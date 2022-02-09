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Новости Пьяное ДТП "Слуги народа" Трухина
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Клименко о ДТП с Трухиным: К информации с бодикамеры патрульного Петрика имели доступ около ста человек

Клименко о ДТП с Трухиным: К информации с бодикамеры патрульного Петрика имели доступ около ста человек

К информации с нагрудной камеры патрульного полицейского с места ДТП с участием нардепа "Слуги народа" Александра Трухина было доступно около сотни полицейских, определить, кто именно снял информацию с сервера, невозможно.

Об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Что касается камер. На момент оформления ДТП работала действительно одна камера… на сотруднике управления патрульной полиции Киева Петрике", - сказал Клименко в среду, выступая на заседании парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Глава Нацполиции отметил, что на момент совершения ДТП не было информации о том, является ли это преступлением. "Мы имели дело с обычным админнарушением", - сказал он.

"23 августа, накануне дня Независимости, мы обслуживали иностранные делегации, очень быстро и тщательно пытались все ДТП, которые были в Киеве и пригороде, оформлять, чтобы не создавать неудобства для гостей и иностранных делегаций, которые прибывали из аэропорта "Борисполь". Поэтому информацию о том, что произошло ДТП на въезде в Киев, мы получили, а о том, что один из возможных фигурантов – народный депутат, мы получили уже через пару часов", - рассказал он.

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По его словам, когда полицейские прибыли на место ДТП, "все двери автомобиля были открыты, и участники ДТП находились на проезжей части или возле нее".

"Запись, которая осуществлялась сотрудником полиции, проводилась с бодикамеры. В репортаже, который нам предоставила "Украинская правда"… четко виден тайминг и номер камеры, поэтому мы можем утверждать, что это действительно запись с камеры", - рассказал Клименко.

По словам главы Нацполиции, по процедуре информация с бодикамер снимается сотрудником IT на сервер. "Но тут есть один нюанс. Те камеры, которые использовались сотрудниками полиции еще до нового года, являются малобюджетными, поставлены они в Нацполицию, в том числе, посредством международной технической помощи еще 4-5 лет назад", - отметил Клименко.

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То есть, как пояснил он, с этой камеры технически можно снять информацию: "К серверам имеет доступ очень много сотрудников полиции. Это и IT-шники, и сотрудники мониторинга, и сотрудники подразделения админпрактики".

"Что это означает? Что в Киеве доступ к этой информации имело около 100 человек…Логирования (записи файлов журнала, которые содержат информацию о событиях в хронологическом порядке - ред.) на тот момент не было… Потому определить, кто конкретно снял информацию с сервера, на сегодняшний день невозможно", - заявил Клименко.

По его словам, только в сентябре Нацполиция вышла с предложением закупки видеокамер, с которых невозможно снять информацию, под логинами сохраняются данные о том, кто загрузил эту информацию на сервер и кто снял ее.

"Ни один сотрудник полиции, который был опрошен на сегодняшний день в управлении патрульной полиции, не может четко сказать, что тем видео кто-то в те дни интересовался. Это обычное ДТП", - подчеркнул глава Нацполиции.

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Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В Нацполиции факт ДТП подтвердили, однако имена участников не назвали.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".

1 февраля 2022 года журналисты опубликовали видео с камер полицейских. На кадрах видно, что Трухин пытался уйти с места аварии. Он перелез через ограждение и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти, попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него есть сумка, в которой $150 тыс. И предлагал эти деньги за возможность уйти с места ДТП.

2 февраля Трухина исключили из партии "Слуга народа". Он заявил, что "в состоянии шока наговорил много глупостей" и что ему "стыдно", а также заявил о готовности сложить мандат.

Автор: 

ДТП (7698) Нацполиция (16607) Клименко Игорь (417) Трухин Александр (145)


