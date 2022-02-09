В Раде есть 5 законов, которые нужно будет принять, чтобы сдвинуть ситуацию по "Минску". Это и амнистия боевиков, и переходное правосудие, - нардеп "Голоса" Рудик

Сейчас нет ни коллективного Запада, ни конкретно какого-либо человека или страны, которая заставила бы Путина выполнить свою часть Минских соглашений.

Об этом заявила лидер партии "Голос" Кира Рудык, информирует Цензор.НЕТ.

"Относительно "Минска" и любых шагов по нему, действительно, в Верховной Раде уже давно ползут такие слухи о том, что есть 5 законов, которые нужно будет принять для того, чтобы сдвинуть ситуацию по "Минску" с мертвой точки. Этих законов никто не видел, но все знают, как они должны выглядеть. Это, конечно, изменения в Конституцию, это выборы, это амнистия боевиков, это экономический статус и все, что касается переходного правосудия", - пояснила нардеп.

Рудык подчеркнула, что "Голос" не будет голосовать ни за один из них.

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"Ну давайте представим так, вот мы с вами президент какой-то, нам нужно выполнить "Минск", ну вот как мы это физически сделаем в тот момент, когда Россия не выполняет свою часть, когда нет сейчас ни коллективного Запада, ни конкретно какого-либо человека или страны, которая бы заставила Путина выполнить свою часть? В последний день работы Верховной Рады, крайний", - подытожила она.