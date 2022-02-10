РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8252 посетителя онлайн
Новости Санкции против России
8 302 83

Венгрия отказалась разместить дополнительные войска НАТО на своей территории: "Они нам не нужны"

Венгрия отказалась разместить дополнительные войска НАТО на своей территории:

Венгрия не видит реальной угрозы российского вторжения в Украину, но тревожно следит за развитием напряженности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такую ​​позицию Будапешта в интервью Euronews объяснил Министр иностранных дел республики Петер Сийярто.

Он отметил, что любой конфликт между Западом и Востоком оборачивается серьёзными проблемами для Центральной Европы. Венгрия, по словам Сийярто, опасается новой "Холодной войны" и потому выступает за дипломатическое урегулирование разногласий с Москвой:

"Мы должны сделать все возможное, чтобы избежать худшего сценария. Мы должны вкладываться в дипломатию. Мы должны вкладываться в диалог. Вот почему мы призываем, просим Российскую Федерацию и наших западных союзников, большие страны, сильные страны не терять надежды на мирное урегулирование.

Для нас, довольно небольших центральноевропейских стран, это может быть крайне опасно, если дойдёт до насилия. Так что давайте избегать худшего сценария любыми способами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скопление войск РФ у границ - психологическое давление со стороны соседей. Ничего нового в этом не видим, - Зеленский

В отличие от ряда других стран Восточной Европы, Венгрия отказалась размещать на своей территории дополнительные силы НАТО на фоне российско-украинской напряжённости. По словам Петера Сийярто, Будапешт не видит в этом смысла:

По словам Петера Сийярто, Будапешт не видит в этом смысла: "Нет, мы на это не соглашались и не согласимся, потому что у нас уже есть войска НАТО на территории страны, — это венгерская армия и вооруженные силы Венгрии, которые находятся в надлежащей форме, чтобы гарантировать безопасность страны. Так что дополнительные войска на территории Венгрии нам не нужны".

Вместе с тем Будапешт критически относится к идее введения новых санкций против Москвы. Петер Сийярто настаивает на том, что этот вопрос требует серьёзной проработки внутри Евросоюза:

"Санкции могут или должны применяться только в том случае, если что-то случится. Это первое. Во-вторых, когда речь идет о санкциях, очевидно, что эти санкции не работают.

Читайте: Усиление НАТО: в Польшу прибыли еще четыре военно-транспортных самолета с американскими десантниками

Мы не хотели нарушать европейское единство. Мы никогда не накладывали вето. Мы всегда соглашались с этими решениями, не блокировали их. Но посмотрите, на сами эти санкции, это же провал. Они не работают. Они неудачны. Если вы посмотрите на объем торговли между крупными западноевропейскими странами, включая Францию, кстати, с Российской Федерацией, вы увидите серьёзные цифры. Вы увидите, насколько объем торговли между Францией и Россией, между Германией и Россией увеличился после введения санкций.

Моя позиция такова: если мы говорим о дальнейших санкциях, то совершенно необходимо провести честный анализ последствий введенных санкций".

Ранее в ходе визита в Москву премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил о недопустимости введения новых санкций против России. Он отмечал, что эти меры причиняют значительный вред венгерской экономике.

Автор: 

Венгрия (2023) вторжение (508) НАТО (10179) россия (96455) Сийярто Петер (334)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+78
Так может Венгрии пора освободить место в НАТО?
показать весь комментарий
10.02.2022 09:56 Ответить
+35
То хай може взагалі з НАТО війдуть. Рашка їм подякує, ми доречі також!!!
показать весь комментарий
10.02.2022 09:56 Ответить
+32
НАТО потрібно реформувати. От що, наприклад, роблять в альянсі такі країни як Угорщина?
показать весь комментарий
10.02.2022 09:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так может Венгрии пора освободить место в НАТО?
показать весь комментарий
10.02.2022 09:56 Ответить
Отличное предложение! Именно этого путин и добивается. Ещё предложения будут? Ну там "Германия себя плохо ведет ..."
показать весь комментарий
10.02.2022 10:09 Ответить
Мається на увазі звільнити місце для України в НАТО і ЄС. А Угорщина може стати повноцінним членом тайожного союзу членом ОДКБ. )
показать весь комментарий
10.02.2022 10:11 Ответить
Там им самое место, за 2 копейки мать родную продадут
показать весь комментарий
10.02.2022 10:16 Ответить
hungry (венгрия)........ голодный.
показать весь комментарий
10.02.2022 10:34 Ответить
угорщина - почти фино-угры = кацапы...
показать весь комментарий
10.02.2022 10:53 Ответить
Не почти - они и есть угро-фины. Родственнички московитов, которые просто очень давно переселились к славянам.
А так - это одна национальная группа, если можно так сказать...
показать весь комментарий
10.02.2022 12:56 Ответить
Просто не хотелось обижать финов...
показать весь комментарий
10.02.2022 14:45 Ответить
Хорошо носом вертеть под зонтиком НАТО.

