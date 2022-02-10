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Новости Агрессия России против Украины Война
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Большинство европейцев считают, что Россия вторгнется в Украину в этом году, – опрос Европейского совета. ИНФОГРАФИКА

Большинство европейцев считают, что Россия вторгнется в Украину в этом году, – опрос Европейского совета. ИНФОГРАФИКА

Большинство в Европе считает, что Россия вторгнется в Украину в 2022 году, причем наиболее убеждены в этом те, кто находится ближе всего к восточной границе Европы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Европейского совета по международным отношениям, передает Цензор.НЕТ.

"Эти данные свидетельствуют о некотором геополитическом пробуждении в Европе", - сказал Марк Леонард, директор Европейского совета по международным отношениям.

Авторы исследования заявили, что опрос показал, что "уже не так много правды в клише о том, что европейцы считают войну немыслимой, а мир - само собой разумеющимся. Они воспринимают свой мир как находящийся в довоенном, а не в послевоенном состоянии". В каждой опрошенной стране, кроме Финляндии, большинство респондентов считают вероятным, что Россия снова вторгнется в Украину в 2022 году".

73% респондентов в Польше считают вторжение вероятным. Это же касается 64% в Румынии, 55% в Швеции, 52% в Германии, 51% во Франции и Италии и 44% в Финляндии.

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Большинство европейцев считают, что Россия вторгнется в Украину в этом году, – опрос Европейского совета 01

Насколько вероятным является вторжение России в Украину в этом году (в процентах)

"В Польше по историческим и географическим причинам респонденты рассматривают перспективу российского вторжения как экзистенциальный кризис. Поляки всех возрастных групп должны считаться с эскалацией российско-украинской войны. В других опрошенных странах наблюдается интересный разрыв между поколениями. Во Франции и Швеции люди старше 60 лет более склонны считать вторжение весьма вероятным. В Румынии, Италии, Германии и Финляндии вторжение больше всего беспокоит самое молодое поколение — люди, родившиеся после окончания холодной войны", - отмечается в исследовании.

Большинство европейцев считают, что Россия вторгнется в Украину в этом году, – опрос Европейского совета 02

Насколько вероятным является вторжение России в Украину в этом году в глазах разных возрастных групп (в процентах)

Автор: 

опрос (2870) Евросоюз (17343)


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Топ комментарии
+8
Дуже оптимістично..
Підготовка коцапів дійсно бентежить...
А ми поки що думаємо роздавати є-бабей...
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10.02.2022 10:03 Ответить
+6
Повідомте тій більшости щоб читали іноді повідомлення в пресі,хоча б заголовки.Московити окупували Українські території з 2014р.ОКУПАНТИ - ВБИВЦІ
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10.02.2022 10:17 Ответить
+4
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
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10.02.2022 10:05 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Дуже оптимістично..
Підготовка коцапів дійсно бентежить...
А ми поки що думаємо роздавати є-бабей...
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10.02.2022 10:03 Ответить
с новым приложением "За@буся"
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10.02.2022 10:37 Ответить
это они ставки в лото на тотализаторе ставят..... а не заиграть ли игру когда Европу оккупирует Россия????? эти педики и лесби инцестные геть умом тронулись им скучно жить спокойно в Европе и БЛАГАДОРЯ КСТАТИ ТОМУ ЧТО УКРАИНА СДЕРЖИВАЕТ ВОЙСКА ХУ..ЛА..
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10.02.2022 12:15 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
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10.02.2022 10:05 Ответить
Передайте європейцям, що вони проспали вторгнення 8 років тому.
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10.02.2022 10:06 Ответить
На все что способно х#йло сесть за длинный стол и на#рать себе в памперс...
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10.02.2022 10:09 Ответить
Повідомте тій більшости щоб читали іноді повідомлення в пресі,хоча б заголовки.Московити окупували Українські території з 2014р.ОКУПАНТИ - ВБИВЦІ
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10.02.2022 10:17 Ответить
Думаю что после такого шухера и поставок оружия Вован таки побоится лезть на рожон,он любит неожиданно нападать а тут его уже все ждут.
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10.02.2022 10:28 Ответить
Удивительно, что осознавая возможность этого факта, они ведут себя так *****.
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10.02.2022 10:28 Ответить
Ну если СМИ только об этом с осени говорят....В декабре...точно на Католическое....Точно на Новый год...Точно на Православное...Точно в начало Олимпиады...Точно в начале весны.....
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10.02.2022 10:34 Ответить
И шо нам от ихнего мнения?
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10.02.2022 10:40 Ответить
Нам з їхнього мнєнія - згода на те, щоб їхні уряди витрачали їхні ж гроші на озброєння для України.
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10.02.2022 10:48 Ответить
Сейчас рашистская агрессия играет нам на руку. Если в 2014-м всем в ЕС было похер на такую страну как Украина и где она находится никто не знал, то теперь европейцы не только знают нашу страну, но и хорошо осведомлены о нашей проблеме. Причем судя по опросам, Европа готова нам помогать. Этот успех!
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10.02.2022 12:36 Ответить
 
 