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Топ комментарии
+19
я незрозумів -проблема в тому що відео потрапило в загальний доступ????
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09.02.2022 16:10 Ответить
+17
Я щось не розумію, вони розслідують який злочин: аварію та хабарництво трухіра чи хто злив відеозапис???
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09.02.2022 16:13 Ответить
+17
Да, проблема именно в этом. Все остально еподчистили, и даже кино сняли с чуваком в красном за рулем, едущим по тому же маршруту в авто с тем же госномером.
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09.02.2022 16:13 Ответить
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я незрозумів -проблема в тому що відео потрапило в загальний доступ????
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09.02.2022 16:10 Ответить
Да, проблема именно в этом. Все остально еподчистили, и даже кино сняли с чуваком в красном за рулем, едущим по тому же маршруту в авто с тем же госномером.
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09.02.2022 16:13 Ответить
значит уже знали,что кто то снял инфу с камеры .иначе зачем ту кинуху снимать?
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09.02.2022 17:19 Ответить
С какого перепугу?)
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09.02.2022 16:44 Ответить
А може він сам наказав видалити...
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09.02.2022 16:56 Ответить
"визначити, хто саме зняв інформацію із сервера, неможливо" - но ведь зеленому ослу в клоунском колпаке очень хочется это знать да?
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09.02.2022 16:11 Ответить
Ето нє моча-ето Божья роса...
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09.02.2022 16:12 Ответить
Вы не внимательно новость прочли?))) Клименко прямым текстом ПОСЛАЛ всех зеленый уродов, пытающихся найти того кто слил инфу о ПРЕСТУПЛЕНИИ трухина)
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09.02.2022 16:43 Ответить
Я щось не розумію, вони розслідують який злочин: аварію та хабарництво трухіра чи хто злив відеозапис???
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09.02.2022 16:13 Ответить
Шукають хто злив звичайно. Злочин Трухіна взагалі нікому нецікавий.
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09.02.2022 16:23 Ответить
Якась дешева відмазка - ніхто не знав, не чув не бачив. Може варто дати повноваження правоохоронців журналістам?
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09.02.2022 16:13 Ответить
Та вже давно і Трухін і Монастирський і дбрівське прикриття повинно сидіти. Ворог же на кордоні, а вони тирять і кришують.
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09.02.2022 16:14 Ответить
Короче, из-за плохих камер можно скопировать видео, но теперь нельзя и это больше не повторится.
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09.02.2022 16:19 Ответить
І ніхто з тих 100 осіб не бачив факту спроби дачі хабара ? )))
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09.02.2022 16:19 Ответить
"визначити, хто саме зняв інформацію із сервера, неможливо"
Ну, да. Виконавці не цікаві, а хто дав наказ, зрозуміло. Невже не зрозуміло, що то зелені "господарі життя"
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09.02.2022 16:19 Ответить
Хто зняв - не важливо.
Важливо - хто наказав.
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09.02.2022 16:19 Ответить
Бреше, що була одна камера в наряді. Є відухи, де Петрика видно в повний зріст; значить, була ще й друга камера.
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09.02.2022 16:21 Ответить
та там уже все шефиры-сценаристы выдумывают очередную порцию даже не лапши а уже (пардон) соплей на уши...только чтобы еще больше скрыть явные вещи и обвинить именно копов, а не мудака - кошелек "слуг"... (если уже нашли запись с челом в красном срулем))) то далі буде))))
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09.02.2022 16:34 Ответить
О чём он вообще чешет? Кто снял информацию...кто не снял ..100 человек..камеры малобюджетные...Когда трухину подозрение предъявят? Никогда? Ну так и говорите. Твари.
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09.02.2022 16:29 Ответить
"Що це означає? Що в Києві доступ до цієї інформації мало близько 100 осіб... Логування (записування файлів журналу, які містять інформацію про події в хронологічному порядку. - Ред.) на той момент не було... Тому визначити, хто конкретно зняв інформацію із сервера, на сьогодні неможливо", - заявив Клименко. Джерело:

К куче пиз...ша, добавили этот, я понимаю что клименко нуб в этом, но ведь в стране не все идиоты, любой пук на компе, можно сопоставить с данными камер наблюдения, которых в заведении где снимали инфу с бодикамеры в избытке, ПОСЕКУНДНО.
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09.02.2022 16:34 Ответить
"Мы имели дело с обычным админнарушением",
С каких это пор дача взятки пилициянту при исполнении стала "админнарушением"?
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09.02.2022 16:47 Ответить
Ось так,вже все зам'яли. Поліцейські, яких повторно допитали співробітники ДБР, не підтвердили інформацію про пропозицію їм хабаря нардепом Трухіним.(джерело комітет ВР з питань правоохоронної діяльності)
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09.02.2022 16:53 Ответить
а камера підтвердила...
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09.02.2022 17:19 Ответить
Що за жаргон? Що означає "зняв інформацію із сервера"? Видалив? Викрав і розмістив? Те що не вдалося сховати шила в мішку? Аваков - чорт?
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09.02.2022 16:59 Ответить
Самое обидное то , что эта свора паразитов живет за счет налогоплательщиков и ворует из бюджета народа , и никакой ответственности!
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09.02.2022 17:49 Ответить
Це відео мало бути з самого початку. Хтось його приховав, щоб потім продати подорожче!
В поліції, нажаль, ще дуже багато мусорів...
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09.02.2022 18:39 Ответить
Трухін наш пяний херой,правда незалежна експертиза ще робиться,правда вже півроку пройшло.
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09.02.2022 20:23 Ответить
 
 