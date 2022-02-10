США и союзники едины в противодействии попыткам России подорвать мир и безопасность в Европе, - Пентагон

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США и союзники едины в оппозиции России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Министерства обороны США в Твиттере.

"Мы едины в противостоянии попыткам России подорвать те основные ценности, которые угрожают миру и безопасности в Европе", – сообщил министр обороны США.

"Любая российская атака или дальнейшее вторжение на территорию Украины не только разожжет конфликт, но и нарушит основополагающие принципы национального суверенитета и территориальной целостности и самоопределения Украины", - добавил Остин.

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