Запасов горюче-смазочных материалов в ВСУ достаточно, как и вариантов их пополнения, - Минобороны
Блокировка одного из имеющихся маршрутов поставки горюче-смазочных материалов не повлияет на боеспособность Вооруженных сил Украины.
Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Министерства обороны Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
В ведомстве подчеркнули, что на сегодняшний день необходимые запасы ГСМ в соответствии с потребностями, сформированными Генеральным штабом ВСУ, обеспечены.
Одновременно Минобороны осуществляет комплекс мер по диверсификации источников и обеспечению практической возможности поставок ГСМ по разным маршрутам, из разных регионов Европы и всего мира, чтобы гарантировать их бесперебойность и увеличение объемов при необходимости. В частности, речь идет о снабжении и железнодорожным, и морским транспортом.
"Мы по всем направлениям работаем над повышением возможностей ВСУ. Напомним, в плане закупок предусмотрены средства, в частности, на модернизацию топливной инфраструктуры, закупку топливных модулей и расширение парка резервуаров. Отмечу: запасов горюче-смазочных материалов в ВСУ достаточно, как и вариантов пополнения из стран-партнеров", - сообщил министр обороны Алексей Резников.
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Якщо рахувати в тонах , купили 44% від того , що було в 2020.
а що було б як би ***** напало. ну так 3-5 тижнів тому,
коли в ВСУ було 17% палива від потреб?
от розкажіть нам, українцям, що було б???
турки, байрактары.
сша джевелин
англия нл какой то не помню
прибалты то же
а что наши, млять?
ЧТО?????****.
даже соляру,
и ту скиздили.
у нас лучший в мире танк, неплохие пзрк и лучшая дальнобойная, крупнокалиберная снайперка.
где оно???
Але скільки цієї зими (((((
питання, що його не було,
від слова ВЗАГАЛІ.
от те що в баках було, і все
Отмечается, что поставки из России выросли почти на 29%, до 8,1 млрд долл., а поставки из Украины - на 12,5%, до 4,2 млрд долл.
Заметим, что лидерами среди продуктов поставки из России в Украину есть уголь (1,55 млрд долл., рост в 1,5 раз), готовые нефтепродукты (1,24 млрд долл.), сжиженный газ (960 млн долл., рост в 3,5 раз), кокс (230 млн долл. рост в 6,2 раза), а также аммиак, полиэтилен и полипропилен, стекло, растворители и пластмасса (от 60 до 100 млн долл.)