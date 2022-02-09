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Очередное заседание ТКГ состоялось без зрад и прорывов, ждем результатов переговоров в Берлине, - Гармаш

Очередное заседание ТКГ состоялось без зрад и прорывов, ждем результатов переговоров в Берлине, - Гармаш

Очередное заседание Трехсторонней контактной группы состоялось без "зрад и прорывов".

Об этом участник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Закончилось заседание ТКГ. Без зрад и прорывов. Накануне встречи советников Нормандской четверки, политика сторон - и России, и Украины - осталась неизменной. Москва, по-прежнему, - "не сторона конфликта"; мы, по-прежнему, не признаем такого статуса за ОРДЛО", - сообщил Гармаш.

По его словам, руководитель СММ ОБСЕ посол Чевик заявил, что ситуация со свободой передвижения миссии в ОРДЛО ухудшилась. Он охарактеризовал ограничения СММ в отдельных районах Луганской области словом "блокада". ОРЛО пояснило эти ограничения "заботой о безопасности членов миссии".

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Гармаш также сообщил, что на гуманитарной подгруппе "республики" придумали новый повод не открывать КПВВ.

"Дейнего с Никаноровой требуют прямых контактов санитарных врачей ОРДЛО и Украины "для решения проблемы коронавирусных ограничений". Это звучит странно, поскольку еще в конце года Украина со своей стороны сняла все ограничения для въезда, связанные с КОВИДом. Мы не требуем никаких справок о вакцинации. Поэтому, непонятно, как наши санитарные врачи могут повлиять на то, чтоб ОРДЛО сняли такие ограничения со своей стороны. Просто снимите их также как мы, и всё", - подчеркнул представитель украинской делегации.

Также оккупанты блокируют вопросы обмена.

"То же самое по обмену. Несмотря на то, что обмен всех на всех, без каких либо предусловий, прямо записан в Минских соглашениях, они требуют то процессуальной очистки тех, кого мы им уже передали, то вообще принятия закона об амнистии. Хотя одно с другим абсолютно не вяжется. То есть, просто нет политической воли сделать то, что Россия обязалась выполнить, подписавшись под "Минском", - подчеркнул Гармаш.

По его мнению, несмотря на дипломатическую активность вокруг "Минска", заседание было "среднестатистическим".

"Завтра встреча советников Н-4 в Берлине. Если там придумают некое "единое видение" Минских соглашений, то возможно внеочередное заседание политической подгруппы ТКГ уже в ближайшие дни. Если нет, то очередное заседание ТКГ состоится аж 2 марта. Ждем итогов Берлина", – добавил Гармаш.

Автор: 

Трехсторонняя контактная группа (842) КПВВ (330) Гармаш Сергей (134)


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Топ комментарии
+9
Да заканчивайте вы уже эту Ермаковскую маструбацию, ни к чему хорошему для Украины эта процедура не приведет.
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09.02.2022 20:24 Ответить
+7
Чим більше вони повторюють без зрад, тим більше я починаю думати що вони себе так втішають і щось там не чисто
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09.02.2022 20:26 Ответить
+5
Не дуже віриться в слова цього Гармаша, який боїться вишиванок, віри та мови більше ніж хутінського наступу.
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09.02.2022 20:34 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Да заканчивайте вы уже эту Ермаковскую маструбацию, ни к чему хорошему для Украины эта процедура не приведет.
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09.02.2022 20:24 Ответить
Чим більше вони повторюють без зрад, тим більше я починаю думати що вони себе так втішають і щось там не чисто
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09.02.2022 20:26 Ответить
Не дуже віриться в слова цього Гармаша, який боїться вишиванок, віри та мови більше ніж хутінського наступу.
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09.02.2022 20:34 Ответить
Ближчі 25-30 років не буде "проривів" ні в ТКГ, ні в Н-4. Будуть створюватись нові робочі групи, підгрупи, сторони будуть "зближувати позиції", "робити ще один крок вперед", "уточнювати підходи"... Але в реальності нічого не буде відбуватись. Все це вже було в переговорах по Придністровью (тривають 30 років), по Нагірному Карабаху (тривали 25 років). І нічим не завершилось. РФ не для того несла іміджеві та економічні втрати, коли у 2014 лізла на Донбас, щоб потім з якогось переляку звідти звалити. Звалити з Донбасу вона може тільки у випадку, якщо впарить його Україні на кремлівських умовах.
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09.02.2022 20:39 Ответить
В следующий раз возьмите туда Чауса и Лысого с Квартала. Симбиоз ничего и ретро...
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09.02.2022 20:39 Ответить
то что ОРДЛО вообще там рты свои открывают для пояснення уже зрада .
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09.02.2022 20:40 Ответить
чего то товарищ Жириновский заболел конкретно, все войной хотел идти на Украину, но теперь скорая увезла
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09.02.2022 20:40 Ответить
75% поражения легенів
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09.02.2022 20:45 Ответить
А туда ли маланцу Спутник укололи?
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09.02.2022 20:47 Ответить
Карма. Чекаємо на госпіталізацію з летальним исходом Скабєєвої, Соловйова та інших посіпак путлера...
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09.02.2022 20:49 Ответить
Нема чого чекати. Продовжуйте товкти воду в ступі. Це єдине, до чого ви здатні. Хоча б капітуляцію не підписали - таємно від народу України.
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10.02.2022 04:19 Ответить
 
 