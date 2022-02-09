РФ собирается перекрыть районы Черного и Азовского морей вроде как для учений. Это похоже на блокаду, – Клименко. КАРТА

Россия заявила о перекрытии районов Черного и Азовского морей для ракетных и артиллерийских учений с 13 по 19 февраля.

Об этом пишет в фейсбуке журналист Андрей Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"Вот так выглядят заявленные РФ перекрытия районов Черного и Азовского морей для ракетных и артиллерийских учений – начиная с 21:00 (UTC) 13/02/2022 по 21:00 (UTC) 19/02/2022. Никаких коридоров для прохода торговых судов не предусмотрено. (Такого за последние 8 лет не было)", - написал Клименко.

Журналист опубликовал карту, согласно которой Черное море собираются перекрыть к границе территориального моря Украины, а Азовское - от побережья оккупированного Крыма до побережья Краснодарского края.

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Он отметил, что это очень похоже на подготовку морской блокады украинских портов.

"Это нужно остановить. На самом высоком международном уровне. А паники не нужно потому, что при слове "блокада" первыми будут менять свои планы судовладельцы... Надо объединить все усилия. Сейчас", - добавил Клименко.