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Пойманному на получении 4 тыс. грн взятки ковельскому судье изменили приговор со штрафа на 2 года лишения свободы, - САП

Пойманному на получении 4 тыс. грн взятки ковельскому судье изменили приговор со штрафа на 2 года лишения свободы, - САП

Судья Ковельского горрайонного суда Волынской области, разоблаченный на получении неправомерной выгоды, приговорен к 2 годам лишения свободы.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба САП, информирует Цензор.НЕТ.

Суд апелляционной инстанции изменил наказание судьи со штрафа в сумме 25,5 тыс. гривен с лишением права занимать должность судьи сроком на 3 года на более строгое, а именно: 2 года лишения свободы с лишением права занимать должность судьи сроком на 3 года.

По данным НАБУ, судья получил от физического лица неправомерную выгоду в сумме 4 тыс. грн за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на исполнение функций государства.

Приговор вступает в законную силу с момента оглашения и может быть обжалован в течение трех месяцев в касационном порядке в Верховный Суд.

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Автор: 

НАБУ (4242) взятка (6196) судья (2653) Білин (22) САП (2082) Волынская область (1015)


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Топ комментарии
+12
Судья взял взятку 4 тыс.грн. ****...до слез

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10.02.2022 09:46 Ответить
+7
Да! Странный судя. Он,что не знал,что нужно брать взятки,например как "Владислава Трубіцина, який очолює комісію Київради з питань підприємництва та благоустрою, та його помічника затримали на отриманні хабаря в 1 млн 260 тис. грн." Ему точно НИЧЕГО не будет.....
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10.02.2022 09:48 Ответить
+5
надо дать больше за такой позор судейской мафии так унизить 4 тыс. грн !
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10.02.2022 09:52 Ответить
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Видно нужда велика була,кожній копійці був радий!
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10.02.2022 09:45 Ответить
Судья взял взятку 4 тыс.грн. ****...до слез

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10.02.2022 09:46 Ответить
Нажаль такі рішення це виключення. Респект апеляційному суду
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10.02.2022 09:48 Ответить
Да! Странный судя. Он,что не знал,что нужно брать взятки,например как "Владислава Трубіцина, який очолює комісію Київради з питань підприємництва та благоустрою, та його помічника затримали на отриманні хабаря в 1 млн 260 тис. грн." Ему точно НИЧЕГО не будет.....
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10.02.2022 09:48 Ответить
надо дать больше за такой позор судейской мафии так унизить 4 тыс. грн !
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10.02.2022 09:52 Ответить
Банкротить Дельта банк и украсит сотни миллионов оказалось безопаснее взятки в 4000 грн
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10.02.2022 09:54 Ответить
Удобненько так "повідомляє пресслужба САП" ...
Стесняюсь спросить: А почему замяли для ясности ПОЛНЫЙ текст результатирующей части приговора? 2 года с отбыванием в колонии ... или 2 года с отсрочкой приговора ... (испыт.срок). Это, как говорят в Одессе, две большие разницы.

Судье? Штраф за взятку? Это всё, что нужно знать про борьбу с коррупцией в Украине ... и про судебную реформу.
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10.02.2022 09:56 Ответить
видать собак покормить хотел...)))
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10.02.2022 09:58 Ответить
одиночка....свои и сдали, что бы не отрывался от коллектива.))
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10.02.2022 10:05 Ответить
Дать пожизненное, чтобы не позорил судейскую мантию 4 тыс. грн.
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10.02.2022 10:12 Ответить
Якщо мова йде про колишнього Су)дю Ковельського суду Олега Василюка, то по перше, це було хто зна коли, він спокійно пішов на пенсію за вислугою років, і в цій справі не все однозначно. Там ніби була мова, що він взяв взятку 4 тисячі гривень у справі по адмінці із максимальним покаранням 170 гривень. Знаючі люди тоді говорили, що його банально підставили.
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10.02.2022 10:15 Ответить
Все що зараз відбувається з Україною,є результатом корупції на протязі 30 років незалежності. І якщо ще умовно вчора це була головна проблема країни,чого багато хто не розумів,то сьогодні тотальна корупція призвела до ще однієї головної проблеми-фактично загрозі існування України.Страшно,що і зараз багато хто цього не розуміє.Подумайте,скільки бабла було вкрадено (і продовжує розкрадатись і зараз,кожного дня) у держави (фактично в кожного із нас) за ці 30 років! Кожного дня хтось комусь щось "несе",кожного дня крутяться якісь мутні схеми і оборутки,кожного дня щось "відмивається"і виводиться в офшори. І це відбувається на всіх щаблях влади від найвищих,до голови сільради і начальників жеків.А ми дивуємось,чому ми так живимо?Чому у нас така армія?Чому така медицина?Чому така освіта?Чому така економіка,наука,культура,інфраструктура,транспорт? Чому такі зарплати?... Чому на все це не вистачає грошей?...Та тому,що вони фізично і систематично розкрадаються! Тому,пане нелох,ми до сих пір не в НАТО і не в Євросоюзі.Тому замісь цього, ми зараз стоїмо на порозі війни за виживання!
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10.02.2022 10:29 Ответить
..а треба крАще було лизати сраку "слугам урода" і самому Найвеличнішому Ледарю ***********.. - наука для залишків монобільшості..
ЗІ а взагалі, якщо винен - треба віідповідати, тільки не вибірково, як зараз, в епоху разгулу Зеля Ностра..(
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10.02.2022 10:29 Ответить
150 баксов... да это позор всей судейской мафии! его свои же в грязь втопчут.
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10.02.2022 10:42 Ответить
 
 