План максимум на встрече советников "нормандской четверки" – разблокировка работы ТКГ, - Кулеба

Главной целью украинской делегации на встрече политических советников лидеров Нормандского формата является разблокирование работы Трехсторонней контактной группы.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

"План максимум – разблокировать работу трехсторонней контактной группы. Вот я сижу с вами на брифинге, а параллельно мне поступают сообщения – отчеты заседания ТКГ. И я снова вижу, что все стоит на месте – дискуссии, обсуждения, но процесс не двигается вперед. Поэтому необходимо разблокировать работу ТКГ. И потому нужна политическая воля Российской Федерации. И именно над этим завтра и будут работать", – пояснил он.

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По его словам, при разблокировании работы ТКГ приоритетом станет решение вопросов в сфере безопасности.

"Постепенно можно будет подойти к политическим вопросам. Но безопасность остается все равно задачей номер один", – добавил министр.