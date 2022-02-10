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Новости Агрессия России против Украины Война
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62% европейцев считают, что НАТО должно защитить Украину в случае вторжения России, - опрос Европейского совета. ИНФОГРАФИКА

62% европейцев считают, что НАТО должно защитить Украину в случае вторжения России, - опрос Европейского совета. ИНФОГРАФИКА

Более половины жителей семи европейских стран считают, что НАТО или ЕС должны стать на защиту Украины в случае вторжения России.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Европейского совета по международным отношениям, передает Цензор.НЕТ.

"Более 60% опрошенных убеждены, что НАТО должно защитить Украину в случае вторжения России", - отмечается в исследовании.

По данным опроса, в Финляндии 56% респондентов считают, что у ЕС есть хорошие возможности прийти на помощь Украине, а 59% считают, что это сделает НАТО. В других местах цифры были следующими: 53% и 55% для Франции; 47% и 50% для Германии; 64% и 67% для Италии; 80% и 79% для Польши; 57% и 63% для Румынии; и 61% и 64% для Швеции.

"Большинство европейцев согласны с тем, что Украину нужно защищать", - акцентируют авторы исследования.

Также читайте: Большинство граждан считают, что их материальное положение ухудшилось, 37% украинцев связывают это с некомпетентностью властей, - опрос Центра Разумкова

62% европейцев считают, что НАТО должно защитить Украину в случае вторжения России, - опрос Европейского совета 01

62% европейцев считают, что НАТО должно защитить Украину в случае вторжения России, - опрос Европейского совета 02

Кто должен защитить Украину в случае российского вторжения? (В семи странах в целом, в процентах)

62% европейцев считают, что НАТО должно защитить Украину в случае вторжения России, - опрос Европейского совета 03

Кто должен защитить Украину в случае российского вторжения? (в процентах)

62% европейцев считают, что НАТО должно защитить Украину в случае вторжения России, - опрос Европейского совета 04

Насколько вы доверяете, что ЕС и НАТО будут защищать интересы европейских граждан в случае российского вторжения в Украину? (в процентах)

"Почти во всех опрошенных странах большинство респондентов считают НАТО наиболее подходящей организацией для защиты Украины. Примечательно, что исключением является Польша, где чуть больше людей видят в этой роли ЕС", - отмечают авторы исследования.

На вопрос, кому больше доверяют в защите интересов граждан ЕС в случае вторжения России в Украину, по меньшей мере половина опрошенных в каждой стране (более 60% в Польше, Швеции, Италии и Румынии) ответили, что доверяют ЕС. В двух странах, Швеции и Финляндии, доверие к ЕС было даже больше, чем к НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Большинство европейцев считают, что Россия вторгнется в Украину в этом году, – опрос Европейского совета. ИНФОГРАФИКА

Доверие к Вашингтону как к тому, что он в равной степени привержен защите интересов граждан ЕС, было заметно ниже: больше респондентов во всех странах, за исключением Польши и Румынии, заявили, что доверяют Германии больше, чем США. Даже в Польше НАТО (75%) и ЕС (67%) считались более надежными, чем США.

"Хотя большинство европейцев по-прежнему доверяют НАТО в защите Европы, "НАТО" больше не является другим названием "США"", - говорят авторы.

Исследование также доказывает, что "Brexit означает Brexit": несмотря на демонстрацию солидарности Лондона с Киевом, немногие видели роль Великобритании. Только в Польше (66%) и Швеции (52%) большинство считают, что Великобритания должна прийти на помощь Украине.

Автор: 

НАТО (10179) опрос (2870) Евросоюз (17343)


