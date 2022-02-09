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Новости Нормандские переговоры
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У Ермака на переговорах в Берлине будет более сильная позиция, чем у представителя РФ, - Кулеба

У Ермака на переговорах в Берлине будет более сильная позиция, чем у представителя РФ, - Кулеба

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак будет находиться на переговорах политических советников в "нормандском формате" в Берлине в более сильной позиции, чем представитель РФ Дмитрий Козак.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Завтра состоится чрезвычайно важное заседание – в Берлине снова встретятся советники "нормандского формата", чтобы вести переговоры. И российский представитель приедет туда в более слабой позиции, а соответственно украинский представитель – руководитель Офиса президента Андрей Ермак – в более сильной позиции именно благодаря тому, что дипломатия проделала эту работу. И Козак знает, какими будут последствия вооруженных действий для России, а мы знаем, что мы не один на один, что у нас сейчас более сильная позиция, чем было некоторое время назад", - сказал Кулеба.

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Глава МИД подчеркнул, что пакет санкций против РФ уже сформирован.

"Он лежит на столе, и Москва знает, что это уже не разговоры, это конкретные вещи, которые ударят по ее экономике и финансовому сектору, личным интересам российских богачей... Я считаю, что задача формирования комплексного пакета сдерживания выполнена, дипломатия свою работу проделала, и теперь цена новой волны агрессии для РФ стала еще выше", - отметил Кулеба.

Автор: 

Кулеба Дмитрий (2880) нормандская четверка (1596) Ермак Андрей (1278)


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Топ комментарии
+27
В той час коли Бурба відкрито заявляє що "козир" єрмак злив "впгнер" його сук...а на переговори відправляють🤬🤬🤬 ви їб...ті Зе під..ри???
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09.02.2022 20:56 Ответить
+21
ТИак Єрмак і є представником запоребрика на тих перемовинах. Хіба ні?
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09.02.2022 20:54 Ответить
+21
Як обридла ця бравурна маячня про велич, першість і досягнення. Як обридло це дуполизтво на державному рівні. І головне, без ЖОДНОЇ конкретики. Інформацію про перемоги-компроміси, звично отримаємо від кацапів, німців, французів, після того, як підпишуть ще якусь корисну "формулу штайнмаєра".
Хто такий дерьмак? Чому представляє Україну в міжнародних перемовинах?
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09.02.2022 21:10 Ответить
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ТИак Єрмак і є представником запоребрика на тих перемовинах. Хіба ні?
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09.02.2022 20:54 Ответить
В той час коли Бурба відкрито заявляє що "козир" єрмак злив "впгнер" його сук...а на переговори відправляють🤬🤬🤬 ви їб...ті Зе під..ри???
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09.02.2022 20:56 Ответить
Тут ще Бурба давав інтерв'ю Гордону язиком окупанта... Гордону не дивуюсь після ''поради'' нам-українцям відмовитись від Степана Бандери, але Бурбі духу не хватило залишаись зажди українцем?!...
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09.02.2022 21:02 Ответить
Комментарии излишни',!!!
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09.02.2022 20:59 Ответить
Я починаю напрягатись, коли Єрмак, Демченко чи Арахамія представляють Україну!...
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09.02.2022 21:01 Ответить
Коли вже в Україні будуть при владі справжні українці-патріоти?!
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09.02.2022 21:20 Ответить
когда мы их туда выберем
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09.02.2022 21:23 Ответить
Виберуть смартфоном...
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09.02.2022 21:31 Ответить
Обираймо українців патріотів і будемо мати, а не радімо смартфону для майбутньої фальсифікації виборів зенепорозумінням. Українців - націоналістів у владу !
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09.02.2022 21:31 Ответить
Я в першому турі голосував за Кошулинського, а в другому за Порошенка.
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09.02.2022 21:36 Ответить
Серед представників рф не буде зрадників. А в нас буде. То в кого сильніша позиція?
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09.02.2022 21:03 Ответить
Зрозуміло. шо в єрмака сильніши позиції:
- Козак є підлеглий Путіна:
- а єрмак і путіна холуй, і зелі начальник
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09.02.2022 21:05 Ответить
Так вот кто оказывается ********** в Украине, сам завхоз ермак, а мы всё думали, клоун у нас **********, а он оказываемся пешка, вот как получается.
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09.02.2022 21:05 Ответить
Японського імператора, до ХХ століття, піддані не бачили взагалі, доступ був суворо обмежений невеликою кількістю слуг та вищих сановників…

Китайського богдихана народ бачив лише на святкуванні «першої борозни», коли імператор проходив першу борозну, розпочинаючи землеробський цикл і присвячуючи її поклонінню Небу…

Зеленського народ бачить, останнім часом, тільки у «відосиках»…

Китайський та японський імператори жерли, пили, спали, срали і трахали наложниць, а керували країною розумні сановники.

Блазень робить те саме, за єдиним виключенням - «сановники» у нього такі самі дурні, як і він…

Питання - на якого біса «Зедебіли» його вибирали?...

