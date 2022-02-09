РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11749 посетителей онлайн
Новости Война
11 699 69

Десятый самолет доставил из США 80 тонн боеприпасов для ВСУ, – Резников. ФОТО

Второй за сегодня самолет доставил в Украину партию военной помощи от США.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

Десятый самолет доставил из США 80 тонн боеприпасов для ВСУ, – Резников 01

"Сегодня в аэропорту Борисполь день "открытых дверей"! Сразу за 9-й птицей из Соединенных Штатов Америки прилетела и 10-я птица. Еще более 80 тонн боеприпасов для Вооруженных Сил Украины от наших партнеров!", - написал Резников в фейсбуке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Американский самолет доставил в Украину 80 тонн патронов, – Резников. ФОТО

Автор: 

боеприпасы (2374) оборона (5252) США (27336) Резников Алексей (1170)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+71
Боже храни Америку!!!!
показать весь комментарий
09.02.2022 21:45 Ответить
+38
По данним опитувань 72% американців за поставки зброї ЗСУ. 58% американців підтримують вступ України в Нато. Лише 15 % проти. Народ США за Україну. Двох партійна підтримка в Когрессі за збільшення Допомоги Україні. Дєд Джо за. Одне Пуйло в паРашці проти .
показать весь комментарий
09.02.2022 21:56 Ответить
+37
а запланировано еще 35 самолетов с оружием
показать весь комментарий
09.02.2022 21:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Боже храни Америку!!!!
показать весь комментарий
09.02.2022 21:45 Ответить
По данним опитувань 72% американців за поставки зброї ЗСУ. 58% американців підтримують вступ України в Нато. Лише 15 % проти. Народ США за Україну. Двох партійна підтримка в Когрессі за збільшення Допомоги Україні. Дєд Джо за. Одне Пуйло в паРашці проти .
показать весь комментарий
09.02.2022 21:56 Ответить
В самій Україні відсоток підтримки вступу до НАТО менший. Концені люди.
показать весь комментарий
09.02.2022 22:30 Ответить
столько же,не надо вводить в заблуждение.
и вообще,процентный состав людей,поддерживающих те или иные вопросы, по всей Земле примерно одинаков.за исключением ,конечно,лапотников
показать весь комментарий
09.02.2022 22:47 Ответить
САМ ТИ "КІНЧЕНИЙ"
!
показать весь комментарий
10.02.2022 03:47 Ответить
Проблема у тому, що США. нажаль, не мають права вирішувати за все НАТО. А тіж угорці - проти....
показать весь комментарий
10.02.2022 03:04 Ответить
Наверно амереканцы все таки, братский народ
показать весь комментарий
10.02.2022 01:38 Ответить
Ми дуже і щиро вдячні країнам НАТО, які фундаментально озброюють Україну! А а особливо вдячні США, за її організуючу роль в цій справі і небачене (з часів лєнд-лізу в срср) донорство для України!

Але... Але, якби "будяки ЗЄлі" попрохали в США хоча б дві системи HAAD та розмістити їх... - одну в районі Житомирщини, а другу в районі Полтавщини. то в росії моментально втатили б апетити на Україну...
А ще ліпше - якщо б вдалося отримати і третю THAAD, та розмістити її в районі між Кропивницьким-Херсоном, то в росії заборонили б під страхом смерті навіть дивитися в нашу сторону... мінімум на років 6-8 років... а не лише проводити роздавати тут своє скороспіле громадянство. Не кажучи вже про провокативні маневри біля наших кордонів. При цьому, камарилью Путіна помістили б під ШВЛ самі ординці - як невиліковно хворих...

За цей час (при умові, що з Банкової-Грушевського вивезуть балаган 95-го кварталу, а на зміну їм там виявляться професіонали-патріоти), в Україні можна було б розмістити по її периметру сітку систем з "Нептунів", які мали б дальність польоту 1,5-2 тисяч км. - а українське суспільство змогло б мирно розвиватися на користь його громадян.

Але ж не з нашим то щастям... у ЗЄлі...

