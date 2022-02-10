Комитет ВР поддержал перебрасывание бригад теробороны на фронт в случае крайней необходимости
Комитет по нацбезопасности и обороне поддержал изменения в закон об основах нацсопротивления, позволяющие использовать части территориальной обороны в районах ведения боевых действий.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Ukrainian Military Pages.
Речь идет о законопроекте № 6521, который был зарегистрирован 17 января 2022 года.
"Важно, чтобы в случае крайней необходимости у военного командования была возможность на отдельных направлениях усилить Вооруженные Силы Украины подразделениями территориальной обороны. Изменения важны, ведь они позволяют не только уточнить закон, но и усилить нашу обороноспособность", - представил законопроект секретарь комитета, нардеп "Голоса" Роман Костенко.
Члены комитета поддержали законопроект единогласно.
Напомним, что действующими нормами Закона Украины "Об основах национального сопротивления" (статья 20) части территориальной обороны могут выполнять свои задачи исключительно вне районов ведения военных (боевых) действий.
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Барышням из Теробороны вообще должно понравиться - после образования на кожных покровах их организмов "хрустящей корочки" им уже не надо будет тратиться на искусственный загар в дорогущих СПА-салонах.