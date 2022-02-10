Большинство европейцев считают, что Россия вторгнется в Украину в этом году, – опрос Европейского совета. ИНФОГРАФИКА

Большинство в Европе считает, что Россия вторгнется в Украину в 2022 году, причем наиболее убеждены в этом те, кто находится ближе всего к восточной границе Европы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Европейского совета по международным отношениям, передает Цензор.НЕТ.

"Эти данные свидетельствуют о некотором геополитическом пробуждении в Европе", - сказал Марк Леонард, директор Европейского совета по международным отношениям.

Авторы исследования заявили, что опрос показал, что "уже не так много правды в клише о том, что европейцы считают войну немыслимой, а мир - само собой разумеющимся. Они воспринимают свой мир как находящийся в довоенном, а не в послевоенном состоянии". В каждой опрошенной стране, кроме Финляндии, большинство респондентов считают вероятным, что Россия снова вторгнется в Украину в 2022 году".

73% респондентов в Польше считают вторжение вероятным. Это же касается 64% в Румынии, 55% в Швеции, 52% в Германии, 51% во Франции и Италии и 44% в Финляндии.

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Насколько вероятным является вторжение России в Украину в этом году (в процентах)

"В Польше по историческим и географическим причинам респонденты рассматривают перспективу российского вторжения как экзистенциальный кризис. Поляки всех возрастных групп должны считаться с эскалацией российско-украинской войны. В других опрошенных странах наблюдается интересный разрыв между поколениями. Во Франции и Швеции люди старше 60 лет более склонны считать вторжение весьма вероятным. В Румынии, Италии, Германии и Финляндии вторжение больше всего беспокоит самое молодое поколение — люди, родившиеся после окончания холодной войны", - отмечается в исследовании.

Насколько вероятным является вторжение России в Украину в этом году в глазах разных возрастных групп (в процентах)