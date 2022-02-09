Десятый самолет доставил из США 80 тонн боеприпасов для ВСУ, – Резников. ФОТО
Второй за сегодня самолет доставил в Украину партию военной помощи от США.
Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня в аэропорту Борисполь день "открытых дверей"! Сразу за 9-й птицей из Соединенных Штатов Америки прилетела и 10-я птица. Еще более 80 тонн боеприпасов для Вооруженных Сил Украины от наших партнеров!", - написал Резников в фейсбуке.
Топ комментарии
+71 Антон Чигур
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+38 Василь Довганенко #437088
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+37 Шрек Баблокат
показать весь комментарий09.02.2022 21:47 Ответить Ссылка
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и вообще,процентный состав людей,поддерживающих те или иные вопросы, по всей Земле примерно одинаков.за исключением ,конечно,лапотников
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Але... Але, якби "будяки ЗЄлі" попрохали в США хоча б дві системи HAAD та розмістити їх... - одну в районі Житомирщини, а другу в районі Полтавщини. то в росії моментально втатили б апетити на Україну...
А ще ліпше - якщо б вдалося отримати і третю THAAD, та розмістити її в районі між Кропивницьким-Херсоном, то в росії заборонили б під страхом смерті навіть дивитися в нашу сторону... мінімум на років 6-8 років... а не лише проводити роздавати тут своє скороспіле громадянство. Не кажучи вже про провокативні маневри біля наших кордонів. При цьому, камарилью Путіна помістили б під ШВЛ самі ординці - як невиліковно хворих...
За цей час (при умові, що з Банкової-Грушевського вивезуть балаган 95-го кварталу, а на зміну їм там виявляться професіонали-патріоти), в Україні можна було б розмістити по її периметру сітку систем з "Нептунів", які мали б дальність польоту 1,5-2 тисяч км. - а українське суспільство змогло б мирно розвиватися на користь його громадян.
Але ж не з нашим то щастям... у ЗЄлі...
Мрії і мрійливість... - в чому їх і усолода...
Но самое волнующее и напрягающее (лично для меня) неадекваты и откровенные предатели у руля Украины.
несколько дней назад было выступление Министра Обороны Резникова, который сообщил прессек о 45 самолетах военной помощи от США (сколько прилетит от UK - неизвестно)
Це ж стосується і літунів.
А их тут хватает: президент, половина парламента, весь кабинет!
И на закуску, "приколисты", считающие что эта война их не касается!
Дайте нам, мы сами ее уничтожим!
А ось за нас, ніхто воювати не стане, тільки ми самі.
Скільки у Киргизстана дивізій?
2-га кінна..
вірменськів вояки "славно навоювались".. В Карабаху
показали всю свою міць..
а ще як миротворці..в "нурсултані на ринку...