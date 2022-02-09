На переговорах в Берлине украинская сторона будет добиваться разблокирования работы ТКГ, - Ермак
Одной из целей украинской стороны на переговорах политических советников лидеров государств-участников Нормандского формата будет разблокирование работы Трехсторонней контактной группы с целью дальнейшего продвижения в мирном урегулировании и завершении войны на Донбассе.
Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время встречи с представителями украинских СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
Ермак отметил, что украинская сторона будет также предлагать инициативы по улучшению верификации режима полного прекращения огня на востоке страны.
Кроме того, руководитель ОП подчеркнул, что представители Украины будут обязательно поднимать вопрос о разблокировании процесса взаимного увольнения удерживаемых лиц и открытии КПВВ на линии разграничения.
По мнению Ермака, сегодня Украина является "центром принятия решений по безопасности на Европейском континенте" и имеет большую международную поддержку. Об этом свидетельствует беспрецедентное количество визитов высших должностных лиц иностранных государств в Украину.
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"Позиция Украины в том, что за последние годы РФ прибегла к грубым нарушениям международного права и минских договоренностей и за это ее тоже надо наказывать санкциями.
https://apnews.com.ua/ru/news/kuleba-prizval-vvesti-sanktcii-protiv-rossii-za-narushenie-minskikh-soglashenii/