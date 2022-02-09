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В случае сдачи интересов Украины на "нормандском саммите" Марш единства за Украину приобретет протестный характер, - Движение сопротивления капитуляции

В случае сдачи интересов Украины на

Движение сопротивления капитуляции совместно с другими патриотическими организациями и движениями объявило о проведении в субботу, 12 февраля, Марша единства за Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Мероприятие начнется в 14:00 в парке Шевченко и по предварительным планам организаторов завершится на Майдане Незалежности.

Организаторы отмечают, что в это тревожное время украинцы должны исключить противоречия, объединиться и выступить вместе против российской угрозы. Должна отойти на второй план поддержка конкретной политической силы, экономические убеждения, прежние обиды и разногласия. Важно выступить единым фронтом в защиту Украины.

Цель марша – демонстрация единства перед общей угрозой. Мы будем бороться за каждый клочок нашей земли. Оккупанты заплатят большой кровью за свою агрессию.

В то же время Марш будет проходить через день после переговоров в Берлине в "нормандском формате". Россия хочет признания Украиной своих марионеток и федерализации Украины путем предоставления автономии ОРДЛО. Организаторы Марша предупреждают, что украинцы будут сопротивляться и внешнему врагу, и внутренней капитуляции. Поэтому движение сопротивления капитуляции подчеркивает, что лучше забыть о Минских договоренностях, а готовить международный трибунал для Путина.

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И в случае, если итогом встречи в Берлине будет принятие капитуляционных решений, Марш единства за Украину начнется в соответствии с объявленным планом, однако он не будет завершен на Майдане Незалежности. План действий будет объявлен впоследствии. Марш станет началом широкого протеста. А сопротивление капитуляции перестанет быть декларативным.

Движение сопротивления капитуляции заявляет о недопустимости:

- принуждения Украины к прямым переговорам с так называемыми "ЛДНР" или к другой форме их легализации;

- принуждения к выполнению условий Минских договоренностей, навязанных Украине силой оружия;

- предоставление оккупированным частям Донбасса и Луганской области "особого статуса" в любой форме.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией организаторы отмечают необходимость соблюдения санитарных норм, использования масок и антисептика. Также всех, кто имеет признаки ОРВИ, просят оставаться дома, распространять информацию о мероприятии и готовиться к дальнейшей борьбе.

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акция (2425) Киев (25794) минские соглашения (3229)


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Топ комментарии
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09.02.2022 19:49 Ответить
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Зеля и его холуи упорно молчат что именно Зеля уже наподписывал в Париже и из-за чего идет такое давление. Боятся с@ки сказать правду.
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09.02.2022 19:57 Ответить
+27
Якщо ти кацап, то по Петлюрі ти воша, а якщо зрадник з українським корінням - гнида, скоріш за все онук завезених кацапів під час Голодомору...
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09.02.2022 20:10 Ответить
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Peremoga za Ukrainoyu ! Ukraina ponad use ! Slava Ukraini !
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10.02.2022 01:08 Ответить
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