В МИД РФ предложили путь деэскалации: Забрать у Украины иностранное оружие и вернуть внеблоковый статус

Деескалации в Украине можно достичь, если отозвать оттуда западных военных инструкторов, вывезти иностранное вооружение и отказаться от учений с НАТО. Кроме того, Украина должна вернуться в нейтральный внеблоковый статус.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Мы убеждены, что добиться деэскалации ситуации вокруг Украины можно очень быстро: для этого надо прекратить поставки Украине вооружений, отозвать с ее территории западных военных советников, инструкторов, прекратить совместные учения ВСУ и стран НАТО, а также вывести все ранее поставленные Киеву вооружения за пределы украинской территории", - сказала Захарова в среду на брифинге.

Представитель МИД РФ напомнила, что накануне на всей территории Украины начались масштабные командно-штабные учения Вооруженных сил. "В ходе этих учений будут отрабатываться боевые применения противотанковых ракетных комплексов Next Generation Light Anti-tank Weapon и Javelin, они получены из Британии и США, а также турецких беспилотников Bayraktar", - отметила Захарова.

Также читайте: Глава МИД Великобритании Трасс перед визитом в РФ: Москва не должна сомневаться в силе нашего ответа

"Если говорить о региональной безопасности в широком контексте, то для ее укрепления НАТО следует, помимо прочего, объявить об отказе от политики "открытых дверей". Киев в свою очередь должен вернуться к нейтральному внеблоковому статусу, который был провозглашен декларацией о суверенитете Украины от 16.07.1990 года", - добавила спикер российского МИД.