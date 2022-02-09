Глава МИД Великобритании Трасс прибыла в Москву для переговоров по ситуации вокруг Украины
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс прибыла с официальным визитом в Москву.
Об этом сообщило сегодня посольство страны в Москве, передает Цензор.НЕТ.
"Министр иностранных дел прибыла вМоскву для переговоров с Министром иностранных дел Сергеем Лавровым по вопросам Украины", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+8 Михаил Грушевский
показать весь комментарий09.02.2022 17:43 Ответить Ссылка
+6 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий09.02.2022 17:26 Ответить Ссылка
+5 Anton Grinblat #491066
показать весь комментарий09.02.2022 17:31 Ответить Ссылка
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Ох *бтыть, куда я попал? Уходим, светает... ©
Рули, Британия !
https://youtu.be/FoHgSLp19YE
_"Ситуация", вообще-то, вокруг расии, а не Украины! Ибо агрессор, источник угрозы и бед - это расия!
_Написавший заголовок идиот даже не задумался что он сказал этими словами.