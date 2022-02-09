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Партия "Слуга народа" созывает конференцию Киевской горорганизации для принятия решения по Трубицину, которого на взятке задержало НАБУ

Партия

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк созывает внеочередную конференцию Киевской городской организации партии для рассмотрения инцидента с разоблачением в получении взятки депутата Киевского городского совета от политсилы Владислава Трубицына.

Об этом сообщила спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы считаем, что политическая ответственность должна быть намного быстрее уголовной или административной. Особенно за деяния, которые можно рассматривать как коррупционные", - заявила Шуляк.

По ее словам, в партии ждут "всестороннего и тщательного расследования дела антикоррупционными и правоохранительными органами". Также Шуляк выразила надежду, что профессиональная и беспристрастная работа детективов НАБУ, прокуроров САП, судей и адвокатов "позволит получить справедливый приговор – обвинительный или оправдательный".

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В то же время политик выразила мнение, что разоблачение Трубицына как депутата Киевсовета от "Слуги народа" в получении неправомерной выгоды является "подтверждением того факта, что во власти города процветает коррупция, в которой причастны подчиненные городского головы".

"Надеюсь, реакция городского головы Киева на коррупцию в коммунальных предприятиях будет столь же быстрой", - добавила Шуляк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слугу народа" Трубицына, близкого к главе ОП Ермака, задержали на взятке, - Бутусов

Автор: 

Слуга народа (2638) Шуляк Елена (86) Трубицын Владислав (35)


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Топ комментарии
+14
А чего ее собирать? ЕЕ разгонять надо обоссаной тряпкой как зеленую гнусную помойку.
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09.02.2022 22:03 Ответить
+14
Ja NeUmerHerwam


@neumerherwam

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09.02.2022 22:08 Ответить
+12
Боже,где это отребье по наберали???Даже воровать нормально не умеют!
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09.02.2022 22:05 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Посыпались !!!!
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09.02.2022 21:58 Ответить
Ні.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/9/7323427/
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09.02.2022 22:02 Ответить
Голова партії "Слуга народу" Олени Шуляк .
Вона, що сіамський близнюк?
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09.02.2022 23:30 Ответить
А чего ее собирать? ЕЕ разгонять надо обоссаной тряпкой как зеленую гнусную помойку.
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09.02.2022 22:03 Ответить
НА ПОРУКИ? НЕ?
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09.02.2022 22:14 Ответить
рафік нє віноват!
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09.02.2022 22:04 Ответить
Боже,где это отребье по наберали???Даже воровать нормально не умеют!
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09.02.2022 22:05 Ответить
КАК ГОВОРИТСЯ, ни с3.14дить, ни покараулить............. босота
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09.02.2022 22:15 Ответить
100%!!!!!

"Та коррупция, которая сохраняется при нынешней власти является, во многом, вынужденной - главным образом, потому, что власти приходится воровать, дабы на эти деньги хоть отчасти информационно и организационно противостоять атаке объединённых путинско-олигархических информационных войск..."
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10.02.2022 00:21 Ответить
Нічого йому не буде. НеЛох своїх не здає...
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09.02.2022 22:06 Ответить
Не надо торопиться. А то Арахами погорячился с Трухиным, а ДБР полгода мурыжило его дело и есть результат: и не был он за рулем, и полицейские не подтвердили, и расследование утечки видео для служебного пользования. Верте в силу ОП.
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09.02.2022 22:06 Ответить
Повідомлять, що він не "Слуга" і ніхто з "слуг" не "бере" сам хабарів бо всі не дають відмовитися.
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09.02.2022 22:07 Ответить
Зеленые каннибалы принесут в жертву своего коллегу-каннибала?
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09.02.2022 22:07 Ответить
Ja NeUmerHerwam


@neumerherwam

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09.02.2022 22:08 Ответить
команда аналов...
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09.02.2022 22:37 Ответить
Будуть думати як відмазати колєгу.
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09.02.2022 22:08 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Doj8iC1OrjE https://www.youtube.com/watch?v=Doj8iC1OrjE

Конференція слуг
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09.02.2022 22:12 Ответить
А шо з Кудьміних?
І Трухіна Шуляк одноособово з партії виключила. Чому вона тут взяла задню?
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09.02.2022 22:12 Ответить
ну все понятно, очередного Зеленого поймали на взятке, но виноват в это Кличко, главное первым крикнуть - мы тут ни причем)) ай шайтаны))
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09.02.2022 22:13 Ответить
хвалить будут?
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09.02.2022 22:14 Ответить
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09.02.2022 22:15 Ответить
https://zaxid.net/******************************************************************************************* Майже всі слідчі Львівського райуправління поліції подали рапорти на звільнення Масове звільнення поліцейські пояснюють тиском нового керівника управління


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Докерувались зелені покращувачі!
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09.02.2022 22:16 Ответить
Яка "партія"? Її не існує. 1000 "членів" на всю Україну.
В кварталі95 більше кловунів.
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09.02.2022 22:18 Ответить
Третий за неделю.
Новые литса!!!
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09.02.2022 22:19 Ответить
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09.02.2022 22:22 Ответить
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09.02.2022 22:22 Ответить
Сантехник киевский@santehnikki



Звідки стільки урок в метро?
На одній гілці, на інший...
Масова амністія шолє?
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09.02.2022 22:27 Ответить
Вот результат того, что понаизбирали людей без достаточного политического опыта.
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09.02.2022 22:28 Ответить
а ти ж не каєшся, зебіл
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09.02.2022 22:51 Ответить
А ты не врубаешься и будешь голосовать за воров, но с достаточным опытом.
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09.02.2022 23:07 Ответить
Йому платять
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10.02.2022 00:39 Ответить
Да, это уже не новости, так, будни СН.
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09.02.2022 22:29 Ответить
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09.02.2022 22:33 Ответить
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09.02.2022 22:34 Ответить
лютий


@_vodo_ley

·
https://twitter.com/_vodo_ley/status/1491505975504818193 19 мин



В ответ
https://twitter.com/ukrpravda_news @ukrpravda_news

Жахливо тупі, жахливо потворні і жахливо жалюгідні. Дуже банально, перепрошую, але це дійсно, дорвавшіся до влади Шарікови.



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09.02.2022 22:35 Ответить
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09.02.2022 22:39 Ответить
если зелох борцун с коррупцией, почему в его партии основные зашквары
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09.02.2022 22:49 Ответить
они же все еманутые, понабирали шваль со всей украины лишьбынепорошенка, а теперь что с этим делать....
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09.02.2022 22:54 Ответить
Ділова пропозиція для Руху опору капітуляції: Вони там на 12 лютого збір в столиці оголосили,то паралельно хай прийдуть на конференцію цієї зе піздоти і розженуть те збіговисько недоумків. А мер Кличко з муніципалами має забезпечити транспортування слуг зебені "тихенько до лісу".
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09.02.2022 23:10 Ответить
Вони зпвжди були серед українців ця мала пейсата меншина, просто зараз вони відверто захопили впаду і не пвдпускають близько нікого "дурень зате свій кровний".В них проходить навіть рекомендація кровної повії.
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10.02.2022 10:39 Ответить
 
 