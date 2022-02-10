Киевский форум по безопасности 11 февраля проведет дискуссию "Как быть с Минскими договоренностями?"
11 февраля в 14:00 Киевский форум по безопасности проведет дискуссию "Как быть с "Минскими договоренностями"? Угроза со стороны России: оценки, прогнозы, наши действия".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Форума.
Киевский форум по безопасности инициирует серию дискуссий по ключевым проблемам национальной безопасности, обороны и развития.
"В центре внимания этого мероприятия – оценка ситуации с безопасностью вокруг Украины, анализ международных дипломатических усилий для сдерживания новой волны агрессии России, а также рассмотрение путей мирного урегулирования, которые будут отвечать национальным интересам нашего государства и делу восстановления его территориальной целостности", - говорится в сообщении.
К участию в событии приглашены лидеры парламентских фракций, внепарламентские силы, известные специалисты по проблемам безопасности и общественные активисты.
Киевский форум по безопасности - главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 году.
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Хоча, пишу оце комент, та й думаю: з нашими зрадниками і наркоманами хіба підготуєш?
далі може бути стамбул варшава рига таллін
що завгодно але не мінськ.
договір повинен бути з світовою спільнотою і без рф.
іхтамнет і нехрен зними говорити.
і про що говорити
Заява Захерової після відвідин кремля жабоїдом.