Хай попробуют "нейтральный статус", а мы им будем гадить, как они нам сейчас.

А нах венгры в НАТО нужны, если они не поддерживают коллективную безопасность и работают на врага?
показать весь комментарий
10.02.2022 10:21 Ответить
Диды ваевале...Подавление Венгерского восстания советскими войсками 1956 год....
показать весь комментарий
10.02.2022 10:24 Ответить
1. Венгры в НАТО это тупо тормоз. Смысл самого блока, это чтобы обеспечить безопасность минимальными силами, но при этом быть готовыми прикрыть другие страны блока. Венгры туда вступи и нихрена больше делать не собираются - они там сейчас как собака на сене...
2. Венгры это фино-угорские племена (перекочевавшие с территории Рашки, на территорию Европы. По сути они там чужие, они такие же дикари как расеяне, хоть они там живут уже столетия, но европейские ценности для них родными не стали
показать весь комментарий
10.02.2022 10:28 Ответить
Рассказывая про "Венгрию в НАТО" ты уподобляешься россии, когда они рассказывают про Украину. Может им там в НАТО виднее? Может пусть сами решают?
Посраться с Венгрией? Не вопрос. Нам же не помешает ещё один враг на границе ...
показать весь комментарий
10.02.2022 10:36 Ответить
Так выкиньте мадьяр из НАТО!!! и из Евросоюза нахрен!!! англичане, называют их (нungary) хунгари по нашему, в переводе обозначает ГОЛОДНЫЙ!!! ГОЛОДНЫЙ, КАРЛ!!!
показать весь комментарий
10.02.2022 10:29 Ответить
Братья для росиянцев, одни голодные, другие немытые
показать весь комментарий
10.02.2022 10:37 Ответить
Позавчера написал коммент про Словакию --- гнать из НАТО за ее вы... боны, сегодня эстафету подхватила Венгрия --- тут будем, тут не будем, не выполняют распоряжения Генсека НАТО --- нахер с пляжа!

Особо "проницательные" тут же заявили, что ***** только этого и ждет, сейчас то же самое --- за Венгрию, сейчас же мерзавчик туда введет войска и всех победит! А ничего, что войска Варшавского договора (читай, СССР) стояли по всей Центральной Европе?? И СССР по сравненю с ублюдостаном был гораздо сильнее. И сильно это помогло совку??

Только санкции должны быть не против буфетчицы из Кремля, или против сторожа с берданкой, его же охраняющим, а --- секторальные, чтобы загнать парашу в пещеры, в каменный век! И пусть там сидят, жрут лебеду и добывают огонь трением!

