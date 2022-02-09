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Новости Война
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Глава МИД Великобритании Трасс прибыла в Москву для переговоров по ситуации вокруг Украины

Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс прибыла с официальным визитом в Москву.

Об этом сообщило сегодня посольство страны в Москве, передает Цензор.НЕТ.

"Министр иностранных дел прибыла вМоскву для переговоров с Министром иностранных дел Сергеем Лавровым по вопросам Украины", - говорится в сообщении.

Также читайте: Лавров направил США, Канаде и странам ЕС вопросы по принципу неделимости безопасности, - МИД РФ

Глава МИД Великобритании Трасс прибыла в Москву для переговоров по ситуации вокруг Украины 01

Автор: 

Великобритания (5046) Лавров Сергей (2329) россия (96446) Трасс Элизабет (116)


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Топ комментарии
+8
Надеюсь после встречи с полуадичалыми ордынцами бриты сразу вышлют нам с пару десятков грузовых военных бортов с вкусняшками для ВСУ.
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09.02.2022 17:43 Ответить
+6
Вітаємо британських друзів на українській землі...WELCOME...
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09.02.2022 17:26 Ответить
+5
тяжело ей будет после макроновского обсерона
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09.02.2022 17:31 Ответить
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Почему ни на танке ???
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09.02.2022 17:26 Ответить
по паРашi вогонь !

https://mcdn.tvzvezda.ru/storage/news_other_images/2021/12/01/c16c791036a64fa6b05c8238a5f8ac1e.jpg
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09.02.2022 18:47 Ответить
Вітаємо британських друзів на українській землі...WELCOME...
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09.02.2022 17:26 Ответить
"опимист" в шапке из мёртвого ягнёнка напрягает .
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09.02.2022 17:30 Ответить
тяжело ей будет после макроновского обсерона
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09.02.2022 17:31 Ответить
Пусть узнает как там дела с Новичком? Сколько путиноиды накопили этой херни?
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09.02.2022 17:35 Ответить
Надеюсь после встречи с полуадичалыми ордынцами бриты сразу вышлют нам с пару десятков грузовых военных бортов с вкусняшками для ВСУ.
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09.02.2022 17:43 Ответить
це як добрий та злий коп,нехай виберають,чи просто відповзти чи отримати пздюліну та відповзти..
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09.02.2022 17:44 Ответить
Господь с тобой - Элизабет!
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09.02.2022 17:52 Ответить
Лиза, предупреди сразу этих дебилов, что все их наворованные денежки и дома, квартиры уйдут в пользу британской короны. От жадности эти падлы захлебнутся собственным говном
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09.02.2022 18:13 Ответить
Лиза? Ты с ней пил на брудершафт?
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09.02.2022 18:51 Ответить
Цілую твої ноги Ліза

Ох *бтыть, куда я попал? Уходим, светает... ©
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09.02.2022 18:53 Ответить
Смерть дикой азиопской паРаше!

Рули, Британия !

https://youtu.be/FoHgSLp19YE

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09.02.2022 18:35 Ответить
Не боится леди Трасс заглянуть в глаза Лаврова ? И правильно , волков бояться - в лес не ходить . Пусть кремлядь боится !
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09.02.2022 19:37 Ответить
"Глава МЗС Великої Британії Трасс прибула до Москви для перемовин щодо ситуації довкола України"
_"Ситуация", вообще-то, вокруг расии, а не Украины! Ибо агрессор, источник угрозы и бед - это расия!
_Написавший заголовок идиот даже не задумался что он сказал этими словами.
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09.02.2022 20:57 Ответить
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!!!!
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10.02.2022 16:19 Ответить
 
 