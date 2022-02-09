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В МИД РФ предложили путь деэскалации: Забрать у Украины иностранное оружие и вернуть внеблоковый статус

В МИД РФ предложили путь деэскалации: Забрать у Украины иностранное оружие и вернуть внеблоковый статус

Деескалации в Украине можно достичь, если отозвать оттуда западных военных инструкторов, вывезти иностранное вооружение и отказаться от учений с НАТО. Кроме того, Украина должна вернуться в нейтральный внеблоковый статус.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Мы убеждены, что добиться деэскалации ситуации вокруг Украины можно очень быстро: для этого надо прекратить поставки Украине вооружений, отозвать с ее территории западных военных советников, инструкторов, прекратить совместные учения ВСУ и стран НАТО, а также вывести все ранее поставленные Киеву вооружения за пределы украинской территории", - сказала Захарова в среду на брифинге.

Представитель МИД РФ напомнила, что накануне на всей территории Украины начались масштабные командно-штабные учения Вооруженных сил. "В ходе этих учений будут отрабатываться боевые применения противотанковых ракетных комплексов Next Generation Light Anti-tank Weapon и Javelin, они получены из Британии и США, а также турецких беспилотников Bayraktar", - отметила Захарова.

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"Если говорить о региональной безопасности в широком контексте, то для ее укрепления НАТО следует, помимо прочего, объявить об отказе от политики "открытых дверей". Киев в свою очередь должен вернуться к нейтральному внеблоковому статусу, который был провозглашен декларацией о суверенитете Украины от 16.07.1990 года", - добавила спикер российского МИД. 

Автор: 

МИД РФ (1678) Захарова Мария (382)


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Топ комментарии
+133
шлях деескалації: Забрати в РФ ядерну зброю і роздіти рашку на 2 десятки колоній під протекторатом Запада
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09.02.2022 17:03 Ответить
+110
О, финляндизация.... Засунь себе в жопу!
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09.02.2022 17:02 Ответить
+101
та не вопрос.
После того как вы отведете войска, вернете крым и донбас и заплатите репарации.
Не вижу проблемы.
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09.02.2022 17:03 Ответить
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09.02.2022 21:59 Ответить
У МЗС РФ запропонували шлях деескалації: Забрати в України іноземну зброю і повернути позаблоковий статус Джерело:

РАША - ПІШЛА НА ПАРАШУ
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09.02.2022 22:02 Ответить
ідіоти
хіба можна повернути в протилежний бік напрям руху течії ріки?
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09.02.2022 23:36 Ответить
Кацапня впевнена,що в Україні впораються,як в Білорусії чи в Казахстані,Але як же вони помиляються,якщо дійсно так вважають.сьогодні Україна і московія-два смертельно ворожі світи і це на десятиліття
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09.02.2022 22:15 Ответить
От Украины встречное предложение.
Выдать Адольфа Владимировича и всю верхушку для суда в Гааге, отводите войска в казармы, возвращаете Крым, восстанавливаете разрушенную треть Донбасса, выплачиваете репарации и прекращаете совать свой длинный нос в дела соседей. Мостик не забудьте после себя прибрать. Нам он нах не нужен.
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09.02.2022 22:18 Ответить
Путин - ПНХ.
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09.02.2022 22:20 Ответить
Маша, хряпни стакан и сходи на}{уй
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09.02.2022 22:23 Ответить
РФ пора запретить поставки героина из Аргентины и Афганистана. Они там все упоротые руководство кремля под коксом, неадекватные.
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09.02.2022 23:39 Ответить
Не хочу писать много слов со звездочками, но думаю все и так догадываются, что ***** нужно сосать постоянно.
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09.02.2022 22:27 Ответить
А віддати Крим і Донбас, відвести війська? І тільки потім ставити якісь вимоги?
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09.02.2022 22:29 Ответить
Похоже на московии закончились другие идеи и отступать то некуда, блеф до гроба и повторение одной и той же мантры. Но, тут как то не прокатит уже ничего.
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09.02.2022 22:33 Ответить
внеблоковый статус был в 2014-м - результат? Беда, война и тысячи жертв. Теперь только в НАТО
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09.02.2022 22:43 Ответить
https://www.facebook.com/brtcomua?__cft__[0]=AZX5M5HGUN0ejYx0279LmgauCq081dioExuyZd5fEXI80llDE7RMAzvhMvnNNQnnu4ZtRNrXtRcuWmJ4KH1MlXvmXTxPFpowkSBIIMDe0zkck--sX7fCTITEwBTSZOhd6g9rrfX5aOtvoRbgkrELDR6TLGjQSK2SMCmcewosA2U-aw&__tn__=-UC%2CP-y-R Юрий Касьянов