Этот Сийярто опасается холодной войны?? Скажите идиоту, что только в Украине уже с 2014 года --- идет горячая!
показать весь комментарий
10.02.2022 10:42 Ответить
ну да Венгрию из НАТО выкинуть - Украину взять!!!
показать весь комментарий
10.02.2022 10:20 Ответить
показать весь комментарий
10.02.2022 14:14 Ответить
Зустріч двох мокшів, дикого і прирученого європейцями.
показать весь комментарий
10.02.2022 15:59 Ответить
НАТО сильно поквапилося, поповнивши свої ряди такими, з дозволу сказати "бойовими побратимами", як мадяри, болгари і румуни. Бойова цінність цих "побратимів" для НАТО навіть не нуляча, а мінусова. А надійність, як союзників - просто "фантастична!". Невже в НАТО перед рішенням прийняти до Альянсу цю розцяцьковану шантрапу не було кому здійснити екскурс в історію (хоча би двох світових війн) та показати гнилу продажну боягузну суть мадяря, румуна чи болгара?
Ці паскуди використали НАТО виключно для того, щоб заховатися за чужі спини і звідтіля показувати дулі та з"ясовувати історичні, територіальні, мовні стосунки і претензії зі своїми сусідами.
показать весь комментарий
10.02.2022 15:26 Ответить
НАТО и ЕС нужен был буфер от совковых дебилов, к коим тогда относилась и Украина (да и сейчас судя по выборам 2019 не намного лучше).
показать весь комментарий
10.02.2022 15:31 Ответить
То хай може взагалі з НАТО війдуть. Рашка їм подякує, ми доречі також!!!
показать весь комментарий
10.02.2022 09:56 Ответить
Путінських шісток мадярів можна взагалі з НАТО вигнати!
показать весь комментарий
10.02.2022 09:57 Ответить
НАТО потрібно реформувати. От що, наприклад, роблять в альянсі такі країни як Угорщина?
показать весь комментарий
10.02.2022 09:58 Ответить
Краще Україну в НАТО взяти ніж цих путінських провокаторів!
показать весь комментарий
10.02.2022 09:58 Ответить
На вихід з НАТО, раз не потрібно....
показать весь комментарий
10.02.2022 09:59 Ответить
непотрібно
показать весь комментарий
10.02.2022 12:23 Ответить
Вони готові в любий момент "побрататися". Тільки як це сприйме угорський народ, а не *******.
показать весь комментарий
10.02.2022 09:59 Ответить
А шо так?
показать весь комментарий
10.02.2022 10:00 Ответить
вопрос с присутствием в Альянсе чуждых Европе зайд уже перезрел..
показать весь комментарий
10.02.2022 10:00 Ответить
Спільний парад ******* з ху@лостаном проведіть 23.02.
показать весь комментарий
10.02.2022 10:00 Ответить
В Орбана дуже тісні оральні стосунки з Путіним , навіщо ж там НАТО ? Третій зайвий )
показать весь комментарий
10.02.2022 10:01 Ответить
О, виліз підху#ловник
показать весь комментарий
10.02.2022 10:01 Ответить
Країна яка не може згадати ні те як раша відтяпала у неї територію в 1940 році і розгромила Будапешт в 1956 цілує і обіймає рашу? У них взагалі є якась пам'ять, чи розум, чи якісь мозги? Весь світ дивують.
показать весь комментарий
10.02.2022 10:02 Ответить
Так такая же лаптеносная логика у сиряйты - если русня на Венгрию не нападет, хера вы делаете в НАТО? От кого вам нужна помощь в обороне? Валите из НАТО, а заодно и из Евросоюза и вступайте в таёжный союз с Беларусью
показать весь комментарий
10.02.2022 10:05 Ответить
если мадярщина выйдет из НАТО и вступит в ОДКБ - нас обложат уже со всех сторон..
мы не злые,но память у нас хорошая..
показать весь комментарий
10.02.2022 10:08 Ответить
******-*************. Ось такі гриби, малята.
показать весь комментарий
10.02.2022 10:09 Ответить
выгнать вас нах с НАТы....
показать весь комментарий
10.02.2022 10:09 Ответить
Така Угорщина - явно зайвий пасажир в НАТО.
показать весь комментарий
10.02.2022 10:10 Ответить
Есть выход из положения. Угорщину из НАТО нахер, а на ее место Украину.
показать весь комментарий
10.02.2022 10:11 Ответить
Так, рокіровка
показать весь комментарий
10.02.2022 10:18 Ответить
'це угорська армія та збройні сили Угорщини, які знаходяться у належній формі, щоб гарантувати безпеку'

