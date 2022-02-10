Кулеба о словах Макрона, что "ближайшие дни будут решающими": Не надо категорически привязываться к каким-то календарным вещам

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на слова президента Франции Эмманюэля Макрона, что "ближайшие дни будут решающими" для стабилизации ситуации вокруг Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом Кулеба заявил на брифинге журналистам.

"Что касается фразы президента Макрона о "критичности ближайших дней" - то он как опытный политик, безусловно, имеет свои ощущение ситуации после разговора с президентом Путиным и президентом Зеленским. Но сейчас не надо категорически привязываться к каким-то календарным вещам - часам, дням, неделям, месяцам - надо планово работать. Нам, напомню, обещали войну до конца декабря, потом до середины января, затем до конца января, потом в начале февраля... Мы все еще находимся в дипломатическом процессе", - заявил Кулеба.

Напомним, ранее министр сказал, что в Киеве разговор между президентами Украины и Франции был очень конкретный. "Уверяю вас, что никаких измен не произошло и не могло произойти, потому что президент Украины - это человек, который очень четко осознает и защищает национальные интересы нашего государства", - сказал Кулеба.

При этом глава МИД отметил, что впечатлен тем, что за последнее время Макрон "глубоко разобрался во всех нюансах, связанных с функционированием Трехсторонней контактной группы, и в том, что нужно сделать, чтобы разблокировать ее работу".

Также читайте: Байден поговорил с Макроном после его визитов в Россию и Украину, - Белый дом