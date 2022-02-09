Иран воспринимает выплаты компенсаций как завершение истории с крушением МАУ, - Джапарова

Выплаты компенсаций семьям погибших Иран воспринимает как завершающий этап истории с крушением самолета Международных авиалиний Украины под Тегераном.

Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам чиновницы, Координационная группа изначально заявила, что будет обсуждать вопросы компенсаций в многостороннем формате для обеспечения равного подхода ко всем жертвам катастрофы, независимо от их гражданства. Об этом постоянно напоминалось Ирану во время каждого из трех двусторонних раундов.

"Мы считаем, что Иран воспринимает вопрос выплаты компенсаций как завершающий шаг, который необходимо сделать для перелистывания последней страницы этой истории. Для этого Иран пытается создать обстоятельства, при которых он сможет сказать, что все требования, которые возлагаются на него международным правом, выполнены: Финальный отчет опубликован, уголовное расследование проведено, компенсации семьям предложены. Все, дело закрыто, поехали дальше", - отметила Джапарова.

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По ее словам, Координационной группе приходится постоянно напоминать, что к Финальному отчету было 90 страниц неучтенных замечаний, уголовное расследование было непрозрачным, что наталкивает на вывод, что 10 неизвестных нам лиц назначили козлами отпущения, а компенсации, которые Иран предлагает семьям погибших, являются введением в заблуждение мирового сообщества".

Джапарова отметила, что Иран применяет любые доступные ему способы, в том числе угрозы семьям, которые отказываются от предлагаемых денег, ради того, чтобы, "с одной стороны, продемонстрировать мировому сообществу свою законопослушность, а с другой – обвинить Координационную группу в якобы "политизации" переговорного процесса".

Она подчеркнула, что выплата компенсаций семьям погибших хоть и является необходимым шагом, но не может стать единственной мерой ответственности Ирана.

"В противном случае, будет казаться, что стоимость человеческой жизни имеет четкое денежное выражение, и может стать заранее определенной суммой так называемого "отступного" для последующих катастроф. Это недопустимо для цивилизованного мира. Поэтому семьи жертв могут попытаться получить ex gratia выплаты в размере 150 тыс. долл. США в любой момент. Что касается компенсаций, которые Иран должен государству Украина, - это зависит от развития событий на международно-правовом треке", - подчеркнула замглавы МИД.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал вследствие попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана свидетельствует, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.

В Иране заявили, что военная прокуратура завершила расследование, готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд.

21 мая стало известно, что Высший суд Онтарио пришел к выводу, что два ракетных удара по украинскому самолету вскоре после взлета из аэропорта столицы Ирана Тегерана 8 января года 2020 "были умышленными".

21 ноября 2021 года в Иране военный суд начал рассматривать дело о катастрофе самолета МАУ.