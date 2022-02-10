Группа сенаторов США просит Байдена предоставить Украине максимальный доступ к американским разведданным

Группа сенаторов США из комитета по разведке призвала президента Джо Байдена убедиться, что Соединенные Штаты делятся наибольшим количеством разведданных с Украиной.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы просим Соединенные Штаты поделиться разведданными с Украиной в максимально возможной степени", - написали они.

Сенаторы выразили свое мнение, что Россия является агрессором, поэтому США "должны вооружить Украину важнейшей информацией, необходимой для защиты своей страны".

По их мнению, это отвечает интересам национальной безопасности США, их союзников и партнеров в регионе.

"Угрозы России Украине угрожают демократиям по всему миру, и мы призываем Вас сделать все возможное, чтобы поддержать Украину в этот критический момент", - заявили сенаторы.

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Под письмом подписались 16 сенаторов от двух партий во главе с главой комитета сената по разведке Марком Уорнером и вице-председателем Марком Рубио.