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В ОДКБ заявили об угрозе эскалации на юго-востоке Украины из-за поставок Западом вооружений Киеву

В ОДКБ заявили об угрозе эскалации на юго-востоке Украины из-за поставок Западом вооружений Киеву

В ОДКБ заявили, что "на фоне поставок вооружения Киеву со стороны западных партнеров существует угроза постоянной эскалации конфликта на юго-востоке Украины".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг на брифинге начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) генерал-полковник Анатолий Сидоров.

Он отметил, что "характерным показателем" воздействия Запада на строительство и развитие украинских вооруженных сил является их "приведение к стандартам НАТО".

"Для реализации намеченных планов активно привлекается внешняя финансовая и консультативная помощь, заключаются договоры на поставку вооружения и военной техники. Только с января текущего года из Соединенных Штатов поставлено около 650 тонн боеприпасов и военного имущества различного назначения. На этом фоне существенное влияние на состояние региональной безопасности продолжает оказывать вооруженный конфликт на юго-востоке Украины ввиду постоянной угрозы его эскалации", - отметил Сидоров.

Также читайте: Лукашенко убежден, что война с Украиной продолжалась бы "максимум три-четыре дня"

Автор: 

ОДКБ (131) оружие (10288) россия (96455)


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Топ комментарии
+113
Расстрелять не получится как безоружных казахов?
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10.02.2022 10:19 Ответить
+95
це ж чудово! як казав класік, Нравітся не нравітся, буряти будуть плавітся.
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10.02.2022 10:23 Ответить
+79
значит надо еще оружия
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10.02.2022 10:21 Ответить
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Бачте , як заскавчали свинособаки за поребриком , коли зрозуміли , що отримають по зубах , при вторгненні 😠
Ім можна стягувати на наш Донбас військову техніку , та вбивати украінців , а нам зась ?
Як сказав недавно ваш ботоксний фюрер :,, нравится не нравится ......🙁
І дальше по тексту !
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10.02.2022 14:13 Ответить
Якщо Росія нападе не сама а з ОКДБ

- Санкції проти всіх США і Європа не введуть, бо постраждає бізнес
- Куча гарматного м"яса, москвічі і пітєрскіє можуть навіть не появлятися
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10.02.2022 14:36 Ответить
А яка їх собача справа? Хтось із них визнав незалежність ОРДЛО?
Чи може Україна є членом ОДКБ?
Навіть якщо і уявити що цей маразм має місце, то чиїй зовнішній безпеці країн членів ОДКБ це загрожує?
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10.02.2022 14:48 Ответить
Окупантів завжди менше але вони утримуються на загарбаній території із застосуванням сили, підступності. Ось чому їх так бентежить сила підневолених.
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10.02.2022 15:50 Ответить
Значит надо продолжать!
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10.02.2022 16:41 Ответить
Ага теперь ВСУ с Джавелинами и тяжеленными британскими гранатометами наперевес и с криками ура пойдут в атаку на хер кому нужный разрушенный бантустан...
Бред лаптеногих недофашиков лучше вообще не слушать.
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10.02.2022 16:50 Ответить
КЦП ПНХ
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10.02.2022 17:54 Ответить
Кацапо-фашистські окупанти - геть з України !!!
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10.02.2022 17:54 Ответить
Разве на их ОДКБ уже кто-то напал? Или это они просто превентивно обделались?
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10.02.2022 18:00 Ответить
У мене єдине питання до української влади!

ЧОМУ У НАС ДОСІ НЕ ВВЕДЕНО ЖОРСТКИЙ ВІЗОВИЙ РЕЖИМ З ФАШИСТСЬКИМИ РЕЖИМАМИ ЛУКАШЕНКА І ПУТІНА?!
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10.02.2022 18:31 Ответить
А как вы думали, как в Крыму уже не получится. На Будапештский меморандум вы ложили, а Штаты и Британия выполняют свои обязательства, янки с бритами - наши настоящие братья!
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10.02.2022 19:00 Ответить
Русня казахам и другим приказывает учавствовать в войне.. возможно скоро весь блок соберется у наших границ, а это давление на Европу в первую очередь... а китайцам наверное Мотор Сич и наши земли наобещали за поддержку..
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10.02.2022 19:06 Ответить
Русня у талибов опиума для армии закупила...
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10.02.2022 19:09 Ответить
Ну а їх то має колисати? Україна на своїй території робить те, що хоче.
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10.02.2022 19:31 Ответить
Все это говорит о том что Вашингтон и Лондон не хило поджигает пердаки в кремле. Значит все четко и правильно. Ждем новых поставок для ВСУ.
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10.02.2022 19:54 Ответить
Через книгарню markobook.com можна передати "ковідну тисячу" на допомогу військовим. Вони співпрацюють із фондом "Повернись живим". На сайти книгарні вся інфа з цього питання.
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10.02.2022 21:07 Ответить
А сказать то чего хотело это туловище масквабадское?
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10.02.2022 21:24 Ответить
ПНХ Руские свиньи 🐷!
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10.02.2022 21:27 Ответить
нас не дуже цікавить, що там якась свиняча морда промямлила.
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11.02.2022 00:49 Ответить
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