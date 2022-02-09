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РФ собирается перекрыть районы Черного и Азовского морей вроде как для учений. Это похоже на блокаду, – Клименко. КАРТА

РФ собирается перекрыть районы Черного и Азовского морей вроде как для учений. Это похоже на блокаду, – Клименко. КАРТА

Россия заявила о перекрытии районов Черного и Азовского морей для ракетных и артиллерийских учений с 13 по 19 февраля.

Об этом пишет в фейсбуке журналист Андрей Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"Вот так выглядят заявленные РФ перекрытия районов Черного и Азовского морей для ракетных и артиллерийских учений – начиная с 21:00 (UTC) 13/02/2022 по 21:00 (UTC) 19/02/2022. Никаких коридоров для прохода торговых судов не предусмотрено. (Такого за последние 8 лет не было)", - написал Клименко.

Журналист опубликовал карту, согласно которой Черное море собираются перекрыть к границе территориального моря Украины, а Азовское - от побережья оккупированного Крыма до побережья Краснодарского края.

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Он отметил, что это очень похоже на подготовку морской блокады украинских портов.

"Это нужно остановить. На самом высоком международном уровне. А паники не нужно потому, что при слове "блокада" первыми будут менять свои планы судовладельцы... Надо объединить все усилия. Сейчас", - добавил Клименко.

Автор: 

Азовское море (1605) блокада (1677) россия (96446) Черное море (1489) Клименко Андрей журналист (60) Морская блокада рф (16)


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Топ комментарии
+104
Якщо б не заморозили на 2,5 роки програму крилатих ракет Нептун, то було б чим прорвати блокаду
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09.02.2022 19:40 Ответить
+82
Таки да. За заморозку ракетной программы Украины на 2.5 года Зелю нужно судить по 111. статье. Или подвесить за крашенки на Крещатике. Мы бы уже имели 6-8 дивизионов, что полностью решало проблему.
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09.02.2022 19:51 Ответить
+61
Для того, что бы такого не было, надо иметь флот, авиацию и береговые ракетные комплексы.
А не в жопу ***** заглядывать, как делает зеленский.
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09.02.2022 19:41 Ответить
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До ***** Чорне море було мирним і ласкавим...
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10.02.2022 05:48 Ответить
Та закрити для немитої усі протоки: чорноморські, балтійські та японські! Держава, що зневажає міжнародне право не має користуватися зручностями, які це право надає.
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10.02.2022 07:59 Ответить
шо за "країна " така безглузда , люди такі негодяйчики , що це " капець " чи що ? чи все українське розумне та чесне вже поїхало до штатів , Британіі , Німеччини та Польщи ? що за бб.... на пагорбах Київа ? і всі рота скотчем закрили і Роялист на всіх ПОКЛАВ !!!!!
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10.02.2022 08:24 Ответить
Є канал Чернавода-Дунай від Констанци до Дунаю. Можна перекинути обробку вантажів на Ізмаїл та Рені, Одесу лише є обмеження за розмірами суден
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10.02.2022 11:06 Ответить
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