Мрії і мрійливість... - в чому їх і усолода...
показать весь комментарий
10.02.2022 02:03 Ответить
Ніколи до цього часу так не захоплювався птахами...
показать весь комментарий
09.02.2022 21:47 Ответить
а запланировано еще 35 самолетов с оружием
показать весь комментарий
09.02.2022 21:47 Ответить
А как приятно должно быть какому-нибудь Доржику Батомункуеву из забайкальских ****** быть разорванным в клочья дорогущим Джавелином в европейской стране !
показать весь комментарий
09.02.2022 21:53 Ответить
9 грами свинца, будут настоящими, заморскими и фирменными)))
показать весь комментарий
09.02.2022 21:58 Ответить
Привет Улан-Удэ 😅😂🤣
показать весь комментарий
09.02.2022 22:00 Ответить
Тьху...тьху...тьху....щоб не зглазити...
показать весь комментарий
09.02.2022 21:54 Ответить
Главное что бы успели.
Но самое волнующее и напрягающее (лично для меня) неадекваты и откровенные предатели у руля Украины.
показать весь комментарий
09.02.2022 22:00 Ответить
а посилання на джерело?
показать весь комментарий
10.02.2022 10:41 Ответить
верь мне на слово и считай самолёты..
несколько дней назад было выступление Министра Обороны Резникова, который сообщил прессек о 45 самолетах военной помощи от США (сколько прилетит от UK - неизвестно)
показать весь комментарий
10.02.2022 13:16 Ответить
Аминь!
показать весь комментарий
09.02.2022 21:47 Ответить
Вижу над болотами зарево, походу пердаки у лишнехромосомных подгорают снова!!
показать весь комментарий
09.02.2022 21:48 Ответить
Які там -пе.....ки,це ножі нижче попереку...
показать весь комментарий
09.02.2022 21:55 Ответить
Дякуємо американцям і британцям за допомогу ,ось тільки президент не хоче помічати загрози яка нависла над Украіною ,який з тебе Верховний Головнокомандувач ?
показать весь комментарий
09.02.2022 21:49 Ответить
Какие боеприпасы? Гумконвой.
показать весь комментарий
09.02.2022 21:51 Ответить
в военторге распродажа!
показать весь комментарий
09.02.2022 21:55 Ответить
І все везуть двохметрові патрони...
показать весь комментарий
09.02.2022 21:57 Ответить
Это водосточная система, гумпомощь.
показать весь комментарий
09.02.2022 21:59 Ответить
Читал на Фейсбуке, одно ***** из Симферополя, блеяло, что лучше бы американцы что-то для детей и школ поставляли. Его комментаторы по быстрому отправляли к ***** за этим крамом.
показать весь комментарий
09.02.2022 23:49 Ответить
***** все це бачить і скрегоче зубами.
показать весь комментарий
09.02.2022 21:51 Ответить
Вообще то - это уже 13 птах. Кто юзает flightradar тот знает 😉
показать весь комментарий
09.02.2022 21:52 Ответить
Тепер по підрозділах ,а не в купу одну...
показать весь комментарий
09.02.2022 21:56 Ответить
Взагаліто.......................... Іх там нєт ! Гумконвой!
показать весь комментарий
09.02.2022 21:59 Ответить
Мангал чистит)
показать весь комментарий
09.02.2022 22:02 Ответить
_Хорошо! Но помните: рашисты завозят вооружение, технику и БК составами! А летак 80 т. - это чуть меньше полутора вагонов (они по 60т.)
показать весь комментарий
09.02.2022 22:03 Ответить
15 кг. джавеліна важать більше ніж 60 тон Т72.
показать весь комментарий
09.02.2022 22:08 Ответить
У кацапа на платформе танк 60 тонн, а в американском самолете джавелин маленький, который уничтожает этот танк с экипажем
показать весь комментарий
09.02.2022 22:08 Ответить
не с экипажем, а с пляцкими кацапами!
показать весь комментарий
09.02.2022 22:13 Ответить
У них тоже птуры есть. Так что жареных с обеих сторон будет хоть отбавляй.
показать весь комментарий
10.02.2022 06:29 Ответить
Питання в мотивації середньостатистичного бурята поїхати на шашлик у якості основної страви, а не просто укроп покосить.
Це ж стосується і літунів.
показать весь комментарий
10.02.2022 06:35 Ответить
У наступающей стороны жареных будет гораздо больше.
показать весь комментарий
10.02.2022 08:15 Ответить
Міноборони україни навело дані що в 2021 році перевірено, проведені регламентні роботи 11 тисяч зенітних керованих ракет. Модернізовано штук 400. А в 2014 році над Донбасом було збито две десятки бортів ЗСУ Осами, та Стрілами. Так що радянське зенітне озброєння буде непогано нищити і мокшанські борти.
показать весь комментарий
09.02.2022 22:12 Ответить

