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В Раде есть 5 законов, которые нужно будет принять, чтобы сдвинуть ситуацию по "Минску". Это и амнистия боевиков, и переходное правосудие, - нардеп "Голоса" Рудик

В Раде есть 5 законов, которые нужно будет принять, чтобы сдвинуть ситуацию по

Сейчас нет ни коллективного Запада, ни конкретно какого-либо человека или страны, которая заставила бы Путина выполнить свою часть Минских соглашений.

Об этом заявила лидер партии "Голос" Кира Рудык, информирует Цензор.НЕТ.

"Относительно "Минска" и любых шагов по нему, действительно, в Верховной Раде уже давно ползут такие слухи о том, что есть 5 законов, которые нужно будет принять для того, чтобы сдвинуть ситуацию по "Минску" с мертвой точки. Этих законов никто не видел, но все знают, как они должны выглядеть. Это, конечно, изменения в Конституцию, это выборы, это амнистия боевиков, это экономический статус и все, что касается переходного правосудия", - пояснила нардеп.

Рудык подчеркнула, что "Голос" не будет голосовать ни за один из них.

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"Ну давайте представим так, вот мы с вами президент какой-то, нам нужно выполнить "Минск", ну вот как мы это физически сделаем в тот момент, когда Россия не выполняет свою часть, когда нет сейчас ни коллективного Запада, ни конкретно какого-либо человека или страны, которая бы заставила Путина выполнить свою часть? В последний день работы Верховной Рады, крайний", - подытожила она.

Автор: 

минские соглашения (3229) Голос партия (500) Рудик Кира (97)


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Топ комментарии
+23
вместо изменений в конституцию можете сразу писать изменение в завещание
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09.02.2022 16:49 Ответить
+18
Тобто зелені блазні миляться здати Україну фуйлу ?
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09.02.2022 16:44 Ответить
+10
Диверсантов московитов, убивших на малайзийском боинге почти 300 человек, тоже амнистируют?
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09.02.2022 16:31 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
а є у ВЗраді єдиний законопроект ,котрий забороняє їй розгляд будь яких законопроектів по" мінському збіговиську",до тих пір поки рашист не передасть Україні 700000 тисяч рашистських пвспортів ,виданих громадянам України ,і ці громадяни не звернуться до українських органів влади за отриманням українських паспортів?
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09.02.2022 16:29 Ответить
Диверсантов московитов, убивших на малайзийском боинге почти 300 человек, тоже амнистируют?
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09.02.2022 16:31 Ответить
ОДИН ПРИКАЗ--РАССТРЕЛИВАТЬ.... ПЛЕННЫХ НЕ БРАТЬ..... ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ 40 ЛЕТ ПОЛОСАТАЯ РОБА КАНДАЛЫ И ВЫШКИ С ПУЛЕМЕТАМИ ВОКРУГ ИХ БАРАКОВ... ждат надо естественной убыли здозхнет гни да путин сдохнет его кооператив Озеро повыздыхают все остальные опричники.. и всем остальным деградирвоанным скотам Прашки оно все до лампочки споим нафиг самограем зальем Прашку сдохнут и от пьяни срани и наркоты так дешевле будет.. всем нам то самое в Крыму и ОРЛДО ЕСТЕСТВЕННАЯ УБЫЛЬ...
природный отбор.... дефектовка и выбраковка приматов....
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09.02.2022 17:28 Ответить
Их в первую очередь.
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09.02.2022 17:54 Ответить
Диверсантов должен осудить нидерландский суд и он этим занимается. Пока, правда безуспешно, с доказательствами, наверное, туговато, раз настойчиво "призывают" взять вину на себя, как следаки в самом захудалом нашем райотделе, пресующие назначенных заранее виновных.
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09.02.2022 20:14 Ответить
доки в ВР не буде національно-орієнтованої коаліції все це до сраки, будемо бовтатися і далі
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09.02.2022 16:37 Ответить
доки в Україні замість національно орієнтованих громадян буде укрАинскоє насілєніє
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09.02.2022 16:56 Ответить
А что такое "нацiонально-орiентованi" громадяни? Не те, случайно, которые воруют, как и раньше, только нарядившись в вышиванки?
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09.02.2022 21:30 Ответить
а ты, случайно, в своей заднице двойного смысла не ищешь ?
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10.02.2022 00:10 Ответить
К чему высер? Или жаба давит, что вышиванку ты надело, но "населением" так и осталось? Так это закономерно, рожденный быдлом быдлом и умрёт, как его не наряжай. Можно ведь только вывести человека с села, но село с человека - никогда...
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10.02.2022 09:55 Ответить
болезный, при чём тут вышиванка ?

