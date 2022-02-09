Байден поговорил с Макроном после его визитов в Россию и Украину, - Белый дом
Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном после визита французского лидера в Россию и Украину.
Об этом сообщила представитель Белого дома Джен Псаки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Президент поговорил с президентом Макроном этим утром", - заявила Псаки во время-пресс-конференции Белого дома.
Она отметила, что ожидает и других разговоров президента с европейскими коллегами в течение этой недели.
Напомним, 7 февраля президент Франции Макрон встречался в Москве с президентом Путиным. Их переговоры продолжались более пяти часов. Деэскалация вокруг Украины была центральной темой визита французского президента.
8 февраля Макрон встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
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