показать весь комментарий
09.02.2022 22:11 Ответить
Спвсибо США!
показать весь комментарий
09.02.2022 22:12 Ответить
Параша будує не існуючий завод беспілотників https://fb.watch/b3QpyRTTaf/
показать весь комментарий
09.02.2022 22:17 Ответить
Щиро дякуємо.
показать весь комментарий
09.02.2022 22:17 Ответить
Хочется верить, что кацапское руководство осознает, что будет означать полномасштабная война в центре Европы...
показать весь комментарий
09.02.2022 22:22 Ответить
Дякуємо союзнику за допомогу.
показать весь комментарий
09.02.2022 22:22 Ответить
Как хорошо что Америка закончила в Афганистане. Тем бабуинам ничем не помочь.
показать весь комментарий
09.02.2022 22:23 Ответить
вовремя США отвязались от Афгана
показать весь комментарий
09.02.2022 22:38 Ответить
Вы думаете, америке легко будет помогать бабуинам в Украине?
А их тут хватает: президент, половина парламента, весь кабинет!
И на закуску, "приколисты", считающие что эта война их не касается!
показать весь комментарий
09.02.2022 22:38 Ответить
показать весь комментарий
09.02.2022 22:34 Ответить
даже не дивуюсь, що самолЬот Гереги з "антисептиками" із Кітаю Зєля зустрічала як коханого, а допомогу Україні від США - вошьдь шото морозиться відзначити своєю царственою увагою - хйлу ж бо це не до вподоби, а Зєля так же ж хотіла на колінях у нього посидіти..
показать весь комментарий
09.02.2022 22:34 Ответить
Друзі пізнаються в біді
показать весь комментарий
09.02.2022 22:34 Ответить
👍🇺🇦🇺🇸👍
показать весь комментарий
09.02.2022 22:52 Ответить
показать весь комментарий
09.02.2022 22:54 Ответить
Жаль, что https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/02/9/7323410/ Дания придумала гнилые отмазки, типа в просроченном ларьке, чтобы не дать Украине стингеры и оптику . Им лучше ее уничтожить, чем дать Украине.
Дайте нам, мы сами ее уничтожим!
показать весь комментарий
09.02.2022 22:55 Ответить
от невже так складно написати, якого калібру набої? щоб народ знав, якими стволами запасатись, які магазини купляти та які підсумки до них. комунікація на найвищому рівні
показать весь комментарий
09.02.2022 23:55 Ответить
бери ару не прогадаешь, все равно зсу будут на нее переходить
показать весь комментарий
10.02.2022 02:25 Ответить
так, але якщо завтра війна, то де на неї набої шукати..
показать весь комментарий
11.02.2022 01:42 Ответить
Тяжело будет *********** четвертому воевать со всем миром, даже союзников, как во время второй мировой нет, как впрочем и нет миллионов украинских солдат в армии саветов.
показать весь комментарий
09.02.2022 23:58 Ответить
Э Союзники. Білорусь, Вірменія - це точно. Можливо ще Киргизстан та Таджикистан.
А ось за нас, ніхто воювати не стане, тільки ми самі.
показать весь комментарий
10.02.2022 00:52 Ответить
Білорусь, Вірменія, Киргизстан...
Скільки у Киргизстана дивізій?
показать весь комментарий
10.02.2022 02:37 Ответить
1-ша кінна..

2-га кінна..
показать весь комментарий
10.02.2022 03:54 Ответить
АГА..

вірменськів вояки "славно навоювались".. В Карабаху

показали всю свою міць..

а ще як миротворці..в "нурсултані на ринку...
показать весь комментарий
10.02.2022 03:53 Ответить
Вони при вяліком савкє не хотіли в армії служити, твоя моя непанимай, нехачу работать, а тут в бойових діях проти України, з підтримкою найпотужніших армій Заходу.
показать весь комментарий
10.02.2022 07:09 Ответить
Еще Вануату и Зимбабве.
показать весь комментарий
10.02.2022 08:18 Ответить
німцям у блокадний Берлін американці літаками також пересували все від їжі до вугілля майже рік , літаки сідали кожні 3 мінути , а вони " віддячили " навіть не можна скоротити рейс , не можна передавати зброю Україні .... ім план Маршала , а вони "стурбованість " , всі 8 років тільки маячня на користь плешивого ....
показать весь комментарий
10.02.2022 09:47 Ответить
 
 