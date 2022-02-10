За сутки в Украине зафиксированы 41 694 новых случая заболевания коронавирусом. 280 человек умерли, 16 628 - выздоровели, - Минздрав

За сутки 9 февраля в Украине зафиксированы 41 694 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"За сутки 09 февраля в Украине:

зафиксированы 41 694 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 3486, медработников - 1101);

70 678 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 21 367 человек, вторую дозу – 29 487 человек, дополнительную дозу получили 596 человек, бустерную дозу – 19 228 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 4128 человек;

летальных случаев – 280;

выздоровели - 16 628 человек.

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За все время пандемии в Украине:

заболели - 4 421 741 человек;

выздоровели - 3 729 976 человек;

летальных случаев - 102 167;

проведено ПЦР-тестирований - 18 842 668.

С начала вакцинальной кампании привиты 15 520 587 человек, из них получили первую дозу – 15 520 585 человек, получили две дозы – 14 869 937 человек, получили дополнительную дозу – 22 159 человек, бустерную дозу – 512 531 человек. Всего проведено 30 925 212 прививок", - рассказали в Минздраве.











