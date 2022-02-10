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Миссия ОБСЕ зафиксировала в ОРДЛО более 100 танков вне выделенных мест хранения

Миссия ОБСЕ зафиксировала в ОРДЛО более 100 танков вне выделенных мест хранения

На трех полигонах в ОРДЛО СММ ОБСЕ обнаружила 102 танка, размещенных вне выделенных мест хранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в ежедневном отчете №30/2022 Специальной мониторинговой миссии.

"Миссия зафиксировала 102 танка на трех полигонах в н.п. Покровка (36 км восточнее Донецка), н.п. Круглик (31 км юго-западнее Луганска) и вблизи Тернового", - говорится в отчете.

Отмечается, что 5 февраля во время воздушного наблюдения были обнаружены 17 танков неустановленного типа на полигоне вблизи Покровки, где также размещены 17 боевых бронированных машин. В тот же день наблюдатели зафиксировали 27 танков на полигоне у Круглика и девять – на полигоне у Тернового.

На полигоне близ Тернового 7 февраля беспилотник СММ обнаружил 49 танков: Т-72 – 39 единиц, Т-64 – 10 единиц. Также на этом полигоне оккупационных войск расположена реактивная система залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм) и десять самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм), размещенных с нарушением линий отвода.

Также читайте: Танки, гаубицы и минометы: спецмиссия ОБСЕ обнаружила десятки единиц техники войск РФ на Донбассе. СПИСОК

Миссия ОБСЕ зафиксировала в ОРДЛО более 100 танков вне выделенных мест хранения 01

Автор: 

армия РФ (19910) ОБСЕ (4889) оружие (10288) отчет (412) танк (2284)


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Хорошие мишени для наших Байрактаров
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10.02.2022 08:27 Ответить
Відчувають безкарність вот і знахабніли, плюють на всілякі там домовленості.
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10.02.2022 08:40 Ответить
Интересно , в ОБСЕ есть полньій список тяжелого вооружения 1,2 АК гибридной российской армии ? Вот что нужно обсудить в Нормандском формате в первую очередь !
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10.02.2022 08:40 Ответить
А что на это скожет *******?
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10.02.2022 08:52 Ответить
А заява в ООН нашого Найвєлічайшого була за ці 100 танків, чи то фігня? Головне була заява з трибуни ООН, що хтось ніби стріляв у Кефіра. Це ж тільки собі уявити, нацисти напали на Англію, а Черчель виходить на трибуну Ліги Нації і говорить, що хтось порвав пальто і пробив шини автомобіля якогось маланця і ні слова про війну. Це так має діяти президент воюючої країни?
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10.02.2022 09:16 Ответить
 
 