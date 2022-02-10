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Новости Скандалы в Слуге народа
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Дубинский заявил, что взяточника Трубицына в список "слуг народа" привел Тищенко, партнер главы ОП Ермака

Дубинский заявил, что взяточника Трубицына в список

Владислава Трубицына, возглавляющего комиссию Киевсовета по вопросам предпринимательства и благоустройства, которого вместе с помощником задержали на получении взятки в 1 млн 260 тыс. грн, в список "Слуги народа" порекомендовал нардеп "СН", партнер главы Офиса Президента Андрея Ермака Николай Тищенко.

Об этом написал в Фейсбуке нардеп Александр Дубинский, передает Цензор.НЕТ.

"Кстати, если мне не изменяет память, то Трубицына в Киевсовет взяли по рекомендации Николая Тищенко. Николай Тищенко, я прав или нет? И если не прав, ты меня извини, и скажи, кто его привел в команду?" - обратился Дубинский к Тищенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Партія "Слуга народу" скликає конференцію Київської міськорганізації для ухвалення рішення щодо Трубіцина, якого на хабарі затримало НАБУ

Напомним, 9 февраля "слугу народа" Трубицына, близкого к главе ОП Ермака, задержали на взятке. Позже в НАБУ рассказали, что 9 февраля 2022 года детективы с прокурорами САП разоблачили действующего депутата Киевского городского совета (председателя одной из постоянных комиссий Киевсовета) и еще пятерых человек на получении 1,26 млн грн взятки за содействие в организации розничной торговли в столице.

Впоследствии стало известно, что партия "Слуга народа" созывает конференцию Киевской горорганизации для принятия решения по Трубицыну, которого на взятке задержало НАБУ.

Автор: 

взятка (6195) Киевсовет (1378) Слуга народа (2638) Ермак Андрей (1278) Дубинский Александр (430) Тищенко Николай (338) Трубицын Владислав (35)


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Топ комментарии
+19
Трубицын взятку не брал. Её брал человек в красном где-то на полдороги между Полтавой и Борисполем.
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10.02.2022 08:51 Ответить
+17
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10.02.2022 08:41 Ответить
+16
Слуги Урода
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10.02.2022 08:32 Ответить
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Слуги Урода
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10.02.2022 08:32 Ответить
"СН" - слуги наркомана !
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10.02.2022 08:52 Ответить
Слуги урода Бени Коломойского.
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10.02.2022 08:56 Ответить
А тебя, тупая пасть, кто привел в "слуги"?
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10.02.2022 08:33 Ответить
давай сдавай пароли явки фамилии понеслась
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10.02.2022 08:37 Ответить
А брат сам от себя должностями барыжил. Кто это чмо Ермак. Если отец дружбан людей Гру, смотрите полную его биографию. Какого х... его отправили в Берлин.
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10.02.2022 08:38 Ответить
Та ви всі хабарники.
Чого вже тикати пальцями..
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10.02.2022 08:39 Ответить
Вся политическая элита Украины это как банка с мутной водой , но за годы вода отстоялась а вот осадок это и есть кадры "Слуг народа ", что не персона то вор и моральный урод.
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10.02.2022 08:39 Ответить
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10.02.2022 08:41 Ответить
О, тупой собачий рот появился. Это чмо вбило вумному наріду что клоун это президент , если он тупой собачий рот то как назвать тех кто тупо ему верил и верит??? . Ваши варианты.
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10.02.2022 08:43 Ответить
А "собачий рот" тепер за все хороше? Какой маладєц
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10.02.2022 08:45 Ответить
А в глаза сразу бросилось - "Какой маланец.... "
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10.02.2022 08:54 Ответить
Трубицын взятку не брал. Её брал человек в красном где-то на полдороги между Полтавой и Борисполем.
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10.02.2022 08:51 Ответить
Так оно и будет.Только попадет в гбр или к венедиктовой расследование.
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10.02.2022 08:54 Ответить
И вообще он не хотел брать, а хотел по-тихому уйти в лес....
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10.02.2022 08:55 Ответить
теперь понятно зачем Зеле 1 миллиард деревьев . что бы у каждого слуги при появлении проблем всегда была возможность по тихому уйти в лес
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10.02.2022 09:44 Ответить
І потім бочком, бочком тихенько подибав в ліс.
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10.02.2022 09:03 Ответить
.... на полдороги между кабинетом главы Офиса Президента Андрея Ермака и кабинетом главы Оболонской районной государственной администрации Кирилла Фесыка
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10.02.2022 10:29 Ответить
Пшик! Все Ублюдки просто по тихому в лес уйдут......Но хотелось бы поскорее!
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10.02.2022 08:56 Ответить
Ти оптиміст. Швидше ми кудись підемо, а ці вічні. Їх поведінку не змінила ні втрата Криму, ні війна, ні міграція робітників і боюся що немає такого що змінило би цю систему
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10.02.2022 09:12 Ответить
кто-то верит что они не получают в конвертах налик? это власть Коррупционеров. В Китае их бы растреляли
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10.02.2022 09:00 Ответить
В Китае все такие же.
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10.02.2022 15:24 Ответить
Там таке "братство" що можна "таврувати"всіх без виключення навіть за одні факти додаткового "конвертування" до зряплати.
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10.02.2022 09:07 Ответить
Яке значення має хто його привів? Хіба хабарник якого ніхто не привів, а який сам прийшов, чимось кращий?) Які там порядки можна приблизно уявити, якщо порахувати зарплати і нажітоє нєпосільним трудом)
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10.02.2022 09:09 Ответить
Мафия моральных уродов
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10.02.2022 09:26 Ответить
Лайно не тонет при любой власти,и очень удачно мигрирует,как калорады.
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10.02.2022 09:29 Ответить
парашенка падбросіл
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10.02.2022 09:55 Ответить
До сраки кто кого и куда привел,все это лядство организовал наш вумный прастый нарид с луччим в мире савецким абразаванием.Дураки никогда и ничему не учатся.
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10.02.2022 11:05 Ответить
Кто бы сомневался! Ермак берет на работу по возможности только агентов кремля или коррупционеров... А еще лучше и тех, и тех одновременно. Почему? На гачке и люди без совести, поэтому выполняют антигусударственные устные его указки по розвалу Украины !
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10.02.2022 12:52 Ответить
 
 