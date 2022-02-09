Клименко о ДТП с Трухиным: К информации с бодикамеры патрульного Петрика имели доступ около ста человек

К информации с нагрудной камеры патрульного полицейского с места ДТП с участием нардепа "Слуги народа" Александра Трухина было доступно около сотни полицейских, определить, кто именно снял информацию с сервера, невозможно.

Об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Что касается камер. На момент оформления ДТП работала действительно одна камера… на сотруднике управления патрульной полиции Киева Петрике", - сказал Клименко в среду, выступая на заседании парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Глава Нацполиции отметил, что на момент совершения ДТП не было информации о том, является ли это преступлением. "Мы имели дело с обычным админнарушением", - сказал он.

"23 августа, накануне дня Независимости, мы обслуживали иностранные делегации, очень быстро и тщательно пытались все ДТП, которые были в Киеве и пригороде, оформлять, чтобы не создавать неудобства для гостей и иностранных делегаций, которые прибывали из аэропорта "Борисполь". Поэтому информацию о том, что произошло ДТП на въезде в Киев, мы получили, а о том, что один из возможных фигурантов – народный депутат, мы получили уже через пару часов", - рассказал он.

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По его словам, когда полицейские прибыли на место ДТП, "все двери автомобиля были открыты, и участники ДТП находились на проезжей части или возле нее".

"Запись, которая осуществлялась сотрудником полиции, проводилась с бодикамеры. В репортаже, который нам предоставила "Украинская правда"… четко виден тайминг и номер камеры, поэтому мы можем утверждать, что это действительно запись с камеры", - рассказал Клименко.

По словам главы Нацполиции, по процедуре информация с бодикамер снимается сотрудником IT на сервер. "Но тут есть один нюанс. Те камеры, которые использовались сотрудниками полиции еще до нового года, являются малобюджетными, поставлены они в Нацполицию, в том числе, посредством международной технической помощи еще 4-5 лет назад", - отметил Клименко.

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То есть, как пояснил он, с этой камеры технически можно снять информацию: "К серверам имеет доступ очень много сотрудников полиции. Это и IT-шники, и сотрудники мониторинга, и сотрудники подразделения админпрактики".

"Что это означает? Что в Киеве доступ к этой информации имело около 100 человек…Логирования (записи файлов журнала, которые содержат информацию о событиях в хронологическом порядке - ред.) на тот момент не было… Потому определить, кто конкретно снял информацию с сервера, на сегодняшний день невозможно", - заявил Клименко.

По его словам, только в сентябре Нацполиция вышла с предложением закупки видеокамер, с которых невозможно снять информацию, под логинами сохраняются данные о том, кто загрузил эту информацию на сервер и кто снял ее.

"Ни один сотрудник полиции, который был опрошен на сегодняшний день в управлении патрульной полиции, не может четко сказать, что тем видео кто-то в те дни интересовался. Это обычное ДТП", - подчеркнул глава Нацполиции.

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Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В Нацполиции факт ДТП подтвердили, однако имена участников не назвали.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".

1 февраля 2022 года журналисты опубликовали видео с камер полицейских. На кадрах видно, что Трухин пытался уйти с места аварии. Он перелез через ограждение и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти, попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него есть сумка, в которой $150 тыс. И предлагал эти деньги за возможность уйти с места ДТП.

2 февраля Трухина исключили из партии "Слуга народа". Он заявил, что "в состоянии шока наговорил много глупостей" и что ему "стыдно", а также заявил о готовности сложить мандат.