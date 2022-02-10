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Путин заявил о намерении добиваться от США и НАТО юридически закрепленных "гарантий безопасности"

Путин заявил о намерении добиваться от США и НАТО юридически закрепленных

Президент РФ Владимир Путин заявил, что обстановка в мире становится все более турбулентной и напряженной и призвал российских дипломатов добиваться от США и НАТО юридически закрепленных гарантий безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кремля, об этом говорится в приветствии Путина к российским дипломатам.

"Обстановка в мире становится всё более турбулентной и напряжённой. Это, безусловно, требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности и противодействию возникающим угрозам и вызовам, в первую очередь – добиваясь получения от США и их натовских союзников исчерпывающих, юридически закреплённых гарантий безопасности нашей страны. И конечно, в полной мере сохраняет свою актуальность последовательная, системная работа по упрочению верховенства международного права и центральной координирующей роли ООН, по построению справедливого и стабильного многополярного миропорядка", - говорится в приветствии президента РФ.

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Напомним, 26 января НАТО передала России свой ответ на "гарантии безопасности". Перед этим такой шаг сделали и США.

Ранее в декабре 2021 года МИД России обнародовал два проекта соглашений по "гарантиям безопасности" в Европе. В ультимативной форме РФ требовала от США и НАТО вывести войска и вооружения с территории "новых членов" Альянса, присоединенных после 1997 года. Кроме того, в Москве хотели получить юридические гарантии, что Украина, Грузия и другие постсоветские страны не станут членами Североатлантического альянса.

Автор: 

НАТО (10179) путин владимир (31657) США (27336)


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Топ комментарии
+34
Переклад:
А пачіму у моіх сасєдєй єсть оружіє? Пачіму ви ім памагаіті? Ета нєбєзапасна для міня, патамушта єкагда я захочу іх аграбіть, то ані мнє могут діть звіздов. Так нєчєсна!
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10.02.2022 09:15 Ответить
+34
Крим та Донбас - Україні

Абхазію, Осетію - Грузії

ПМР - Молдові

...і так далі. Потім всім - компенсації

А от тоді можна лише починати розмову про якісь там гарантії.
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10.02.2022 09:18 Ответить
+25
Юридично закріплений Будапештський меморандум. Треба виконувати його! Немає сенсу ще щось видумувати, коли договори не виконуються.
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10.02.2022 09:21 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ссить )(уйлицо Захiд
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10.02.2022 09:15 Ответить
КОНЧЕННЫЙ СКАЗОЧНЫЙ ПРИДУРОКОВАТЫЙ СТАРЫЙ ПЕРДУН С ДЕМЕНЦИЕЙ..КОММУНИЗМ НА ГОРИЗОНТЕ КАКИЕ ТЕБЕ ГАРАНТИИ **** СТАРАЯ ТЫ САМ СОБЛЮДАЕШЬ СВОИ ЖЕ ПОДПИСАННЫЕ ГАРАНТИИ УШЛЕБОК???... ТЕБЕ КАКИХ ЕЩЕ НАДА ГАРАНТИЙ ОЦЯ ОЛЕНЕВОДЧЕСКАЯ ТЫ ЕЩЕ К БОГУ ПРЕДЬЯВУ ПРЕДЬЯВИ ДЛЯ ПОНТА...
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10.02.2022 09:18 Ответить
Угу. Вже майже добився. Добився принципового рішення англо-саксів так озброїти Україну, щоб мухосранці не могли більше перекиданням військ шантажувати і Україну і цілий світ.
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10.02.2022 09:23 Ответить
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10.02.2022 09:15 Ответить
Сишь бути згвалтованим Захiдом?
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10.02.2022 09:17 Ответить
Переклад:
А пачіму у моіх сасєдєй єсть оружіє? Пачіму ви ім памагаіті? Ета нєбєзапасна для міня, патамушта єкагда я захочу іх аграбіть, то ані мнє могут діть звіздов. Так нєчєсна!
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10.02.2022 09:15 Ответить
1000%%!

