Миссия ОБСЕ зафиксировала в ОРДЛО более 100 танков вне выделенных мест хранения

На трех полигонах в ОРДЛО СММ ОБСЕ обнаружила 102 танка, размещенных вне выделенных мест хранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в ежедневном отчете №30/2022 Специальной мониторинговой миссии.

"Миссия зафиксировала 102 танка на трех полигонах в н.п. Покровка (36 км восточнее Донецка), н.п. Круглик (31 км юго-западнее Луганска) и вблизи Тернового", - говорится в отчете.

Отмечается, что 5 февраля во время воздушного наблюдения были обнаружены 17 танков неустановленного типа на полигоне вблизи Покровки, где также размещены 17 боевых бронированных машин. В тот же день наблюдатели зафиксировали 27 танков на полигоне у Круглика и девять – на полигоне у Тернового.

На полигоне близ Тернового 7 февраля беспилотник СММ обнаружил 49 танков: Т-72 – 39 единиц, Т-64 – 10 единиц. Также на этом полигоне оккупационных войск расположена реактивная система залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм) и десять самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм), размещенных с нарушением линий отвода.

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