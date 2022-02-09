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Новости Нормандские переговоры
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На переговорах в Берлине украинская сторона будет добиваться разблокирования работы ТКГ, - Ермак

На переговорах в Берлине украинская сторона будет добиваться разблокирования работы ТКГ, - Ермак

Одной из целей украинской стороны на переговорах политических советников лидеров государств-участников Нормандского формата будет разблокирование работы Трехсторонней контактной группы с целью дальнейшего продвижения в мирном урегулировании и завершении войны на Донбассе.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время встречи с представителями украинских СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Ермак отметил, что украинская сторона будет также предлагать инициативы по улучшению верификации режима полного прекращения огня на востоке страны.

Кроме того, руководитель ОП подчеркнул, что представители Украины будут обязательно поднимать вопрос о разблокировании процесса взаимного увольнения удерживаемых лиц и открытии КПВВ на линии разграничения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Очередное заседание ТКГ состоялось без зрад и прорывов, ждем результатов переговоров в Берлине, - Гармаш

По мнению Ермака, сегодня Украина является "центром принятия решений по безопасности на Европейском континенте" и имеет большую международную поддержку. Об этом свидетельствует беспрецедентное количество визитов высших должностных лиц иностранных государств в Украину.

Автор: 

нормандская четверка (1596) Трехсторонняя контактная группа (842) Ермак Андрей (1278)


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Топ комментарии
+8
ПНХ
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09.02.2022 23:41 Ответить
+6
Кулеба призвал ввести санкции против России за вручение российских паспортов жителям Донбасса

"Позиция Украины в том, что за последние годы РФ прибегла к грубым нарушениям международного права и минских договоренностей и за это ее тоже надо наказывать санкциями.

https://apnews.com.ua/ru/news/kuleba-prizval-vvesti-sanktcii-protiv-rossii-za-narushenie-minskikh-soglashenii/
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10.02.2022 01:05 Ответить
+4
На цей раз яку забаганку пуйла виконають?
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09.02.2022 23:59 Ответить
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ПНХ
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09.02.2022 23:41 Ответить
На цей раз яку забаганку пуйла виконають?
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09.02.2022 23:59 Ответить
Розблокувати? а далі що? одностороннє виконання мінських угод? то нах нам таке розблокування? скоріше би уже вибори, щоб швидше забути про це зелене непорозуміння...
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10.02.2022 00:06 Ответить
100% Запад пытается вытянуть Украину из Минска и втянуть рашу в норманский формат, а что делает Зермак? Саботирует и бежит обратно в тупик
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10.02.2022 00:13 Ответить
та не, не в тупик. этот дерьмак знает куда он бежит и куда Бубочку толкает. хотя, там и толкать незачем. бубочка сам до мозга костей ватник и малорос. чего призывы его Ленки в 14-м году сообщать сепарам о перемещениях нашей военной техники стоят.. не удивлюсь, если вместе с Ленкой такие призывы и сам бубочка делал...
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10.02.2022 00:28 Ответить
дЕрмак - ПНХ, а ТКГ - блокировать и дальше до УПОРА вместе с Минском и Нормандским сговором !!! КРАПКА
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10.02.2022 00:08 Ответить
На переговорах у Берліні українська сторона домагатиметься розблокування роботи ТКГ, - Єрмак. Будуть домовлятись з приводу ціни?
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10.02.2022 00:13 Ответить
Зрадники.
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10.02.2022 00:45 Ответить
До чого тут мінськ? росія оточила нас своїми військовими силами, до чого тут донбас і сепари з росіянами на ньому? Зараз розмова про всю Україну, Київ-Харків-Одесу, а не клятий лугандон.
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10.02.2022 00:48 Ответить
Кулеба призвал ввести санкции против России за вручение российских паспортов жителям Донбасса

"Позиция Украины в том, что за последние годы РФ прибегла к грубым нарушениям международного права и минских договоренностей и за это ее тоже надо наказывать санкциями.

https://apnews.com.ua/ru/news/kuleba-prizval-vvesti-sanktcii-protiv-rossii-za-narushenie-minskikh-soglashenii/
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10.02.2022 01:05 Ответить
Ермак будет добиваться полного прекращения огня по оккупантам. А вообще, Минск, ТКГ, Нормандия - это все НАВЯЗАННЫЕ Украине форматы. Сами-то они антиконституционны и криминал в чистом виде. Но в банановой стране всем поффиг. Это типа исконная украинская мечта - что бы всякие российские и западные проходимцы делили наши земли и рассказывали, что и как.
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10.02.2022 06:07 Ответить
в ордло хотят, чтоб Украина признала "спутник" для пересечения кпп! однако запроданцы могут въезжать без каких либо справок о вакцинации! и это при всём том,что в Украине вакцинация добровольно-принудительная, и неваксов отстраняют от работы! кто кого оккупировал, хез!
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10.02.2022 06:24 Ответить
Навпаки, заблокувати намертво, нічого, крім говорильні, воно не вирішує в даний час
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10.02.2022 06:49 Ответить
 
 