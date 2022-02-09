РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8264 посетителя онлайн
Новости
2 158 14

План максимум на встрече советников "нормандской четверки" – разблокировка работы ТКГ, - Кулеба

План максимум на встрече советников

Главной целью украинской делегации на встрече политических советников лидеров Нормандского формата является разблокирование работы Трехсторонней контактной группы.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

"План максимум – разблокировать работу трехсторонней контактной группы. Вот я сижу с вами на брифинге, а параллельно мне поступают сообщения – отчеты заседания ТКГ. И я снова вижу, что все стоит на месте – дискуссии, обсуждения, но процесс не двигается вперед. Поэтому необходимо разблокировать работу ТКГ. И потому нужна политическая воля Российской Федерации. И именно над этим завтра и будут работать", – пояснил он.

Читайте также: Могу подтвердить встречу советников лидеров стран Нормандского формата в Берлине 10 февраля, - представитель правительства ФРГ Бюхнер

По его словам, при разблокировании работы ТКГ приоритетом станет решение вопросов в сфере безопасности.

"Постепенно можно будет подойти к политическим вопросам. Но безопасность остается все равно задачей номер один", – добавил министр.

Автор: 

Кулеба Дмитрий (2880) нормандская четверка (1596) Трехсторонняя контактная группа (842)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+3
І маніакальне бажання найвеличнішого мати в колекції селфі з Пуйлом.
показать весь комментарий
09.02.2022 17:54 Ответить
+3
Кобзон ждет товарища
показать весь комментарий
09.02.2022 17:57 Ответить
+2
Щось раненько почали виправдовуватися ,мабуть щось домовились здать .......
показать весь комментарий
09.02.2022 17:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І маніакальне бажання найвеличнішого мати в колекції селфі з Пуйлом.
показать весь комментарий
09.02.2022 17:54 Ответить
Заразившегося ковидом Владимира Жириновского подключили к... Кобзону

15 декабря 2021 (!!!!) Жириновский сообщил, что сделал седьмую прививку от коронавируса. В этот раз он решил вакцинироваться препаратом «КовиВак».

теперь я знаю почему так очкует Путя - ведь на все ближайшее окружение Файзера не напасешься
показать весь комментарий
09.02.2022 18:44 Ответить
Щось раненько почали виправдовуватися ,мабуть щось домовились здать .......
показать весь комментарий
09.02.2022 17:56 Ответить
Серый Кардинал@slevo4kin

https://twitter.com/slevo4kin/status/1491342568692453376 6 ч



Как писал великий украинский поэт Javelin NLAW,

Нравится - не нравится:
Буряты будут жариться
показать весь комментарий
09.02.2022 17:56 Ответить
Кобзон ждет товарища
показать весь комментарий
09.02.2022 17:57 Ответить
не насрать ли нам на это животное
показать весь комментарий
09.02.2022 17:58 Ответить
показать весь комментарий
09.02.2022 19:05 Ответить
Кулебе пора уже говорить открьітьім текстом , что без признания РФ "стороной конфликта" в Минских договоренностях , никакие вопросьі безопасности решаться не могут . Курт Волкер не даст соврать ...
показать весь комментарий
09.02.2022 19:41 Ответить
Алиев терпел тридцать лет это тупое балабольство. Но готовился. Покупал у Израиля оружие (нам Израиль отказывается его продавать, кстати)
показать весь комментарий
09.02.2022 19:48 Ответить
Це вже розмова не про донбас, мінськ тут нідочого бо вже загроза справжньої війни з росією, маски скинуто й треба про це всім тохмачити, а не про мінськ і бесіди з терористами.
показать весь комментарий
09.02.2022 20:35 Ответить
ТГК з самого початку було створена вимогу кремля з метою нав'язати прямий контакт України з маріонетками ОРДЛО. Після цього московія планувала перестати посилати своїх делегатів і змусити дві сторони щось вирішувати та підписувати самостійно. Тоді б москва перестала вважатися стороною конфлікту. Коли спільнота України окреслила цей сценарій червоною лінією, московії не дали відійти в сторону, незважаючи на її божевільні вимоги типу розводу військ. З тої пори ніякого руху в ТГК нема. І не буде доки не визнають московію агресором (а не стороною конфлікту) на міжнародному рівні а ОРДЛО - її руками. Треба зрозуміти що сепари з ТГК ніколи не визнають себе поза законом (що повинен вимагати український варіант виконання мінських домовленостей бо після приєднання ОРДЛО сепарська поліція суд, СБ стануть законною озброєною армією ерефії в середині держави). Тим не менше розблокування роботи ТГК ставится програмою максимум. Москва сама її розблокує реально коли їй знадобиться завуалювати свою політичну поразку виконанням МД в вигідному Україні варіанті. І не раніше.
При тиску на Україну до виконання МД треба:
1.Вимагати визнання московії агресором (а не стороною конфлікту) на міжнародному рівні а ОРДЛО - її руками. Доказів для цього достатньо.
2.Вимагати повернення Дебальцівського плацдарму, який був захоплений після підписання МД.
3.Вимагати виконання Будапештського меморандуму, який був підписаний значно раніше МД.
4.Домагатись від союзників не вважати відкритий напад критерієм для введення санкцій. Це гібридна війна і в московії достатньо засобів щоб спровокувати новий конфлікт в якійсь з областей, на довільній ділянці кордону або перетворити довільний протест в бойню з національним характером. Санкції після порушення, строку встановленного в односторонньому порядку.
Тоді проблема МД вирішиться сама собою. Нова угода повина включати і деокупацію Криму.
показать весь комментарий
10.02.2022 07:40 Ответить
 
 