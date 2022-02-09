Украина требует личных извинений от словацкого депутата за облитый водой флаг, - Кулеба

Если причастный к инциденту с флагом словацкий депутат от ультраправой партии "Народная партия Наша Словакия" Андрей Медвецки не принесет извинения лично, Украина найдет возможность достойно ответить на этот пренебрежительный шаг.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Любое непочтительное обращение с государственной символикой Украины категорически недопустимо. И поэтому я немедленно, узнав об этом факте, поручил посольству Украины в Словакии выразить протест, так как это делается в этих ситуациях, и требовать извинений от того человека, который это сделал", – отметил Кулеба.

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Кулеба отметил, что по состоянию на момент разговора его не информировали, что депутат извинился за свой поступок.

"Мы такие вещи не забываем. Никто не будет пренебрежительно относиться к Украине и украинской государственной символике. И хотя мы люди не злопамятные, мы не прощаем таких пренебрежительных шагов. И найдем возможность достойно ответить на этот поступок, если этот человек сам не принесет свои извинения", - подчеркнул министр.

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Глава украинской дипломатии акцентировал, что инцидент с украинским флагом не был антиукраинской акцией, подчеркнув, что это сделала оппозиция при рассмотрении не украинского вопроса, а соглашения между Словакией и США по использованию военной инфраструктуры.

"С правительством Словакии у нас отличные отношения, все хорошо, и на украинско-словацкие отношения этот инцидент не повлияет", - констатировал Кулеба.

Напомним, депутат в парламенте Словакии вылил воду на флаг Украины. За его действия извинился министр иностранных дел Словакии Иван Корчок.