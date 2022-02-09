Запасов горюче-смазочных материалов в ВСУ достаточно, как и вариантов их пополнения, - Минобороны

Блокировка одного из имеющихся маршрутов поставки горюче-смазочных материалов не повлияет на боеспособность Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Министерства обороны Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

В ведомстве подчеркнули, что на сегодняшний день необходимые запасы ГСМ в соответствии с потребностями, сформированными Генеральным штабом ВСУ, обеспечены.

Одновременно Минобороны осуществляет комплекс мер по диверсификации источников и обеспечению практической возможности поставок ГСМ по разным маршрутам, из разных регионов Европы и всего мира, чтобы гарантировать их бесперебойность и увеличение объемов при необходимости. В частности, речь идет о снабжении и железнодорожным, и морским транспортом.

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"Мы по всем направлениям работаем над повышением возможностей ВСУ. Напомним, в плане закупок предусмотрены средства, в частности, на модернизацию топливной инфраструктуры, закупку топливных модулей и расширение парка резервуаров. Отмечу: запасов горюче-смазочных материалов в ВСУ достаточно, как и вариантов пополнения из стран-партнеров", - сообщил министр обороны Алексей Резников.