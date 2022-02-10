За сутки в Украине зафиксированы 41 694 новых случая заболевания коронавирусом. 280 человек умерли, 16 628 - выздоровели, - Минздрав
За сутки 9 февраля в Украине зафиксированы 41 694 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
"За сутки 09 февраля в Украине:
зафиксированы 41 694 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 3486, медработников - 1101);
70 678 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 21 367 человек, вторую дозу – 29 487 человек, дополнительную дозу получили 596 человек, бустерную дозу – 19 228 человек.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 4128 человек;
летальных случаев – 280;
выздоровели - 16 628 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 4 421 741 человек;
выздоровели - 3 729 976 человек;
летальных случаев - 102 167;
проведено ПЦР-тестирований - 18 842 668.
С начала вакцинальной кампании привиты 15 520 587 человек, из них получили первую дозу – 15 520 585 человек, получили две дозы – 14 869 937 человек, получили дополнительную дозу – 22 159 человек, бустерную дозу – 512 531 человек. Всего проведено 30 925 212 прививок", - рассказали в Минздраве.
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Може йдеться про ковід-19? Тоді при чому тут коронавірус? І на що реагують тести? Може на звичайний гри типу А, яким зараз повально хворіють всі?
Ковід-19 має одні симптоми (це інвазія гмо-гельмінта, що легко лікується Івермектином), грип типу А - має зовсім інші симптоми і тактику лікування. Тепер всі вірусні епідемії будуть називатися коронавірусом?
Оце так!
OMFG, та скіко ж можна цю хрєнь нести....
Но на лечение, образование, жильё, армию для украинцев у них денег нет. Как сказала одна королева,-- они (народ, сдесь-- украинцы) жалуются что у них нет хлеба, так почему они не едят булки. Неблагодарные.