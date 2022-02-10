Комитет ВР поддержал перебрасывание бригад теробороны на фронт в случае крайней необходимости

Комитет по нацбезопасности и обороне поддержал изменения в закон об основах нацсопротивления, позволяющие использовать части территориальной обороны в районах ведения боевых действий.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Ukrainian Military Pages.

Речь идет о законопроекте № 6521, который был зарегистрирован 17 января 2022 года.

"Важно, чтобы в случае крайней необходимости у военного командования была возможность на отдельных направлениях усилить Вооруженные Силы Украины подразделениями территориальной обороны. Изменения важны, ведь они позволяют не только уточнить закон, но и усилить нашу обороноспособность", - представил законопроект секретарь комитета, нардеп "Голоса" Роман Костенко.

Члены комитета поддержали законопроект единогласно.

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Напомним, что действующими нормами Закона Украины "Об основах национального сопротивления" (статья 20) части территориальной обороны могут выполнять свои задачи исключительно вне районов ведения военных (боевых) действий.