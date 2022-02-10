Скопление войск РФ у границ - психологическое давление со стороны соседей. Ничего нового в этом не видим, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский провел встречу с представителями деловых кругов – членами Европейской бизнес-ассоциации, во время которой рассказал о шагах власти по поддержке экономики Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Как отмечается, в первую очередь он проинформировал присутствующих о ситуации в сфере безопасности внутри государства и у его границ, поскольку этот вопрос сегодня волнует представителей и отечественного, и иностранного бизнеса.

По словам главы государства, в настоящее время с точки зрения безопасности нет препятствий, которые мешали бы бизнесу работать.

"Мы считаем, что скопление войск у границ – это психологическое давление со стороны наших соседей. Мы ничего нового в этом не видим. Что касается риска, – риски есть и не заканчиваются с 2014 года. Вопрос в градусе этих рисков и как мы на них реагируем", – заявил президент.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что Украина делает все возможное, чтобы усилить свою обороноспособность и иметь возможность отреагировать на любое развитие событий. В частности, проводятся плановые учения, осуществляются мероприятия, направленные на улучшение обеспечения войск.

"Сегодня у нас достаточно сил и вооружения, чтобы достойно защищать наше государство без привлечения кого-либо, кроме военных", - заверил он.

В то же время, как отметил президент, наши международные партнеры и союзники также активизировали свою деятельность по поддержке Украины и стабилизации ситуации. Поэтому в последнее время можно наблюдать большое количество визитов в нашу страну мировых лидеров, представителей стран ЕС, а также много переговоров в разных форматах для уменьшения напряжения у украинских границ.

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"Многие страны мира являются нашими друзьями. Считаю, что объединение усилий стран Европейского Союза, Соединенных Штатов, объединение устойчивой позиции по поддержке Украины – очень важный сигнал", – добавил Зеленский.

Поэтому, как отметил глава государства, вопрос безопасности не должен влиять на жизнедеятельность страны. Президент подчеркнул: экономическая ситуация в Украине сегодня стабильна, что отражается на укреплении гривни.

"Главная задача президента и правительства страны – бизнес, экономика, инвестиционный климат. Все понимают, какой у нас сосед, но это не должно влиять на экономику", – убежден Зеленский.

В целях обеспечения стабильности экономики и национальной валюты украинские власти провели ряд переговоров с международными партнерами для получения финансовой поддержки. Как результат – выделение макрофинансовой помощи от ЕС и ряда стран, что также явилось положительным сигналом для бизнеса, констатировал глава государства.

Заместитель руководителя Офиса Президента Ростислав Шурма рассказал, что в ближайших планах власти запуск программы субсидирования процентной ставки для потребителя. Также есть планы по стимулированию строительства нового жилья, проведению термомодернизации жилых домов, размещению в Украине производства электромобилей, которые будут реализовываться через механизм доступных кредитов.

Кроме того, есть намерения по привлечению инвестиций в отрасли, где украинским производителям сложно конкурировать в стоимости финансирования.

По прогнозам, эти меры будут способствовать возрождению авиа-, судно-, вагоностроения и созданию производства ирригационного оборудования.

Малый и средний бизнес и дальше будут получать доступные кредиты по программе "5-7-9%", заверил Ростислав Шурма.

Отдельно он остановился на вопросе развития цифровой экономики страны и цифровизации государственных услуг. Так, по словам заместителя руководителя Офиса Президента, недавний запуск одного из лучших налоговых и правовых режимов для ИТ-бизнеса в мире "Дія Сіті" сделает Украину привлекательной для ИТ-компаний и стартапов и увеличит поступления в бюджет.

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Со своей стороны исполнительный директор Европейской бизнес-ассоциации Анна Деревянко поблагодарила за то, что власти продолжают соблюдать обещания относительно регулярных контактов с представителями бизнеса. Также она выразила благодарность за информирование из первых уст о ситуации в стране и последних переговорах.

"Деревянко отметила важность завершения ряда реформ, в частности судебной, а также борьбы с контрабандой. В то же время исполнительный директор Европейской бизнес-ассоциации выразила поддержку шагам властей, направленным на вывод бизнеса из тени и урегулирование вопроса электронной коммерции", - сообщает ОПУ.

"Надо пытаться вывести всех в прозрачную плоскость", – сказала Деревянко.