Так может пора проверить, Вава, заходи, а войска НАТО покупайте попкорн и смотрим
показать весь комментарий
10.02.2022 10:12 Ответить
Венгрия-аппендицит в теле НАТО. А вот для Украины- когда-то ... где-то...может быть. Что за.....?!
показать весь комментарий
10.02.2022 10:14 Ответить
Виключити з НАТИ
показать весь комментарий
10.02.2022 10:17 Ответить
В 1941 году венгры в сговоре с Гитлером окрыленные обещанием Адольфа, что получат часть Украины пошли убивать мирное население...вероятно обещания Х#йла закружили им голову и эти мысли их снова не покидают.
показать весь комментарий
10.02.2022 10:17 Ответить
предателям евросоюза и нато не нужна помощь... так как за это россия не будет очередной раз топтать своим сапогом венгрию... там в унисон друг с другом они...((
показать весь комментарий
10.02.2022 10:18 Ответить
Україна з радістю розмістить війська НАТО на своїй теріторії тім самим забеспечить гарантовану безпеку своєї теріторії ї території і Європи. Україна з радістю займе місто в НАТО взамість Угорщини
показать весь комментарий
10.02.2022 10:18 Ответить
Очевидно что мало венгры получили п&зды в советские годы.
показать весь комментарий
10.02.2022 10:20 Ответить
Не потрібно мадяроті НАТО? баба з возу, коням легше)) тим більше що мадярія у військовому сенсі не цікавіша за Ісландію...
показать весь комментарий
10.02.2022 10:21 Ответить
ес мае ввести візи для мадяр
народ змете нах..й ту проросійську владу миттево.
іце буде називатись, санкції за ухилення від правил ес та за підігрування рф
хитровиї..ані, чи як?
користуватися всіма благами ес і бути на стороні пупіна
показать весь комментарий
10.02.2022 10:21 Ответить
Молодежь стремится уехать из Венгрия, так как не видит будущего своей страны. Госдолг Венгрии составляет 80 процентов ВВП страны, на почти 45 млрд дол превышает долг Украины, при населении около 9 млн человек,по-сути, это страна банкрот.
показать весь комментарий
10.02.2022 10:46 Ответить
но у них нет войны и они могут спокойно смести этого казла
чего к сожалению не можем мы.....
показать весь комментарий
10.02.2022 11:36 Ответить
ага. переживає що б укри не напали на кцпію. добре що хоть не запрошує кцпський іхтамнєт до себе.
показать весь комментарий
10.02.2022 10:23 Ответить
Мадяри! Яка ж у Вас коротка пам'ять! Забули 1956 рік? Забули "велику подяку" московії??
показать весь комментарий
10.02.2022 10:25 Ответить
В 1941−1944 гг. венгерские армии осуществили на оккупированных советских территориях геноцид, подвергали пыткам военнопленных и гражданское население, выполняли карательные функции на территории https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украины и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Белоруссии , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Брянской , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Курской и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Воронежской областей России, принимали участие в уничтожении советских евреев. Вот все что надо знать о венграх. Подлые цыгане.
показать весь комментарий
10.02.2022 10:27 Ответить
Викиньте мадярів із НАТО, це ті самі хинова, які втекли з московії на бувші землі Київської Русі. Вони допомагають московії і гадять Україні і як сьогодні зрозуміло, і НАТО.
показать весь комментарий
10.02.2022 10:29 Ответить
Венгрію - нафіг з НАТО. Вакантне місце займе Україна.
показать весь комментарий
10.02.2022 10:30 Ответить
показать весь комментарий
10.02.2022 10:31 Ответить
показать весь комментарий
10.02.2022 10:32 Ответить
показать весь комментарий
10.02.2022 10:33 Ответить
Они ждут повторения Будапешта 1956 года
показать весь комментарий
10.02.2022 10:38 Ответить
они бы с радостью войска ОДКБ разместили у себя.
показать весь комментарий
10.02.2022 10:39 Ответить
Мадяри-то чиряк на сраці Европи. Треба дезинфікувати.
показать весь комментарий
10.02.2022 10:41 Ответить
