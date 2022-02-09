У Ермака на переговорах в Берлине будет более сильная позиция, чем у представителя РФ, - Кулеба
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак будет находиться на переговорах политических советников в "нормандском формате" в Берлине в более сильной позиции, чем представитель РФ Дмитрий Козак.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Завтра состоится чрезвычайно важное заседание – в Берлине снова встретятся советники "нормандского формата", чтобы вести переговоры. И российский представитель приедет туда в более слабой позиции, а соответственно украинский представитель – руководитель Офиса президента Андрей Ермак – в более сильной позиции именно благодаря тому, что дипломатия проделала эту работу. И Козак знает, какими будут последствия вооруженных действий для России, а мы знаем, что мы не один на один, что у нас сейчас более сильная позиция, чем было некоторое время назад", - сказал Кулеба.
Глава МИД подчеркнул, что пакет санкций против РФ уже сформирован.
"Он лежит на столе, и Москва знает, что это уже не разговоры, это конкретные вещи, которые ударят по ее экономике и финансовому сектору, личным интересам российских богачей... Я считаю, что задача формирования комплексного пакета сдерживания выполнена, дипломатия свою работу проделала, и теперь цена новой волны агрессии для РФ стала еще выше", - отметил Кулеба.
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- Козак є підлеглий Путіна:
- а єрмак і путіна холуй, і зелі начальник
Китайського богдихана народ бачив лише на святкуванні «першої борозни», коли імператор проходив першу борозну, розпочинаючи землеробський цикл і присвячуючи її поклонінню Небу…
Зеленського народ бачить, останнім часом, тільки у «відосиках»…
Китайський та японський імператори жерли, пили, спали, срали і трахали наложниць, а керували країною розумні сановники.
Блазень робить те саме, за єдиним виключенням - «сановники» у нього такі самі дурні, як і він…
Питання - на якого біса «Зедебіли» його вибирали?...
Анекдот написаний в 2019 році
перемоги-компроміси, звично отримаємо від кацапів, німців, французів, після того, як підпишуть ще якусь корисну"формулу штайнмаєра".
Хто такий дерьмак? Чому представляє Україну в міжнародних перемовинах?
клоун тот понятно отдыхает.
@BorisenkoBoris
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https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1491506293856772096 20 мин
с фб.. Сплетничают, что Ермака в Офисе президента подчинённые называют Первый. Стесняюсь спросить, а кто ж тогда Зеленский? Первая? Или нулевой?
а відповідно український представник - Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак -
у сильнішій позиції. Він лежить на столі, і Москва знає ..