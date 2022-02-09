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Украина требует личных извинений от словацкого депутата за облитый водой флаг, - Кулеба

Украина требует личных извинений от словацкого депутата за облитый водой флаг, - Кулеба

Если причастный к инциденту с флагом словацкий депутат от ультраправой партии "Народная партия Наша Словакия" Андрей Медвецки не принесет извинения лично, Украина найдет возможность достойно ответить на этот пренебрежительный шаг.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Любое непочтительное обращение с государственной символикой Украины категорически недопустимо. И поэтому я немедленно, узнав об этом факте, поручил посольству Украины в Словакии выразить протест, так как это делается в этих ситуациях, и требовать извинений от того человека, который это сделал", – отметил Кулеба.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Посольство Украины осуждает инцидент с флагом Украины в парламенте Словакии: Требуем извинений!

Кулеба отметил, что по состоянию на момент разговора его не информировали, что депутат извинился за свой поступок.

"Мы такие вещи не забываем. Никто не будет пренебрежительно относиться к Украине и украинской государственной символике. И хотя мы люди не злопамятные, мы не прощаем таких пренебрежительных шагов. И найдем возможность достойно ответить на этот поступок, если этот человек сам не принесет свои извинения", - подчеркнул министр.

Читайте также: "Отвратительное зрелище": глава МИД Словакии Корчок извинился за осквернение украинского флага

Глава украинской дипломатии акцентировал, что инцидент с украинским флагом не был антиукраинской акцией, подчеркнув, что это сделала оппозиция при рассмотрении не украинского вопроса, а соглашения между Словакией и США по использованию военной инфраструктуры.

"С правительством Словакии у нас отличные отношения, все хорошо, и на украинско-словацкие отношения этот инцидент не повлияет", - констатировал Кулеба.

Напомним, депутат в парламенте Словакии вылил воду на флаг Украины. За его действия извинился министр иностранных дел Словакии Иван Корчок.

Автор: 

МИД (7031) Словакия (1011) флаг (940) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+6
Андрюха,про Чауса слышал ?
не затягивай,короче..
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09.02.2022 21:26 Ответить
+5
Тупі, зелені клоуни !!!

Не вибачень, а відповідальності по статті наруга над державним прапором України!
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09.02.2022 21:56 Ответить
+4
Ты не хочешь извиниться за ту свору ворюг, которые пришли к власти(включая тебя)? Ась, Кулеба? Требуешь - соответствуй. А на нет и суда нет. Он плевал на чужой флаг, вы же топчетесь по собственной стране. А это куда как хуже..
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09.02.2022 21:40 Ответить
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Андрюха,про Чауса слышал ?
не затягивай,короче..
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09.02.2022 21:26 Ответить
Флаг переверните!
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09.02.2022 21:35 Ответить
Ты не хочешь извиниться за ту свору ворюг, которые пришли к власти(включая тебя)? Ась, Кулеба? Требуешь - соответствуй. А на нет и суда нет. Он плевал на чужой флаг, вы же топчетесь по собственной стране. А это куда как хуже..
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09.02.2022 21:40 Ответить
альо, кулєба. шо там з фінляндізацією макрона?
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09.02.2022 21:41 Ответить
Кулеба не Кадырка,если бы он потребовал то словацкий ватан извинился бы давно. даже Сам Величайший президент Зебабуся извинялся.
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09.02.2022 21:41 Ответить
Від словацького депутатата вимагають вибачинь і це правельно ,тільки чому не потребують вибачинь від бісноватого бацки ,який стільки вилив образ і брехні про Украіну і жодноі реакціі ,я вже не кажу про рашиську наволоч (різні там :толстой ,жирік ,лавров ,захарова та інші паскуди) та що там говорити депутат ВР ківа звертаєтся до рашиських пропагандонів що б ті окупували Украіну і для чого тоді СБУ ?
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09.02.2022 21:45 Ответить
депутат то шавка-хай бродить .Що там з відповіддю бульбофюреру,що зовсім "береги попутав" і найвеличнішу зебабусю безхребетною назвав.
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09.02.2022 21:45 Ответить
Тупі, зелені клоуни !!!

Не вибачень, а відповідальності по статті наруга над державним прапором України!
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09.02.2022 21:56 Ответить
Воно то треба Україні від того лайна вибачення?
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09.02.2022 22:01 Ответить
На миротворец и срочно
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09.02.2022 22:25 Ответить
словатчина повинна відповісти... а ця жаба словацько-рашістська побачить інше.
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09.02.2022 22:30 Ответить
Эти уроды сбегут в мордор сразу же, как только восстановится нормальная проукраинская власть. Лишь бы 73% мудрого нарида не проголосовали за очередного троянского осла путлера.
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10.02.2022 00:07 Ответить
Москали в ответочку уже обосцалибы, а тут терпи красавица....
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09.02.2022 23:36 Ответить
Уже нужно Нам по примеру Израиля - Создать спецслужбу которая будет находить такого рода упырей по всему Миру кто посмел оскорбить или унизить Украину и - показательно казнить..
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10.02.2022 00:05 Ответить
И что дадут Украине извинения,мокшанская пропоганда и так их не покажет и не озвучит.А реагировать на его действия должна словатская власть.
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10.02.2022 06:58 Ответить
"...І знайдемо нагоду гідно відповісти на цей вчинок, якщо ця людина сама не принесе свої вибачення", - підкреслив міністр. Джерело:

маячня. це не про державу, це про "по-пацанські".
держава це не про вибачення, держава це про відповідальність за злочин.
а оскільки КК України містить статтю 338 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text наруга над державними символами, то мали б порушити кримінальне провадження щодо цього депутата з усіма відповідними наслідками.
тоді це була б державницька позиція міністра зовнішніх справ, а не бидляче мекання в підворітті.
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10.02.2022 09:04 Ответить
Пусть министр с венграми демонстрирует свою быстроту реакции и решительность
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10.02.2022 11:35 Ответить
 
 