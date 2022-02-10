Пойманному на получении 4 тыс. грн взятки ковельскому судье изменили приговор со штрафа на 2 года лишения свободы, - САП

Судья Ковельского горрайонного суда Волынской области, разоблаченный на получении неправомерной выгоды, приговорен к 2 годам лишения свободы.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба САП, информирует Цензор.НЕТ.

Суд апелляционной инстанции изменил наказание судьи со штрафа в сумме 25,5 тыс. гривен с лишением права занимать должность судьи сроком на 3 года на более строгое, а именно: 2 года лишения свободы с лишением права занимать должность судьи сроком на 3 года.

По данным НАБУ, судья получил от физического лица неправомерную выгоду в сумме 4 тыс. грн за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на исполнение функций государства.

Приговор вступает в законную силу с момента оглашения и может быть обжалован в течение трех месяцев в касационном порядке в Верховный Суд.

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