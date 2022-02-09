У Ермака на переговорах в Берлине будет более сильная позиция, чем у представителя РФ, - Кулеба

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак будет находиться на переговорах политических советников в "нормандском формате" в Берлине в более сильной позиции, чем представитель РФ Дмитрий Козак.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Завтра состоится чрезвычайно важное заседание – в Берлине снова встретятся советники "нормандского формата", чтобы вести переговоры. И российский представитель приедет туда в более слабой позиции, а соответственно украинский представитель – руководитель Офиса президента Андрей Ермак – в более сильной позиции именно благодаря тому, что дипломатия проделала эту работу. И Козак знает, какими будут последствия вооруженных действий для России, а мы знаем, что мы не один на один, что у нас сейчас более сильная позиция, чем было некоторое время назад", - сказал Кулеба.

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Глава МИД подчеркнул, что пакет санкций против РФ уже сформирован.

"Он лежит на столе, и Москва знает, что это уже не разговоры, это конкретные вещи, которые ударят по ее экономике и финансовому сектору, личным интересам российских богачей... Я считаю, что задача формирования комплексного пакета сдерживания выполнена, дипломатия свою работу проделала, и теперь цена новой волны агрессии для РФ стала еще выше", - отметил Кулеба.