62% европейцев считают, что НАТО должно защитить Украину в случае вторжения России, - опрос Европейского совета. ИНФОГРАФИКА

Более половины жителей семи европейских стран считают, что НАТО или ЕС должны стать на защиту Украины в случае вторжения России.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Европейского совета по международным отношениям, передает Цензор.НЕТ.

"Более 60% опрошенных убеждены, что НАТО должно защитить Украину в случае вторжения России", - отмечается в исследовании.

По данным опроса, в Финляндии 56% респондентов считают, что у ЕС есть хорошие возможности прийти на помощь Украине, а 59% считают, что это сделает НАТО. В других местах цифры были следующими: 53% и 55% для Франции; 47% и 50% для Германии; 64% и 67% для Италии; 80% и 79% для Польши; 57% и 63% для Румынии; и 61% и 64% для Швеции.

"Большинство европейцев согласны с тем, что Украину нужно защищать", - акцентируют авторы исследования.

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Кто должен защитить Украину в случае российского вторжения? (В семи странах в целом, в процентах)

Кто должен защитить Украину в случае российского вторжения? (в процентах)

Насколько вы доверяете, что ЕС и НАТО будут защищать интересы европейских граждан в случае российского вторжения в Украину? (в процентах)

"Почти во всех опрошенных странах большинство респондентов считают НАТО наиболее подходящей организацией для защиты Украины. Примечательно, что исключением является Польша, где чуть больше людей видят в этой роли ЕС", - отмечают авторы исследования.

На вопрос, кому больше доверяют в защите интересов граждан ЕС в случае вторжения России в Украину, по меньшей мере половина опрошенных в каждой стране (более 60% в Польше, Швеции, Италии и Румынии) ответили, что доверяют ЕС. В двух странах, Швеции и Финляндии, доверие к ЕС было даже больше, чем к НАТО.

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Доверие к Вашингтону как к тому, что он в равной степени привержен защите интересов граждан ЕС, было заметно ниже: больше респондентов во всех странах, за исключением Польши и Румынии, заявили, что доверяют Германии больше, чем США. Даже в Польше НАТО (75%) и ЕС (67%) считались более надежными, чем США.

"Хотя большинство европейцев по-прежнему доверяют НАТО в защите Европы, "НАТО" больше не является другим названием "США"", - говорят авторы.

Исследование также доказывает, что "Brexit означает Brexit": несмотря на демонстрацию солидарности Лондона с Киевом, немногие видели роль Великобритании. Только в Польше (66%) и Швеции (52%) большинство считают, что Великобритания должна прийти на помощь Украине.