России нужно 1-2 недели, чтобы завершить подготовку к масштабному наступлению, - Conflict Intelligence Team
РФ продолжает быстрыми темпами стягивать войска к украинской границе. Подготовительные действия для потенциального масштабного наступления могут быть завершены через неделю или две.
Об этом эксперт Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов рассказал "Громадському радіо", передает Цензор.НЕТ.
Он рассказал, что на границу перебрасывают технику Росгвардии, которая в случае оккупации может заниматься контролем за оккупированными городами и бороться с партизанами. Техника, еще в апреле прошлого года приехавшая из Сибири, уже находится на Брянщине - в десятках километров от Черниговской области. Перекидывают также "Буки" и "Искандеры", добавил аналитик.
"Это все — один долговременный план, который должен совершиться неизвестно когда. Мы не знаем, что у них еще есть, что еще может появиться. По нашим наблюдениям, нужны еще неделя-две, чтобы завершить возможные подготовительные действия для потенциального масштабного наступления", – сказал Михайлов.
По его словам, всего Россия собирается развернуть на границе 100 батальонных тактических групп.
"Это от 60 тысяч до 100 тысяч хорошо подготовленных контрактников, которые будут готовы к определенным операциям. То есть примерно это тот авангард, который будет привлечен", – объяснил Михайлов.
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ведь ей еще лет 500 репарации платить..
А если колонной военной техники, да еще в нынешних условиях, то 70 км плавно превращаются в 3 дня.
Речь ведь о 70 км чтобы только добраться до границы с Украиной.
А вот и https://www.facebook.com/100050007860542/videos/300992918761093/ дорога , по которой хотелось бы увидеть, как у вас получится за 1 час 70 км преодолеть.
контрактниківдохлих касабів.
ЯНЕЛОХ ІБН НЮХ ОМАНСЬКИЙ
як арабського шейха...
Нам то деваться некуда, позади семья и кров. Будем вас учить "братской" любви.
само воно сидить на сотннях мільярдів, це власні кошти
нападати чи не нападати?
воно зара сидить в кремлі а гавно стікає з голови.
не нападе, втратить довіру задрочених, обманутих мокшів.
нападе, будуть такі санкції що його ж люди-мільярдери знесуть його нах...й,
з диржаком в сраці як саддама.
от делема, ****...
маразматичное ***** повышает ставки надеясь, что коллективный запад дрогнет и ему не прийдется ни сливаться ни атаковать
Лагерь российских военных в Ростовской области. (видео)
Где-то примерно так сейчас во всём регионе. Воевать в таких условиях или уже сильно поздно, или еще очень рано. Так что с зимним дранг нах вестом Кремль уже явно опоздал. Придется ждать летнего сезона.
Путинский предшественник вот совсем не зря отложил свой победный блицкриг на июнь - в другое время природная оборонительная полоса сама затормозит любое вторжение.
https://www.facebook.com/100050007860542/videos/300992918761093/
Китай и его интересы от войны Украины и РФ и его экспансии на всю Западную Сибирь. Германия, РФ и Китай. Унижение Макрона в Москве.
Белорусские учения "Союзная решимость", это демонстрация для Запада. Против Украины идёт подготовка со стороны ОРДЛО.
Минск нельзя выполнить это угроза государства Украины. Из минска РФ уже давно вышла раздачей паспортов на Донбассе. Видео - полностью смотреть тут
https://www.youtube.com/watch?v=J1QtOJHkk1k&ab_channel=PolitekaOnline
ТОБТО НЕАВАНГАРД будуть вже неконтрактники.