СМИ сообщили, что Байден одобрил план эвакуации американцев из Украины. В Белом доме опровергают
По информации журналистов, план предусматривает, что в Польше будут размещены военные, которые создадут палаточные лагеря и КПП. В Белом доме утверждают, что не планируют массовую эвакуацию американцев из Украины.
Об этом со ссылкой чиновников написало издание The Wall Street Journal, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".
По их данным, в Украине сейчас находится около 30 тыс. граждан США. В случае вторжения РФ американцев будут эвакуировать военнослужащие 82-й воздушно-десантной дивизии армии США, размещенные в Польше. В ближайшие дни они начнут создавать контрольно-пропускные пункты, палаточные лагеря и другие временные постройки на польско-украинской границе, пишет издание.
Его источник подчеркнул, что американским военным не позволено проникать на территорию Украины. Их задача состоит в том, чтобы оказать Польше материально-техническую поддержку и помочь скоординировать эвакуацию американцев, которые прибудут в эту страну из Украины.
Журналисты отметили, что администрация Байдена хочет избежать повторения ошибок во время эвакуации американцев из Афганистана в 2021 году.
Белый дом опроверг информацию о якобы разворачивании в Польше военной миссии для помощи в массовой эвакуации американских граждан, пишет "Укринформ".
"Мы постоянно оцениваем текущую ситуацию в области безопасности и планируем действия в случае чрезвычайных обстоятельств, как мы всегда это делаем, но, чтобы было понятно, мы не планируем массовой эвакуации американских граждан с Украины", – заметил в среду журналистам официальный представитель администрации США.
В этом контексте он повторил слова президента Байдена, который призвал американцев в Украине уже сейчас возвращаться в США.
Представитель Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что позиция администрации США относительно оценок угрозы с российской стороны или опасности для американских граждан в Украине сохраняется неизменнной уже несколько недель. Она добавила, что Госдепартамент уже давно призвал американских граждан подумать о собственной безопасности в Украине.
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Розумні люди,отримавши об'єктивні дані,що вірогідність початку війни дуже висока,прораховують десятки варіантів розвутку подій,і для кожного з цих варіантів складють план дій.План евакуації можливо не знадобиться,але він повинен бути.
«Мы можем предполагать худшее только в том случае, если он не подчинится тем же стандартам, которых его собственная партия требовала от прошлой администрации»
Республиканцы настаивают на том, чтобы Байден прошел когнитивное тестирование, поскольку недавние опросы показали, что американцы не уверены в психической пригодности президента к должности. Бывший врач президента, член палаты представителей Ронни Джексон, штат Техас, во вторник отправил Байдену письмо с 37 его коллегами из Республиканской партии, в котором выразил их «озабоченность» «текущим когнитивным состоянием» Байдена.
«Мои коллеги и я снова просим президента Байдена немедленно пройти формальный когнитивный скрининговый экзамен, такой как Монреальский когнитивный тест (MOCA)»
«Как бывший врач трех президентов Соединенных Штатов, я знаю, что требуется умственно и физически для выполнения обязанностей главнокомандующего и главы государства», - продолжил Джексон. «Джо Байден постоянно доказывал мне и всему миру, что что-то не так. Американский народ заслуживает абсолютной уверенности в когнитивных способностях своего президента». Джексон сказал, что прохождение Байденом «когнитивного теста станет важным первым шагом» к тому, чтобы убедить американцев в том, что президент подходит для этой должности, или «к выявлению и надлежащему лечению симптомов нарушений, которые согласуются с различными когнитивными заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера, сосудистые заболевания». слабоумие, болезнь Паркинсона или рассеянный склероз».
«Это не партийный вопрос. Когда я обсуждал с президентом Трампом прохождение когнитивного теста, он стремился заверить американский народ и положить конец фейковым новостям», - написал бывший президентский врач. «Почему президент Байден не сделает то же самое?»
В январе 2018 года Джексон рассказывал, что бывший президент США Дональд Трамп проходил полное клиническое обследование, в том числе тест на когнитивные способности. У Трампа были великолепные результаты тестов: он набрал 30 пунктов из 30 возможных по Монреальской шкале оценки когнитивных функций (при этой системе оценки нормой считаются все результаты выше 26 пунктов).
«Мы можем предполагать худшее только в том случае, если он не подчинится тем же стандартам, которых его собственная партия требовала от прошлой администрации», - добавил он. «Прецедент создан». В письме законодатели написали, что «считают, что, независимо от пола, возраста или политической партии, все президенты должны следовать примеру бывшего президента Трампа, документируя и демонстрируя здоровые умственные способности».
«Ассоциация Альцгеймера перечисляет «изменения настроения и личности», в том числе более «легкую расстроенность», как один из десяти признаков умственного упадка», - написали они. «Вы продемонстрировали такое изменение настроения во время заседания кабинета министров 24 января 2022 года, когда вы, по-видимому, не знали, что ваш микрофон был включен после того, как вы закончили вступительное слово, и назвали репортера Белого дома «глупым сукиным сыном». --' в ответ на вопрос, который он задал об инфляции". Законодатели также указали на спотыкание Байдена, когда он пытался сказать, сколько американцев получили повторную прививку от COVID-19, и написали, что оплошности - это «не просто недавняя тенденция», заявив, что «умственное снижение и забывчивость президента стали более очевидными». за последние два года».
Тридцать семь законодателей присоединились к письму Джексона, в том числе члены республиканского руководства, председатель Республиканской конференции Палаты представителей, член палаты представителей Элис Стефаник из Нью-Йорка, вице-председатель конференции Республиканской партии Майк Джонсон из Луизианы, председатель Республиканского исследовательского комитета член палаты представителей Джим Бэнкс из Индианы, а также несколько члены Кокуса врачей Республиканской партии.
с американскмим гражданами и
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Directed by
ROBERT B. WEIDE