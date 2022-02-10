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Группа сенаторов США просит Байдена предоставить Украине максимальный доступ к американским разведданным

Группа сенаторов США просит Байдена предоставить Украине максимальный доступ к американским разведданным

Группа сенаторов США из комитета по разведке призвала президента Джо Байдена убедиться, что Соединенные Штаты делятся наибольшим количеством разведданных с Украиной.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы просим Соединенные Штаты поделиться разведданными с Украиной в максимально возможной степени", - написали они.

Сенаторы выразили свое мнение, что Россия является агрессором, поэтому США "должны вооружить Украину важнейшей информацией, необходимой для защиты своей страны".

По их мнению, это отвечает интересам национальной безопасности США, их союзников и партнеров в регионе.

"Угрозы России Украине угрожают демократиям по всему миру, и мы призываем Вас сделать все возможное, чтобы поддержать Украину в этот критический момент", - заявили сенаторы.

Также читайте: СМИ сообщили, что Байден одобрил план эвакуации американцев из Украины. В Белом доме опровергают

Под письмом подписались 16 сенаторов от двух партий во главе с главой комитета сената по разведке Марком Уорнером и вице-председателем Марком Рубио.

Автор: 

Байден Джо (2795) разведка (4205) США (27336) Сенат США (516)


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Топ комментарии
+18
Не треба цього робити. Україною керують російськіагенти
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10.02.2022 02:17 Ответить
+15
Мо, лучше сразу разведданные в страну-помойку сливать, зачем терять время на посредников русни в #ОПе?
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10.02.2022 02:19 Ответить
+12
Тільки спочатку треба президента України поміняти і почистити ОПу від московських кротів.
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10.02.2022 02:34 Ответить
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Не треба цього робити. Україною керують російськіагенти
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10.02.2022 02:17 Ответить
Да ти шо?
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10.02.2022 06:38 Ответить
Украине оружие дают при Зеленському, а не при Порошенко
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10.02.2022 06:42 Ответить
Ситуация такая,что если бы на месте клована была обезьяна,то давали бы тоже.
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10.02.2022 08:48 Ответить
Це заслуга не зеленського, а путіна.
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10.02.2022 08:57 Ответить
Скоріше російські тролі на Цензорі працюють, як ти
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10.02.2022 07:08 Ответить
Мо, лучше сразу разведданные в страну-помойку сливать, зачем терять время на посредников русни в #ОПе?
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10.02.2022 02:19 Ответить
Тільки спочатку треба президента України поміняти і почистити ОПу від московських кротів.
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10.02.2022 02:34 Ответить
Зуб даю Рубіо буде балотуватися на президента через два роки.
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10.02.2022 02:39 Ответить
И товарищ, Тед Круз от республиканцев. Ястреб вроде как
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10.02.2022 03:10 Ответить
Панове американці, не потрібно розголошувати секрети серед очільників української держави, на жаль . Бо вони є якщо не теперішніми ворогами України, то потенційними.
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10.02.2022 03:00 Ответить
Думаю , что Зеленскому надо присутствовать на Мюнхенской конференции безопасности с докладом про обстановку вокруг Украины
1. с картой расположения войск раши вокруг Украины
2, с рассказом как партнёры помогают Украине ( в пику Германии)
3, с рассказом как Германия и Израиль блокируют поставки помощи Украине от других стран , как Орбан заблокировал получение Украиной разведданных НАТО
4. С рассказом сколько ребят погибло в этом году на фронте
5. взять с собой ветеранов
6. задать вопрос участникам - как можно позволять раше так себя вести
ЭТО НЕОБХОДИМАЯ АКЦИЯ , т к СМИ в Европе очень мало говорят об обстановке вокруг границ Украины и потому европейцы лояльно относятся к россиянам , а украинцев считаю цыганами и нациками с подачи раши. Европейцы , как и. немецкий министр МЗС, считают рашу культурной страной за балет и хор Александрова , которые не вылазят из Евросоюза с гастролями НАДОНАЗЫВАТЬ ВЕЩИ СВОИМИ ИМЕНАМИ .
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10.02.2022 04:52 Ответить
Конечно раша и агенты фсб в Украине и Ермак будут не советовать Зе выступать в Мюнхене . Вот и увидим кто агент ещё раз
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10.02.2022 04:54 Ответить
Та на ту конференцію простіше затягти звичайного барана - тоді не треба буде додатково пояснювать присутнім що за незрозуміле "мекання" доноситься з трибуни під час виступу "президента України"
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10.02.2022 06:44 Ответить
По коєффициенту умственного развития Зеленский уверенно обходит многих украинских єкс-политиков . 😜
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10.02.2022 08:20 Ответить
Шутка года!!!

