Десятый самолет доставил из США 80 тонн боеприпасов для ВСУ, – Резников. ФОТО

Второй за сегодня самолет доставил в Украину партию военной помощи от США.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в аэропорту Борисполь день "открытых дверей"! Сразу за 9-й птицей из Соединенных Штатов Америки прилетела и 10-я птица. Еще более 80 тонн боеприпасов для Вооруженных Сил Украины от наших партнеров!", - написал Резников в фейсбуке.

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