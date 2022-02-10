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Новости Агрессия России против Украины Война
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Кулеба о словах Макрона, что "ближайшие дни будут решающими": Не надо категорически привязываться к каким-то календарным вещам

Кулеба о словах Макрона, что

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на слова президента Франции Эмманюэля Макрона, что "ближайшие дни будут решающими" для стабилизации ситуации вокруг Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом Кулеба заявил на брифинге журналистам.

"Что касается фразы президента Макрона о "критичности ближайших дней" - то он как опытный политик, безусловно, имеет свои ощущение ситуации после разговора с президентом Путиным и президентом Зеленским. Но сейчас не надо категорически привязываться к каким-то календарным вещам - часам, дням, неделям, месяцам - надо планово работать. Нам, напомню, обещали войну до конца декабря, потом до середины января, затем до конца января, потом в начале февраля... Мы все еще находимся в дипломатическом процессе", - заявил Кулеба.

Напомним, ранее министр сказал, что в Киеве разговор между президентами Украины и Франции был очень конкретный. "Уверяю вас, что никаких измен не произошло и не могло произойти, потому что президент Украины - это человек, который очень четко осознает и защищает национальные интересы нашего государства", - сказал Кулеба.

При этом глава МИД отметил, что впечатлен тем, что за последнее время Макрон "глубоко разобрался во всех нюансах, связанных с функционированием Трехсторонней контактной группы, и в том, что нужно сделать, чтобы разблокировать ее работу".

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Автор: 

МИД (7031) переговоры (5090) Кулеба Дмитрий (2880) нормандская четверка (1596) Макрон Эмманюэль (1381)


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Топ комментарии
+5
Кулеба, саме ви з Зеленським і зеленою нечистю призвели до загострення ситуації на кордонах... Саме ваше недолуге керівництво зробило все, щоб бойові професійні військові пішли з арміі.... Якщо зарплата військового на рівні грузчика , то вам треба просто негайно написати заяву на звільнення і піти геть....
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10.02.2022 07:49 Ответить
+4
Кулеба , ты определись : Ты или Ермак нам будут пургу нести? Хотя тошнит Украину , от вас обоих.
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10.02.2022 07:47 Ответить
+3
Відводити війська, кидати за грати волонтерів і добровольців, деморалізувати військо, судити бойових генералів ,а на посади ставити лизоблюдів, зривати держ.замовлення для арміі, не платити достатньої зарплати військовим - це все для того, щоб показати ворогу, що армія стає слабкою і можна ворогу йти вперед...
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10.02.2022 08:17 Ответить
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Да ти шо.
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10.02.2022 07:50 Ответить
Кулеба , ты определись : Ты или Ермак нам будут пургу нести? Хотя тошнит Украину , от вас обоих.
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10.02.2022 07:47 Ответить
За Украину только не расписывайся, бот.
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10.02.2022 09:39 Ответить
Кулеба, саме ви з Зеленським і зеленою нечистю призвели до загострення ситуації на кордонах... Саме ваше недолуге керівництво зробило все, щоб бойові професійні військові пішли з арміі.... Якщо зарплата військового на рівні грузчика , то вам треба просто негайно написати заяву на звільнення і піти геть....
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10.02.2022 07:49 Ответить
Відводити війська, кидати за грати волонтерів і добровольців, деморалізувати військо, судити бойових генералів ,а на посади ставити лизоблюдів, зривати держ.замовлення для арміі, не платити достатньої зарплати військовим - це все для того, щоб показати ворогу, що армія стає слабкою і можна ворогу йти вперед...
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10.02.2022 08:17 Ответить
А то они не понимают что они делают...
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10.02.2022 08:26 Ответить
😂
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10.02.2022 08:29 Ответить
Кто такой Макрон знают все. А шо за кулеба такая...
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10.02.2022 08:56 Ответить
Урегулированием должны заниматься заинтересованные в положительном исходе страны!
Франции Украина "до лампадки", границы далеко, экономика не зависит ... А с РФ Франция в очень дружеских отношениях.
Нужно задать вопрос Макрону "Хто тобi кум?"
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10.02.2022 08:59 Ответить
 
 