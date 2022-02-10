У Байдена отреагировали на "терпи, моя красавица" от Путина: "Шутка" об изнасиловании не вызывает восхищения
Администрация президента США Джо Байдена неоднократно выражала обеспокоенность ложными и воинственными заявлениями представителей российских властей.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом заявила на брифинге спикер Белого дома Джен Псаки.
На вопрос журналиста о том, как в Белом доме отреагировали на высказывание Путина, когда он комментируя отказ Украины выполнять Минские соглашения в российской интерпретации сказал фразу: "Нравится - не нравится - терпи, моя красавица!", что было воспринято в контексте сказанного, как неудачная шутка об изнасиловании Украины, Псаки ответила:
"Ну, во-первых, я бы сказала, что любая шутка об изнасиловании наверняка вызовет возмущение абсолютно у всех в администрации Байдена, независимо от того, исходит ли она из уст американского или иностранного чиновника. Отмечу также, что мы никогда не сдерживали своих реакций по поводу воинственной риторики и неправдивости некоторых заявлений, исходящих из уст Президента Путина и представителей российского руководства. И, конечно же, эта "шутка" не вызывает у нас восхищения", - заявила Псаки.
В то же время она не ответила, связывался ли Вашингтон по этому поводу с Кремлем.
Президент Владимир Зеленский, комментируя слова Путина "терпи, красавица", спросил: не был ли президент России пьян.
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в.зеленський (на фестівалі в Юрмалі).
Так що ви хочете від путіна?
буряты будут жариться!!!))))
напевно що в "95 кварталі " все писалось іншими авторами, а воно лише грало роль
Як послухати оповіді за життя пересічних орків - то там цивілізацією навіть і не пахне. все відбувається лише через насилля навіть у сім'ях. В них є навіть прислів'я "б'є -значить любить"
Із захопленої території Білорусі всі їхні військові відправляються воювати в Сірію, я не кажу про крисчан і даунбасят.
Когда это он такое спросил? Он путену только в глаза в поисках в них мира и может заглядывать.
Конечно, он такое никогда не говорил. Он этого и во сне не сделает, - ссыкунишка мелкий.
Не дуже шановні чоловіки, жінки, бабусі та дідусі, а, головне, молодь країни, ви що не розумієте, що це вас, ваших, жінок, матерів, дочок, синів та вас самих будуть насилувати, примовляючи слова пу.... Бо агресору все рівно за кого ви, кого підтримуєте. Українці всі, і ви також, є для них ворогами, яких треба знищити, якщо не фізично, то психологічно, можна вислати до концтаборів, Гулагів, забрати в рабство... не зараз, так згодом... Ви втратили пам'ять та пам'ятаєте тільки ковбасу по 2,2 та морозиво?...
До чого ці заклики?
Чим вони воювати мають? Половина дідусів як мінімум, пройшла вишкіл у радянській армії, їх і вчити не треба - куди йти за зброєю?
Чи ви і дідусів з бабусями призвати плануєте?
Так призивайте вже, бо час пошти вийшов.
Убийство! Убийство! В немецкой расе нет ничего, кроме зла;
ни один из живых, ни один из еще не рожденных, но есть зло!
Следуйте заветам товарища Сталина.
Растоптать фашистского зверя раз и навсегда в его логове!
Примените силу и сломите расовую гордость этих немецких женщин.
Возьми их как свою законную добычу.
Убийство! Прорываясь вперед, убивайте, вы, доблестные солдаты Красной Армии.
Спит красавица в гробу.
Я красавицу е..у.
Нравится, не нравится
Спи моя красавица.
или педофильній труполог ?
нифигасе...... !!!!!
Империя развалится
"как пить дать" )
але допоки воно президент то мусить виказувати суспільну думку "ПТН - ПНХ".
саме це повинно було бути сказано , а не те що Зе промямлило
Мимо путинского дома
Я без шyток не хожy.
То им хеp в забоp пpосyнy,
То им жопy покажy!
Я подкрался и е*у
Як путін на росії одружився ( мультфільм )https://www.youtube.com/watch?v=_1SGd3PldCY
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Хм, погодите, и вы в спаме...
Ось одна з них
приказано разгонять тему коронавируса, а чё делать-то?
Даже в рукаве козырей не осталось.У него вариантов-то немного.
Сдать назад и обосраться перед своими же идиотиками или получить торбу и очутиться в Гааге.