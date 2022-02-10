Группа сенаторов США просит Байдена предоставить Украине максимальный доступ к американским разведданным
Группа сенаторов США из комитета по разведке призвала президента Джо Байдена убедиться, что Соединенные Штаты делятся наибольшим количеством разведданных с Украиной.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы просим Соединенные Штаты поделиться разведданными с Украиной в максимально возможной степени", - написали они.
Сенаторы выразили свое мнение, что Россия является агрессором, поэтому США "должны вооружить Украину важнейшей информацией, необходимой для защиты своей страны".
По их мнению, это отвечает интересам национальной безопасности США, их союзников и партнеров в регионе.
"Угрозы России Украине угрожают демократиям по всему миру, и мы призываем Вас сделать все возможное, чтобы поддержать Украину в этот критический момент", - заявили сенаторы.
Под письмом подписались 16 сенаторов от двух партий во главе с главой комитета сената по разведке Марком Уорнером и вице-председателем Марком Рубио.
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1. с картой расположения войск раши вокруг Украины
2, с рассказом как партнёры помогают Украине ( в пику Германии)
3, с рассказом как Германия и Израиль блокируют поставки помощи Украине от других стран , как Орбан заблокировал получение Украиной разведданных НАТО
4. С рассказом сколько ребят погибло в этом году на фронте
5. взять с собой ветеранов
6. задать вопрос участникам - как можно позволять раше так себя вести
ЭТО НЕОБХОДИМАЯ АКЦИЯ , т к СМИ в Европе очень мало говорят об обстановке вокруг границ Украины и потому европейцы лояльно относятся к россиянам , а украинцев считаю цыганами и нациками с подачи раши. Европейцы , как и. немецкий министр МЗС, считают рашу культурной страной за балет и хор Александрова , которые не вылазят из Евросоюза с гастролями НАДОНАЗЫВАТЬ ВЕЩИ СВОИМИ ИМЕНАМИ .
Гопник из криворожской подворотни, всю жизнь занимающийся сортирным юмором, не имеющий нормального образования, по коефициенту развития кого-то там обходит.
Да Янукович умнее твоего дегенерата ЗЕ был.
Ну так **** , эпоха бидности закончилась и началась эпоха ослопитеков-малоросов поздней концервации.
При ЗЕ это все равно, что сразу ***** все разведданные отдать. Если не ЗЕ сольет, то Ермак или очередная внештатная секретутка из Квартала-95.
И только Слуги Народа продолжают и Верховна Рада продолжают ничего не делать...