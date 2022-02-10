Путин заявил о намерении добиваться от США и НАТО юридически закрепленных "гарантий безопасности"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что обстановка в мире становится все более турбулентной и напряженной и призвал российских дипломатов добиваться от США и НАТО юридически закрепленных гарантий безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кремля, об этом говорится в приветствии Путина к российским дипломатам.

"Обстановка в мире становится всё более турбулентной и напряжённой. Это, безусловно, требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности и противодействию возникающим угрозам и вызовам, в первую очередь – добиваясь получения от США и их натовских союзников исчерпывающих, юридически закреплённых гарантий безопасности нашей страны. И конечно, в полной мере сохраняет свою актуальность последовательная, системная работа по упрочению верховенства международного права и центральной координирующей роли ООН, по построению справедливого и стабильного многополярного миропорядка", - говорится в приветствии президента РФ.

Также читайте: Байден назвал Путина "парнем с ядерной бомбой и без друзей", - NBC

Напомним, 26 января НАТО передала России свой ответ на "гарантии безопасности". Перед этим такой шаг сделали и США.

Ранее в декабре 2021 года МИД России обнародовал два проекта соглашений по "гарантиям безопасности" в Европе. В ультимативной форме РФ требовала от США и НАТО вывести войска и вооружения с территории "новых членов" Альянса, присоединенных после 1997 года. Кроме того, в Москве хотели получить юридические гарантии, что Украина, Грузия и другие постсоветские страны не станут членами Североатлантического альянса.