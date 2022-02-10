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Новости Агрессия России против Украины Война
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США и союзники едины в противодействии попыткам России подорвать мир и безопасность в Европе, - Пентагон

США и союзники едины в противодействии попыткам России подорвать мир и безопасность в Европе, - Пентагон

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США и союзники едины в оппозиции России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Министерства обороны США в Твиттере.

"Мы едины в противостоянии попыткам России подорвать те основные ценности, которые угрожают миру и безопасности в Европе", – сообщил министр обороны США.

"Любая российская атака или дальнейшее вторжение на территорию Украины не только разожжет конфликт, но и нарушит основополагающие принципы национального суверенитета и территориальной целостности и самоопределения Украины", - добавил Остин.

Также читайте: Мы подтверждаем, что Россия готовила фейковое видео как повод для нападения на Украину, – спикер Пентагона Кирби

США и союзники едины в противодействии попыткам России подорвать мир и безопасность в Европе, - Пентагон 01

Автор: 

Пентагон (1472) США (27336) Остин Ллойд (420)


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При попытках параши подорвать мир надо подорвать саму парашу (буквально), а не озабоченность высказывать. Там }{уйло давно просится в рай вместе с 90% параши, надо уже им помочь.
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10.02.2022 08:44 Ответить
Вірими , що єдині. Правда одні допомагають Україні зброєю, інші касками,треті глибоким співчуттям.
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10.02.2022 08:47 Ответить
Когда придёт время разделать свиную тушу параши, подтянутся все...
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10.02.2022 13:46 Ответить
Якби не кукловод Китай, то раша не дрочила весь світ. А так, поки китайська рука в сраці раші, то вирішувати прийдеться з Китаєм.
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10.02.2022 08:47 Ответить
40 років тому не Китай змусив совок напасти на Афганістан.
14 років тому не Китай змусив рашку написати на Грузію.
8 років тому не Китай змусив рашку напасти на Україну.
7 років тому не Китай змусив рашку напасти на Сирію.

І ніяких рішень путлєр не приймає за вказівкою Китаю. Він просто сам такий божевільний. Тож нічого "вирішувати з Китаєм" не треба і не буде треба.

А що один людоєдський режим в ОНН вписується за інший людоєдський режим - то таке. Вони завжди так роблять.
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10.02.2022 15:57 Ответить
Мова йде тільки про це раз після конфлікту з Тайванем.
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10.02.2022 16:40 Ответить
 
 