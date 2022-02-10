Пойманному на получении 4 тыс. грн взятки ковельскому судье изменили приговор со штрафа на 2 года лишения свободы, - САП
Судья Ковельского горрайонного суда Волынской области, разоблаченный на получении неправомерной выгоды, приговорен к 2 годам лишения свободы.
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба САП, информирует Цензор.НЕТ.
Суд апелляционной инстанции изменил наказание судьи со штрафа в сумме 25,5 тыс. гривен с лишением права занимать должность судьи сроком на 3 года на более строгое, а именно: 2 года лишения свободы с лишением права занимать должность судьи сроком на 3 года.
По данным НАБУ, судья получил от физического лица неправомерную выгоду в сумме 4 тыс. грн за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на исполнение функций государства.
Приговор вступает в законную силу с момента оглашения и может быть обжалован в течение трех месяцев в касационном порядке в Верховный Суд.
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Стесняюсь спросить: А почему замяли для ясности ПОЛНЫЙ текст результатирующей части приговора? 2 года с отбыванием в колонии ... или 2 года с отсрочкой приговора ... (испыт.срок). Это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
Судье? Штраф за взятку? Это всё, что нужно знать про борьбу с коррупцией в Украине ... и про судебную реформу.
ЗІ а взагалі, якщо винен - треба віідповідати, тільки не вибірково, як зараз, в епоху разгулу Зеля Ностра..(