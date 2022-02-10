У Байдена отреагировали на "терпи, моя красавица" от Путина: "Шутка" об изнасиловании не вызывает восхищения

Администрация президента США Джо Байдена неоднократно выражала обеспокоенность ложными и воинственными заявлениями представителей российских властей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом заявила на брифинге спикер Белого дома Джен Псаки.

На вопрос журналиста о том, как в Белом доме отреагировали на высказывание Путина, когда он комментируя отказ Украины выполнять Минские соглашения в российской интерпретации сказал фразу: "Нравится - не нравится - терпи, моя красавица!", что было воспринято в контексте сказанного, как неудачная шутка об изнасиловании Украины, Псаки ответила:

"Ну, во-первых, я бы сказала, что любая шутка об изнасиловании наверняка вызовет возмущение абсолютно у всех в администрации Байдена, независимо от того, исходит ли она из уст американского или иностранного чиновника. Отмечу также, что мы никогда не сдерживали своих реакций по поводу воинственной риторики и неправдивости некоторых заявлений, исходящих из уст Президента Путина и представителей российского руководства. И, конечно же, эта "шутка" не вызывает у нас восхищения", - заявила Псаки.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский - Путину на слова "моя красавица": Украина действительно "красавица", а слово "моя" - это уже перебор. ВИДЕО

В то же время она не ответила, связывался ли Вашингтон по этому поводу с Кремлем.

Президент Владимир Зеленский, комментируя слова Путина "терпи, красавица", спросил: не был ли президент России пьян.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Путин - Зеленскому по поводу минских соглашений: "Нравится - не нравится, терпи моя красавица". ВИДЕО