Путин заявил о намерении добиваться от США и НАТО юридически закрепленных "гарантий безопасности"
Президент РФ Владимир Путин заявил, что обстановка в мире становится все более турбулентной и напряженной и призвал российских дипломатов добиваться от США и НАТО юридически закрепленных гарантий безопасности.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кремля, об этом говорится в приветствии Путина к российским дипломатам.
"Обстановка в мире становится всё более турбулентной и напряжённой. Это, безусловно, требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности и противодействию возникающим угрозам и вызовам, в первую очередь – добиваясь получения от США и их натовских союзников исчерпывающих, юридически закреплённых гарантий безопасности нашей страны. И конечно, в полной мере сохраняет свою актуальность последовательная, системная работа по упрочению верховенства международного права и центральной координирующей роли ООН, по построению справедливого и стабильного многополярного миропорядка", - говорится в приветствии президента РФ.
Напомним, 26 января НАТО передала России свой ответ на "гарантии безопасности". Перед этим такой шаг сделали и США.
Ранее в декабре 2021 года МИД России обнародовал два проекта соглашений по "гарантиям безопасности" в Европе. В ультимативной форме РФ требовала от США и НАТО вывести войска и вооружения с территории "новых членов" Альянса, присоединенных после 1997 года. Кроме того, в Москве хотели получить юридические гарантии, что Украина, Грузия и другие постсоветские страны не станут членами Североатлантического альянса.
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А пачіму у моіх сасєдєй єсть оружіє? Пачіму ви ім памагаіті? Ета нєбєзапасна для міня, патамушта єкагда я захочу іх аграбіть, то ані мнє могут діть звіздов. Так нєчєсна!
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути, навіть в спорті та на дозвіллі!!!
И в Будапеште собраться
Абхазію, Осетію - Грузії
ПМР - Молдові
...і так далі. Потім всім - компенсації
А от тоді можна лише починати розмову про якісь там гарантії.
Дивись,"Лісеющій Карлік",добалакаєшся.
Вже ж "доультіманився" що Україна получила і получає таку чудову зброю і це мабуть одне за що Українські воїни тобі скажуть дякую.
Вже були гарантії по "Будапешт"
***** возвращайся со своими лишнехромосомными свинособаками, на родную гавань в Монголию! Там и физически, и юридически, НАТО пока нет. Лишь бы взяли! Не зря ведь, в своё время, от кацапов избавились вручив флаг с двуглавой курицей...
Может они, сдаться мечтают и пожить по человечески?
Орда залишилась Ордою,
Хоча назвала себе Русь.
По горло у лайні, но горді,
Іх цар в часи Бату вернувсь.
Але й Бату вони служили,
Сцикливе військо Хинова.
На Київ з половцем ходили,
Орда болотно-лісова.
Пішли ви угро-фіни лісом,
Де ви там війни і брехня.
Нічого спільного із Бісом-
Не хочем разом бути й дня!!!
10.02.2022
Анпатолій Березенський