Глава МИД Великобритании Трасс прибыла в Москву для переговоров по ситуации вокруг Украины

Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс прибыла с официальным визитом в Москву.

Об этом сообщило сегодня посольство страны в Москве, передает Цензор.НЕТ.

"Министр иностранных дел прибыла вМоскву для переговоров с Министром иностранных дел Сергеем Лавровым по вопросам Украины", - говорится в сообщении.

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