Венгрия отказалась разместить дополнительные войска НАТО на своей территории: "Они нам не нужны"
Венгрия не видит реальной угрозы российского вторжения в Украину, но тревожно следит за развитием напряженности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, такую позицию Будапешта в интервью Euronews объяснил Министр иностранных дел республики Петер Сийярто.
Он отметил, что любой конфликт между Западом и Востоком оборачивается серьёзными проблемами для Центральной Европы. Венгрия, по словам Сийярто, опасается новой "Холодной войны" и потому выступает за дипломатическое урегулирование разногласий с Москвой:
"Мы должны сделать все возможное, чтобы избежать худшего сценария. Мы должны вкладываться в дипломатию. Мы должны вкладываться в диалог. Вот почему мы призываем, просим Российскую Федерацию и наших западных союзников, большие страны, сильные страны не терять надежды на мирное урегулирование.
Для нас, довольно небольших центральноевропейских стран, это может быть крайне опасно, если дойдёт до насилия. Так что давайте избегать худшего сценария любыми способами".
В отличие от ряда других стран Восточной Европы, Венгрия отказалась размещать на своей территории дополнительные силы НАТО на фоне российско-украинской напряжённости. По словам Петера Сийярто, Будапешт не видит в этом смысла:
По словам Петера Сийярто, Будапешт не видит в этом смысла: "Нет, мы на это не соглашались и не согласимся, потому что у нас уже есть войска НАТО на территории страны, — это венгерская армия и вооруженные силы Венгрии, которые находятся в надлежащей форме, чтобы гарантировать безопасность страны. Так что дополнительные войска на территории Венгрии нам не нужны".
Вместе с тем Будапешт критически относится к идее введения новых санкций против Москвы. Петер Сийярто настаивает на том, что этот вопрос требует серьёзной проработки внутри Евросоюза:
"Санкции могут или должны применяться только в том случае, если что-то случится. Это первое. Во-вторых, когда речь идет о санкциях, очевидно, что эти санкции не работают.
Мы не хотели нарушать европейское единство. Мы никогда не накладывали вето. Мы всегда соглашались с этими решениями, не блокировали их. Но посмотрите, на сами эти санкции, это же провал. Они не работают. Они неудачны. Если вы посмотрите на объем торговли между крупными западноевропейскими странами, включая Францию, кстати, с Российской Федерацией, вы увидите серьёзные цифры. Вы увидите, насколько объем торговли между Францией и Россией, между Германией и Россией увеличился после введения санкций.
Моя позиция такова: если мы говорим о дальнейших санкциях, то совершенно необходимо провести честный анализ последствий введенных санкций".
Ранее в ходе визита в Москву премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил о недопустимости введения новых санкций против России. Он отмечал, что эти меры причиняют значительный вред венгерской экономике.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А так - это одна национальная группа, если можно так сказать...
Хай попробуют "нейтральный статус", а мы им будем гадить, как они нам сейчас.
А нах венгры в НАТО нужны, если они не поддерживают коллективную безопасность и работают на врага?
2. Венгры это фино-угорские племена (перекочевавшие с территории Рашки, на территорию Европы. По сути они там чужие, они такие же дикари как расеяне, хоть они там живут уже столетия, но европейские ценности для них родными не стали
Посраться с Венгрией? Не вопрос. Нам же не помешает ещё один враг на границе ...
Особо "проницательные" тут же заявили, что ***** только этого и ждет, сейчас то же самое --- за Венгрию, сейчас же мерзавчик туда введет войска и всех победит! А ничего, что войска Варшавского договора (читай, СССР) стояли по всей Центральной Европе?? И СССР по сравненю с ублюдостаном был гораздо сильнее. И сильно это помогло совку??
Только санкции должны быть не против буфетчицы из Кремля, или против сторожа с берданкой, его же охраняющим, а --- секторальные, чтобы загнать парашу в пещеры, в каменный век! И пусть там сидят, жрут лебеду и добывают огонь трением!
Этот Сийярто опасается холодной войны?? Скажите идиоту, что только в Украине уже с 2014 года --- идет горячая!
Ці паскуди використали НАТО виключно для того, щоб заховатися за чужі спини і звідтіля показувати дулі та з"ясовувати історичні, територіальні, мовні стосунки і претензії зі своїми сусідами.
мы не злые,но память у нас хорошая..
Так может пора проверить, Вава, заходи, а войска НАТО покупайте попкорн и смотрим
народ змете нах..й ту проросійську владу миттево.
іце буде називатись, санкції за ухилення від правил ес та за підігрування рф
хитровиї..ані, чи як?
користуватися всіма благами ес і бути на стороні пупіна
чего к сожалению не можем мы.....
В НАТО мають прийняти в дію принцип "стійкого" консенсусу. Тобто, коли наявність дуже маленького відсотку країн з тимчасово підкупленим ворогами НАТО керівництвом не може блокувати діяльність всього блоку. Наприклад, 2% населення (від всього блока НАТО) "незгодних" є прийнятний "стійкий консенсус".
Явно на службе у Уйла.
та звiльняють мicце НАТО для України...
А на счёт санкций, очередной раз посмешил этот очкастый клоун. Настолько бесполезные санкции, что кремляди и их шавки постоянно кукарекают, призывая их снять...