https://www.facebook.com/brtcomua/posts/4902743349786280?__cft__[0]=AZX5M5HGUN0ejYx0279LmgauCq081dioExuyZd5fEXI80llDE7RMAzvhMvnNNQnnu4ZtRNrXtRcuWmJ4KH1MlXvmXTxPFpowkSBIIMDe0zkck--sX7fCTITEwBTSZOhd6g9rrfX5aOtvoRbgkrELDR6TLGjQSK2SMCmcewosA2U-aw&__tn__=%2CO%2CP-y-R 3 ч. ·

Россия через свой МИД предложила "план деэскалации":
Украина возвращается в нейтральный внеблоковый статус, никакого НАТО, никаких учений с НАТО, никаких инструкторов и советников из стран НАТО, и никакого иностранного оружия - все привезённые нам плюшки возвращаются обратно.

Прекрасный план. Стоит согласиться. Но есть небольшие встречные пожелания:

1. Россия, как добропорядочный сосед, не имеющий злых намерений (в чем мы не сомневаемся ни минуты), выходит из ОДКБ, выводит свои войска из ПМР, Абхазии, Южной Осетии, Армении и Беларуси.

2. Стремясь утвердиться на высоких гуманистических позициях, Россия отказывается от ядерного оружия, провозглашая навсегда безъядерный и внеблоковый статус.

3. Россия выводит свои войска с Донбасса. Компенсирует Украине экономические потери, связанные с войной. Оплачивает претензии украинских граждан, потерявших жильё, работу, здоровье, близких.

4. Россия возвращает Крым Украине, выводит с полуострова свои войска и флот, а также выплачивает контрибуцию и компенсирует экономические потери украинским предприятиям и гражданам. Отдельно - моральные страдания.

5. Россия записывает в своей Конституции обязательство никогда не угрожать Украине, и не размещать солдат ближе 500 км от украинской границы.

6. Россия обязуется на веки вечные продавать Украине газ и нефть по цене не выше 50% от рыночной. На Рождество и День независимости - бесплатно.

7. Украинский язык объявляется вторым государственным в России. Официальным приветствием признаётся "Слава Украине!"

Я ничего не забыл?...
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09.02.2022 22:45 Ответить
Разобрать керченский мост
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09.02.2022 23:05 Ответить
Както так поруски - а ***** в рот раша не хочет?... Привыкли же уже сосать... то пусть и сосут.
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09.02.2022 22:57 Ответить
Чому нас вчить історія:

Так Иван Пересветов призывает царя завоевать Казань «военники удалые посылать на улусы на казанские да велети их жечи и людей сечи и пленити»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8#cite_note-12 [12] , мотивируя это тем, что: «А слышал есми про тую землю, про Казанское царство у многих военников, которые в царстве Казанском бывали, что про неё говорят, применяют ея к подрайской земле угодьем великим» «хотя бы таковая землица угодная и в дружбе была, ино было бы не мочно терпети за такое угодие»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8#cite_note-13 [13]

