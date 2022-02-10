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Киевский форум по безопасности 11 февраля проведет дискуссию "Как быть с Минскими договоренностями?"

Киевский форум по безопасности 11 февраля проведет дискуссию

11 февраля в 14:00 Киевский форум по безопасности проведет дискуссию "Как быть с "Минскими договоренностями"? Угроза со стороны России: оценки, прогнозы, наши действия".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Форума.

Киевский форум по безопасности инициирует серию дискуссий по ключевым проблемам национальной безопасности, обороны и развития.

"В центре внимания этого мероприятия – оценка ситуации с безопасностью вокруг Украины, анализ международных дипломатических усилий для сдерживания новой волны агрессии России, а также рассмотрение путей мирного урегулирования, которые будут отвечать национальным интересам нашего государства и делу восстановления его территориальной целостности", - говорится в сообщении.

К участию в событии приглашены лидеры парламентских фракций, внепарламентские силы, известные специалисты по проблемам безопасности и общественные активисты.

Киевский форум по безопасности - главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 году.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Киевский форум по безопасности проводит национальный круглый стол "Единство народа. Защита демократии. Оборона государства. ВИДЕО

Автор: 

минские соглашения (3229) Киевский форум по безопасности (149)


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Топ комментарии
+3
А я гадаю, що треба було би мусолити-мусолити-иусолити ті мінські домовленості, а тим часом тихенько готувати свою, українську операцію "Гроза" по військовій деокупації окупованих територій.
Хоча, пишу оце комент, та й думаю: з нашими зрадниками і наркоманами хіба підготуєш?
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10.02.2022 10:15 Ответить
+3
Пропоную включити в повістку дня "Як бути з будапештським меморандумом, де Росія гарантувала безпеку Україні?"
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10.02.2022 10:27 Ответить
+3
До мінських угод Україну схиляє вся Європа, при цьому допомагає зброєю. Отже, війна на кордоні і постійна невизначенність вигідна для Європи? Чому забули про Будапештський меморандум? Можливо тому, що Україна в особах її керівництва, втратила свій міжнародний авторитет?
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11.02.2022 10:28 Ответить
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Забути як страшний сон. Скільки можна це мусолити?
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10.02.2022 10:06 Ответить
А я гадаю, що треба було би мусолити-мусолити-иусолити ті мінські домовленості, а тим часом тихенько готувати свою, українську операцію "Гроза" по військовій деокупації окупованих територій.
Хоча, пишу оце комент, та й думаю: з нашими зрадниками і наркоманами хіба підготуєш?
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10.02.2022 10:15 Ответить
мінськ повинен бути похоронений взагалі!!!
далі може бути стамбул варшава рига таллін
що завгодно але не мінськ.
договір повинен бути з світовою спільнотою і без рф.
іхтамнет і нехрен зними говорити.
і про що говорити
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10.02.2022 10:15 Ответить
Диспут може бути лише один - референдум з метою денонсації всіх цих Мінських домовленостей.
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10.02.2022 10:24 Ответить
Пропоную включити в повістку дня "Як бути з будапештським меморандумом, де Росія гарантувала безпеку Україні?"
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10.02.2022 10:27 Ответить
Давно пора відмовитись. У ту пастку нас завіа барига.
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10.02.2022 10:43 Ответить
Деескалації в Україні можна домогтися відкликанням західних військових інструкторів, вивезенням іноземних озброєнь та відмовою від навчань із НАТО.

Заява Захерової після відвідин кремля жабоїдом.
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10.02.2022 11:37 Ответить
До мінських угод Україну схиляє вся Європа, при цьому допомагає зброєю. Отже, війна на кордоні і постійна невизначенність вигідна для Європи? Чому забули про Будапештський меморандум? Можливо тому, що Україна в особах її керівництва, втратила свій міжнародний авторитет?
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11.02.2022 10:28 Ответить
Якби тоді Мінські угоди порошенко не підписав, було б набагато все краще. Хіба можна було так підставити країну в якій живеш і міліони людей?
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11.02.2022 10:49 Ответить
Я переконана, що потрібно діяти у будапештському форматі! Мінськ - це затягування питання!
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11.02.2022 10:35 Ответить
Саме так. добре, що є однодумці
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11.02.2022 10:57 Ответить
Будапештський меморандум - це новий формат переговорів України зі світовими лідерами, який забезпечить повернення миру, а також визволення окупованого Донбасу та анексованого Криму.
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11.02.2022 10:48 Ответить
Так, тим більше до складу «Будапешт плюс» увійдуть усі країни-гаранти територіальної цілісності України.
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11.02.2022 11:06 Ответить
Вже всі переконалися, що Мінськ - це помилка. потрібно робити все можливе, аби повернути будпештський формат.
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11.02.2022 10:56 Ответить
правльно, адже треба діяти за будапештом. взагалі мінськ уклав порошенко з терористами. ганьба! хай не забуде руку потиснути путіну.....
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11.02.2022 11:15 Ответить
це порошенко підписав мінськ з терористами. ганьба! не забувайте про його слова путіну "ЖМУ РУКУ".
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11.02.2022 11:26 Ответить
Мне уже давно стало понятно что у ситуации с Россией, Зеленский не может ничего предпринять , всё что он мог он уже, показал! Это масштабная некомпетентность его, он даже не понимает как может навредить нам, если он пристанет на исполнение Минских договорённостей, он погубит страну и тем самим станет предателем родины
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11.02.2022 11:31 Ответить
Мінським домовленостям - ні. вони абсолютно не впливають на покращення ситуації. Будапешт - так!
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11.02.2022 11:36 Ответить
дуже надіюсь на Будапештський меморандум, в інакшому разі я не знаю як Зеленський дивитиметься в очі народу
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11.02.2022 11:43 Ответить
Чесно кажучи дістало вже що Зеленський відтягує це все, та ще й думає про мінські угоди, та тут думати про таке навіть не можна, одним махом занапастити отак країну! Народ цього не пробачить, піде до Пороха за зраду
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11.02.2022 11:54 Ответить
 
 