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Топ комментарии
+27
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10.02.2022 10:54 Ответить
+22
62 відсотки для ситих та інертних європейців - це величезна цифра! І Путлеру со товаріщі треба над цим дуже добре подумати...
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10.02.2022 10:40 Ответить
+18
Спит красавица в гробу,
Я подкрался и е*у.
Нравится, не нравится -
Спи, моя красавица!
Ось таке мислення у лідера "великої держави".
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10.02.2022 10:36 Ответить
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Спит красавица в гробу,
Я подкрался и е*у.
Нравится, не нравится -
Спи, моя красавица!
Ось таке мислення у лідера "великої держави".
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10.02.2022 10:36 Ответить
букет психіатрії
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10.02.2022 10:48 Ответить
Похоже, Людмиле Путиной такие ролевые игры не понравились...
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10.02.2022 10:54 Ответить
старий хтивий педофил
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10.02.2022 11:16 Ответить
Так пУтлер же казав що у них "дедушкины яйца находятся у бабушек".🤔 Нічччого не розумію🧐
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10.02.2022 11:38 Ответить
До кордонів підходив
зоонекропедофіл
орди йоханих кацапів
він з собою приводив...
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10.02.2022 11:43 Ответить
62 відсотки для ситих та інертних європейців - це величезна цифра! І Путлеру со товаріщі треба над цим дуже добре подумати...
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10.02.2022 10:40 Ответить
Видел недавно статистику, что в сша єтот показатель около 75%
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10.02.2022 14:41 Ответить
Як мініму закрити небо має НАТО щоб не дай бог не попало в Атомну станцію, а їх в 4 і всі працюють в піковому режимі,
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10.02.2022 10:43 Ответить
Схоже що до європейців доходить, що вся оця військова армада, яка нависає з трьох сторін над Україною, в випадку окупації України і "тихої" анексії Білорусі нависне над кордонами Європи. А на черзі можуть бути Прибалтика, Молдова і можливий повтор 1956, 1968 років.
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10.02.2022 10:44 Ответить
Нет никакой прибалтики, как и молдавии, на украине. Есть страны Балтии. Прекращай использовать кацапский шовинизм
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10.02.2022 12:44 Ответить
Гадаю, що і так зрозуміло, не потрібно звинувачень в кацапізмі.
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10.02.2022 14:38 Ответить
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10.02.2022 10:49 Ответить
Вот потихоньку все приходит к тому , что НАТО впишется за Украину ,если попрут орки.
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10.02.2022 10:50 Ответить
ПВК точно будуть і багато добровольців-ветеранів війн.
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10.02.2022 10:52 Ответить
вряд ли
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10.02.2022 22:12 Ответить
Дякуємо за підтримку !!!
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10.02.2022 10:51 Ответить
А ещё есть графики и таблицы с опросами,там все решительно поддерживают Зеленского.
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10.02.2022 10:51 Ответить
Не, вооружаться надо, помощь - добро пожаловать, но никакого вторжения не будет. Это голые понты. У чувака на руках .уй да них.я, а он блефует из последних сил. Никуда он не рыпнется.
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10.02.2022 10:54 Ответить
Деменция играет с человеком плохую шутку,страдает окружение.
Хорошо,что костяк окружения пути кгбэшники,а не военные.
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10.02.2022 11:07 Ответить
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10.02.2022 10:54 Ответить
Это хороший сигнал
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10.02.2022 11:03 Ответить
Европейцы должны понимать что если вдруг рашка оккупирует Украину, то они получат такую раковую опухоль как... Нет не Украина, а Венгрия которая сразу же ляжет под рашку и будет гадить в самом центре европы
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10.02.2022 11:04 Ответить
Nepogano ! Dobre !
Slava Ukraini !Smert' vorogam !
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10.02.2022 11:12 Ответить
Если НАТО и ЕС в полном составе были едины в понимании что Украина это часть Европы, и ее защита, это защита их самих ( на дальних рубежах как говорит Путин), то была бы совершенно другая обстановка. Просто это нужно было сделать намного раньше, сразу после мюнхенской речи Путина 10 февраля 2007 года ( хотя уж лучше позже чем никогда)
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10.02.2022 11:24 Ответить
Сам факт проведення таких опитувань, а також їх результати є вельми позитивним сигналом для України. Політики загалом роблять те, що очікують виборці.
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10.02.2022 11:45 Ответить
Увы, но мнение народа не всегда экспертное.
Им же в опросах не сказали, что помощь ЕС и защита НАТО может привести к подорожанию бензина, электроэнергии, коммуналки (газ). Кроме того, россия является крупнейшим покупателем европейской технологической продукции и отказ от этого приведет в Европе к сокращению рабочих мест.
Это понимают в правительствах ЕС и не очень понимает простой народ.
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10.02.2022 11:56 Ответить
Ух ты.Италия приятно удивила
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10.02.2022 12:04 Ответить
Сейчас рашистская агрессия реально играет нам на руку. Если в 2014-м всем в ЕС было похер на такую страну как Украина и где она находится никто не знал, то теперь европейцы не только знают нашу страну, но и хорошо осведомлены о нашей проблеме. Причем судя по опросам, Европа готова нам помогать. Этот успех! Жаль, конечно, что Украиной сейчас правит кацапский *******, который весь международный хайп использует не для блага Украины, а исключительно для смягчения удара по парашии.
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10.02.2022 12:40 Ответить
Французы удивили.А по финнам видно чем заканчивается так называемая финляндизация.
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10.02.2022 13:19 Ответить
НАМ США И ВЕЛИКОБРИТАНИИ ХВАТИТ !)
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10.02.2022 13:28 Ответить
А ТУРКИ ЧТОБЫ ДОБИЛИ С БОКУ !)
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10.02.2022 13:28 Ответить
хотя бы обеспечить прикрытие с воздуха.
и уничтожение больших скоплений кацапского рогатого скота авиацией дистанционно.
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10.02.2022 14:42 Ответить
А шо Кытай с МаГНОлией?!. Нехай и там опрос проведут - интересно же!.. А буде Кытай окажыцца нєфрєндлі, апьявим ему вайну - пока они до нас доберуцца - пол-рашки уже нибудет.
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10.02.2022 15:13 Ответить
Не нравилось АТО получат НАТО
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10.02.2022 17:49 Ответить
Будем гасить кацапов по всем фронтам если они сунутся . Но что-то мне подсказывает что куйло не пойдет на открытое вторжение , силенок у него мало . .
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11.02.2022 01:49 Ответить
 
 