Так що байки про "исключительно оборонительные войны" та про "хотят ли русские войны" нехай залишать легковірним (Зімбабве, Вануату, Нікарагуа). Ми цім побрехенькам не віримо...
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09.02.2022 23:18 Ответить
это ответ Путлеру, то что он там кукарекал про Украину!
Терпи моя "красавица Рассия." аххах-ха.-))) Поставки военной помощи будут продолжаться. Это не ваше дело кацапы! Пусть оккупант РФ заберет свои войска, все вооружения, военную технику с украинской территории Донецка и Луганска, Крыма. И откажется от ядерного оружия.
Захирова давай до свиданья!)
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09.02.2022 23:35 Ответить
Упоротые твари !
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10.02.2022 00:25 Ответить
щяс, разбежались.
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10.02.2022 02:11 Ответить
"Забрати в України іноземну зброю і

повернути позаблоковий статус"....

Чи Московія навзамін поверне Крим? Не може

ж гра йти тільки до одних воріт. Якщо ж ні - що

ви, хлопці, пиз...е!!!
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10.02.2022 04:27 Ответить
Кремль, а попка не слипнется?
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10.02.2022 05:11 Ответить
Фашистка Захарова назвала сім умов відведення військ РФ від України. Спікер МЗС ворожої нам РФ М. Захарова назвала умови припинення масового перекидання окупаційних військ РФ до кордонів України. Вона висунула Україні та НАТО умови для деескалації ситуації. "Добитися деескалації ситуації навколо України... можна дуже просто", - сказала представниця країни-агресора. Вона висунула 7 умов, які покликані залишити Україну без захисту:
1- припинення постачання озброєнь Україні.
2- виведення з України західних військових інструкторів і радників.
3- відмова від спільних навчань ЗСУ та країн НАТО.
4- вивіз з України раніше поставлених озброєнь.
5- відмова НАТО від політики "відчинених дверей".
6- повернення України до нейтрального позаблокового статусу.
7- виконання Україною Мінських угод, виконання їх у варіанті, який є вигідним для Москви. Це прямі переговори Києва з ватажками терористами "Л/ДНР", а також надання окупованим кремлем територіям особливого державного статусу, який закріпить там окупаційну владу Москви.
Всі ці 7 злочинні умови вони настільки ворожі нам, що їх навіть розглядати та вивчати Україна взагалі не буде......
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10.02.2022 06:32 Ответить
Я самый центровой гопник этого района,погоняло "ху...ло",требую чтобы полиция вывела всех своих сотрудников с моего района,конфисковало все гражданское оружие у этих терпил,и вобще больше никак не вмешивалось в мои дела на районе.После выполнения этих требований я со своими пацанами придумаем следующии.
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10.02.2022 07:47 Ответить
Да на буй их послать с ехидной улыбкой и все. А крым, либо сами отдадут, либо сами заберем.
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10.02.2022 11:55 Ответить
А КОГДА МАСК МАРС ОСВОИТ, ЧТО БУДУТ ОНИ ХОТЕТЬ !?)
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10.02.2022 13:20 Ответить
Жила была маленькая московия, мирная, никого не трогающая. И тихо мирно, добром и лаской собрала вокруг себя 1/6 суши планеты Земля... Вот такая сказка...
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10.02.2022 14:03 Ответить
Угу...это та страна которая никогда не воевала и не вела захватнических воин. А 1/6 суши сама по себе у Московии появились.просыпается как то Московия глядь, а земель на 1/6 части суши. И все народы которые населяли эти земли референдумы честные проводили, ага
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12.02.2022 02:13 Ответить
Станом на 24.08.1991 р. Україна має і позаблоковий статус, і ядерний статус, і велику армію. Вернемо все взад!))
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10.02.2022 15:39 Ответить
алкоголичка!!!!! а хер тебе на воротник от НАТО.....
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10.02.2022 16:17 Ответить
Яка ж все таки падла це РФ!
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12.02.2022 09:12 Ответить
Дав би я Машці в ротяку чорну,але страшна вона ....як ядерна війна!
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15.02.2022 11:21 Ответить
Україна якщо взяла зброю,то вже х...й віддасть!
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15.02.2022 11:23 Ответить
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