В ОДКБ заявили об угрозе эскалации на юго-востоке Украины из-за поставок Западом вооружений Киеву
В ОДКБ заявили, что "на фоне поставок вооружения Киеву со стороны западных партнеров существует угроза постоянной эскалации конфликта на юго-востоке Украины".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг на брифинге начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) генерал-полковник Анатолий Сидоров.
Он отметил, что "характерным показателем" воздействия Запада на строительство и развитие украинских вооруженных сил является их "приведение к стандартам НАТО".
"Для реализации намеченных планов активно привлекается внешняя финансовая и консультативная помощь, заключаются договоры на поставку вооружения и военной техники. Только с января текущего года из Соединенных Штатов поставлено около 650 тонн боеприпасов и военного имущества различного назначения. На этом фоне существенное влияние на состояние региональной безопасности продолжает оказывать вооруженный конфликт на юго-востоке Украины ввиду постоянной угрозы его эскалации", - отметил Сидоров.
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Ім можна стягувати на наш Донбас військову техніку , та вбивати украінців , а нам зась ?
Як сказав недавно ваш ботоксний фюрер :,, нравится не нравится ......🙁
І дальше по тексту !
- Санкції проти всіх США і Європа не введуть, бо постраждає бізнес
- Куча гарматного м"яса, москвічі і пітєрскіє можуть навіть не появлятися
Чи може Україна є членом ОДКБ?
Навіть якщо і уявити що цей маразм має місце, то чиїй зовнішній безпеці країн членів ОДКБ це загрожує?
Бред лаптеногих недофашиков лучше вообще не слушать.
ЧОМУ У НАС ДОСІ НЕ ВВЕДЕНО ЖОРСТКИЙ ВІЗОВИЙ РЕЖИМ З ФАШИСТСЬКИМИ РЕЖИМАМИ ЛУКАШЕНКА І ПУТІНА?!