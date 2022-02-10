В ОДКБ заявили об угрозе эскалации на юго-востоке Украины из-за поставок Западом вооружений Киеву

В ОДКБ заявили, что "на фоне поставок вооружения Киеву со стороны западных партнеров существует угроза постоянной эскалации конфликта на юго-востоке Украины".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг на брифинге начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) генерал-полковник Анатолий Сидоров.

Он отметил, что "характерным показателем" воздействия Запада на строительство и развитие украинских вооруженных сил является их "приведение к стандартам НАТО".

"Для реализации намеченных планов активно привлекается внешняя финансовая и консультативная помощь, заключаются договоры на поставку вооружения и военной техники. Только с января текущего года из Соединенных Штатов поставлено около 650 тонн боеприпасов и военного имущества различного назначения. На этом фоне существенное влияние на состояние региональной безопасности продолжает оказывать вооруженный конфликт на юго-востоке Украины ввиду постоянной угрозы его эскалации", - отметил Сидоров.

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