я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути, навіть в спорті та на дозвіллі!!!
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10.02.2022 09:49 Ответить
А что здесь конаться у московитов земли до хрена, работать на ней не хотят и лезут к соседям ,чтобы поживиться, нужно ограничить их в технологиях и держать Московию за колючей проволокой, а вокруг установить ракетные установки и пулемётные расчёты, если начнут, то с самолётов нужно поливать их дустом и др
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10.02.2022 09:56 Ответить
Ров с крокодилами еще нужен.
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10.02.2022 10:09 Ответить
плешивый - всё
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10.02.2022 09:16 Ответить
***** прав ,мемораунд нужен.
И в Будапеште собраться
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10.02.2022 09:16 Ответить
Финляедиза ция
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10.02.2022 09:18 Ответить
та не,нарасии это не поможет - только международный протекторат..
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10.02.2022 09:27 Ответить
Крим та Донбас - Україні

Абхазію, Осетію - Грузії

ПМР - Молдові

...і так далі. Потім всім - компенсації

А от тоді можна лише починати розмову про якісь там гарантії.
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10.02.2022 09:18 Ответить
Ще Курили - Япошкам,
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10.02.2022 09:19 Ответить
а ще Königsberg, а ще... загалом список дуже довгий...
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10.02.2022 09:23 Ответить
Забыли Карелию финнам
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10.02.2022 09:45 Ответить
ну про китайців, можно не нагадувати...вони відберуть "своє" , а от Оренбург казахам...могли б віддати...
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10.02.2022 09:52 Ответить
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10.02.2022 09:18 Ответить
Фюрер в эректоре
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10.02.2022 09:58 Ответить
это тебе не в Минску просить подписей
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10.02.2022 09:19 Ответить
***** просит, что бы его просто послали на ***, а на бумаге, закрепив это письменно! Та выдайте вы ему эту бумагу!
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10.02.2022 09:19 Ответить
Та кому ти нафіг потрібний, дістало вже то х..ло
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10.02.2022 09:19 Ответить
А между строчек торчат уши Х#йла из Крыма и Донбасса где и сидит его смерть...
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10.02.2022 09:20 Ответить
Юридично закріплений Будапештський меморандум. Треба виконувати його! Немає сенсу ще щось видумувати, коли договори не виконуються.
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10.02.2022 09:21 Ответить
Чипутіло
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10.02.2022 09:21 Ответить
"Гарантія безпеки" - це зникнення з світу рАсєї і пУтлера.
Дивись,"Лісеющій Карлік",добалакаєшся.
Вже ж "доультіманився" що Україна получила і получає таку чудову зброю і це мабуть одне за що Українські воїни тобі скажуть дякую.
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10.02.2022 09:22 Ответить
Т.е. посыл Роиси нах с ее хотелками надо юридически оформить?
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10.02.2022 09:23 Ответить
В виде меморандума почему нет ? .
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10.02.2022 09:24 Ответить
НАТО тебе даст такие же гарантии как ты Украине
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10.02.2022 09:27 Ответить
*****.
Вже були гарантії по "Будапешт"
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10.02.2022 09:28 Ответить
гопник всьо - ху@лостан всьо, але агонія буде не тривалою.
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10.02.2022 09:30 Ответить
Хотеть не вредно,дак ктож моли даст гарантии?.Его аппетиты даже вселенной не ограничиваются .Россией правит мельдоний..
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10.02.2022 09:32 Ответить
Вбивця і злодій повинен відповідати в ГААГі а не вимагати гарантій!!!!
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10.02.2022 09:33 Ответить
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10.02.2022 09:34 Ответить
начинается старческий маразм!
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10.02.2022 09:34 Ответить
Вернешь Крым, поедешь в ГААгу.... тогда будем разговаривать...
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10.02.2022 09:35 Ответить
блин, а почему бы нам не выдвинуть встречное предложение рашке - юридически закрепленные гарантии безопасности для нас - это было бы абсолютно логично - имея рядом постоянную угрозу в виде агрессивной страны, обладающей ядерным оружием мы просто обязаны каждый божий день требовать туеву кучу таких гарантий....
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10.02.2022 09:36 Ответить
Юхло из за боязни юридических последствий и прикидывается дурачком, типа их там нет.
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10.02.2022 09:41 Ответить
да,верно,но договоры с казаластаномъ сегодня девальвировали до нуля..
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10.02.2022 09:44 Ответить
ну педофил путенин и гопник... надо включать санкции и все... пусть подыхает...
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10.02.2022 09:37 Ответить
Заберіть у ***** ЯО, і відправте копію Будапештського меморандуму, нехай підпише і будуть йому гарантів)))
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10.02.2022 09:38 Ответить
плешивый создал турбулентность ..... теперь пытается выбить что-то (под предлогом порешать), тупой рэкет.
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10.02.2022 09:38 Ответить
Так пусть сам себе себя и процитирует про красавицу
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10.02.2022 09:39 Ответить
гарантии ********* должны быть написаны на обратной стороне будапештского меморандума по украине
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10.02.2022 09:41 Ответить
упрямство - признак многоходовочности,походу..
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10.02.2022 09:42 Ответить
да, да, ***** "ни у чем нивиннаватиу"
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10.02.2022 09:43 Ответить
Если ему дадут гарантии, то на оборону можно будет существенно сократить расходы и направить деньги на многох.йловочки. И таким способом дальше гадить, но с большими возможностями. Это может быть очень разрушительно!
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10.02.2022 09:45 Ответить
Хай Москва виконає рішення будапештського меморандуму, міжнародне право, звільніть всі окуповані території України, Грузії, Молдови, зменшить свої військові сили, проводить політику миру, тільки це може бути гарантією її безпеки. А поки потрібно вводити нові і нові санкції до повного знищення Росії як держави.
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10.02.2022 09:47 Ответить
Единственный, кто может напасть на лаптеносию - Китай, для освобождения своих, захваченных русней дальневосточных территорий, а гарантии безопасности должно дать НАТО, являющееся оборонительным союзом? Деда окончательно в бункере попердолило
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10.02.2022 09:51 Ответить
а зачем? йеной перед носом олигарха помахал и получай сиборь на 40 лет, на блюдечеке зачищенную от людей лесными поджогами.
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10.02.2022 09:55 Ответить
Там юани, если что))
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10.02.2022 10:01 Ответить
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10.02.2022 10:09 Ответить
это он на внутреннее потребление тявкнул или наружу?
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10.02.2022 09:53 Ответить
Украіна готова підписати Будапештський меморандум -2 про ненапад на росію )
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10.02.2022 10:07 Ответить
Ок, пусть дадут Раше такие же гарантии, какие давала в свое время и сама Раша - отдаете ЯО, ликвидируете средства доставки, а вам бумажка с гарантиями, такими же, как в Будапештском меморандуме.
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10.02.2022 10:15 Ответить
Блин, ну и повезло копростану, со сказочным дoлбойoбoм!!!
***** возвращайся со своими лишнехромосомными свинособаками, на родную гавань в Монголию! Там и физически, и юридически, НАТО пока нет. Лишь бы взяли! Не зря ведь, в своё время, от кацапов избавились вручив флаг с двуглавой курицей...
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10.02.2022 10:18 Ответить
Найкраща юридична гарантія дл ВВХ, на юридичному документі написати великими літерами "ПТН-ПНХ - безпечно!"
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10.02.2022 10:23 Ответить
Пургу несе. Скільки разів НАТО нападало на расеюшку? Щось не згадаю. )
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10.02.2022 10:37 Ответить
Кацапы кокетничают... =)
Может они, сдаться мечтают и пожить по человечески?
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10.02.2022 11:31 Ответить
З терористами не домовляються.
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10.02.2022 10:50 Ответить
ОРДА-ХИНОВА-МОСКОВІЯ

