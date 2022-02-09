РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8671 посетитель онлайн
Новости Война
4 846 31

Запасов горюче-смазочных материалов в ВСУ достаточно, как и вариантов их пополнения, - Минобороны

Запасов горюче-смазочных материалов в ВСУ достаточно, как и вариантов их пополнения, - Минобороны

Блокировка одного из имеющихся маршрутов поставки горюче-смазочных материалов не повлияет на боеспособность Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Министерства обороны Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

В ведомстве подчеркнули, что на сегодняшний день необходимые запасы ГСМ в соответствии с потребностями, сформированными Генеральным штабом ВСУ, обеспечены.

Одновременно Минобороны осуществляет комплекс мер по диверсификации источников и обеспечению практической возможности поставок ГСМ по разным маршрутам, из разных регионов Европы и всего мира, чтобы гарантировать их бесперебойность и увеличение объемов при необходимости. В частности, речь идет о снабжении и железнодорожным, и морским транспортом.

Читайте также: Беларусь запрещает транзит через свою территорию литовских нефтепродуктов

"Мы по всем направлениям работаем над повышением возможностей ВСУ. Напомним, в плане закупок предусмотрены средства, в частности, на модернизацию топливной инфраструктуры, закупку топливных модулей и расширение парка резервуаров. Отмечу: запасов горюче-смазочных материалов в ВСУ достаточно, как и вариантов пополнения из стран-партнеров", - сообщил министр обороны Алексей Резников.

Автор: 

армия (8506) Минобороны (9453) оборона (5252) топливо (632) Резников Алексей (1170)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+7
Достатньо для чого? Для заїзду у бокси? А варіанти поповнення - заправки Бабломойського з наступною оплатою втридорога, як у 2014-му?
показать весь комментарий
09.02.2022 17:56 Ответить
+6
То є,то немає,я навіть здогадуюсь хто бреше...
показать весь комментарий
09.02.2022 17:48 Ответить
+4
Зеленській розраховує на трофейні ешелони з паливом і масову здачу московітських танків з повними баками?
показать весь комментарий
09.02.2022 17:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В Беларуси закупать не вариант, они в любой момент могут перекрыть поставки, а это может поставить Украину в неприятную ситуацию.
показать весь комментарий
09.02.2022 17:43 Ответить
Нужно ведро соляры,что бы танк только завезти .
показать весь комментарий
09.02.2022 17:50 Ответить
И матюков в 2р больше...
показать весь комментарий
09.02.2022 17:58 Ответить
Два
показать весь комментарий
09.02.2022 18:14 Ответить
Кто-то доказал обратное?
показать весь комментарий
09.02.2022 18:16 Ответить
Румыния член НАТО имеет кучу НПЗ, гоните румынский бензин и ДП
показать весь комментарий
09.02.2022 17:48 Ответить
Зеленській розраховує на трофейні ешелони з паливом і масову здачу московітських танків з повними баками?
показать весь комментарий
09.02.2022 17:48 Ответить
Не, какие трофейные эшелоны если их будут "лететь и бамбить" (С) ?
показать весь комментарий
09.02.2022 17:57 Ответить
То є,то немає,я навіть здогадуюсь хто бреше...
показать весь комментарий
09.02.2022 17:48 Ответить
Хто ж тоді у нас прибріхує?
показать весь комментарий
09.02.2022 17:52 Ответить
Достатньо для чого? Для заїзду у бокси? А варіанти поповнення - заправки Бабломойського з наступною оплатою втридорога, як у 2014-му?
показать весь комментарий
09.02.2022 17:56 Ответить
после высказываний о 10-летних контрактах....как-то слабо верится этому стратегу...
показать весь комментарий
09.02.2022 17:59 Ответить
верю!
показать весь комментарий
09.02.2022 18:00 Ответить
То-то я смотрю, что меня в ООС ограничивают поездки и е**т за километраж.
показать весь комментарий
09.02.2022 18:03 Ответить
А в відсотках від потреби можна ......
показать весь комментарий
09.02.2022 18:06 Ответить
Цікаво, а що нам скаже стаття на витрати ? Є така ж, правда ? Скільки грошей виділено на закупівлю палива ?
показать весь комментарий
09.02.2022 18:09 Ответить
Питання не тільки в грошах. Минулого року було на пальне 5 млрд. , а контрактів уклали на 2,7 млрд.
Якщо рахувати в тонах , купили 44% від того , що було в 2020.
показать весь комментарий
09.02.2022 20:31 Ответить
молодцы, зеленский спец. даже праффеси.анал.
а що було б як би ***** напало. ну так 3-5 тижнів тому,
коли в ВСУ було 17% палива від потреб?
от розкажіть нам, українцям, що було б???
показать весь комментарий
09.02.2022 18:10 Ответить
Танки грязи не боятся! Байрактарам соляра не нужна!
показать весь комментарий
09.02.2022 18:38 Ответить
согласен, но:
турки, байрактары.
сша джевелин
англия нл какой то не помню
прибалты то же
а что наши, млять?
ЧТО?????****.
даже соляру,
и ту скиздили.
у нас лучший в мире танк, неплохие пзрк и лучшая дальнобойная, крупнокалиберная снайперка.
где оно???
показать весь комментарий
09.02.2022 19:16 Ответить
За різними типами пального відсоток різний. Найгірше - зимовий дизель .
Але скільки цієї зими (((((
показать весь комментарий
09.02.2022 20:33 Ответить
а питання не в якості чи марці пального.
питання, що його не було,
від слова ВЗАГАЛІ.
от те що в баках було, і все
показать весь комментарий
09.02.2022 21:18 Ответить
«Оборот внешней торговли между странами составил 12,3 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с 2020 годом на 22,8%», - говорится в сообщении.

Отмечается, что поставки из России выросли почти на 29%, до 8,1 млрд долл., а поставки из Украины - на 12,5%, до 4,2 млрд долл.

Заметим, что лидерами среди продуктов поставки из России в Украину есть уголь (1,55 млрд долл., рост в 1,5 раз), готовые нефтепродукты (1,24 млрд долл.), сжиженный газ (960 млн долл., рост в 3,5 раз), кокс (230 млн долл. рост в 6,2 раза), а также аммиак, полиэтилен и полипропилен, стекло, растворители и пластмасса (от 60 до 100 млн долл.)
показать весь комментарий
09.02.2022 18:35 Ответить
https://t.me/budem_bambit/894
показать весь комментарий
09.02.2022 19:59 Ответить
 
 