Им наверное Юго-западная группа войск СССР больше понравилась с ними хоть торговать можна было.
показать весь комментарий
10.02.2022 10:43 Ответить
Не хочете військ НАТО, будуть війська Росії. Нинішнє керівництво Угорщини веде країну в нікуди...
показать весь комментарий
10.02.2022 10:45 Ответить
Чё не скажешь ради дешёвого кацапского газа!Да и без Мадьяров есть где войска разместить Румыния,Польша,Прибалтика.А когда придет время о вступлении Украины в НАТО большие дяди скажут как делать НУЖНО!
показать весь комментарий
10.02.2022 10:51 Ответить
Это пятая колона в НАТО и в случае войны легко перейдет на сторону рашки.
показать весь комментарий
10.02.2022 10:52 Ответить
В когось є сумніви за чию зарплатню ця шобла працює? Відверті путиноїдні шавки, що вони доводили всім багато разів.
В НАТО мають прийняти в дію принцип "стійкого" консенсусу. Тобто, коли наявність дуже маленького відсотку країн з тимчасово підкупленим ворогами НАТО керівництвом не може блокувати діяльність всього блоку. Наприклад, 2% населення (від всього блока НАТО) "незгодних" є прийнятний "стійкий консенсус".
показать весь комментарий
10.02.2022 11:04 Ответить
****** соскучились по временам, когда там стояли советские гарнизоны?
показать весь комментарий
10.02.2022 11:06 Ответить
А мадьяри потрібні НАТО?
показать весь комментарий
10.02.2022 11:07 Ответить
Ну, да.. У Венгрии ж 25000 имперская армия... Просто уверены, что война до них не дойдёт. Максимум до Карпат, а они Закарпатье в своих влажных мечтах видят..
показать весь комментарий
10.02.2022 11:15 Ответить
У ******* коротка пам'ять. Для чого в НАТО цей баласт і агент Кремля, готовий заблокувати любе рішення на шкоду безпеці решти членів?
показать весь комментарий
10.02.2022 11:15 Ответить
Мадьяры в НАТО - равносильно тому, что небензя в совбезе ООН.
показать весь комментарий
10.02.2022 11:26 Ответить
мадяри були підстилкою Гітлера, тепер підставляють жопу Путіну
показать весь комментарий
10.02.2022 11:25 Ответить
Венгры вошли в НАТО чисто для того, чтобы служить народу наРФии похоже и гадить соседям.
Явно на службе у Уйла.
показать весь комментарий
10.02.2022 11:40 Ответить
Хватит кормить войска НАТО. Венгрия должна освободить свою страну от войск НАТО. Даёшь выход Венгрии из НАТО
показать весь комментарий
10.02.2022 11:45 Ответить
Якщо вони такі продажні хвойди, може Україна, Польща, бальтійські країни, Великобританія та США скинуться баблом і перекуплять цих путінських ********?
показать весь комментарий
10.02.2022 11:58 Ответить
то нехай вступають в одекабеее,
та звiльняють мicце НАТО для України...
показать весь комментарий
10.02.2022 12:00 Ответить
Кто бы сомневался. Угрофины, есть угрофины. Живут они в расейке, или Венгрии.
А на счёт санкций, очередной раз посмешил этот очкастый клоун. Настолько бесполезные санкции, что кремляди и их шавки постоянно кукарекают, призывая их снять...
показать весь комментарий
10.02.2022 12:58 Ответить
Не надо, так не надо. Но не забывайте, как только расейка придет в Украину, Украина вместе с расейкой придет к вам(типа повторим 56) и тогда уже звать НАТО будет поздно.
показать весь комментарий
10.02.2022 14:16 Ответить
Всё в записную книжечку.
показать весь комментарий
10.02.2022 15:33 Ответить
Візит Орбана в Московію нагадує події напередодні 2-ї Святової війни, коли Сталін з Гітлером домовилися про переділ Європи. Не виключено, що цього разу колишні союзники нацистської Німеччини - Росія та Угорщина також домовлялися про щось подібне, наприклад про окупацію Закарпаття Угорщиною одночасно із вторгненням Московії в Україну.
показать весь комментарий
10.02.2022 16:29 Ответить
НАТО - вы только не позабудьте эти слова!!!!!!
показать весь комментарий
10.02.2022 16:45 Ответить
что эти скоты делают в НАТО?? чем думает нато после таких заявлений?? я в шоке....
показать весь комментарий
10.02.2022 22:17 Ответить
 
 