РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8819 посетителей онлайн
Новости
1 678 18

Нужно принять антикризисные меры, чтобы не допустить дефицита дизтоплива для ВСУ, - руководитель исполкома "УДАР Виталия Кличко" Палатный

Нужно принять антикризисные меры, чтобы не допустить дефицита дизтоплива для ВСУ, - руководитель исполкома

Власти должны немедленно принять меры, чтобы ликвидировать дефицит дизельного топлива и не допустить новой волны энергетического кризиса. Перечень необходимых мер содержится в экономическом плане действий "УДАРа Виталия Кличко".

Об этом заявил руководитель исполкома партии Артур Палатный на своей странице в Facebook.

"Из-за зависимости от России и Беларуси и отсутствия диверсификации поставок дизтоплива под угрозой – не только начало весенних полевых работ и железнодорожные перевозки, но и обороноспособность Украины. Власть должна немедленно принять меры, чтобы ликвидировать дефицит стратегически важного топлива и не допустить очередной волны энергетического кризиса", - заявил Палатный.

Он напомнил, что дизельное топливо используют в большом количестве Вооруженные Силы Украины, "Укрзализныця", сельхозпроизводители и другие отрасли.

"Во время обострения ситуации на границах с Россией бесперебойные поставки горючего для ВСУ – вопрос национальной безопасности. Поэтому, без преувеличения, это стратегически важный продукт для Украины. И одна из очень уязвимых болевых точек для Украины", - отметил Артур Палатный.

Он подчеркнул, что "УДАР Виталия Кличко" разработал экономический план действий "Защита. Безопасность. Развитие", в котором сформулировал первоочередные шаги.

"Нужно срочно создать запас дизеля на 45 дней. А резерв горючего в Госрезерве должен быть такого объема, чтобы компенсировать возможные дефициты горючего минимум 2 месяца. Также нужно немедленно диверсифицировать импорт топлива, провести закупки дополнительных объемов у западных государств. В кратчайшие сроки нужно возобновить работу украинских нефтеперерабатывающих заводов – Одесского, Дрогобычского и Надворнянского НПЗ, которые сейчас находятся в собственности государства и не работают", - подчеркнул Палатный.

Автор: 

УДАР (919) Палатный Артур (16)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+6
Ігруну на роялі самі знаєте чим це абсолютно не цікаво.
показать весь комментарий
09.02.2022 16:13 Ответить
+5
"мудрий нарід" обрав "зе владу" саме для створення дефіциту в Україні у всіх сферах життя .Створення дефіциту для українського народу , є не що інше ,як гібридна діяльність рашистів,через своїх "слуг" в Україні
показать весь комментарий
09.02.2022 16:23 Ответить
+3
Перестає московія і її посіпаки бульбаші продавати нам дизель і Україна на лопатках!
показать весь комментарий
09.02.2022 16:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ігруну на роялі самі знаєте чим це абсолютно не цікаво.
показать весь комментарий
09.02.2022 16:13 Ответить
Він е-бабусями опікується...
показать весь комментарий
09.02.2022 16:21 Ответить
І Палатний вже при дєлє. Цікаво : Англія передала Україні безкоштовно 100 крилатих ракет морського і повітряного базування для ураження кораблівЧ,Ф..
показать весь комментарий
09.02.2022 16:21 Ответить
Перестає московія і її посіпаки бульбаші продавати нам дизель і Україна на лопатках!
показать весь комментарий
09.02.2022 16:13 Ответить
Потрібно запросити західний бізнес , запустити НПЗ, організувати логістику для доставки нафти,я розумію ,що цього нажаль небуде бо олігархи проти.Їм начхати.Єсмартфон,******,єдідусь-ось це що відбувається з країною.
показать весь комментарий
09.02.2022 16:19 Ответить
у нас на металл порезали почти все НПЗ, еле бздит бенин НПЗ но на нём делают только 76 + бодяжат тех спирт и получают 95 evro, технология там ещё брежневская, а вкладываться бородатая бабушка не спешит, за дизель вообще не слышал чтоб где то делали, он всегда был привозной.
показать весь комментарий
09.02.2022 16:39 Ответить
тому я і кажу запросити тих хто зможе запустити в Україні виробництво та налагодити ланцюжок поставки нафти ,ринок у нас не маленький їх повинно це зацікавити, але ж де той хто повинен проявити ініціативу?
показать весь комментарий
09.02.2022 16:46 Ответить
нам не нужно налаживать поставку нефти, у нас нефти и газа как грязи, есть районы на западной Украине которые тонут в нефти, проще говоря её выкачивают из подвалов насосами. Но есть животные которые уже лет по 30 сидят на потоках, им не выгодно что то добывать и производить, им выгодно сидеть на трубе и снимать сливки.
По количеству добытого газа мы давно обогнали саудитов с катарами, вы можете сами проверить поинтересовавшись сколько заехало буровых установок хотя бы за прошлый год
так что сказки про газа нема дизеля нема и только ********* нам поможет и труба лукашенки - это давно спланировано и продумано до мелочей.
Иногда я подумываю как Украина полностью обеспечивала ********* газом до 90 годов?? и чей газ сейчас продаётся в Европу?? как там секелёв пел в песне)) как закрутим кран и замёрзнут хохлы))) а он сейчас открытый???
показать весь комментарий
09.02.2022 17:09 Ответить
"мудрий нарід" обрав "зе владу" саме для створення дефіциту в Україні у всіх сферах життя .Створення дефіциту для українського народу , є не що інше ,як гібридна діяльність рашистів,через своїх "слуг" в Україні
показать весь комментарий
09.02.2022 16:23 Ответить
Але винуватий хто?))
показать весь комментарий
09.02.2022 16:30 Ответить
Порошенко !
показать весь комментарий
09.02.2022 16:47 Ответить
Диверсантов московитов, убивших на малайзийском боинге почти 300 человек, тоже амнистируют?
показать весь комментарий
09.02.2022 16:29 Ответить
Конєчно.
Нєт.
показать весь комментарий
09.02.2022 16:54 Ответить
Лукошенко - чудит!!!! Он ипанутый!!! Уверен все под контролем!!!! Не паникуйте!
показать весь комментарий
09.02.2022 16:35 Ответить
не отвлекайте, зеля занят *********
показать весь комментарий
09.02.2022 16:42 Ответить
А где роль дерьмокомандующего? министра обороны? Где и чем занимается КабМин? И очень интересно сколько депутатов ВР из "стада негодяев" сейчас находятся в Украине?
показать весь комментарий
09.02.2022 16:48 Ответить
"Президент обеспечивать Армию дизтопливом." Ну сколько лайков соберет такой видосик?
показать весь комментарий
09.02.2022 20:19 Ответить
да ...до чого котиться україна ,коли такі палатні починають розсусолювати на державницькі теми.Була б нормальна держава то це б чудо давним давно си діло б пожиттево.А воно тут розсуждає про державницькі справи.Кличко заплатить своїм рейтингом за це що взяв в списки таку нікчемного кримінального елемента
показать весь комментарий
10.02.2022 09:50 Ответить
 
 