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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Украине зафиксированы 41 694 новых случая заболевания коронавирусом. 280 человек умерли, 16 628 - выздоровели, - Минздрав

За сутки в Украине зафиксированы 41 694 новых случая заболевания коронавирусом. 280 человек умерли, 16 628 - выздоровели, - Минздрав

За сутки 9 февраля в Украине зафиксированы 41 694 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"За сутки 09 февраля в Украине:

За сутки в Украине зафиксированы 41 694 новых случая заболевания коронавирусом. 280 человек умерли, 16 628 - выздоровели, - Минздрав 01 зафиксированы 41 694 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 3486, медработников - 1101);

За сутки в Украине зафиксированы 41 694 новых случая заболевания коронавирусом. 280 человек умерли, 16 628 - выздоровели, - Минздрав 01 70 678 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 21 367 человек, вторую дозу – 29 487 человек, дополнительную дозу получили 596 человек, бустерную дозу – 19 228 человек.

Также за минувшие сутки:

За сутки в Украине зафиксированы 41 694 новых случая заболевания коронавирусом. 280 человек умерли, 16 628 - выздоровели, - Минздрав 01 госпитализированы - 4128 человек;

За сутки в Украине зафиксированы 41 694 новых случая заболевания коронавирусом. 280 человек умерли, 16 628 - выздоровели, - Минздрав 01 летальных случаев – 280;

За сутки в Украине зафиксированы 41 694 новых случая заболевания коронавирусом. 280 человек умерли, 16 628 - выздоровели, - Минздрав 01 выздоровели - 16 628 человек.

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За все время пандемии в Украине:

За сутки в Украине зафиксированы 41 694 новых случая заболевания коронавирусом. 280 человек умерли, 16 628 - выздоровели, - Минздрав 01 заболели - 4 421 741 человек;

За сутки в Украине зафиксированы 41 694 новых случая заболевания коронавирусом. 280 человек умерли, 16 628 - выздоровели, - Минздрав 01 выздоровели - 3 729 976 человек;

За сутки в Украине зафиксированы 41 694 новых случая заболевания коронавирусом. 280 человек умерли, 16 628 - выздоровели, - Минздрав 01 летальных случаев - 102 167;

За сутки в Украине зафиксированы 41 694 новых случая заболевания коронавирусом. 280 человек умерли, 16 628 - выздоровели, - Минздрав 01 проведено ПЦР-тестирований - 18 842 668.

С начала вакцинальной кампании привиты 15 520 587 человек, из них получили первую дозу – 15 520 585 человек, получили две дозы – 14 869 937 человек, получили дополнительную дозу – 22 159 человек, бустерную дозу – 512 531 человек. Всего проведено 30 925 212 прививок", - рассказали в Минздраве.

За сутки в Украине зафиксированы 41 694 новых случая заболевания коронавирусом. 280 человек умерли, 16 628 - выздоровели, - Минздрав 10
За сутки в Украине зафиксированы 41 694 новых случая заболевания коронавирусом. 280 человек умерли, 16 628 - выздоровели, - Минздрав 11
За сутки в Украине зафиксированы 41 694 новых случая заболевания коронавирусом. 280 человек умерли, 16 628 - выздоровели, - Минздрав 12
За сутки в Украине зафиксированы 41 694 новых случая заболевания коронавирусом. 280 человек умерли, 16 628 - выздоровели, - Минздрав 13

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Минздрав (4906) статистика (2311) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Який коронавірус? SARS-COV-2? Так він досі не виділений ніким.

Може йдеться про ковід-19? Тоді при чому тут коронавірус? І на що реагують тести? Може на звичайний гри типу А, яким зараз повально хворіють всі?

Ковід-19 має одні симптоми (це інвазія гмо-гельмінта, що легко лікується Івермектином), грип типу А - має зовсім інші симптоми і тактику лікування. Тепер всі вірусні епідемії будуть називатися коронавірусом?
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10.02.2022 09:18 Ответить
В якій лабораторії знайшли того гмо-гельмінта? Більшість гельмінтів видно при розтині неозброєним оком, яйця гельмінтів видно в оптичний мікоскоп. То Ви вважаєте, що всі патологоанатоми в змові, в тому числі і відомий ковіддисидент патологоанатом Пламен Пасков?
Оце так!
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10.02.2022 10:30 Ответить
> Так він досі не виділений ніким.

OMFG, та скіко ж можна цю хрєнь нести....
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10.02.2022 10:56 Ответить
Столько, пока будут люди, у которых голова "что бы в нее есть"!
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10.02.2022 11:58 Ответить
У слуг власть сажать в тюрьмы, отбирать имущество, раздавать природные ресурсы. Они позволяют быть нищим. Жить в холоде и голоде. Они забирают из бюджета деньги на покупку майбахов и вилл в Италии, Франции, Испании, Швейцарии.
Но на лечение, образование, жильё, армию для украинцев у них денег нет. Как сказала одна королева,-- они (народ, сдесь-- украинцы) жалуются что у них нет хлеба, так почему они не едят булки. Неблагодарные.
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10.02.2022 09:26 Ответить
Почему не закрывают школы и сады? ЧТо случилось? Раньше закрывали даже при обычном гриппе, а сейчас? Власть так занята воровством, что нет дела до галопирующем росте эпидемии?
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10.02.2022 12:18 Ответить
О Вас заботятся вакцинируют, на работу не пускают
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10.02.2022 12:44 Ответить
Пенси скоро почнуть вмирати від недоїдання, а МОЗ запишуть на Ковед.
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10.02.2022 19:13 Ответить
 
 