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Байден поговорил с Макроном после его визитов в Россию и Украину, - Белый дом

Байден поговорил с Макроном после его визитов в Россию и Украину, - Белый дом

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном после визита французского лидера в Россию и Украину.

Об этом сообщила представитель Белого дома Джен Псаки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Президент поговорил с президентом Макроном этим утром", - заявила Псаки во время-пресс-конференции Белого дома.

Она отметила, что ожидает и других разговоров президента с европейскими коллегами в течение этой недели.

Читайте также: Макрон дал Путину "частные обещания" по нейтральному статусу Украины, - Daily Mail

Напомним, 7 февраля президент Франции Макрон встречался в Москве с президентом Путиным. Их переговоры продолжались более пяти часов. Деэскалация вокруг Украины была центральной темой визита французского президента.

8 февраля Макрон встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба о переговорах Зеленского и Макрона: Никаких "зрад" не было

Автор: 

Байден Джо (2795) Псаки Джен (168) Макрон Эмманюэль (1381)


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Топ комментарии
+8
если Мануэльчик думает,что Франция где-то очень далеко,так пусть послушает Рыгоравича,тот обешшал за пару дней в аккурат на Ла-Манш с бульбомётами высадиться..
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09.02.2022 21:57 Ответить
+5
Надеюсь напихал полну жопу корнишонов
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09.02.2022 22:22 Ответить
+4
Путин определил Украине Нормандский формат, и никакой другой, потому как Франция и Германия злейшие и последовательные противники Украины в евроинтеграции и вступлению в НАТО.
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09.02.2022 22:10 Ответить
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Сейчас кацапосми напишут, мол Макрон с Байденом согласовали финляндизацию Украины
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09.02.2022 21:51 Ответить
багато дав би за запис бесіди !
Діду сподіваюсь гарно вставив засранцю за самодіяльність
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10.02.2022 00:54 Ответить
Хотдогiв в дупу напихав
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10.02.2022 08:17 Ответить
если Мануэльчик думает,что Франция где-то очень далеко,так пусть послушает Рыгоравича,тот обешшал за пару дней в аккурат на Ла-Манш с бульбомётами высадиться..
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09.02.2022 21:57 Ответить
Не говорити з ним треба, а перевіряти рахунки. Саркозі спалився, а він був матьорий, і це мале спалиться рано чи пізно.
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09.02.2022 22:10 Ответить
Путин определил Украине Нормандский формат, и никакой другой, потому как Франция и Германия злейшие и последовательные противники Украины в евроинтеграции и вступлению в НАТО.
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09.02.2022 22:10 Ответить
Одне питання - що і куди вставив дідусь?
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09.02.2022 22:18 Ответить
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09.02.2022 22:19 Ответить
Вот что значит пообщаться с зеленым бедоносцем
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09.02.2022 22:23 Ответить
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09.02.2022 22:31 Ответить
Надеюсь напихал полну жопу корнишонов
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09.02.2022 22:22 Ответить
поставил любителя бабушек на вид? Давай, Дядя Джо, - с мудаками так и надо!
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09.02.2022 22:45 Ответить
і ляща дав...щоб не песдюнькав
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09.02.2022 22:57 Ответить
 
 