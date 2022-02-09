Партия "Слуга народа" созывает конференцию Киевской горорганизации для принятия решения по Трубицину, которого на взятке задержало НАБУ

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк созывает внеочередную конференцию Киевской городской организации партии для рассмотрения инцидента с разоблачением в получении взятки депутата Киевского городского совета от политсилы Владислава Трубицына.

Об этом сообщила спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы считаем, что политическая ответственность должна быть намного быстрее уголовной или административной. Особенно за деяния, которые можно рассматривать как коррупционные", - заявила Шуляк.

По ее словам, в партии ждут "всестороннего и тщательного расследования дела антикоррупционными и правоохранительными органами". Также Шуляк выразила надежду, что профессиональная и беспристрастная работа детективов НАБУ, прокуроров САП, судей и адвокатов "позволит получить справедливый приговор – обвинительный или оправдательный".

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В то же время политик выразила мнение, что разоблачение Трубицына как депутата Киевсовета от "Слуги народа" в получении неправомерной выгоды является "подтверждением того факта, что во власти города процветает коррупция, в которой причастны подчиненные городского головы".

"Надеюсь, реакция городского головы Киева на коррупцию в коммунальных предприятиях будет столь же быстрой", - добавила Шуляк.

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