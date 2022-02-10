Дубинский заявил, что взяточника Трубицына в список "слуг народа" привел Тищенко, партнер главы ОП Ермака
Владислава Трубицына, возглавляющего комиссию Киевсовета по вопросам предпринимательства и благоустройства, которого вместе с помощником задержали на получении взятки в 1 млн 260 тыс. грн, в список "Слуги народа" порекомендовал нардеп "СН", партнер главы Офиса Президента Андрея Ермака Николай Тищенко.
Об этом написал в Фейсбуке нардеп Александр Дубинский, передает Цензор.НЕТ.
"Кстати, если мне не изменяет память, то Трубицына в Киевсовет взяли по рекомендации Николая Тищенко. Николай Тищенко, я прав или нет? И если не прав, ты меня извини, и скажи, кто его привел в команду?" - обратился Дубинский к Тищенко.
Напомним, 9 февраля "слугу народа" Трубицына, близкого к главе ОП Ермака, задержали на взятке. Позже в НАБУ рассказали, что 9 февраля 2022 года детективы с прокурорами САП разоблачили действующего депутата Киевского городского совета (председателя одной из постоянных комиссий Киевсовета) и еще пятерых человек на получении 1,26 млн грн взятки за содействие в организации розничной торговли в столице.
Впоследствии стало известно, что партия "Слуга народа" созывает конференцию Киевской горорганизации для принятия решения по Трубицыну, которого на взятке задержало НАБУ.
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