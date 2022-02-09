В МИД РФ предложили путь деэскалации: Забрать у Украины иностранное оружие и вернуть внеблоковый статус
Деескалации в Украине можно достичь, если отозвать оттуда западных военных инструкторов, вывезти иностранное вооружение и отказаться от учений с НАТО. Кроме того, Украина должна вернуться в нейтральный внеблоковый статус.
Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"Мы убеждены, что добиться деэскалации ситуации вокруг Украины можно очень быстро: для этого надо прекратить поставки Украине вооружений, отозвать с ее территории западных военных советников, инструкторов, прекратить совместные учения ВСУ и стран НАТО, а также вывести все ранее поставленные Киеву вооружения за пределы украинской территории", - сказала Захарова в среду на брифинге.
Представитель МИД РФ напомнила, что накануне на всей территории Украины начались масштабные командно-штабные учения Вооруженных сил. "В ходе этих учений будут отрабатываться боевые применения противотанковых ракетных комплексов Next Generation Light Anti-tank Weapon и Javelin, они получены из Британии и США, а также турецких беспилотников Bayraktar", - отметила Захарова.
"Если говорить о региональной безопасности в широком контексте, то для ее укрепления НАТО следует, помимо прочего, объявить об отказе от политики "открытых дверей". Киев в свою очередь должен вернуться к нейтральному внеблоковому статусу, который был провозглашен декларацией о суверенитете Украины от 16.07.1990 года", - добавила спикер российского МИД.
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РАША - ПІШЛА НА ПАРАШУ
хіба можна повернути в протилежний бік напрям руху течії ріки?
Выдать Адольфа Владимировича и всю верхушку для суда в Гааге, отводите войска в казармы, возвращаете Крым, восстанавливаете разрушенную треть Донбасса, выплачиваете репарации и прекращаете совать свой длинный нос в дела соседей. Мостик не забудьте после себя прибрать. Нам он нах не нужен.
https://www.facebook.com/brtcomua/posts/4902743349786280?__cft__[0]=AZX5M5HGUN0ejYx0279LmgauCq081dioExuyZd5fEXI80llDE7RMAzvhMvnNNQnnu4ZtRNrXtRcuWmJ4KH1MlXvmXTxPFpowkSBIIMDe0zkck--sX7fCTITEwBTSZOhd6g9rrfX5aOtvoRbgkrELDR6TLGjQSK2SMCmcewosA2U-aw&__tn__=%2CO%2CP-y-R 3 ч. ·
Россия через свой МИД предложила "план деэскалации":
Украина возвращается в нейтральный внеблоковый статус, никакого НАТО, никаких учений с НАТО, никаких инструкторов и советников из стран НАТО, и никакого иностранного оружия - все привезённые нам плюшки возвращаются обратно.
Прекрасный план. Стоит согласиться. Но есть небольшие встречные пожелания:
1. Россия, как добропорядочный сосед, не имеющий злых намерений (в чем мы не сомневаемся ни минуты), выходит из ОДКБ, выводит свои войска из ПМР, Абхазии, Южной Осетии, Армении и Беларуси.
2. Стремясь утвердиться на высоких гуманистических позициях, Россия отказывается от ядерного оружия, провозглашая навсегда безъядерный и внеблоковый статус.
3. Россия выводит свои войска с Донбасса. Компенсирует Украине экономические потери, связанные с войной. Оплачивает претензии украинских граждан, потерявших жильё, работу, здоровье, близких.
4. Россия возвращает Крым Украине, выводит с полуострова свои войска и флот, а также выплачивает контрибуцию и компенсирует экономические потери украинским предприятиям и гражданам. Отдельно - моральные страдания.
5. Россия записывает в своей Конституции обязательство никогда не угрожать Украине, и не размещать солдат ближе 500 км от украинской границы.
6. Россия обязуется на веки вечные продавать Украине газ и нефть по цене не выше 50% от рыночной. На Рождество и День независимости - бесплатно.
7. Украинский язык объявляется вторым государственным в России. Официальным приветствием признаётся "Слава Украине!"
Я ничего не забыл?...
Так Иван Пересветов призывает царя завоевать Казань «военники удалые посылать на улусы на казанские да велети их жечи и людей сечи и пленити»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8#cite_note-12 [12] , мотивируя это тем, что: «А слышал есми про тую землю, про Казанское царство у многих военников, которые в царстве Казанском бывали, что про неё говорят, применяют ея к подрайской земле угодьем великим» «хотя бы таковая землица угодная и в дружбе была, ино было бы не мочно терпети за такое угодие»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8#cite_note-13 [13]
Так що байки про "исключительно оборонительные войны" та про "хотят ли русские войны" нехай залишать легковірним (Зімбабве, Вануату, Нікарагуа). Ми цім побрехенькам не віримо...
Терпи моя "красавица Рассия." аххах-ха.-))) Поставки военной помощи будут продолжаться. Это не ваше дело кацапы! Пусть оккупант РФ заберет свои войска, все вооружения, военную технику с украинской территории Донецка и Луганска, Крыма. И откажется от ядерного оружия.
Захирова давай до свиданья!)
повернути позаблоковий статус"....
Чи Московія навзамін поверне Крим? Не може
ж гра йти тільки до одних воріт. Якщо ж ні - що
ви, хлопці, пиз...е!!!
1- припинення постачання озброєнь Україні.
2- виведення з України західних військових інструкторів і радників.
3- відмова від спільних навчань ЗСУ та країн НАТО.
4- вивіз з України раніше поставлених озброєнь.
5- відмова НАТО від політики "відчинених дверей".
6- повернення України до нейтрального позаблокового статусу.
7- виконання Україною Мінських угод, виконання їх у варіанті, який є вигідним для Москви. Це прямі переговори Києва з ватажками терористами "Л/ДНР", а також надання окупованим кремлем територіям особливого державного статусу, який закріпить там окупаційну владу Москви.
Всі ці 7 злочинні умови вони настільки ворожі нам, що їх навіть розглядати та вивчати Україна взагалі не буде......