Пакет санкций против России в случае ее вторжения в Украину может оказаться шире, чем считается, - Шольц

Евросоюз и НАТО в случае нападения России на Украину быстро и консолидированно введут санкции против Москвы, однако заранее разглашать их содержание не будут.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместном брифинге с датской коллегой Мэтте Фредериксен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В ситуации с Украиной речь идет о том, что мы стоим вместе. Это факт и это мощный месседж… Мы едины в том, что мы должны действовать вместе. Санкции готовятся, и как только ситуация изменится, мы будем в состоянии принять решение - Германия, США, Европа, страны НАТО. И они, думаю, будут очень действенными. Это месседж, который поняли и в России", - сказал Шольц.

Впрочем, добавил канцлер, партнеры решили пока не раскрывать весь пакет ограничительных мер, который может оказаться шире, чем считается. В таком случае, по его словам, они будут иметь больший эффект.

В то же время Шольц выразил надежду на урегулирование ситуации дипломатическими средствами, заметив, что за две недели произошло много сдвигов, проводятся многочисленные переговоры. В этом контексте он упомянул свой предстоящий визит в Киев и Москву, а также встречу политических советников в Нормандском формате.

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"Есть надежда, что благодаря этой интенсивности и двойной стратегии - единству и объявления о строгих санкциях в случае военной агрессии и одновременно использования переговорных форматов - мы вместе сможем обеспечить безопасность в Европе", - заявил канцлер ФРГ.

При этом, констатировал он, еще рано говорить, что проблема решена - она продолжает требовать максимального внимания.