Я написал то, что написал.

Нахрена ты вместо этого придумываешь что-то совершенно противоположное ?

Тебе бы к психиатру, который объяснит, что банан - это иногда просто банан.
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10.02.2022 10:01 Ответить
Вышиванка - это образно. Или ты тоже упоротое, абсолютно лишённое даже малейших признаков мышления? Похоже на то. Интересно, из какого дурдома вы сюда слезлись? Упоротый неадекват на упоротом неадеквате. Как на подбор.
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10.02.2022 10:25 Ответить
Тобто зелені блазні миляться здати Україну фуйлу ?
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09.02.2022 16:44 Ответить
З першого дня - дагаварімся пасєрєдінє... Дніпра...
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09.02.2022 17:10 Ответить
Пока Москва не согласится на роль "стороньі конфликта" в Минских соглашениях , нет смьісла принимать какие-то законьі . Зеленский прекрасно єто понимает и действует через Нормандский формат , чтобьі сдвинуть РФ с ее самоприсвоенного места "гаранта" Минска.
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09.02.2022 16:46 Ответить
Якщо якийсь із цих законів зебіли внесуть в Раду до того, як москва погодиться бути стороною конфлікту, ти застрелишся?
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09.02.2022 16:53 Ответить
Идет дипломатическая игра , в ее ходе вполне можно внести в Раду и начать рассматривать какие-то законьі , потребовав взамен от Москвьі определенньіх действий . Закон всегда можно притормозить или отозвать , єто не воевать . Или не ?
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09.02.2022 16:58 Ответить
Це ви щас про кого? останній брифінг нашого з Макроном дивилися? він одну простеньку думку викласти не може, а ви дипломатична ігра. Чи може дЄрмак, якого відкритим текстом британці назвали агентом раші? https://www.youtube.com/watch?v=XMwQkW58nOc https://www.youtube.com/watch?v=XMwQkW58nOc

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09.02.2022 17:45 Ответить
Это подрашистники на службе подоляка
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09.02.2022 18:49 Ответить
вместо изменений в конституцию можете сразу писать изменение в завещание
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09.02.2022 16:49 Ответить
А, КОЗЛОРОГИЕ перестали стрелять, чтобы мы начали что-либо выполнять???
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09.02.2022 16:52 Ответить
Клован с дерьмаком повиснут на фонаре без амнистии.
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09.02.2022 16:55 Ответить
Як крок перший: нехай з Дебальцевого забираються. Згідно з "мінськими" це УКРАЇНСЬКЕ МІСТО.
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09.02.2022 16:58 Ответить
Заберуть роздані паспорти, виведуть танки, організація виборів згідно з українськими законами.
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09.02.2022 17:38 Ответить
Амністія бойовиків можлива лише "посмертна" і лише ху#лом на території Мордора...
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09.02.2022 17:00 Ответить
Это будет последний день Зелёных - когда они примут Закон про Амнистию...и Особый статус...

Даже если накрыть это кодло не удастся этих амнистированных будут находить и убивать на улицах...а это будет хаос ещё тот...а "Миротворец" превратится в "Кровавую книгу возмездия" и фамилии Моно-сброда будут в ней тоже и разбирается кто из вас хороший а кто плохой не будет времени...Думайте перед тем что делаете - и о последствиях ваших действий...

