План максимум на встрече советников "нормандской четверки" – разблокировка работы ТКГ, - Кулеба
Главной целью украинской делегации на встрече политических советников лидеров Нормандского формата является разблокирование работы Трехсторонней контактной группы.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге, передает Цензор.НЕТ.
"План максимум – разблокировать работу трехсторонней контактной группы. Вот я сижу с вами на брифинге, а параллельно мне поступают сообщения – отчеты заседания ТКГ. И я снова вижу, что все стоит на месте – дискуссии, обсуждения, но процесс не двигается вперед. Поэтому необходимо разблокировать работу ТКГ. И потому нужна политическая воля Российской Федерации. И именно над этим завтра и будут работать", – пояснил он.
По его словам, при разблокировании работы ТКГ приоритетом станет решение вопросов в сфере безопасности.
"Постепенно можно будет подойти к политическим вопросам. Но безопасность остается все равно задачей номер один", – добавил министр.
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15 декабря 2021 (!!!!) Жириновский сообщил, что сделал седьмую прививку от коронавируса. В этот раз он решил вакцинироваться препаратом «КовиВак».
теперь я знаю почему так очкует Путя - ведь на все ближайшее окружение Файзера не напасешься
https://twitter.com/slevo4kin/status/1491342568692453376 6 ч
Как писал великий украинский поэт Javelin NLAW,
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Буряты будут жариться
При тиску на Україну до виконання МД треба:
1.Вимагати визнання московії агресором (а не стороною конфлікту) на міжнародному рівні а ОРДЛО - її руками. Доказів для цього достатньо.
2.Вимагати повернення Дебальцівського плацдарму, який був захоплений після підписання МД.
3.Вимагати виконання Будапештського меморандуму, який був підписаний значно раніше МД.
4.Домагатись від союзників не вважати відкритий напад критерієм для введення санкцій. Це гібридна війна і в московії достатньо засобів щоб спровокувати новий конфлікт в якійсь з областей, на довільній ділянці кордону або перетворити довільний протест в бойню з національним характером. Санкції після порушення, строку встановленного в односторонньому порядку.
Тоді проблема МД вирішиться сама собою. Нова угода повина включати і деокупацію Криму.