Гопник из криворожской подворотни, всю жизнь занимающийся сортирным юмором, не имеющий нормального образования, по коефициенту развития кого-то там обходит.

Да Янукович умнее твоего дегенерата ЗЕ был.
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10.02.2022 09:01 Ответить
Ну так який "Ыкспьорд" - така й "оцінка" Знаєш за яких обставин я з "Ивашиним" "познайомився? Це - "живий анекдот"! Щось написав він про "куріпок що не встигли перелинять і їх в темному оперенні видно на білому снігу" Дивлюся - український прапорець Почав тихенько розпитувать про тих куріпок Він "розпустив хвоста" і давай мені "по вухах лапшу розвішувать" (в Україні куріпки не міняють перо взимку на біле - залишаються сірими Линяють тідьки білі і тундрові - але вони живуть тільки в Росії і в Альпах) Коротше кажучи - піймав його я на брехні і "пришпилив" як жучка булавкою А потім - "виробництво Іл-76-х в Харкові" (на авіаконцерні "Антонов") З тих пір він мене терпіть не може - кілька років уже "шипить" і "шерсть стовбурчить" Зараз прочитає оцей мій коментар і знову "гавкать" почне!
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10.02.2022 10:35 Ответить
Нельзя туда зеленского.... снова будет кричать про покушение инспектора полиции на его теплого друга трухина.... "вот вам цена реформам-2"
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10.02.2022 08:20 Ответить
І ці "дані" нададуть з урахуванням того що в ФСБ їх прочитають раніше ніж янєлох розкумариться.
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10.02.2022 05:20 Ответить
дезу треба пхати в ОПу
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10.02.2022 06:33 Ответить
Как бы кто не относился к пороху, но я просто представить себе не могу чтобы при такой новости сразу начали обсуждать через сколько минут эти данные окажутся у пуйла.
Ну так **** , эпоха бидности закончилась и началась эпоха ослопитеков-малоросов поздней концервации.
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10.02.2022 05:54 Ответить
в тебе просто поганий настрій і зневіра. Смартфони то спірна штука, але подивимось. Тим бабкам хєрово живеться. А з смартфоном хз. Будуть в тік ток дивитись . Мені їх дуже шкода і не Зеленський їх обкрадав 30 років. Дороги то є гарно. хіба ні? ну вкрали там щось, так як без цього? І паливо в армії є. Зима закінчується, газу та вугілля вдосталь. Чоловіче. Не так все там мрачно. І не такий той Зеленський гівнюк. Він міцний і гарно говорить. Подивимось. Треба згуртуватись навколо обраного лідероа, а потім, після виборів, хай і він відповідає. Я не проти.
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10.02.2022 06:40 Ответить
Зеленский назначил 27 судей, не прошедших квалификационную оценку, - ЦПК Источник:
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10.02.2022 08:58 Ответить
Здається, що якщо пуйло наважиться на вторгнення, то північні навчання в Білорусі матимуть застрашний і відволікаючий момент . Головний удар буде з півдня. Та сама горезвісна " наваросія".А другий варіант це примусити під страхом вторгнення підписати кляті мінські умови . Так звана " атравлєнная таблєточка". Тримаймомся.
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10.02.2022 07:16 Ответить
Передавати данні американської розвідки нашій сьогоднішній владі - це фактично передавати через посередника терористу № 1 хутіну.
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10.02.2022 08:01 Ответить
Пророссийские , и просто идиотьі не возьмут в толк , что россиянам не нужньі данньіе о дислокации их же войск . Но отписались дружно ! 😃
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10.02.2022 08:24 Ответить
Одразу на стіл Єрмаку й Буданову,ага.
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10.02.2022 08:47 Ответить
Не надо!!!

При ЗЕ это все равно, что сразу ***** все разведданные отдать. Если не ЗЕ сольет, то Ермак или очередная внештатная секретутка из Квартала-95.
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10.02.2022 08:58 Ответить
Когда взрослые люди пишут глупости,то дороги тут ни при чём.
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10.02.2022 10:38 Ответить
Кацапи й так про себе все знають. А нам допомога.
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10.02.2022 10:58 Ответить
Сенат работает и пытается что то сделать для Украины...
И только Слуги Народа продолжают и Верховна Рада продолжают ничего не делать...
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10.02.2022 12:58 Ответить
 
 