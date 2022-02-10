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Новости Агрессия России против Украины Война
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Войска РФ открывали огонь из гранатометов неподалеку от Водяного, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ООС

Войска РФ открывали огонь из гранатометов неподалеку от Водяного, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 9 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Фейсбуке.

Так, неподалеку от Водяного оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из ручных и станковых противотанковых гранатометов.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - сообщили в штабе.

Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрел.

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"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - отметили в штабе.

Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.

Войска РФ открывали огонь из гранатометов неподалеку от Водяного, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ООС 01

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обстрел (28254) Донбасс (26958) операция Объединенных сил (6766)


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Цих Водяних на донбасі 4 чи 5,уточнюйте,про яке мова. Якщо штабу ООС ОДНАКОВО ,ТО БЛИЗЬКИМ вояків принципово.
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10.02.2022 09:29 Ответить
Шановна, то Золоте у кілткісті п'ять "штук" у Луганській області.
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10.02.2022 11:38 Ответить
В популярной соцсети TikTok военнослужащие ВСУ публикуют мотивирующее видео.

https://1plus1.video/unian-novosti/2022-god/fevral-2022-zsu-pidkoryuyut-tiktok

нашому воїнству слава!!!
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10.02.2022 09:54 Ответить
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10.02.2022 11:25 Ответить
"4-5-0" хлопцям!
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10.02.2022 11:39 Ответить
 
 