США и союзники едины в противодействии попыткам России подорвать мир и безопасность в Европе, - Пентагон
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США и союзники едины в оппозиции России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Министерства обороны США в Твиттере.
"Мы едины в противостоянии попыткам России подорвать те основные ценности, которые угрожают миру и безопасности в Европе", – сообщил министр обороны США.
"Любая российская атака или дальнейшее вторжение на территорию Украины не только разожжет конфликт, но и нарушит основополагающие принципы национального суверенитета и территориальной целостности и самоопределения Украины", - добавил Остин.
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14 років тому не Китай змусив рашку написати на Грузію.
8 років тому не Китай змусив рашку напасти на Україну.
7 років тому не Китай змусив рашку напасти на Сирію.
І ніяких рішень путлєр не приймає за вказівкою Китаю. Він просто сам такий божевільний. Тож нічого "вирішувати з Китаєм" не треба і не буде треба.
А що один людоєдський режим в ОНН вписується за інший людоєдський режим - то таке. Вони завжди так роблять.