Орда залишилась Ордою,
Хоча назвала себе Русь.
По горло у лайні, но горді,
Іх цар в часи Бату вернувсь.

Але й Бату вони служили,
Сцикливе військо Хинова.
На Київ з половцем ходили,
Орда болотно-лісова.

Пішли ви угро-фіни лісом,
Де ви там війни і брехня.
Нічого спільного із Бісом-
Не хочем разом бути й дня!!!
10.02.2022
Анпатолій Березенський
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10.02.2022 11:01 Ответить
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10.02.2022 11:44 Ответить
Нехай зберуть Будапешт-2
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10.02.2022 11:50 Ответить
Русские запомните, если всё же будет серьезная война с Украиной, вы все здесь ляжете, абсолютно все. Украинские черноземы ждут вас. А после этого мы вернем всё, и Крым и Донбасс, и Таганрог. И репарации будут платить и ваши дети, и внуки и правнуки. Оно вам нужно?
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10.02.2022 11:50 Ответить
ще й сам кацапстан розвалиться
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10.02.2022 12:11 Ответить
***** із ********* подворотні совсем берега попутал.Це тіпа я буду тєрпіл кошмарити, а ви тіпа прокурорскіє дайте мені гарантії безпеки щоб я надалі кошмарив, тільки з власною безпекою. Ну і ну!Нємцов точно сказав що ***** *******. Вибачаюсь за кацапо-феню місцями.
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10.02.2022 12:53 Ответить
Плешфюрер и рад бы отползти но свои же сожрут. Они же сожрут в случае неудачи. Пат.
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10.02.2022 13:34 Ответить
В каждом его слове -наглая , циничная ложь. Если РФ нагло и открыто нарушает международно признанные границы и террориториальную целостность соседних государтв, являясь сейчас главным агрессором в мире, то никакого права ни морального, ни правового она не имеет требовать в отношении себя какую-то особенную "безопасность"!
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10.02.2022 19:44 Ответить
 
 