 Анекдот написаний в 2019 році
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09.02.2022 21:08 Ответить
Він вміло робить все для розвалу України і своєї наживи. Тому по моєму висловлювання про те що "вкраде і втече (втікне) перед нашими очами.
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09.02.2022 21:36 Ответить
Он у нас почетный президент, ну там шашлычки организовать, на отдых съездить, видосик записать, иногда с журналистами встретиться.
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09.02.2022 21:56 Ответить
У агента кремля сильные позиции?
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09.02.2022 21:07 Ответить
Як обридла ця бравурна маячня про велич, першість і досягнення. Як обридло це дуполизтво на державному рівні. І головне, без ЖОДНОЇ конкретики. Інформацію про перемоги-компроміси, звично отримаємо від кацапів, німців, французів, після того, як підпишуть ще якусь корисну "формулу штайнмаєра".
Хто такий дерьмак? Чому представляє Україну в міжнародних перемовинах?
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09.02.2022 21:10 Ответить
Я теж,нічого не розумію,крім того,що у нас президент-тупий валянок!
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09.02.2022 21:17 Ответить
Відповідаю: дєрьмак - куратор Зєлєнского. Він представляє Україну (насправді - власні інтереси і інтереси невеликої групки злодіїв, колаборантів і малоросів) тому, що так вирішило 73 відсотки недалекого населення(не громадян), яке проживає в Україні і президентом України вибрало того самого Зєлєнского.
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09.02.2022 21:37 Ответить
Дивлюсь я на цю владу,уже в окулярах...І нічого,крім мови в ній українського не бачу.
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09.02.2022 21:16 Ответить
Вибирали ж и да , то звідкіля там українці ?
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09.02.2022 21:38 Ответить
Как может завхоз Зеленского принимать участие в международных отношениях?! Он никто, ничто и зовут его никак! Позорят Украину снова! Что ж вы наделали, 73% умалишенных?!
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09.02.2022 21:16 Ответить
Ну, за сильную поизцию ему от ***** именной степлер подарят
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09.02.2022 21:19 Ответить
завхозу дермаку дали большую метлу для участия в переговорах
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09.02.2022 21:24 Ответить
ермак это кто?его полномочия влажная уборка в офисе. где министр иностранных дел?
клоун тот понятно отдыхает.
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09.02.2022 21:26 Ответить
Москалі з москалями домовляються?
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09.02.2022 21:28 Ответить
По моєму ж......и з жи.......и.
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09.02.2022 21:40 Ответить
Почему Ермак? Где опять Зеленский! Какого хрена Ермак сунет своё чувырло туда, где должен быть так называемый приЗЕдент? Кто голосовал за Ермака?
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09.02.2022 21:30 Ответить
Сильна позиція кажеш,ПЕРЕМОВИНИ веде Якійсь агент кремля, по прозвищу єрмак, з тихим ворогом германією, ще одним ворогом нового розливу францією і нашим головним ВОРОГОМ московією!!!!!! Клас, і про що ця четвірка домовиться??????????????
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09.02.2022 21:35 Ответить
***** це дурню твоя робота а не хєрмака.....його карандаші підносити
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09.02.2022 21:42 Ответить
Якось хєрово це(((
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09.02.2022 21:45 Ответить
А кто такой Ермак по должности? Какое отношение Ермак имеет к международным переговорам? Или у вылычнийшого, как в старой совецкой конторе- все занимаются несвойственными функциями?
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09.02.2022 21:57 Ответить
А в якій сильній позиції була Моніка Левінські..
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09.02.2022 22:02 Ответить
Так конечно у дерьмака очень сильная позиция - он готов стдать всю Украину целиком без единого выстрела, а кацапы хотят только половину.
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09.02.2022 22:04 Ответить
Кулеба, ты дурак? Вынь голову из песка, - двое русских будут решать за Украину... У них одна позиция, - нагнуть Украину.
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09.02.2022 22:14 Ответить
Кацапський агент «козир» має козирі проти кацапів. Оце ржака!
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09.02.2022 22:18 Ответить
Boris Borisenko


@BorisenkoBoris

·
https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1491506293856772096 20 мин



с фб.. Сплетничают, что Ермака в Офисе президента подчинённые называют Первый. Стесняюсь спросить, а кто ж тогда Зеленский? Первая? Или нулевой?
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09.02.2022 22:37 Ответить
Краще би у козака була міцніша позиція
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09.02.2022 22:38 Ответить
А я не уверен, что у Ермака и его хозяев из РФ вобще будут разные позиции.
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09.02.2022 22:39 Ответить
Чомусь нема довіри до Ермака.
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09.02.2022 22:51 Ответить
Дивись, Єрмачок-чок-чок, у нас народ гарячий: за підмахування кацапії можуть і ...
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09.02.2022 23:05 Ответить
Краще б єрмак зустрівся з жиріновським в одній палаті!!!!
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09.02.2022 23:15 Ответить
У Єрмака і Козака - позиція одна і та ж і вона продиктова виходячи з інтересів рашистського окупанта
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09.02.2022 23:25 Ответить
І російський представник приїде туди у слабшій позиції, у трусах, налегке,
а відповідно український представник - Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак -
у сильнішій позиції. Він лежить на столі, і Москва знає ..
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09.02.2022 23:45 Ответить
Почему Ермак! Кто он такой! Давайте уже я поеду, х@ли! Я хоть Украину не сдам..
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10.02.2022 07:58 Ответить
 
 