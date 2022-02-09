России нужно 1-2 недели, чтобы завершить подготовку к масштабному наступлению, - Conflict Intelligence Team

РФ продолжает быстрыми темпами стягивать войска к украинской границе. Подготовительные действия для потенциального масштабного наступления могут быть завершены через неделю или две.

Об этом эксперт Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов рассказал "Громадському радіо", передает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что на границу перебрасывают технику Росгвардии, которая в случае оккупации может заниматься контролем за оккупированными городами и бороться с партизанами. Техника, еще в апреле прошлого года приехавшая из Сибири, уже находится на Брянщине - в десятках километров от Черниговской области. Перекидывают также "Буки" и "Искандеры", добавил аналитик.

"Это все — один долговременный план, который должен совершиться неизвестно когда. Мы не знаем, что у них еще есть, что еще может появиться. По нашим наблюдениям, нужны еще неделя-две, чтобы завершить возможные подготовительные действия для потенциального масштабного наступления", – сказал Михайлов.

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По его словам, всего Россия собирается развернуть на границе 100 батальонных тактических групп.

"Это от 60 тысяч до 100 тысяч хорошо подготовленных контрактников, которые будут готовы к определенным операциям. То есть примерно это тот авангард, который будет привлечен", – объяснил Михайлов.