода войски и мирнного плана ничего больше не умел
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09.02.2022 16:21 Ответить
Зараз заспамять . Підняв руку на саме святе.
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09.02.2022 16:24 Ответить
і тебе туди ж ботяра ЗЕ-льоная !
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09.02.2022 16:28 Ответить
Не знаєш як ? Навчити?
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09.02.2022 16:35 Ответить
розскажи нам, українцям ще що небудь про "зрадника Шоколадного",

алень ти нарьян-марський !
жуй свій ягель в парашке і не суйся в Україну !
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09.02.2022 16:25 Ответить
Ты, ***, дыбил зеленомордый.... Отвод войск начался только при твоем ссыкле, клоуне и шмаркле.
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09.02.2022 16:28 Ответить
Ну зебилы про это уже забыли.
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09.02.2022 19:35 Ответить
не брешіть.
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09.02.2022 16:41 Ответить
Зебанат, при Пороху на нульовці постіно давали прикурити рашистам і розвідка працювала, яку твої зевсілюки просто взяли та ліквідували!
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09.02.2022 19:46 Ответить
Велика подяка нашим британським друзям! Друзі пізнаються в біді!
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09.02.2022 16:10 Ответить
Дякуємо! 🇺🇦🤝🇬🇧
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09.02.2022 16:16 Ответить
Немецких касок мы будем ждать ещё год 100 500...
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09.02.2022 16:17 Ответить
Да и то все придут с маячками от ФСБ-КГБ и их друзей из ШТАЗИ
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09.02.2022 16:18 Ответить
Пусть себе оставят.
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09.02.2022 16:22 Ответить
Надо автомобили, джипи и легкие авто типа баги.
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09.02.2022 16:18 Ответить
Если будет война Украине понадобится спец техника: Пожарные, экскаваторы, краны (будут разрушены дома и з под завалов надо будет доставать людей) авто для подвоза воды...
Плюс надо скорые и мед помощь.
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09.02.2022 16:21 Ответить
...и 150 новых французских электротягив но дорогах Великого Крадивныцтва

отакой у нас 79 раз Верховный ЗЕльоный
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09.02.2022 16:43 Ответить
Оце німці могли б нам прислати, сохранив верность геноссе %уйлу. Списані натовські медички саме те
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09.02.2022 16:48 Ответить
Дякуємо.
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09.02.2022 16:22 Ответить
Many thanks to the UK for their support,
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09.02.2022 16:25 Ответить
Ещё надо легкие проходимые електро велосипеды, Они помогут быстро и тихо подъехать сделать задачу и быстро и тихо уйти с позиции.
Типа таких.
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09.02.2022 16:27 Ответить
С гранатомётом на плече. бахнул и лесами полями ушел.
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09.02.2022 16:30 Ответить
незабудьте упомянуть, про губозакаточные машинки и бюджетные ручные прищепки для массовой раздачи в качестве бонуса за вступление в ТО.
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09.02.2022 16:46 Ответить
вообще-то интересный вариант для ССО, диверсантов и легкой пехоты теробороны.

