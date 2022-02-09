СМИ сообщили, что Байден одобрил план эвакуации американцев из Украины. В Белом доме опровергают

По информации журналистов, план предусматривает, что в Польше будут размещены военные, которые создадут палаточные лагеря и КПП. В Белом доме утверждают, что не планируют массовую эвакуацию американцев из Украины.

Об этом со ссылкой чиновников написало издание The Wall Street Journal, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

По их данным, в Украине сейчас находится около 30 тыс. граждан США. В случае вторжения РФ американцев будут эвакуировать военнослужащие 82-й воздушно-десантной дивизии армии США, размещенные в Польше. В ближайшие дни они начнут создавать контрольно-пропускные пункты, палаточные лагеря и другие временные постройки на польско-украинской границе, пишет издание.

Его источник подчеркнул, что американским военным не позволено проникать на территорию Украины. Их задача состоит в том, чтобы оказать Польше материально-техническую поддержку и помочь скоординировать эвакуацию американцев, которые прибудут в эту страну из Украины.

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Журналисты отметили, что администрация Байдена хочет избежать повторения ошибок во время эвакуации американцев из Афганистана в 2021 году.



Белый дом опроверг информацию о якобы разворачивании в Польше военной миссии для помощи в массовой эвакуации американских граждан, пишет "Укринформ".

"Мы постоянно оцениваем текущую ситуацию в области безопасности и планируем действия в случае чрезвычайных обстоятельств, как мы всегда это делаем, но, чтобы было понятно, мы не планируем массовой эвакуации американских граждан с Украины", – заметил в среду журналистам официальный представитель администрации США.

В этом контексте он повторил слова президента Байдена, который призвал американцев в Украине уже сейчас возвращаться в США.

Представитель Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что позиция администрации США относительно оценок угрозы с российской стороны или опасности для американских граждан в Украине сохраняется неизменнной уже несколько недель. Она добавила, что Госдепартамент уже давно призвал американских граждан подумать о собственной безопасности в Украине.

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