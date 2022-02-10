Три больших десантных корабля Северного флота РФ вошли в Черное море

Три больших десантных корабля Северного флота - "Петр Моргунов", "Георгий Победоносец" и "Оленегорский горняк" - в среду прошли через Босфор из Средиземного в Черное море.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Накануне в Черное море также вошли три больших десантных корабля Балтийского флота - "Королев", "Минск" и "Калининград".

Ранее Минобороны РФ сообщило, что шесть больших десантных кораблей Балтийского и Северного флотов совершают плановый переход из Средиземного в Черное море для участия в учениях.

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