примеры:
в швейцарской армии до недавних пор использовались обычные велосипеды.
а операция по взятию японцами Сингапура в второй мировой вообще супер:
японцы высадились в нескольких сотнях километров от Сингапура, по полному бездорожью в сезон дождей на велосипедах (с мешочком риса и винтовкой) за два месяца подошли к Сингапуру и меньшими силами взяли его !
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09.02.2022 16:58 Ответить
Да такой велик тихий маленький скорость до 50 км/ч выедет на любую горку, проедет по бездорожью.
Военные вишли на боевую точку, велики спрятали, дело сделали и быстро ушли.
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09.02.2022 17:18 Ответить
А как он без багажника? Хотя местные умельцы приварят если чё.
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09.02.2022 17:04 Ответить
разные варианты есть, можно немного модифицировать.
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09.02.2022 17:21 Ответить
Шикарний лісапєт!
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10.02.2022 01:43 Ответить
В американській армії є навіть ДИЗЕЛЬНІ мотоцикли!!!
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10.02.2022 19:50 Ответить
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09.02.2022 16:30 Ответить
Тем временем немчура серет в свои 5000 касок.
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09.02.2022 16:33 Ответить
сбылась мечта кацапов о неграх НАТО на земле Украины
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09.02.2022 16:41 Ответить
США и ВБ спасают Украину, исправляя просеры и разворовывание оборонного бюджета ЗЕ-бандой.
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09.02.2022 16:51 Ответить
Броники продать, на полученные деньги построить дорогу Каховка-Жашкив.
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09.02.2022 17:03 Ответить
путин-*****.
Кацап- брехливьій раб *********** на швабре.
**********&кацапи - ПНХ.
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09.02.2022 18:21 Ответить
thanks UK
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09.02.2022 17:33 Ответить
А ЗЕторчка Е-бабушка в приоритете.
****.
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09.02.2022 17:40 Ответить
Спасибо союзникам ...
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09.02.2022 17:46 Ответить
Головне НІКОЛИ не забути хто зброєю допомогав а хто їздив до ***** та казав "вялікая русская нація.... " чи щось таке, та мовчки вислухував побрехеньки хворого *****путина.
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09.02.2022 18:20 Ответить
.

Смерть дикой азиопской паРаше!

Слава Українi !


Рули, Британия !

https://youtu.be/FoHgSLp19YE

https://calmproductions.com/images/thumbs/0000605_rule-britannia-2-cd-set.jpeg
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09.02.2022 18:39 Ответить
по паРашi вогонь !

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09.02.2022 18:45 Ответить
God save The Queen...
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09.02.2022 18:54 Ответить
Анимаскальська атифашиська коаліція.
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09.02.2022 19:01 Ответить
Якщо подивитися на УП відео вигрузки спорядження з британського літака,то стає стидно за дебілізм служб аеропорту.Один автопогрузчик,замість трьох вигружає терміновий вантаж,тим самим затримуючи повернення дорогого літака.Ганьба.
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09.02.2022 19:17 Ответить
Це займає не так вже і багато часу. До того, скоріш за все, в них це єдиний навантажувач.
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09.02.2022 20:01 Ответить
зелені тварюки не знайшли 20 000$ на пару нових навантажувачів?
Ну хто б сумнівався...
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09.02.2022 21:21 Ответить
THANK ! ДЯКУЄМО ! DANKE !
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09.02.2022 19:29 Ответить
Зеленского с дерьмаком заберите и где то над Атлантикой сбросьте в море!
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09.02.2022 19:37 Ответить
А довбані німці навіть обіцяні 5000 сраних шоломів не можуть поставити.
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09.02.2022 19:58 Ответить
Так от ржавчины надо отчистить.какие от кайзера какие от гитлера
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09.02.2022 21:24 Ответить
Дякуємо британцям!
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09.02.2022 20:41 Ответить
Дякуємо Великій Британії за підтримку та військову допомогу!!!
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09.02.2022 21:18 Ответить
Да это не Германия
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09.02.2022 21:23 Ответить
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09.02.2022 22:09 Ответить
Велика нація великої держави з великим серцем!
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10.02.2022 01:48 Ответить
Дякуємо за підтримку!!!🇬🇧🇺🇦
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10.02.2022 07:44 Ответить
Слава Украине!
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10.02.2022 08:06 Ответить
Смотри-ка, как англичане поменялись! Семь лет озабоченности разного калибра демонстрировали, а тут - самолёт за самолётом. Не иначе, как на них подействовал пресловутый "пинок Байдена". Так как с Петром недавно случалось
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10.02.2022 11:18 Ответить
не тебе ватница это решать.....
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10.02.2022 15:36 Ответить
Позор Зеленьку який нічого окрім розвалу(Таран) для армії не зробив!
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10.02.2022 12:33 Ответить
Порох, а нумо скажи, твоя фабрика в м. Ліпецьк (рф) працює чи ні?
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16.04.2022 20:12 Ответить
 
 