Мы уже видели что делала Франция в Грузии...и что делает Германия сейчас... если прогнётесь начинайте покупать недвижимость в Рашке...но и это вам не поможет...Между восстанием Студентов и Ветеранов - огромная разница...
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09.02.2022 17:09 Ответить
Без ради ніхто нічого не перийме,а рада не схочепіти на самопожертву бо знають чим все закінчиться.
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09.02.2022 17:40 Ответить
I чим це закiнчиться, якщо не секрет?
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10.02.2022 14:15 Ответить
Коли все знаєш наперед не ицікаво жити.Поживеш побачиш,і я б тобі не бажав того побачити бо на капітуляцію ніхто не піде.
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10.02.2022 14:21 Ответить
Ти маеш на увазi черговий майдан, що змете зелену владу? То запам"ятай просту азбучну iстину: доки зеленi цiлком влаштовують умовний "колективний Захiд" i дiють в його iнтересах, будь-який майдан буде безжально закатаний в асфальт, не рахуючись з кiлькiстю жертв, пiд одностайне схвалення того ж Заходу, а учасники того майдану будуть оголошенi агентами пуйла, якi за його наказом хотiли "дестабiлiзувати краiну", щоб у нього, пуйла, була змога захопити ii пiд шумок.
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10.02.2022 16:11 Ответить
Твоїм судженням можуть позаздрити найвпертіші писимісти. Таке враження що навкруги всі зрадники і ми всі приречені. Таких настроїв ***** й намагається нам нав"язати.
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10.02.2022 16:36 Ответить
Це реальнiсть. Не вiриш? Ну то вийди, помайдань всерйоз, спробуй насправдi скинути зелених. Переконаешся.
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10.02.2022 16:43 Ответить
Я не бачу потреби,бо для того щоб скинути,треба мати того хто прийде йому на заміну.
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10.02.2022 16:48 Ответить
колаборантів. ТОму вони не хочуть приймати закон про колаборацію з ворогом.
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09.02.2022 17:28 Ответить
Невже за вісім років збройної агресії і 300 років "дружби" з "братами" не ясно, що ніякі поступки не задовольнять рашанациків крім капітуляція і втрата будь-якого суверенітету Україною?
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09.02.2022 17:27 Ответить
Чего вцепились в эти Минские соглашения? А как на счёт Будапештского Меморандума? Когда страны поставившие внизу свои подписи будут его выполнять?
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09.02.2022 17:28 Ответить
Там і РФ підписала. Якщо вона проти, то ніяких дій не передбачено, крім переговорів. Поговорили 8 років. В 1995 р. ми могли ставити умови : ми вам віддаємо ядерну зброю, ви приймаєте в НАТО, як гарантія. Тільки ж хто тоді б проголосував в Верховній раді чи Кучма з Кравчуком? Росія ж-брати, дружба, да ніколи брат на брата. І інфантильне суспільство - тільки 15 процентів були за НАТО.
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09.02.2022 17:35 Ответить
Там как раз конкретные действия и предусмотрены и ни каких за или против. Вы б не выдумывали а прочли этот документ.
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09.02.2022 18:08 Ответить
4. …підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Ради Безпеки ООН з надання допомоги Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, що не володіє ядерною зброєю, в разі якщо Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї.

5. …підтверджують щодо України їх зобов'язання не застосовувати ядерну зброю проти будь-якої держави-учасника Договору про нерозповсюдження https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 ядерної зброї , що не володіє ядерною зброєю, крім випадку нападу на них, їх території або залежні території, їх збройні сили або їх союзників з боку такої держави разом з державою, яка володіє ядерною зброєю або пов'язаним з ним союзною угодою.

6. Російська Федерація, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії , Сполучені Штати Америки та Україна будуть проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.

