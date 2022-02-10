Эпидзонирование Украины: в Киеве и 17 областях "красный" уровень по COVID-госпитализации, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Так, по состоянию на 10 февраля, в Украине в целом превышен уровень заболеваемости – при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в стране этот показатель составляет 1249. Самый высокий уровень заболеваемости в Житомирской области (2207), Хмельницкой области (2145), Ривненской области (2043) и Сумской области (2040).
По данным за 9 февраля, в Украине в целом превышен уровень госпитализации пациентов с COVID-19 - 67,9 человек на 100 тыс. населения при норме не более 60 человек на 100 тыс. населения. Показатель уровня госпитализаций превышен в Киеве и 17 областях. Кроме того, в Херсонской области превышен показатель динамики уровня госпитализаций.
Также в Украине заняты 42,0% больничных коек с кислородом при норме не более 65%. Показатель загруженности коек с кислородом не превышен ни в одном регионе Украины.
По состоянию на 10 февраля 2022 года в Ивано-Франковской и Ривненской областях установлен "красный" уровень эпидопасности, в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях установлен "оранжевый" уровень эпидопасности, только Полтавская область находится на "желтом" уровне.
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