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Новости Война
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Комитет ВР поддержал перебрасывание бригад теробороны на фронт в случае крайней необходимости

Комитет ВР поддержал перебрасывание бригад теробороны на фронт в случае крайней необходимости

Комитет по нацбезопасности и обороне поддержал изменения в закон об основах нацсопротивления, позволяющие использовать части территориальной обороны в районах ведения боевых действий.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Ukrainian Military Pages.

Речь идет о законопроекте № 6521, который был зарегистрирован 17 января 2022 года.

"Важно, чтобы в случае крайней необходимости у военного командования была возможность на отдельных направлениях усилить Вооруженные Силы Украины подразделениями территориальной обороны. Изменения важны, ведь они позволяют не только уточнить закон, но и усилить нашу обороноспособность", - представил законопроект секретарь комитета, нардеп "Голоса" Роман Костенко.

Члены комитета поддержали законопроект единогласно.

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Напомним, что действующими нормами Закона Украины "Об основах национального сопротивления" (статья 20) части территориальной обороны могут выполнять свои задачи исключительно вне районов ведения военных (боевых) действий.

Автор: 

ВР (29302) законопроект (3237) тероборона (346) Костенко Роман (170)


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Топ комментарии
+46
Территориальная оборона всем своим названием говорит о том, что они должны защищать тот областной центр на территории которого они сформированы, так как туда идут истинные патриоты которые даже если у них закончатся боеприпасы будут зубами и ногтями глотки рвать кацапам и предателям бульбашам за "свій садок вишневий коло хати". А они хотят их бросить в самое пекло типа Иловайска под командование бездарей на подобие Хомчака. Ментов и нац гвардию кидайте в зоны крайней потребности, а бойцы территориальной обороны сами на себя возьмут функцию охраны громадського порядку.
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10.02.2022 01:58 Ответить
+35
Найкраще було б підсилити фронт армією суддів, прокурорів і мєнтів.
У військовий час вони все-одно нах не потрібні будуть.
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10.02.2022 02:11 Ответить
+33
Скорее всего судьи, прокуроры и менты вместо защиты страны от врага сдрыснут к своим домам и квартирам заграницу.
Смотря по Крыму и Донбассу они первыми и предавали Украину и переходили на сторону врага.
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10.02.2022 02:37 Ответить
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При всем желании, не взяв Харьковскую область, не получится оказаться в Полтавской. А, если сидеть и ждать врага где-нибудь дома в Закарпатье, то дождешься.
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10.02.2022 20:54 Ответить
таких как вы - немного....
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10.02.2022 22:05 Ответить
А я і справді думав про те, щоб приєднатися то тероборони в своєму місті. Тепер точно не буду.
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10.02.2022 11:55 Ответить
Что ж, настоящие патриоты нужны и в боевых частях, где с вами радостно подпишут контракт. Вы ведь не станете прятаться от войны?
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10.02.2022 12:45 Ответить
Вы плутаєте тероборону як рід військ ЗСУ (легка піхота) та добровольці загони тероборона, які ще і не починали формувати. До речі всі коментатори цього не розуміють. Тому такі коментарі.
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10.02.2022 12:50 Ответить
Цо що для того щоб коли всі на фронті, тил залишився голим і "сплячі консерви" спокійно могли б захопити владу. До того ж сумнівне посилення - без важкої техніки, мисливські карабіни. Тероборона виконує дві функції - захист обєктів до підходу основних сил, і несистемний опір у випадку окупації, "малими силами" маючи на своєму боці знання місцевості, людей добиватися значних втрат ворога, дестабілізувати його в тилу.
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10.02.2022 12:48 Ответить
ОПЯТЬ ЛЮДЕЙ ОБМАНУЛИ !!!!!!! ПОЗОР ВЛАСТИ ЗЕЛЕНСКОГО !!!!!!!!!
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10.02.2022 12:55 Ответить
Вот что бойцам Территориальной обороны придётся больше по душе? Когда их будут "поливать" из ТОС(тяжёлая огнемётная система)-1 "Буратино" или ТОС-1А "Солнцепёк"?
Барышням из Теробороны вообще должно понравиться - после образования на кожных покровах их организмов "хрустящей корочки" им уже не надо будет тратиться на искусственный загар в дорогущих СПА-салонах.
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11.02.2022 14:29 Ответить
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