Через те, що в англійському та українському текстах меморандуму існує різниця: тоді як в українському варіанті назва звучить як «Меморандум про гарантії безпеки…», в англійському - «Memorandum on Security Assurances» (тобто «безпекові запевнення»), а «запевнення» не несе конкретного змісту, то Будапештський меморандум не має жодного механізму гарантування безпеки
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09.02.2022 18:33 Ответить
Что то не понятно где первые 4 пункта? И где вы тут не видите конкретных действий?
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09.02.2022 18:39 Ответить
перші пункти взагалі вода, наведені пункти основні. пункт 6 самий страшний Дивно, що ви не розумієте, що таке конкретні дії. Конкретні дії наприклад: 1. в разі агресії проти України (економічної, інформаційної, військової, і т.д.) США і т.д. вводять війська на вимогу уряду і т.д. протягом 1 доби. 2. допомагають у відбитті агресії протягом 1 доби(санкції, військова допомога.. ) 3. закриття повітряного простору для країни агресора і ще масу інших дій приблизно як в договорі НАТО.
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09.02.2022 19:59 Ответить
Что то у вас в фантазиях конкретные действия какие то не конкретные: кто то что то ввводит, кто то как то помогают. Где конкретика? Пофантазируем: агент 007 пробирается через канализационный слив в спальню к ***** и отравленным пуком ликвидирует все кремлевское население. Вот это конкретика, при чем такая же конкретная как и в бм во всех пунктах. До сих пор не понятно почему вы пропустили первые конкретные 4 пункта, а в остальных выделили не все конкретные действия а какого только про ядерну зброю? А то что в текстах есть какая разница то это вообще бред, вы бы все таки прочли его или хотя бы вот эту часть: "Підписано у чотирьох рівно автентичних примірниках українською, англійською та російською мовами." Так что записано там во всех экземплярах именно гарантии. Но даже в этом случае подбирая какие то синонимы к слову гарантии там: заверения, обязательства, поручительства, уверения или еще что близко по смыслу как это может менять конкретные действия отраженные в пунктах договора? Давайте сначала не расплываясь в не конкретику вы конкретно определитесь этот договор выполнен или нет?
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14.02.2022 09:24 Ответить
Ето будет последнее за что проголосуют предатели. Хотя думаю даже проголосовать не успеют. Разве что голосование перенесут в Ростов где спикером будет Януковощ
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09.02.2022 17:32 Ответить
Я українець. Я проти амністії для російських вбивць https://youtu.be/5pUfPc_OF_s
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09.02.2022 17:56 Ответить
Амністія? Для кого? Якщо амністія, то тільки через народний трибунал не дивлячись на вік. Від оголтелих бабушек "путен, введи войска" до малолітніх шмарняків-"смотрите, как завалили хунтовский самолет". Не інакше. При бажанні "героїв" можна знайти...
Для кожного прибацаного міняти Конституцію? Хрен їм разом з редькою.
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09.02.2022 20:04 Ответить
Убитые на войне, замученные в плену УКРАИНСКИЕ СОЛДАТЫ, убитые и замученные ГРАЖДАНСКИЕ ПАТРИОТЫ УКРАИНЫ, смотрят на нас всех живущих.
НЕТ и только НЕТ амнистии коллаборантам, российским оккупантам.
НЕТ особых статусов-автономий, ради погибших.
НЕТ особых статусов-автономий, ради их родных отцов, матерей, детей и всех украинцев.
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОГИБШИМ ПАТРИОТАМ УКРАИНЫ
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09.02.2022 20:21 Ответить
Власть Украины или как вас там.

Сепары убили 5000 солдат и офицеров Украины, что бы войти в состав Украины , республиками с особыми правами и амнистией для тех кто убивал, резал в застенках украинских солдат?
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09.02.2022 20:26 Ответить
Небесна Сотня та тисячі убитих Украінців за 9 років окупації московіі, владу просто в порох зітруть…
Погодився зеля на молебні, але лоба йому поб'ють ..
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09.02.2022 22:10 Ответить
"Зараз немає ні колективного Заходу, ні конкретно якоїсь людини або країни, яка б змусила Путіна виконати свою частину Мінських угод" - то ж який сенс виконувати українську частину?
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10.02.2022 04:33 Ответить
попытайтесь только реализовать этот договорняк и 2 Майдан вам раем покажется.....
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10.02.2022 16:12 Ответить
Млять!
У меня один маленький, но конкретный вопрос - а эти ватнички из ОРДЛО будут призываться и служить в украинской армии с оружием в руках?
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10.02.2022 16:56 Ответить
Мінським домовленостям - ні. вони абсолютно не впливають на покращення ситуації. Будапешт - так!
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11.02.2022 11:47 Ответить
Мені подобається підхід Тимошенко. Вона закликає діяти за будапештським меморандумом, а не мінськими угодами.
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11.02.2022 13:33 Ответить
єдиний вихід з цієї ситуації - робота у будапештському форматі. ніякого мінська!
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11.02.2022 13:39 Ответить
тут немає що думати. треба дослухатися до Тимошенко працювати за Будапештом!
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11.02.2022 13:54 Ответить
 
 